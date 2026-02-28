Эти кадры растопят сердце: 24 пушистика и их хозяева «тогда и сейчас»
Когда у животного появляется свой человек, это видно сразу. Дом моментально наполняется радостью и неожиданными «приключениями» в 4 утра. Мы собрали фото пушистиков, которые обрели любящую семью и преобразились до неузнаваемости. Эти истории согревают и напоминают, как много значит забота и любовь для наших четвероногих друзей.
«Год назад нашла эту малышку в сарае, с тех пор она живет свою лучшую жизнь»
- Сделай ДНК тест, она явно породистая. © Raypop11/ Reddit
«Забрала этого бродягу с улицы. Фото до и после. Прошел всего месяц, а какая разница!»
- Божечки, эти глаза — просто вселенная!
- Вау. Это самые красивые глаза, которые я вообще когда либо видел. © nikoCRNA / Reddit
«До и после. Просто невероятная трансформация!»
Раница между фото приблизительно год.Как можно сравнить уличного заморыша и большого ухоженного кота?
- Вы только посмотрите, в какую красавицу она превратилась. Глаз не оторвать! © ThaneOfCawdorrr / Reddit
«Котик Лео полгода выживал на улице под ледяным дождем. Я долго не мог решиться, но в итоге все-таки забрал его домой. Посмотрите только, как эта мордочка за год изменилась!»
- В жизни не видела таких красивых глаз у кота! © True-Picture-181 / Reddit
«Их любовь прилично так выросла за последнее время»
«Тот же парень, тот же галстук. Три с половиной года спустя»
«Мой щеночек немножечко подрос за последний год!»
«Это до сих пор его любимое местечко, чтобы понежиться. Даже спустя 7 лет»
«Между этими фотографиями 5 лет разницы. Они просто обожают друг друга»
«Я не обращала внимания на то, как моя девочка подросла, пока не сделала фото для сравнения»
«От брошенной к любимой. Подобрала эту малышку три месяца назад, и вы только посмотрите на разницу!»
- Сколько любви и заботы вы вложили в это преображение! © SwimZealousideal4950 / Reddit
«Моя девчонка в 8 недель и в 1 год. Очень быстро вымахала»
«За последние 8 месяцев Мерфи сильно изменился к лучшему»
«Как же все изменилось за 8 недель!»
«Моя маленькая кошечка сразу родилась со взрослыми ушами»
«Взгляните, как нехило подрос малыш»
«Тогда и сейчас. 8 лет просто промчались»
«Между этими фотографиями с моей кошкой 7 лет разницы»
«Ну что ж, завтра нашему малышу исполняется 2 года! Трудно поверить, что этот милый оболтус весом в 11 кг превратился в малыша Хьюи, который весит 66 кг»
«10 лет пролетели так быстро!»
«Моя принцесса спустя полгода после того, как она обрела дом»
- Обалдеть, да у вас дома настоящая мультяшная кошка поселилась! © SupineFeline / Reddit
«Всего за один год наша крошка слегка подросла»
«Рози родилась особенной, и мы не знали, выживет ли она. Сейчас ей уже 7 лет. Она не видит на один глаз и не умеет охотиться, зато она — ходячее милашество. Обожает обниматься и забавно марширует по дому, высоко поднимая лапки»
«В прошлом году этот кроха сам прибежал к нашему дому — ему было месяца два, весил он меньше килограмма. Мы вложили в него очень много заботы и любви. Сейчас по нему ни за что не догадаешься, через что он прошел!»
- Поверить не могу, что это один и тот же кот! © cardamomomomom / Reddit
Такие подборки можно смотреть хоть весь день, поэтому мы рады поделиться с вами еще несколькими:
Фото на превью Bulky-Message-192 / Reddit
