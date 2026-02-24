Если бы такой вопрос задали, ни секунды бы не сомневалась. Такой несчастный вид, такой страх в глазах! Нельзя не помочь. И в какого красавца превратился!
20+ котов, появление которых в доме стало началом большой и очень доброй истории
Иногда кажется, что это мы выбираем питомцев, но на самом деле все ровно наоборот. Судьба подбрасывает нам их в виде пищащих коробок у мусорных баков или заледеневших комочков, втиснутых в руки случайным прохожим в лютый мороз. В такие моменты мы думаем, что спасаем их, но спустя время понимаем: это они спасли нас от одиночества и наполнили дом настоящим, громко мурчащим счастьем.
«Нашел котенка. Отправил жене фото с вопросом: „Забираем, или пусть прозябает на улице?“ Спасибо жене — взяли! Вырос вон какой Бармалей»
«Муж принес этого заморыша 5 лет назад. Теперь это — мистер Пончик, и он у нас главный!»
«Подруга нашла под машиной кричащий шнурок и скинула мне фото, чтобы я оценила всю кошачью маленькость. И вот что выросло»
Когда кот сам выбирает, где и с кем ему жить
- Возвращались мы из дальней поездки, и на заправке прибился к нам котенок. Залез на бак мотоцикла и вообще не собирался слезать. Завели мотоцикл — он сидит. Прокатились — он сидит и бак когтями жамкает. Посадили в рюкзак и поехали домой. Почти 3,5 тысячи верст котенок спокойно просидел в рюкзаке. Сейчас кошмарит собаку и кошку у нас дома. © strike89 / Pikabu
«Почти 11 лет назад я подобрала котенка с шикарным хвостом. Ветеринар сказал, что он не жилец, и не надо тратить на него время и деньги»
«В итоге вырос такой красавец, ласковый, преданный. А вчера удалили у него доброкачественную опухоль. Надеюсь, что еще столько же лет Гудвин будет со мной».
«Забрала своего милого мальчика из приюта. Вот он там и через 4 месяца домашней жизни»
«Угораздило в −30 поехать в магазин. На железных ступенях орал котенок. Оказалось, что это взрослый кот, но сильно истощенный, с гнилыми зубами и кучей болячек»
«В итоге теперь этот вылеченный демон живет свою лучшую жизнь».
«Пошла выкидывать мусор, услышала писк из мусорного бака. Там оказался слепой котенок, страшненький такой. Теперь это молодая и самая ласковая на свете кошка!»
Такая котейка нужна самому
- В конце прошлого года в нашем поселке появилась кошка. Она ко всем подходила, ласкалась, кто-то ее даже подкармливал. А потом муж пустил ее в дом погреться и покушать (у нас своих двое — кот и кошка). Потом мы решили, что свозим кошечку к ветеринару, проведем осмотр, сделаем прививки, если нужно, стерилизуем, потом пристроим. У нее еще какая-то инфекция обнаружилась — вылечили. А кошка оказалась такой ласковой и умной — я даже не мечтали о такой! Спала с нами в обнимку, к нашим кошкам агрессию не проявляла, ждала в сторонке, когда они поедят, потом только сама шла к мискам. Лоток — с первого раза. Сейчас уже с котом играть начинают вместе. И вот теперь есть желающие ее забрать. Но теперь уже мы и сами не отдадим. © XaXaXaLady / Pikabu
«Подруга подобрала котенка месяцев четырех от роду. Хотела купить помладше и попородистее, а тут этот, дикий, несчастный»
Если бы не окрас похож на вислоухого британца(или шотландца? )
«Сердце дрогнуло, забрала. Теперь этот хозяин жизни смотрит на всех в доме свысока. Но при этом все почему-то счастливы».
