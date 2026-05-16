15+ трогательных питомцев, у которых под пушистой шерсткой бьется большое золотое сердце
Народное творчество
16.05.2026
Сколько любви в этих глазах!
«Мои пушистые дети прижались друг к другу, лежа на мне сверху»
- Бывший одноклассник стал ни с того ни с сего подкатывать. Надо было мне как-то уехать в командировку, так новоиспеченный кавалер сам напросился за кошкой поухаживать. А я и не против. Вот только моя Мусенька сразу раскрыла негодяя: когда я зашла в квартиру, она тут же притащила в зубах резинку для волос. Вот только у меня волосы короткие, у одноклассника — и подавно. Прижала его к ногтю, и он признался, что заходил покормить Мусю с какой-то Дашей («Мы просто друзья»). Надо было заблокировать его еще сразу, на истории с ботинком. А Мусеньке я купила ее любимую салаку. Заслужила!
ADME
Кисонька решила, что пес выглядит грустным и решила его утешить
- Моя кошка по ночам любит носиться по кровати, даже когда я под одеялом. Поэтому иногда она прыгает по мне как слон. И вот мне сделали операцию на бедре. Ложусь в постель, а кошка забралась на кровать и начала топтаться точно на том месте, где шов. Думаю, она меня жалела и хотела помочь.
- Я опаздывала на собеседование, но кошка вцепилась в мои туфли. Шипела и ни в какую не отдавала. Времени в обрез, я психанула и полезла в шкаф за кедами. Наклонилась, боковым зрением глянула на окно и аж подпрыгнула — там мое отражение. Сверху — дорогой жакет и идеальная укладка, а внизу — пижамные штаны с собачками. В этой суматохе я напрочь забыла надеть юбку!
ADME
От большой собаки — большая любовь
«Кое-кто был невероятно рад видеть меня дома после работы и тут же настоял на обнимашках».
- Я взяла домой кошку и назвала ее Киви. Первое время она меня побаивалась и старалась держаться на расстоянии. А потом у меня начались месячные — так тяжело, что даже ходить было трудно. Я просто лежала на кровати без сил. И тут Киви вдруг подошла ко мне, осторожно обнюхала, а потом улеглась прямо на живот. Она просидела так, пока я не уснула, иногда тихонько облизывая меня, будто пыталась утешить. Она такая милая!
- Перед сном я включила режим очистки духовки, и из нее пошел дым. Еще бы! Ведь я не чистила ее уже лет пять. Один из моих котов странно мяукал за дверью спальни, и я поняла, что он предупреждает меня о дыме. Я открыла несколько окон, а кот получил лакомства за бдительность.
Этот кот почти спит, но у него важное дело
«Сонный котик по кличке Тако приглядывает за мной во время моего ночного похода в туалет»
- После ухода мамы мне было очень тяжело. У нас дома живут две собаки — немецкая овчарка Ангус и 10-месячный хаски Фергус. Фергус всегда был типичным щенком: носился по дому и грыз все, что попадалось ему на пути. Но в какой-то момент он вдруг стал спокойнее и серьезнее.
А с Ангусом вообще произошли удивительные перемены. Раньше я для него была где-то на третьем месте после мужа и дочери. Он почти не подходил ко мне сам, не особо любил играть или ласкаться. А тут словно почувствовал, как мне плохо. Стал все время искать моей компании, просить, чтобы его гладили, приносить мне на колени свои мячики — мол, давай поиграем. Теперь он приходит спать рядом со мной и очень внимательно меня оберегает.
- У моей подруги родился ребенок. Малыш начал капризничать, и собака (колли) подошла к сумке с подгузниками, схватила бутылочку и бросила ее к ногам подруги. Ее этому не учили.
Почти инь-ян
«Наши спасенный хорек и пожилая кошка стали лучшими друзьями».
- Я услышала шум в задней части дома и пошла проверить. Решила, что енот снова пробрался в прачечную. Но наша кошка вдруг начала настойчиво толкать меня лапами в другую сторону. Оказалось, это мой сынишка выкинул игрушку из кроватки. Он уже проснулся и хотел есть. Вот такая няня-кошка!
ADME
- Когда я учился в универе, у меня был кот. Однажды во время сессии я случайно проспал экзамен. Профессор у нас был отличный. Но при всей своей доброжелательности он был очень строг: приходил минута в минуту и сразу запирал дверь аудитории. Опоздавшие — на пересдачу.
В то утро меня разбудил кот. Я открыл глаза, посмотрел на часы и в панике вскочил с кровати. Натянул первую попавшуюся одежду, насыпал коту еды и помчался в университет. Я буквально рухнул на стул в тот самый момент, когда профессор положил экзаменационный лист мне на парту. Через секунду он закончил раздавать тесты и запер дверь!
Можно сказать: «Ну конечно, кот просто хотел есть, вот и разбудил тебя». И я бы согласился, если бы не одно но — много раз бывало, когда я спал дольше обычного, а он спокойно ждал, пока я сам встану.
Но в тот день было иначе. Он будто понял, что происходит, и буквально спас меня.
Котичек позирует, показывая свое пузико и желает всем хорошего дня
«Обучение прогулке на поводке проходит на ура».
- Когда родилась моя старшая сестра, у родителей был вест-хайленд-терьер, который терпеть не мог купаться. Чтобы затащить эту 9-килограммовую собаку в ванну хотя бы на время, нужны были усилия двух взрослых. Когда родители впервые купали малышку, собака сама прыгнула в ванну. Я видела фотографии, которые сделали родители, и там эта собака выглядит совершенно несчастной. Она стоит над малышкой с выражениям на морде: «Вы же не собираетесь подвергать этого бедного ребенка такому?»
- Однажды моя мама нашла мейн-куна и оставила его себе. Он был ее настоящим любимцем, а когда у нее появилась я, он стал и моим котиком. Каждую ночь он обнимал меня за голову и лизал волосы, пока я засыпала. У нас был еще один кот, черный как ночь. Вот он не любил обниматься и принимал ласку только на своих условиях, что случалось редко.
Когда мейн-куна не стало, черный кот впервые запрыгнул на мою кровать и обвился вокруг моей головы. Это заставило меня осознать, насколько хорошо он все понимает.
А какие у вас есть истории про питомцев?
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
17 знакомств с будущими родственниками, которые развивались по сценарию ситкома
Истории
04.04.2026
15 историй от профи, рабочие будни которых полны добра и юмора
Истории
14.04.2026
15+ случаев, когда поход в магазин превратился в живую историю, которой хочется поделиться
Истории
10.03.2026
15+ душевных историй о детской логике для тех, кто соскучился по добрым комедиям
Истории
15.04.2026
15 родственников, которые точно знают, как раскрасить серые будни в яркие цвета
Истории
18.03.2026
15 пар, чья любовь — это вечный двигатель, не знающий скуки
Истории
05.04.2026
18 любителей активного отдыха, которые знают, как поддать перца в рутину
Истории
10.04.2026
Я работала простой официанткой и честно признаюсь, почему не хотела увольняться из ресторана
Авторские колонки
14.05.2026
15 человек, которые в ресторане задали жару больше, чем стейк на сковородке
Истории
11.04.2026
17 теплых историй и фото о любви, которые согревают лучше апрельского солнца
Истории
15.04.2026
18 случаев, когда родительский чат подкинул истории лучше любого ситкома
Истории
15.05.2026
20+ фото и историй о том, какими сюрпризами оборачиваются встречи со школьными знакомыми спустя годы
Истории
09.04.2026