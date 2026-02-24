20+ котов, появление которых в доме стало началом большой и очень доброй истории

Иногда кажется, что это мы выбираем питомцев, но на самом деле все ровно наоборот. Судьба подбрасывает нам их в виде пищащих коробок у мусорных баков или заледеневших комочков, втиснутых в руки случайным прохожим в лютый мороз. В такие моменты мы думаем, что спасаем их, но спустя время понимаем: это они спасли нас от одиночества и наполнили дом настоящим, громко мурчащим счастьем.

«Нашел котенка. Отправил жене фото с вопросом: „Забираем, или пусть прозябает на улице?“ Спасибо жене — взяли! Вырос вон какой Бармалей»

«Муж принес этого заморыша 5 лет назад. Теперь это — мистер Пончик, и он у нас главный!»

«Подруга нашла под машиной кричащий шнурок и скинула мне фото, чтобы я оценила всю кошачью маленькость. И вот что выросло»

Когда кот сам выбирает, где и с кем ему жить

Возвращались мы из дальней поездки, и на заправке прибился к нам котенок. Залез на бак мотоцикла и вообще не собирался слезать. Завели мотоцикл — он сидит. Прокатились — он сидит и бак когтями жамкает. Посадили в рюкзак и поехали домой. Почти 3,5 тысячи верст котенок спокойно просидел в рюкзаке. Сейчас кошмарит собаку и кошку у нас дома. © strike89 / Pikabu

«Почти 11 лет назад я подобрала котенка с шикарным хвостом. Ветеринар сказал, что он не жилец, и не надо тратить на него время и деньги»

«В итоге вырос такой красавец, ласковый, преданный. А вчера удалили у него доброкачественную опухоль. Надеюсь, что еще столько же лет Гудвин будет со мной».

«Забрала своего милого мальчика из приюта. Вот он там и через 4 месяца домашней жизни»

«Угораздило в −30 поехать в магазин. На железных ступенях орал котенок. Оказалось, что это взрослый кот, но сильно истощенный, с гнилыми зубами и кучей болячек»

«В итоге теперь этот вылеченный демон живет свою лучшую жизнь».

«Пошла выкидывать мусор, услышала писк из мусорного бака. Там оказался слепой котенок, страшненький такой. Теперь это молодая и самая ласковая на свете кошка!»

Такая котейка нужна самому

В конце прошлого года в нашем поселке появилась кошка. Она ко всем подходила, ласкалась, кто-то ее даже подкармливал. А потом муж пустил ее в дом погреться и покушать (у нас своих двое — кот и кошка). Потом мы решили, что свозим кошечку к ветеринару, проведем осмотр, сделаем прививки, если нужно, стерилизуем, потом пристроим. У нее еще какая-то инфекция обнаружилась — вылечили. А кошка оказалась такой ласковой и умной — я даже не мечтали о такой! Спала с нами в обнимку, к нашим кошкам агрессию не проявляла, ждала в сторонке, когда они поедят, потом только сама шла к мискам. Лоток — с первого раза. Сейчас уже с котом играть начинают вместе. И вот теперь есть желающие ее забрать. Но теперь уже мы и сами не отдадим. © XaXaXaLady / Pikabu

«Подруга подобрала котенка месяцев четырех от роду. Хотела купить помладше и попородистее, а тут этот, дикий, несчастный»

«Сердце дрогнуло, забрала. Теперь этот хозяин жизни смотрит на всех в доме свысока. Но при этом все почему-то счастливы».

