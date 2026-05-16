15 историй о съемных квартирах, где увлекательный сюжет ждал жильцов уже за дверью

Я, с семьёй, снимал двушку, рядом с метро. Всю коммуналку оплачивал хозяин. Я, естественно, на всём экономил. Не борзел. Хозяин всегда приходил за деньгами с бутылкой коньяка. Мы с ним, за этой бутылкой обговаривали всё, как положено. Он же мне предложил взять ипотеку. Логично. Платишь мне за съёмную квартиру, а будешь платить уже за свою. Мы до сих пор с ним дружим. Прекраснейший человек! Он айтишник, а я врач, правда уже старый.