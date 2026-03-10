17 идей от умельцев, благодаря которым обычные вещи заиграли новыми красками
У каждого человека есть свой талант, даже если он проявляется в самых обычных вещах. Кто-то поет так, что хочется слушать снова и снова, кто-то умеет передавать настроение через кисти и краски. А есть люди, которые берут простые вещи, добавляют немного фантазии — и создают нечто бесподобное. Благодаря таким умельцам даже самый рутинный быт превращается в радость.
«Заказали бюстгальтер на большую грудь. Девушке был даже 100Н маловат. Вот что получилось»
- Ваши золотые руки и талант уникальны! © Borisovna2 / Pikabu
«Годовой запас отходов от 3D принтера и купленная в комиссионке форма для выпечки помогли мне сделать такой стул»
«Пыталась найти готовый журнальный столик в форме книг, но не получилось. Пришлось делать своими руками»
«Мне удалось сделать ремень из старой велосипедной шины»
«Сделала войлочную копию собаки»
- Вау! До чего реалистично! © Legal_Commercial477 / Reddit
«Это сова сделана из подручных материалов, валявшихся в мастерской: столовых приборов и автозапчастей»
Какая интересная идея! И отходы не валяются, и замечательное украшение помещения получилось. Сова прекрасная. У меня уже и сказка сочиняется про сову в мастерской кузнеца-волшебника
«Сделал почтовый ящик из металлолома. Мне нравится сочетание ржавчины и нержавеющей стали»
«Пора сажать рассаду! Сделал стойки для крепления фитоламп»
Рассада💕💕💕!!! Семена не продаёте? А высаживаете в кашпо или в грунт??? 😹😹😹
«Футляр для очков, сделан из натуральной кожи итальянского производства. Окрашен вручную японскими красителями»
«Дочка попросила сделать часы. Но не простые, а необычные. В ход пошли пяльцы, цветное стекло и всякие феечки из рисовой бумаги»
Симпатично выглядит, но нужно долго привыкать, чтобы хватило быстрого взгляда для определения времени. А пока может быть время без фонаря шесть.
«Представляю вашему вниманию портрет кошек с небольшим 3D-эффектом»
- Да ну! Я отказываюсь верить, что слева ненастоящая! © Which-Appearance9857 / Reddit
«Делается максимально просто, а выглядит прикольно»
«Делюсь результатами работы над созданием сумки-мессенджера»
«Сделала хрустальные горшки для растений»
Лучше оставить одни камни и хрусталь без этих всех пластиковых веточек.
«Сшила толстовку для мужа из пледа, который купила в комиссионке»
- Ух ты! Просто, ух ты! © justmeherewithyall / Reddit
«Сделал декоративную маску из спила дерева»
- Вау! До чего приятное лицо! Шикарная работа! © phox / Reddit
«Валялись старые джинсы, которые мне больше не нравились, поэтому я превратила их в очаровательную юбку»
- Теперь и я хочу так сделать! © chaospixiestitches / Reddit