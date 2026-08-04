15+ душевных историй о походах в аквапарк, пропитанных смехом и брызгами воды
Во время долгожданного отпуска каждый из нас задумывается о том, как сделать свой отдых по-настоящему незабываемым. Для многих идеальным решением становится аквапарк — место, где можно напрочь позабыть о взрослых заботах и снова почувствовать себя беззаботным ребенком. Головокружительные виражи водных горок, бурлящие джакузи и бассейны с искусственной волной притягивают любителей приключений, превращая обычные выходные в круговорот радости и веселья. В нашей новой статье вы найдете светлые истории водных приключений, которые наглядно показывают, что у воды скучать точно не придется. После этих историй вы точно захотите отдохнуть у воды, ну или хотя бы просто улыбнуться.
- Два года назад мы с парнем ездили отдыхать в Анапу и решили заодно заехать в Геленджик в аквапарк. Стояла за ним в очереди на горку. Засмотревшись на скатывающихся людей, я обняла его и поцеловала между лопаток, но через несколько секунд до меня дошло, что это был совершенно чужой парень. Я отпустила покрасневшего парня и увидела удивленное лицо моего, который в этот момент подошел ко мне с надувным кругом для горки.
- Однажды в детстве мы с папой и его женой поехали в огромный аквапарк. Я была в восторге — никогда в таких раньше не бывала! Тут же пошла изучать все горки, доступные моему возрасту. Папа тоже решил не скучать: выбрал самую высокую горку, на которой катались подростки и взрослые, храбро взобрался на нее, а мы с моей мачехой смотрели на него, разинув рты. Дело в том, что папа не умел плавать. О чем он думал, когда решил пойти на эту горку и когда вспомнил об этом маленьком нюансе, неизвестно, но на берег он явился уже вместе со спасателем, который вытащил его при помощи такой большой палки. Теперь частенько на семейных сборищах папа говорит мне: «Дочка, а помнишь, как я классно с горки в аквапарке скатился?» — и смеется. Действительно, главное, всегда уметь посмеяться над собой.
Бассейны с горками в аквапарках не предполагают навыков плавания. Взрослый человек может там стоять.
«В детстве мама отвезла меня в Алматы на Капчагай. Сейчас я привез сюда своих детей. Разница между фото 30 лет»
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- Вечером дочь пошла разбираться с папой из-за того, что он отказывался на выходных идти в аквапарк. Я решила послушать, и вот она подходит к нему и заявляет: «Папа, ты же понимаешь, что если мы не пойдем в аквапарк, то я разорву нашу сделку и все расскажу маме? Ты знаешь, что после этого ты не сможешь больше по ночам есть пирожные и говорить, что это я? Тебе придется признаться маме, что ты не соблюдаешь диету!» Я посмеялась, узнала секретики мужа, а в аквапарк мы все-таки пошли.
- На заре появления у нас телефонов с более-менее хорошими камерами пошли мы с мужем в аквапарк. И там ему срочно понадобилось видео, как он героически мчится с горки высотой 25 метров. Вручил он мне свой телефон и пошел взбираться. Совладать с чудо-аппаратом не вышло, в самый ответственный момент что-то пошло не так, и записи не получилось. Муж вздохнул и побрел на второй круг. Дождался очереди, я глубоко вздохнула, видео сняла и собственно снимала до тех пор, пока не поняла, что молодых парней среднего телосложения, среднего роста и в синих плавках тут полно. И мой благоверный среди них не эксклюзив. Оказалось, запечатлела совсем другого. На третий раз все было как надо. Никогда после этого я не видела, чтобы он пересматривал эту видеозапись. Вот и стоило оно того?
- Поехала в аквапарк, плавала в волновом бассейне, и вдруг ко мне подплывает какой-то мужчина и говорит: «Не ваши часы?» Смотрю, действительно мои, подумала, мол, как же так я забыла их снять, но хорошо, что не пошли на дно. От радости расцеловала спасителя в обе щеки и засыпала благодарностями. Побежала в раздевалку, чтобы убрать их в рюкзак, а там спокойно лежат мои родные часы, которые я сама туда убрала еще до входа в аквазону. Пришлось идти на ресепшен и все объяснять.
