Я, с семьёй, снимал двушку, рядом с метро. Всю коммуналку оплачивал хозяин. Я, естественно, на всём экономил. Не борзел. Хозяин всегда приходил за деньгами с бутылкой коньяка. Мы с ним, за этой бутылкой обговаривали всё, как положено. Он же мне предложил взять ипотеку. Логично. Платишь мне за съёмную квартиру, а будешь платить уже за свою. Мы до сих пор с ним дружим. Прекраснейший человек! Он айтишник, а я врач, правда уже старый.
15 историй о съемных квартирах, где увлекательный сюжет ждал жильцов уже за дверью
Бывает так, живут себе люди спокойно, а потом решают снять уютную квартиру или дом — и начинается свистопляска. Арендаторы — это вообще отдельный мир: чего только не насмотришься в общении с ними. Вот несколько живых и человеческих историй, которые нельзя назвать простыми, зато они знакомы всем, кто когда-либо снимал квартиру.
- Искали квартиру в Питере. Нашли вариант, очень удобный, и ремонт не бабушкин. Договорились, что будем снимать. И тут скинули нам договор на ознакомление. Читаю, и глаза на лоб лезут: «Если приезжают родители, надо доплатить, а если посторонние, то исключительно после обсуждения с хозяевами, да еще минимум за три дня, а также доплата 1000 за каждого. А за родителей — 1500». Я сама сдаю и снимаю, но от этого просто офигела.
- Понадобилось как-то снять квартиру на полгода. Читаю объявления в местной прессе, смотрю варианты. Одна квартира, судя по описанию, просто идеально подходила. И комнат сколько нужно, и вроде тихий центр, и ремонт, и вишенка на торте — вид на реку. Прихожу на просмотр. Лестница в подъезде убитая, идти страшно. Захожу. Обычная квартирка в старом фонде. Всего-то и плюсов, что потолки чуть выше среднего. В общем, не понравилась. Собираюсь уходить и вдруг вспоминаю про обещанный вид из окна. «А где у вас тут вид на реку?» Хозяйка вся такая оживилась, говорит: «Так в туалет зайдите. Там окошко небольшое. Высуньте голову и посмотрите налево. Видите кусты? Вот за ними сразу река!» Маркетинг, он такой.
А ремонт, видимо, у соседей, за отдельную плату можно прийти и полюбоваться 🤣
- Смотрим квартиру, все понравилось. На выходе из подъезда нас догоняет бабулька и шепотом выдает: «Не берите, послушайте мудрую женщину». Мы дождались, пока риелтор уедет, и пошли по соседям. В первой же квартире нам признались: бабулька вдруг решила, что там должен жить ее сын с невесткой, и, чтобы никто не снял, она ходит и всем сказки рассказывает.
«У меня вопрос: почему в квартирах, которые сдаются в аренду, всегда такие странные покрытия на полах?»
- Искали квартиру, смотрели одну — хозяин показывал. Я хожу, задаю вопросы: тепло ли зимой? Есть ли посудомойка? Сколько кондиционеров? Отвечает: тепло, вот посудомойка, кондиционер в каждой спальне. Сняли. Начинаем отмывать, убираться, пытаюсь запустить посудомойку и понимаю, что она не работает и в весьма плачевном состоянии — рассохлась и разломана. То есть чинить даже не вариант. Звоню злая хозяину, говорю: «Что за ерунда? Я же спрашивала специально про посудомойку, мне важно было. Зачем обманывать?» На что он возмущенно говорит: «Нет-нет, погодите! Я вас не обманывал! Вы спросили, есть ли посудомойка, — она есть! Вы же не спросили, работает ли она!»
У меня есть посудомойка, рабочая. Я ей не пользуюсь. Не люблю накапливать грязную посуду.
- Когда заселилась в квартиру, мне сразу сказали: если что-то сломается, сама и чиню. При этом залога не было (не за что брать, со слов владельцев). Я реально чинила. Только ломалось не по моей вине. Вплоть до того, что сантехник посоветовал менять трубы (не стала). Смеситель сломался, оказался треснутым сзади, газовая плита работала лишь с одной конфоркой (перед заселением мне сказали, что плита не работала, уже починили). Сама вызывала мастера, все в таком духе. Еще хозяйка квартиры уговаривала сделать ремонт (косметический) за мой счет, мол: «Тебе же будет уютно». А потом спросила: «Обои переклеила, полы покрасила? Кстати, я цену решила поднять...» Обои и краску реально купила, не успела использовать, а из квартиры съехала, хоть долго там жила.
- Снял комнату в двухкомнатной квартире. Сосед такой добрый, сказал, что хочет жить дружно. Не делить холодильник, не составлять расписаний уборки. Чтоб все было общее. На следующее утро захожу на кухню и смотрю, как он доедает мою мясную запеканку и салат, которые я оставил себе на завтрак. Услышав мое удивленное: «Э-э-эм...», он любезно предложил мне гречку с черным хлебом. Офигительное новоселье.