«Я свою ляльку заметил осенью на заброшенной даче в куче гнилых досок. Было темно и холодно, очень громко она кричала, а сейчас — молчунья, только мурчит»

«Обнаружил в переулке толпу котят. Этого я оставил себе, потому что у него мохнатый нос, а остальных отдал в добрые руки»

«Накануне зимы в подъезд подкинули котенка. Ну, не смогла я его не забрать. Выросла кошка вредная, но такая любимая! Гроза всех белок и птичек на даче»

Когда котики объединяют

Соседка принесла с мусорки коробку с котятами — шесть малышей там было, совсем крошки. Был ноябрь, уже морозно, снег выпал. Всем подъездом мы их выхаживали — кто мог, тот и кормил. Скинулись на смеси, коробку брали к себе разные соседи, и мне тоже довелось. Котята подросли, и мы всех пристроили! Одного я себе взяла, двое еще в нашем подъезде осели, один в соседний подъезд попал к семье, других тоже забрали знакомые. Обычно у нас не очень дружные люди, могут из-за уборки или парковки повздорить, но тут проявили прямо странное единодушие. Приятно удивлена. © Подслушано / VK

«15 лет назад я учился в школе и провожал домой красивую девочку. Мы нашли на обочине серый блохастый комок. Я еле уговорил маму оставить кошку у нас»

«Мама сжалилась. И вот эта кошка на фото, пушистая бабушка-старушка, лежит и урчит. Преданнее любой собаки. А та девочка потом стала моей женой. Сейчас уже бывшей».

«6 лет назад я увидел рыжего котенка, сидящего на крышке люка посередине дороги. Как его не задавили? Не знаю. Привез его к себе. Так я стал рабом у двух котов»

«Кто-то оставил под забором коробку с крохотной кошкой. Чудом ее увидела. Вот какой киса стала после нескольких месяцев усиленной кормежки и безграничной любви»

Когда даже пес не против котиков

Нашла на улице двух маленьких котят. Не смогла пройти мимо, взяла их. Они оказались совсем крошками, даже сами есть не могли. Купила смесь, кормила их из шприца. Свозила к ветеринару, получила рекомендации. Я работала с 8 до 17, возила их с собой в офис в коробке, кормила по часам, грела бутылкой с теплой водой. Потом котята подросли, смогли есть сами. Мой взрослый пес не обижал их, скорее, выглядел недоуменно, когда котята к нему заползали и спали возле его теплого живота. Хотела отдать их в добрые руки, но не смогла, привыкла, я же их выкормила в прямом смысле. И живут у меня сейчас суровый пес и двое его деток. © Подслушано / VK

«Нашла котенка в промзоне. Он был размером с ладонь, весь в клещах. А там рядом только стаи собак — его бы к вечеру не было... Вырос царь, 10 лет ему исполнилось»

«В подъезд подкинули коробку с кошкой-мамой и тремя котятами. Мы взяли себе котенка-девочку. А теперь вот какая важная кошка выросла»

«Мои подобранцы. Бенгальскую 8 лет назад забрали домой с мусорки, где она сидела и орала. Пытались найти хозяев, но безуспешно. Черного 5 лет назад котенком нашли дети»

«Этого котенка люди усыплять хотели, так как никто не брал его. Вырос вон в какого красавца. Люблю невозможно!»

Когда спасение кота — это первый шаг к большому счастью

Зима, холодрыга. У дома какая-то старушка буквально впихнула мне в руки грязный рыжий комок: «Бери, он принесет тебе счастье!» Я так опешила, что взяла. Стала его выкармливать, но котенок ел мало, а потом совсем обмяк. Я бросилась в ветеринарку, а там только какой-то дежурный доктор, молодой совсем. Но он от моего рыжика всю ночь не отходил, ловко проводил какие-то манипуляции, а я не могла отвести глаз от его спокойных и уверенных рук. Потом разговорились о котах, о жизни... К утру мы уже болтали так, будто знакомы сто лет. Котенок после антибиотиков пошел на поправку, а на контрольном осмотре ветврач вдруг робко предложил мне выпить с ним кофе. Это было 3 года назад. Мой «счастливый» кот не только выжил, но и выбрал мне самого лучшего мужа на свете. Оказалось, не соврала бабуля!

«Рыжего на помойке обнаружили, цветную — муж подобрал где-то на заводе совсем мелкую. Не представляю, как мы раньше жили без них!»