«Сфоткал один из аттракционов огромного аквапарка в Китае»
- Дело было лет десять назад. Каждое утро мы возили отдыхающих из нашего поселка в аквапарк. Однажды встречаю семью у автобуса: все грустные. Я интересуюсь, что у них случилось. Женщина объясняет мне, что они потеряли фотоаппарат. А там и весь отдых, и родственники, которые раз в сто лет приезжают, и чья-то свадьба, и все на свете. В аквапарке заявку оставили. По дороге звоню подруге, которая работает в аквапарке радиооператором, она говорит: «Нет, пока не находили». Обмениваемся телефонами с женщиной. Утром звоню в аквапарк: «Нет, не нашли». Объясняю женщине, что надежды нет. Прошло несколько дней. Очередная экскурсия. Встречаю эту же семью, но уже в составе другой группы. Узнали, поздоровались. Я сочувственно говорю: «Очень жаль, что фотоаппарат не нашелся». А она мне: «Нашелся. Это муж его спрятал, чтобы проучить меня. Я вечно все теряю».
- Будучи ребенком отдыхал с родителями в Турции. Поехали в аквапарк. Пошел на здоровую закрытую горку. Ну длинная, извилистая труба такая, на бублике еще сьезжаешь. Стоял в очереди. Подходит очередь худенького парня, лет 12. Турок с сомнениями усадил его и отправил в далекие дали. Вот только вместо плеска в воду, он услышал крики с середины трубы. Турок понял, что парнишка застрял, веса не хватило. Турок подозрительно осмотрелся по сторонам и отправил меня вслед за ним. Каково было мое удивление, когда на полпути я вижу этого парня. Орем оба. Удар. Его бублик улетает вперед. Вот только без него. От силы удара его просто выбило из-под него, а из-за скорости и инерции он уже сидит на мне. Еще несколько секунд мы неслись так, а потом благополучно вылетели из трубы.
«Запечатлел на фото взрослый аквапарк в Турции»
- Выходной день. Аквапарк. Стоим с мужем в длиннющей очереди. Вокруг куча возбужденной ребятни. На фоне по громкоговорителю милая женщина с очень четкой, что удивительно, дикцией повествует о правилах пребывания на территории и прочих нюансах отдыха в аквапарке. Периодически вставляя сообщения вроде: «Нашелся ребенок, уважаемые родители, он ждет вас там-то». Предвкушение нарастает, наша очередь приближается, шум вокруг становится все сильнее. Очередное объявление: «Иванова Иванна Ивановна! У вас потерялось пять детей! Срочно пройдите к стойке администратора!» На несколько секунд вокруг воцарилась недоуменная тишина, все переглядываются и начинают безудержно ржать.
- Были сегодня в аквапарке. Народу почти никого, только молодая пара. Он все время ее фоткал: у детской горки, в джакузи, в воде. Делал это с бортика. И вот время сеанса кончается. Свисточек. Берем ключи от раздевалки. Молодой человек говорит: «Дай хоть проплыву разок». На что русалка заявляет: «Мы сюда не купаться пришли. Дома поплаваешь».
Обратная сторона "счастливой жизни", которую выставляют на фотках 😭
«Фотография аквапарка в моем городе»
- Год назад побывал в аквапарке. После того как накупался, начал собираться, и надо бы высушить волосы феном, а там очередь из 6 дам к одному фену и человек 8 к другому фену. Вдруг мой взор упал на фен, который никто не использует и очереди к нему нет. Подхожу, женщина говорит: «А он не работает!» Я в ее сторону не смотрю, просто беру и вставляю вилку в розетку, и фен заработал.
