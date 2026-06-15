12 ярких историй с собеседований, где поиск работы превратился в приключение

Истории
15.06.2026
12 ярких историй с собеседований, где поиск работы превратился в приключение

Устраиваться на работу — это та еще задачка со звездочкой. Собеседования могут оказаться забавными и неожиданными, приятными и комедийными, трогательными и ироничными. В общем, общение с рекрутером может пойти по самому неожиданному сценарию, и от этого впечатление от собеседования будет только сильнее.

  • Пришла на собеседование в крупную компанию. Напротив сидит высокомерная девица-HR, лениво листает мое резюме и цедит: «Вы английский-то хоть знаете?» Я закипаю, говорю: «А вы читать умеете? Там же все написано». Тут она вылупилась на меня и вдруг схватилась за телефон: «Виктор Андреевич, приходите, у нас тут кандидат есть». Я даже растерялась. Пришел солидный мужчина в костюме, задал пару вопросов. В конце сказал, что им нужны сотрудники, которые за словом в карман не лезут, так что они мне перезвонят.
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«Рыжий харизматичный визитер в офисе»

  • Лет 5 назад сын пытался устроиться на должность начальника транспортного отдела. Высшее образование, опыт работы, все как положено. На собеседовании рассказывал о своем опыте, об имеющихся деловых контактах, о компьютерных программах, которыми владел. А сам по их лицам видел, что они про такие программы даже и не слышали. По окончании собеседования ему предложили должность механика по ремонту автотранспорта! Сын в шоке спросил: «Где в моем резюме вы прочитали, что я умею ремонтировать машины?» Наверное, слишком грамотным для них оказался, конкуренции не захотели.
Dzen
Ilona Staller
только что

Муж сейчас тоже ищет новую работу. Просил прочитать его резюме. Блин, это классический случай, когда знаний, умений и навыков с избытком, и работодатель вряд ли о таких даже слышал. Так ему и сказала. Overqualified.

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  • Муж устраивался на работу. Пошел к директору на собеседование. Кабинет директора был на четвертом этаже. В лифт зашли двое: женщина с портфелем и седой дяденька в костюме. Женщина сильно нервничала и жаловалась моему мужу на руководство. Он в диалог не вступал, сказал, что некомпетентен в этом вопросе. Дяденька хмыкнул. Как оказалось, он и был тем самым директором. Мужа приняли.

«Весной решили с коллегами, что нужно больше цветов в офисе, и высадили помидоры»

fur red coat
только что

У меня огурцы на подоконнике пару раз в год растут, цветут и плодоносят. Им вообще не много надо для счастья: горшок литров на 4-5, светло и тепло, и всё. Помидоры тоже простые, единственное, они чуть острее реагируют на холод, поэтому (совет для средней полосы) если хотите помидоры к новому году - сажайте в середине-конце сентября, чтобы они стали цвести после включения отопления.

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  • Ходила на собеседование на вакансию менеджера по персоналу в фотоателье. Зачем такой маленькой фирме менеджер, непонятно, но зарплата хорошая была указана. Там вместо обычного собеседования пытались заставить меня написать изложение (пересказ рассказа). Отказалась. Так и не поняла, что это было. Такое чувство, что им там просто скучно.
Таня Татьяна / Dzen
Dissent
только что

Обычная проверка грамотности речи, заодно, разглядели любительницу становиться в позу.

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  • Ходила на собеседование. Сначала общалась с hr, потом с управляющим, потом с директором отдела. Затем были тесты, которые прошла на ура, и итоговое собеседование с самым главным. А он мне такой: «Елена, мы вам не подходим. Вам у нас будет неинтересно и некуда расти». Сказать, что я была поражена — ничего не сказать.
elensolovyova
Ilona Staller
только что

Отказ - элементарная жадность. Сотруднику, которого не надо обучать, надо платить достойную зарплату. А не эти бесконечные тренинги от менее компетентных работников и птичьи слёзы вместо зарплаты на испытательном сроке.

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  • Сына пригласили на собеседование на должность СММщика в автосалон с зарплатой 120000 руб. В процессе собеседования начальник автосалона говорит: «Предлагаю должность менеджера по продажам с зарплатой 50000 руб.». Сын не понял. А тот осмотрел его и такой: «Ты красивый, грамотно общаешься, обаятельный, предприимчивый. Тебе в зале надо стоять и с клиентами общаться». Конечно, сын отказался.
Женский сговор / Dzen
Ilona Staller
только что

Я такие собесы называю "сказка о потерянном времени". Специально вывешивают популярные вакансии, которые на поверку оказываются менеджером по продажам или оператором колл-центра.

