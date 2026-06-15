12 ярких историй с собеседований, где поиск работы превратился в приключение
Устраиваться на работу — это та еще задачка со звездочкой. Собеседования могут оказаться забавными и неожиданными, приятными и комедийными, трогательными и ироничными. В общем, общение с рекрутером может пойти по самому неожиданному сценарию, и от этого впечатление от собеседования будет только сильнее.
- Пришла на собеседование в крупную компанию. Напротив сидит высокомерная девица-HR, лениво листает мое резюме и цедит: «Вы английский-то хоть знаете?» Я закипаю, говорю: «А вы читать умеете? Там же все написано». Тут она вылупилась на меня и вдруг схватилась за телефон: «Виктор Андреевич, приходите, у нас тут кандидат есть». Я даже растерялась. Пришел солидный мужчина в костюме, задал пару вопросов. В конце сказал, что им нужны сотрудники, которые за словом в карман не лезут, так что они мне перезвонят.
«Рыжий харизматичный визитер в офисе»
- Лет 5 назад сын пытался устроиться на должность начальника транспортного отдела. Высшее образование, опыт работы, все как положено. На собеседовании рассказывал о своем опыте, об имеющихся деловых контактах, о компьютерных программах, которыми владел. А сам по их лицам видел, что они про такие программы даже и не слышали. По окончании собеседования ему предложили должность механика по ремонту автотранспорта! Сын в шоке спросил: «Где в моем резюме вы прочитали, что я умею ремонтировать машины?» Наверное, слишком грамотным для них оказался, конкуренции не захотели.
Муж сейчас тоже ищет новую работу. Просил прочитать его резюме. Блин, это классический случай, когда знаний, умений и навыков с избытком, и работодатель вряд ли о таких даже слышал. Так ему и сказала. Overqualified.
- Муж устраивался на работу. Пошел к директору на собеседование. Кабинет директора был на четвертом этаже. В лифт зашли двое: женщина с портфелем и седой дяденька в костюме. Женщина сильно нервничала и жаловалась моему мужу на руководство. Он в диалог не вступал, сказал, что некомпетентен в этом вопросе. Дяденька хмыкнул. Как оказалось, он и был тем самым директором. Мужа приняли.
«Весной решили с коллегами, что нужно больше цветов в офисе, и высадили помидоры»
У меня огурцы на подоконнике пару раз в год растут, цветут и плодоносят. Им вообще не много надо для счастья: горшок литров на 4-5, светло и тепло, и всё. Помидоры тоже простые, единственное, они чуть острее реагируют на холод, поэтому (совет для средней полосы) если хотите помидоры к новому году - сажайте в середине-конце сентября, чтобы они стали цвести после включения отопления.
- Ходила на собеседование на вакансию менеджера по персоналу в фотоателье. Зачем такой маленькой фирме менеджер, непонятно, но зарплата хорошая была указана. Там вместо обычного собеседования пытались заставить меня написать изложение (пересказ рассказа). Отказалась. Так и не поняла, что это было. Такое чувство, что им там просто скучно.
Обычная проверка грамотности речи, заодно, разглядели любительницу становиться в позу.
- Ходила на собеседование. Сначала общалась с hr, потом с управляющим, потом с директором отдела. Затем были тесты, которые прошла на ура, и итоговое собеседование с самым главным. А он мне такой: «Елена, мы вам не подходим. Вам у нас будет неинтересно и некуда расти». Сказать, что я была поражена — ничего не сказать.
Отказ - элементарная жадность. Сотруднику, которого не надо обучать, надо платить достойную зарплату. А не эти бесконечные тренинги от менее компетентных работников и птичьи слёзы вместо зарплаты на испытательном сроке.
- Сына пригласили на собеседование на должность СММщика в автосалон с зарплатой 120000 руб. В процессе собеседования начальник автосалона говорит: «Предлагаю должность менеджера по продажам с зарплатой 50000 руб.». Сын не понял. А тот осмотрел его и такой: «Ты красивый, грамотно общаешься, обаятельный, предприимчивый. Тебе в зале надо стоять и с клиентами общаться». Конечно, сын отказался.
Я такие собесы называю "сказка о потерянном времени". Специально вывешивают популярные вакансии, которые на поверку оказываются менеджером по продажам или оператором колл-центра.
«Привели в офис питомца. Всего на полдня, но коллеги были в восторге»
- После девятого класса отучилась на повара-кондитера. После колледжа уже 6 лет работаю кондитером. Готовлю десерты и торты на мероприятия.
