2 часа назад
Эти кадры растопят сердце: 24 пушистика и их хозяева «тогда и сейчас»

Когда у животного появляется свой человек, это видно сразу. Дом моментально наполняется радостью и неожиданными «приключениями» в 4 утра. Мы собрали фото пушистиков, которые обрели любящую семью и преобразились до неузнаваемости. Эти истории согревают и напоминают, как много значит забота и любовь для наших четвероногих друзей.

«Год назад нашла эту малышку в сарае, с тех пор она живет свою лучшую жизнь»

«Забрала этого бродягу с улицы. Фото до и после. Прошел всего месяц, а какая разница!»

  • Божечки, эти глаза — просто вселенная!
  • Вау. Это самые красивые глаза, которые я вообще когда либо видел. © nikoCRNA / Reddit

«До и после. Просто невероятная трансформация!»

22 часа назад

Раница между фото приблизительно год.Как можно сравнить уличного заморыша и большого ухоженного кота?

  • Вы только посмотрите, в какую красавицу она превратилась. Глаз не оторвать! © ThaneOfCawdorrr / Reddit

«Котик Лео полгода выживал на улице под ледяным дождем. Я долго не мог решиться, но в итоге все-таки забрал его домой. Посмотрите только, как эта мордочка за год изменилась!»

«Их любовь прилично так выросла за последнее время»

«Тот же парень, тот же галстук. Три с половиной года спустя»

«Мой щеночек немножечко подрос за последний год!»

«Это до сих пор его любимое местечко, чтобы понежиться. Даже спустя 7 лет»

«Между этими фотографиями 5 лет разницы. Они просто обожают друг друга»

«Я не обращала внимания на то, как моя девочка подросла, пока не сделала фото для сравнения»

«От брошенной к любимой. Подобрала эту малышку три месяца назад, и вы только посмотрите на разницу!»

«Моя девчонка в 8 недель и в 1 год. Очень быстро вымахала»

«За последние 8 месяцев Мерфи сильно изменился к лучшему»

«Как же все изменилось за 8 недель!»

«Моя маленькая кошечка сразу родилась со взрослыми ушами»

«Взгляните, как нехило подрос малыш»

«Тогда и сейчас. 8 лет просто промчались»

«Между этими фотографиями с моей кошкой 7 лет разницы»

«Ну что ж, завтра нашему малышу исполняется 2 года! Трудно поверить, что этот милый оболтус весом в 11 кг превратился в малыша Хьюи, который весит 66 кг»

«10 лет пролетели так быстро!»

«Моя принцесса спустя полгода после того, как она обрела дом»

«Всего за один год наша крошка слегка подросла»

«Рози родилась особенной, и мы не знали, выживет ли она. Сейчас ей уже 7 лет. Она не видит на один глаз и не умеет охотиться, зато она — ходячее милашество. Обожает обниматься и забавно марширует по дому, высоко поднимая лапки»

«В прошлом году этот кроха сам прибежал к нашему дому — ему было месяца два, весил он меньше килограмма. Мы вложили в него очень много заботы и любви. Сейчас по нему ни за что не догадаешься, через что он прошел!»