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«Привели в офис питомца⁠⁠. Всего на полдня, но коллеги были в восторге»

  • После девятого класса отучилась на повара-кондитера. После колледжа уже 6 лет работаю кондитером. Готовлю десерты и торты на мероприятия.
    Будущее ресторана, в котором я работала, было очень туманно. Поэтому потихоньку искала работу. Выложила резюме на нескольких площадках, приложила несколько фотографий десертов, которые когда-то готовила.
    Звонит кадровик. В популярной в моем городе сети ресторанов срочно ищут кондитера с опытом приготовления и декора свадебных тортов. Указанная зарплата неприлично высокая. Очевидно, подвох есть, но стало интересно, пришла на собеседование. У нас состоялся такой диалог с шефом:
    — Вы борщ готовить умеете?
    — Умею и классический, и веганский. Но я кондитер, все-таки больше по выпечке и тортикам.
    — А медвежатину? Оленину?
    — Эм, нет. А вы уверены, что вам нужен именно кондитер?
    — Мы ищем повара-универсала. Вам принципиально, что готовить? Или вы новому учиться совсем не хотите? Кстати, а что вы умеете из японской кухни готовить?
    Я попрощалась, ушла в недоумении. Вечером звонит кадровик:
    — Зря вы отказались от пробного дня.
    — Но вам нужен совершенно другой человек.
    — Нам нужен человек, который умеет все. Опыт не так важен, вас всему научат. Да, поначалу будут платить меньше, конечно. Но это поначалу...
Ilona Staller
только что

Работала в одном салоне недалеко от дома. Муж знал хозяйку, так что почти по блату устроилась). Из плюсов - самый центр города, хозяйка не клевала мозг. Но и базовых удобств - оборудованного по всем правилам рабочего места мастера тоже не было. Поработала я там чуть меньше года и убедилась, что меня взяли для раскрутки. Дочь хозяйки сидела с малышом в декрете и должна была выйти на всё готовое. Ушла и не жалею. Как вспомню эти тазики с водой... Салон, ёпт).

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«Вечер пятницы в опустевшем офисе⁠»

  • Пришла на собеседование. Начальница отдела спросила, умею ли я пользоваться Экселем. Ответила, что да. А она такая: «Напиши формулу». Спрашиваю, какую именно: «Просто сумму? Проценты? Логическую?» Тетя захлопала глазками, смерила меня взглядом и выдала: «Если не умеешь, то так и скажи. Нечего выдумывать!» Устроилась туда же, но в другой отдел. Она меня потом еще на аттестации завалить пыталась. Не вышло.
Вика ))))) / Dzen
  • В свое время искала подработку. Нашла объявление: «Уборка в магазине. Работать по вечерам два часа. Зарплата 7000 руб.». Пришла и тут же узнала, что работать надо не два часа, а весь день. На вопрос, зачем они указывают эти два часа, ответили, мол, на весь день за такую зарплату, никто не идет.
  • Подала заявку на поиск работы. Звонок: «Собеседование пройдет с участием руководителя из другого города по видеосвязи. Вы готовы пройти собеседование сейчас?» Я сказала, что нет, по улице иду. Сказали, что, мол, давайте тогда через 15 минут. Я добежала до своей машины, подключилась ровно через 15 минут. Все вроде бы прошло хорошо, но мне отказали со сногсшибательной формулировкой: «Еще никто не проводил собеседование в куртке, да еще и из салона машины. Это неуважение!» Серьезно?!
Женский сговор / Dzen

«Просто фото из моего офиса. Наслаждайтесь!»

  • Недавно довелось пересечься с очень своеобразной «кадровичкой». Названивала до упора. В первый раз, когда звала на собеседование, оставила несколько пропущенных с разницей в пару минут. Второй раз, уже когда озвучивала предложение о работе после интервью, в течение 10 минут позвонила 5 (!) раз. Притом, что я в тот момент общалась по работе, прерваться не могла, и она точно слышала «Абонент разговаривает по другой линии» (или как там). В итоге, когда я отвечала на вопрос, почему к ним не пойду, просто положила трубку, не дослушав. Лицо компании, что уж там...
  • Пришла на собеседование. Стандартные вопросы, а потом: «Вы замужем?» Ответила, что в разводе. Допрос продолжился: «Бывший на квартиру не претендует?» Я спросила, какое это имеет отношение к работе? А кадровик такой: «А как же вы собираетесь кредиты брать? Кредиты для фирмы». Я встала молча и ушла. Потом долго смеялась.
Светлана Ф / Dzen

Никогда не знаешь наверняка, кто окажется по ту сторону стола — чудаковатый рекрутер или представители компании, которые сами не до конца понимают, кто именно им нужен. Каждое собеседование, даже самое нелепое, стоит воспринимать просто как еще одну забавную байку в копилку жизненного опыта. Ведь именно обходя стороной странные конторы и отказываясь от сомнительных предложений, мы в итоге находим ту самую работу — с профессиональным руководством и заслуженным уважением к нашему труду.

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