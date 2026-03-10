17 идей от умельцев, благодаря которым обычные вещи заиграли новыми красками

Народное творчество
4 часа назад
У каждого человека есть свой талант, даже если он проявляется в самых обычных вещах. Кто-то поет так, что хочется слушать снова и снова, кто-то умеет передавать настроение через кисти и краски. А есть люди, которые берут простые вещи, добавляют немного фантазии — и создают нечто бесподобное. Благодаря таким умельцам даже самый рутинный быт превращается в радость.

«Заказали бюстгальтер на большую грудь. Девушке был даже 100Н маловат. Вот что получилось»

«Годовой запас отходов от 3D принтера и купленная в комиссионке форма для выпечки помогли мне сделать такой стул»

«Пыталась найти готовый журнальный столик в форме книг, но не получилось. Пришлось делать своими руками»

«Мне удалось сделать ремень из старой велосипедной шины»

«Сделала войлочную копию собаки»

«Это сова сделана из подручных материалов, валявшихся в мастерской: столовых приборов и автозапчастей»

Olga Dubrowski
25 минут назад

Какая интересная идея! И отходы не валяются, и замечательное украшение помещения получилось. Сова прекрасная. У меня уже и сказка сочиняется про сову в мастерской кузнеца-волшебника

«Сделал почтовый ящик из металлолома. Мне нравится сочетание ржавчины и нержавеющей стали»

«Пора сажать рассаду! Сделал стойки для крепления фитоламп»

«Футляр для очков, сделан из натуральной кожи итальянского производства. Окрашен вручную японскими красителями»

«Дочка попросила сделать часы. Но не простые, а необычные. В ход пошли пяльцы, цветное стекло и всякие феечки из рисовой бумаги»

Olga Dubrowski
19 минут назад

Симпатично выглядит, но нужно долго привыкать, чтобы хватило быстрого взгляда для определения времени. А пока может быть время без фонаря шесть.

«Представляю вашему вниманию портрет кошек с небольшим 3D-эффектом»

«Делается максимально просто, а выглядит прикольно»

«Делюсь результатами работы над созданием сумки-мессенджера»

«Сделала хрустальные горшки для растений»

«Сшила толстовку для мужа из пледа, который купила в комиссионке»

«Сделал декоративную маску из спила дерева»

  • Вау! До чего приятное лицо! Шикарная работа! © phox / Reddit

«Валялись старые джинсы, которые мне больше не нравились, поэтому я превратила их в очаровательную юбку»

Такие работы как бы напоминают: чтобы сделать жизнь ярче и приятнее, не всегда нужны большие бюджеты. Иногда достаточно внимательного взгляда, немного времени и желания творить. Наверняка и у вас есть нечто такое, что было сделано с любовью и своими руками. Будем рады обсудить в комментариях.

Фото на превью AnnaM2424 / Pikabu