«Я свою ляльку заметил осенью на заброшенной даче в куче гнилых досок. Было темно и холодно, очень громко она кричала, а сейчас — молчунья, только мурчит»
«Обнаружил в переулке толпу котят. Этого я оставил себе, потому что у него мохнатый нос, а остальных отдал в добрые руки»
«Накануне зимы в подъезд подкинули котенка. Ну, не смогла я его не забрать. Выросла кошка вредная, но такая любимая! Гроза всех белок и птичек на даче»
Когда котики объединяют
- Соседка принесла с мусорки коробку с котятами — шесть малышей там было, совсем крошки. Был ноябрь, уже морозно, снег выпал. Всем подъездом мы их выхаживали — кто мог, тот и кормил. Скинулись на смеси, коробку брали к себе разные соседи, и мне тоже довелось. Котята подросли, и мы всех пристроили! Одного я себе взяла, двое еще в нашем подъезде осели, один в соседний подъезд попал к семье, других тоже забрали знакомые. Обычно у нас не очень дружные люди, могут из-за уборки или парковки повздорить, но тут проявили прямо странное единодушие. Приятно удивлена. © Подслушано / VK
«15 лет назад я учился в школе и провожал домой красивую девочку. Мы нашли на обочине серый блохастый комок. Я еле уговорил маму оставить кошку у нас»
«Мама сжалилась. И вот эта кошка на фото, пушистая бабушка-старушка, лежит и урчит. Преданнее любой собаки. А та девочка потом стала моей женой. Сейчас уже бывшей».
«6 лет назад я увидел рыжего котенка, сидящего на крышке люка посередине дороги. Как его не задавили? Не знаю. Привез его к себе. Так я стал рабом у двух котов»
«Кто-то оставил под забором коробку с крохотной кошкой. Чудом ее увидела. Вот какой киса стала после нескольких месяцев усиленной кормежки и безграничной любви»
Когда даже пес не против котиков
- Нашла на улице двух маленьких котят. Не смогла пройти мимо, взяла их. Они оказались совсем крошками, даже сами есть не могли. Купила смесь, кормила их из шприца. Свозила к ветеринару, получила рекомендации. Я работала с 8 до 17, возила их с собой в офис в коробке, кормила по часам, грела бутылкой с теплой водой. Потом котята подросли, смогли есть сами. Мой взрослый пес не обижал их, скорее, выглядел недоуменно, когда котята к нему заползали и спали возле его теплого живота. Хотела отдать их в добрые руки, но не смогла, привыкла, я же их выкормила в прямом смысле. И живут у меня сейчас суровый пес и двое его деток. © Подслушано / VK
«Нашла котенка в промзоне. Он был размером с ладонь, весь в клещах. А там рядом только стаи собак — его бы к вечеру не было... Вырос царь, 10 лет ему исполнилось»
«В подъезд подкинули коробку с кошкой-мамой и тремя котятами. Мы взяли себе котенка-девочку. А теперь вот какая важная кошка выросла»
«Мои подобранцы. Бенгальскую 8 лет назад забрали домой с мусорки, где она сидела и орала. Пытались найти хозяев, но безуспешно. Черного 5 лет назад котенком нашли дети»
«Этого котенка люди усыплять хотели, так как никто не брал его. Вырос вон в какого красавца. Люблю невозможно!»
Когда спасение кота — это первый шаг к большому счастью
- Зима, холодрыга. У дома какая-то старушка буквально впихнула мне в руки грязный рыжий комок: «Бери, он принесет тебе счастье!» Я так опешила, что взяла. Стала его выкармливать, но котенок ел мало, а потом совсем обмяк. Я бросилась в ветеринарку, а там только какой-то дежурный доктор, молодой совсем. Но он от моего рыжика всю ночь не отходил, ловко проводил какие-то манипуляции, а я не могла отвести глаз от его спокойных и уверенных рук. Потом разговорились о котах, о жизни... К утру мы уже болтали так, будто знакомы сто лет. Котенок после антибиотиков пошел на поправку, а на контрольном осмотре ветврач вдруг робко предложил мне выпить с ним кофе. Это было 3 года назад. Мой «счастливый» кот не только выжил, но и выбрал мне самого лучшего мужа на свете. Оказалось, не соврала бабуля!
«Рыжего на помойке обнаружили, цветную — муж подобрал где-то на заводе совсем мелкую. Не представляю, как мы раньше жили без них!»
А у вас есть история спасения хвостатого питомца? Похвастайтесь своими пушистиками в комментариях!
Комментарии
Это было много лет назад.
Ждала автобус, выпал первый снег . Смотрю два котенка ко всем ластяться. Взяла одного себе, второго парень какой то.
Этот котик прожил у нас 11,5 лет, мало, заболел. Когда кот ушел на радугу я сильно ревела. Кот был умничка.