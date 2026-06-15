12 ярких историй с собеседований, где поиск работы превратился в приключение

Работала в одном салоне недалеко от дома. Муж знал хозяйку, так что почти по блату устроилась). Из плюсов - самый центр города, хозяйка не клевала мозг. Но и базовых удобств - оборудованного по всем правилам рабочего места мастера тоже не было. Поработала я там чуть меньше года и убедилась, что меня взяли для раскрутки. Дочь хозяйки сидела с малышом в декрете и должна была выйти на всё готовое. Ушла и не жалею. Как вспомню эти тазики с водой... Салон, ёпт).