- Приехали мы с родителями на море. Мне было около 12 лет. На большие горки я смотрел с упоением. Без отца мне на них идти не разрешалось, поэтому я полдня уламывал его прокатиться хотя бы один разок. Он согласился, я с восторгом скатился с этой горки, буря эмоций, поворачиваюсь посмотреть на отцовский ураган, а из воды выныривает бледный-бледный батя и легкой джазовой походкой проходит мимо меня, взгляд направлен в пустоту. Я понял, что больше не покатаюсь, а это даже не самая большая горка. В этом году я приехал в аквапарк со своими детьми. Подошел к горке, одной из самых больших, понимаю, что не хочется туда идти. Куча оправданий, но я взял себя в руки, решил подняться. Поднялся, смотрю вниз, жена с друзьями смотрят снизу. Не могу же я показать, что мне страшно, нет конечно. Зажмурился и уехал в пустоту. Как вынырнул не помню, как вышел из воды не помню. Жена говорит, что вышел бледный, взгляд в пустоту, прошел мимо и сразу сел на шезлонг. Кажется, это у нас семейное.
«Мы пошли в аквапарк, и мой сын ушел со своим другом, поэтому его нет ни на одной общей фотке»
- Несколько лет назад мой дед работал в местном аквапарке. Наступил июнь, аквапарк открылся для посетителей, отдых, вода, жара. Все шло как по маслу. Но возникла другая проблема. Проблема с «зайцами», или же безбилетниками. В общем-то начальство все знало о лазейке в одном месте, где через забор можно было перелезть, но поймать за руку не получалось. Тогда мой дед пошел на хитрость. Он не придумал ничего другого, как мазать забор черного цвета, где все перелезали, солидолом. Но зато способ оказался реально действенным. Это надо было видеть, как «зайцы» спускались с забора от пяток до ушей чумазые как автомеханики. Директор был в восторге.
- Пригласила свою бабушку в аквапарк. Думала, она чинно посидит в джакузи, погреет косточки и почитает журнал. Бабуля надела элегантный купальник, взяла кроссворды и устроилась на шезлонге под пальмой. Я со спокойной душой пошла штурмовать экстремальные зоны. Стою в огромной очереди на горку и вижу как с нее скатывается в бассейн моя бабуля. Оказалось, ей быстро надоело разгадывать ребусы, она пошла на разведку и опробовала пару горок. Домой она ехала абсолютно счастливая, с охапкой комплиментов от шестнадцатилетних спасателей и твердым намерением купить абонемент на весь сезон.
У нас в одном из аквапарков билет для пенсионеров по будням стоит менее 500 рублей, причем в цену входит также посещение термального комплекса. Многие с удовольствием пользуются
«Живем в Польше. Отправились сегодня опробовать летний бассейн «Дельфин»
- Поехали мы как-то всей семьей в аквапарк. Плескаемся, катаемся с горок, в какой-то момент смотрю — мужа что-то долго нет, сказал, что отойдет на минутку, и пропал. Тут дочка дергает меня за руку и показывает куда-то в сторону кафешки. Смотрю, а мой муженек сидит за столиком с огромной тарелкой картошки фри и уплетает так, будто мы его неделю не кормили.
- В нашей семье традиция: 31-го декабря мы всей семьей идем в аквапарк. Семья большая, 5 детей. Традиции уже лет 6, она нам очень нравится. Мы катаемся по медленной речке, прыгаем в искусственной волне, мелкие тусят в детском городке, пока мы валяемся рядом в горячей водичке, старшие уже могут кататься с горок самостоятельно, ходим в сауну, окунаемся в купель. В аквапарке играет праздничная музыка, проводятся конкурсы. Отдыхаем до закрытия, а потом идем лежать дома и есть оливье.
Самые живые и искренние эмоции мы получаем именно тогда, когда позволяем себе ненадолго забыть о серьезности и просто радоваться жизни, как в детстве. А какие курьезные или вдохновляющие истории происходили с вами во время водных приключений? Расскажите в комментариях о них. А для тех, кто хочет продолжить чтение, еще несколько статей о летнем отдыхе:
- Я работала вожатой в летнем детском лагере и знаю, из каких маленьких радостей строятся каникулы для детей;
- Я люблю в отпуске просто на теплом пляже лежать, а муж — за активный отдых. И вот что мы придумали;
- Как я провела месяц на даче без интернета и наполнила свои будни домашним теплом и маленькими радостями.