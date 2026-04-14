Неужели действительно кто-то отдал бы своих котов только потому что свекровь так захотела? 🙄
18 теплых заметок из жизни молодых родителей, в которых море юмора и любви
Малыши умеют превращать обычный день в маленькое приключение, и молодые родители знают это лучше всех. Сегодня они ищут соску по всей квартире, а завтра умиляются над тем, какие смешные и трогательные вещи говорит их ребенок. Иногда даже жаль, что это время пролетает незаметно, а любимые сыновья и дочки быстро взрослеют. Зато у родителей в запасе остается целая коллекция милых фотографий и забавных историй о своих чадах.
- У нас два любимых кота — Гав и Рыжик. Когда родилась дочка, свекровь заладила: «Им с ребенком не место!» Я уже согласилась, но кое-что заставило меня передумать. Оставила в комнате видеоняню и отошла. Смотрю, дочка заворочалась, а Рыжик выпучил глаза и вдруг метнулся ко мне, мол, иди скорее, мамаша! Неужели они все понимают? Ни за что не отдам своих пушистиков!
«Мне и моей дочери по 3 года. Разница всего в 35 лет»
- Сыну было чуть больше трех лет, он нашел папину сумку из-под ноутбука и сложил туда свои игрушки, потом пошел в прихожую и что-то начал искать в ящике с шапками. И вот заходит мой маленький мужичок в папиной шапке, в руках эта большая сумка, проходит специально мимо меня и серьезным голосом говорит мне: «Киса, я пошел на работу, целую». Муж с сумкой и с этой фразой уходил на работу. Сыну уже 9 лет, а вспоминаю с улыбкой.
- С утра садился в маршрутку. Впереди меня зашли молодая мама и ее пятилетняя дочка. Девочка деловито похлопала ручками по кармашкам, глубоко вздохнула, посмотрела на маму и сообщила: «Деньги забыла. Плати ты!»
«За три минуты мы стали многодетными родителями. Три мальчика отличного веса и роста»
Моя соседка родила двойню почти одновременно со мной. Я постоянно чувствовала себя лентяйкой по - сравнению с ней. Она все время стирала, вешала белье, гуляла, хлопотала и даже успевала вязать своим девчушкам чудесные джемпера. Моя дочь была спокойным ребёнком на грудном вскармливании, с которой мы раньше 11 утра редко вставали. Да, я та самая мамаша, которая спала полдня с грудным младенцем под боком..
А тут трое.. Бедная счастливая мама
- Сижу в общепите, коротаю время. Рядом молодая мама с дочкой сидят. Мелкая устала, полулежит на столе и не хочет уходить. Мама, приобнимает ее говорит: «Пойдем, Сонечка, домой. Дома кроля ждет нас, за ней надо убирать!» Девочке как батарейку заменили.
- Дочке моей 8 лет. Вчера прихожу домой, а она говорит, мол, иди любимый папочка на кухню с закрытыми глазами. Закрыл глаза, пошел, держась за стенку одной рукой и за дочку — второй. Она говорит: «Все. Открывай!» Открыл. Дочка показывает на стол. А та-а-ам.... вареные макароны, которые потом залили яйцом и довели в микроволновке. Дочка говорит: «Я тебе ужин приготовила, приятного аппетита». Ребята! За последнее время это, пожалуй, самое милое, что делали для меня. Съел с удовольствием. Только фото — уже со следующего ужина. В тот день даже не подумал сфоткать, слопал — только в путь.
- Переписываюсь с подружкой, спрашиваю: «Как дела? Чем занимаетесь?» Подружка говорит, что муж пошел гулять на улицу с ребенком. Радуюсь, мол, молодец какой. А она смеется: «Вот только ребенок дома со мной». Оказалось, что ее любимый супруг утащил на улицу пустую коляску и пошел гулять. Звонит через полчаса и спрашивает: «Почему коляска легкая, ты мне ребенка забыла положить?»
«Мы с братом двойняшки. Летом у брата родилась двойня — мальчик и девочка, а вроде такое должно быть через поколение»
- Когда я стал молодым папой, выяснилось, что дочка засыпать вечером у мамы на руках не хочет. Вечернее убаюкивание стало моей обязанностью, вот только я не знал нежных и уютных колыбельных. И тут мою инженерную голову посетила идея. Я начал петь таблицу умножения. Правда, выяснилось, что некоторые моменты я не помню, но в остальном у дочки мое бубнение пошло на ура. Так вот, к умножению на 4 ребенок начинал закрывать глазки, на 7 дочка засыпала, до 8 мы не доходили.
Почти то же самое. Дочка родилась - а я ну ни одной колыбельной не знаю , петь таблицу умножения в мою ( тоже инженерную) голову не пришло, но всегда любила группу "Кино". Пела ей в качестве колыбельной "Пачка сигарет" и "Игра" .
Как результат. Дочь узнает песни Цоя с первых тактов а когда слышит :"Уже поздно все спят и тебе пора спать ,завтра в восемь утра" - сладко ностальгирует .
«Поделка в садик. Материалы: старый стакан для карандашей, трубочки для сока, ватные палочки и диски, камни для декора, краски, 2 часа времени»
- Муж каждый вечер укладывает детей спать. Они ложатся вокруг него, а он включает им сказку. По крайней мере, изначально у нас так предполагалось. Сейчас прихожу, а они все спят под лекцию про налоги.
«Мой сын размышляет о жизни»
- Сегодня дочка в два месяца и три недели сказала: «Мама». Если бы рядом не было мужа, я подумала бы, что мне показалось. Понятно, что это разовая акция. Но я не знала, что малыши так рано слова произносят. Вообще думала, что первым словом будет «папа», потому что произносить легче. Уже около недели дочка гулит очень длинными фразами, отвечает, когда с ней говоришь, просто очень долго о чем-то рассказывает.
- Когда моей дочери было около трех лет, она называла меня «маленькой мамочкой». Я не такая уж и маленькая, у меня обычный рост, но мой муж был примерно на 30 сантиметров выше. Может быть, она считала меня маленькой по сравнению с ним?
«На первом фото я с новорожденным сыном, а на втором отец держит меня маленького на руках»
- Когда моей дочери было 7 лет, она искренне сказала мне: «Я хотела бы, чтобы тебе тоже было 7, как мне, чтобы мы могли быть лучшими подругами и росли вместе». Сейчас ей 14 лет, но я до сих пор очень ценю эти слова.
- Сегодня поймала очень трогательный момент. Кормила дочку сквозь сон. Когда она поела, дала ей соску, она выпала. И вдруг дочка впервые сама, не просыпаясь, нашла ее и вставила обратно. Такая гордость! Такое тепло! Она уже что-то может сама! Дочка учится ползать, сидит, пританцовывает под музыку. Когда говорю ей ласковые слова, будто тает и улыбается. И в этот момент я вдруг очень ясно почувствовала, что моя мама ведь точно так же смотрела на меня. С такой же нежностью и с такой же гордостью за каждое «впервые». Я всегда знала, что она самый важный человек в моей жизни. Но только сейчас начинаю по-настоящему понимать глубину этой любви.
Наверняка и у вас есть трогательные истории о ваших детях и их первых годах жизни.
Еще больше добрых статей? Тогда держите 15 историй о жизни в деревне, от которых на душе становится так тепло, как в детстве у бабушки.