Будущее ресторана, в котором я работала, было очень туманно. Поэтому потихоньку искала работу. Выложила резюме на нескольких площадках, приложила несколько фотографий десертов, которые когда-то готовила.
Звонит кадровик. В популярной в моем городе сети ресторанов срочно ищут кондитера с опытом приготовления и декора свадебных тортов. Указанная зарплата неприлично высокая. Очевидно, подвох есть, но стало интересно, пришла на собеседование. У нас состоялся такой диалог с шефом:
— Вы борщ готовить умеете?
— Умею и классический, и веганский. Но я кондитер, все-таки больше по выпечке и тортикам.
— А медвежатину? Оленину?
— Эм, нет. А вы уверены, что вам нужен именно кондитер?
— Мы ищем повара-универсала. Вам принципиально, что готовить? Или вы новому учиться совсем не хотите? Кстати, а что вы умеете из японской кухни готовить?
Я попрощалась, ушла в недоумении. Вечером звонит кадровик:
— Зря вы отказались от пробного дня.
— Но вам нужен совершенно другой человек.
— Нам нужен человек, который умеет все. Опыт не так важен, вас всему научат. Да, поначалу будут платить меньше, конечно. Но это поначалу...
Работала в одном салоне недалеко от дома. Муж знал хозяйку, так что почти по блату устроилась). Из плюсов - самый центр города, хозяйка не клевала мозг. Но и базовых удобств - оборудованного по всем правилам рабочего места мастера тоже не было. Поработала я там чуть меньше года и убедилась, что меня взяли для раскрутки. Дочь хозяйки сидела с малышом в декрете и должна была выйти на всё готовое. Ушла и не жалею. Как вспомню эти тазики с водой... Салон, ёпт).
«Вечер пятницы в опустевшем офисе»
- Пришла на собеседование. Начальница отдела спросила, умею ли я пользоваться Экселем. Ответила, что да. А она такая: «Напиши формулу». Спрашиваю, какую именно: «Просто сумму? Проценты? Логическую?» Тетя захлопала глазками, смерила меня взглядом и выдала: «Если не умеешь, то так и скажи. Нечего выдумывать!» Устроилась туда же, но в другой отдел. Она меня потом еще на аттестации завалить пыталась. Не вышло.
- В свое время искала подработку. Нашла объявление: «Уборка в магазине. Работать по вечерам два часа. Зарплата 7000 руб.». Пришла и тут же узнала, что работать надо не два часа, а весь день. На вопрос, зачем они указывают эти два часа, ответили, мол, на весь день за такую зарплату, никто не идет.
- Подала заявку на поиск работы. Звонок: «Собеседование пройдет с участием руководителя из другого города по видеосвязи. Вы готовы пройти собеседование сейчас?» Я сказала, что нет, по улице иду. Сказали, что, мол, давайте тогда через 15 минут. Я добежала до своей машины, подключилась ровно через 15 минут. Все вроде бы прошло хорошо, но мне отказали со сногсшибательной формулировкой: «Еще никто не проводил собеседование в куртке, да еще и из салона машины. Это неуважение!» Серьезно?!
«Просто фото из моего офиса. Наслаждайтесь!»
- Недавно довелось пересечься с очень своеобразной «кадровичкой». Названивала до упора. В первый раз, когда звала на собеседование, оставила несколько пропущенных с разницей в пару минут. Второй раз, уже когда озвучивала предложение о работе после интервью, в течение 10 минут позвонила 5 (!) раз. Притом, что я в тот момент общалась по работе, прерваться не могла, и она точно слышала «Абонент разговаривает по другой линии» (или как там). В итоге, когда я отвечала на вопрос, почему к ним не пойду, просто положила трубку, не дослушав. Лицо компании, что уж там...
- Пришла на собеседование. Стандартные вопросы, а потом: «Вы замужем?» Ответила, что в разводе. Допрос продолжился: «Бывший на квартиру не претендует?» Я спросила, какое это имеет отношение к работе? А кадровик такой: «А как же вы собираетесь кредиты брать? Кредиты для фирмы». Я встала молча и ушла. Потом долго смеялась.
Никогда не знаешь наверняка, кто окажется по ту сторону стола — чудаковатый рекрутер или представители компании, которые сами не до конца понимают, кто именно им нужен. Каждое собеседование, даже самое нелепое, стоит воспринимать просто как еще одну забавную байку в копилку жизненного опыта. Ведь именно обходя стороной странные конторы и отказываясь от сомнительных предложений, мы в итоге находим ту самую работу — с профессиональным руководством и заслуженным уважением к нашему труду.