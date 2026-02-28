Эти кадры растопят сердце: 24 пушистика и их хозяева «тогда и сейчас»

Когда у животного появляется свой человек, это видно сразу. Дом моментально наполняется радостью и неожиданными «приключениями» в 4 утра. Мы собрали фото пушистиков, которые обрели любящую семью и преобразились до неузнаваемости. Эти истории согревают и напоминают, как много значит забота и любовь для наших четвероногих друзей.

«Год назад нашла эту малышку в сарае, с тех пор она живет свою лучшую жизнь»

Сделай ДНК тест, она явно породистая. © Raypop11/ Reddit

«Забрала этого бродягу с улицы. Фото до и после. Прошел всего месяц, а какая разница!»

Божечки, эти глаза — просто вселенная!

Вау. Это самые красивые глаза, которые я вообще когда либо видел. © nikoCRNA / Reddit

«До и после. Просто невероятная трансформация!»

Вы только посмотрите, в какую красавицу она превратилась. Глаз не оторвать! © ThaneOfCawdorrr / Reddit

«Котик Лео полгода выживал на улице под ледяным дождем. Я долго не мог решиться, но в итоге все-таки забрал его домой. Посмотрите только, как эта мордочка за год изменилась!»

В жизни не видела таких красивых глаз у кота! © True-Picture-181 / Reddit

«Их любовь прилично так выросла за последнее время»

«Тот же парень, тот же галстук. Три с половиной года спустя»

«Мой щеночек немножечко подрос за последний год!»

«Это до сих пор его любимое местечко, чтобы понежиться. Даже спустя 7 лет»

«Между этими фотографиями 5 лет разницы. Они просто обожают друг друга»

«Я не обращала внимания на то, как моя девочка подросла, пока не сделала фото для сравнения»

«От брошенной к любимой. Подобрала эту малышку три месяца назад, и вы только посмотрите на разницу!»

Сколько любви и заботы вы вложили в это преображение! © SwimZealousideal4950 / Reddit

«Моя девчонка в 8 недель и в 1 год. Очень быстро вымахала»

«За последние 8 месяцев Мерфи сильно изменился к лучшему»

«Как же все изменилось за 8 недель!»

«Моя маленькая кошечка сразу родилась со взрослыми ушами»

«Взгляните, как нехило подрос малыш»

«Тогда и сейчас. 8 лет просто промчались»

«Между этими фотографиями с моей кошкой 7 лет разницы»

«Ну что ж, завтра нашему малышу исполняется 2 года! Трудно поверить, что этот милый оболтус весом в 11 кг превратился в малыша Хьюи, который весит 66 кг»

«10 лет пролетели так быстро!»

«Моя принцесса спустя полгода после того, как она обрела дом»

Обалдеть, да у вас дома настоящая мультяшная кошка поселилась! © SupineFeline / Reddit

«Всего за один год наша крошка слегка подросла»

«Рози родилась особенной, и мы не знали, выживет ли она. Сейчас ей уже 7 лет. Она не видит на один глаз и не умеет охотиться, зато она — ходячее милашество. Обожает обниматься и забавно марширует по дому, высоко поднимая лапки»

«В прошлом году этот кроха сам прибежал к нашему дому — ему было месяца два, весил он меньше килограмма. Мы вложили в него очень много заботы и любви. Сейчас по нему ни за что не догадаешься, через что он прошел!»