«Наконец-то, спустя 3 года, арендодатель разрешил нам завести собачку»
- Моя подруга снимала очень хорошую трехкомнатную квартиру, и вместе с ней жили ее 17 котиков. В квартире были очень красивые стулья на кухне, так вот котики все изодрали. И моя подруга, когда съезжала, отнесла стулья в мастерскую, чтобы все заново перетянули. Вышло дорого, а куда деваться. Ну и в целом квартиру она привела в идеальное состояние перед выездом, несмотря на такой кошачий выводок.
- Мой бывший съезжал с квартиры, и хозяева отказались отдавать залог. Потому что он якобы разбил стекло в одном из окон. К счастью, когда он заселялся, то видел эту трещину в окне, сфотографировал и присылал им по почте с вопросом, что делать с этим. Они сказали ничего не делать. А потом предъявили. Вернуть деньги удалось через суд.
- Я, читая истории, всегда удивлялась: какие странные люди бывают, что значит: «Я вам сдаю квартиру, но буду иногда здесь жить». Поделилась с мужем историей, а он напомнил, как много лет назад мы смотрели квартиру в аренду, а нам хозяйка выкатила список «нельзя» (в том числе проводить интернет, который мужу необходим для работы) и сказала, что стиральная машина есть, но пользоваться ею нам запрещено, а вот она будет приходить стирать. Видимо, меня настолько шокировала ситуация, что мозг заблокировал воспоминание.
Мы тоже снимали трешку, сначала все было норм, а потом хозяйка заявила, чтобы раз в неделю мы уходили на сутки - ей нужна квартира для встреч с любовником... Съехали сразу
«Снимаю дом, посадил огородик маленький. А потом пришел хозяин и „навел порядок“»
- О, я снимала у бабули комнату. На деле — однушка, и моя кровать перпендикулярно ее кровати. Ну это не страшно. Меня одной оказалось маловато, и бабка соорудила еще одно спальное место и поселила туда мать с ребенком. Получилось прям женское общежитие. И сюда не ходи, туда не дыши, телевизор 24/7 вместе со мной смотри. При этом в деньгах она не нуждалась: у нее была хорошая пенсия, ее полностью обеспечивали двое взрослых детей. Очень своеобразная была женщина.
- Давно было. Снимали с мужем и дочкой квартиру, пока в своей грандиозный ремонт был. Внесли залог. Живем год. Пришло время домой перебираться. А у нас был уговор, что за 3 недели мы ее предупреждаем. Ну да, предупредили. Завтра съезжать, она звонит, уточняет, точно ли мы домой переезжаем. Мы, естественно, подтверждаем информацию, что, мол, все, практически все вещи перевезли, вот осталось немного и кошки. Приезжает, значит, она нас проводить, ключи забрать и выдает нам: «Ну, залог вернуть не могу, я его истратила, а денег нет, вы же уезжаете, мне как-то жить нужно». Мы в шоке, вот реально офигели знатно, засунули кошек в переноски и домой. Через неделю звонит: «Ой, у вас тут ведь есть знакомые, помогите по знакомству, бесплатно». Муж ответил, куда пойти, очень корректно, а зря. Через неделю ее мать звонит уже мне: «Ну помогите же, ну вы же можете». Ну, я совсем не корректный человек, напомнила ей о долге и о том, что мы не планировали брать их на содержание, для этого у нас дочка есть. Обиделись: мало того, что мы им денег больше не приносим, так еще и из-за нашей скупости и упрямства им платить нужно будет.
- Как-то мы снимали квартиру с закрытой третьей комнатой, где были хозяйские вещи. Хозяйка жила в другой стране. И вот она приехала как-то и попросилась зайти в эту комнату за вещами. Мы, конечно, согласились. А она такая: «Ой, я устала, останусь тут переночевать». Отказывать было неудобно, что мы, звери какие? Думаем: ладно, пусть. Но и на следующий день она не уехала. А просто решила пожить в этой комнате недельку! С нами! Ну а что, квартира-то же ее. В итоге мы ее выселяли оттуда с агентом. А она сильно возмущалась: всего-то неделька!
«Снял как-то квартиру, до меня жила бабулька. Нашел залежи такого добра»
- Давно это было. Студентом снял комнату у бабки, достаточно бодрой. Квартира ее была далеко от вуза, приходилось спозаранку добираться до места учебы двумя автобусами. Согласился потому, что она за дополнительную плату сама предложила готовить мне завтрак и ужин. Через месяц ей стало вдруг тяжело готовить, хотя себе она готовила, причем я не требовал для себя особой готовки, ел, что дают. Я попал в плохую ситуацию, ибо место было на краю тогдашней столицы, ближайшие магазины были далеко и закрывались раньше, чем я заканчивал учебу. Приходилось давиться случайной булкой, когда она с аппетитом завтракала и ужинала. Очень удивилась, когда я съехал.
- С девушкой снимали квартиру, хозяйка имела наглость приходить, когда меня нет дома, и моей девушке сватать своего сына. Мол: «Зачем тебе этот арендатор? Выходи за моего сына, будешь жить уже в своей квартире».
- Сняли квартиру. Через два месяца звонит девушка, говорит, что снимала это жилье и кое-что важное там забыла. Я объясняю, что мы отдраили ее снизу доверху, ничего не было. Она настаивает. Ок. Заходит на кухню, открывает ящик над вытяжкой и вытаскивает оттуда четыре пустые бутылки из-под оливкового масла — мы думали, это декор.
