10 мелочей в доме, которые мигом дают понять, что вас здесь очень ждали

Почему-то принято считать, что обычно хозяев волнует только один вопрос: как бы вежливо намекнуть гостям, что пора по домам. Но будем честны: порой из чужого дома хочется сбежать уже через пять минут. И дело тут вовсе не в плохом угощении, а в том, что хозяйке просто не удалось создать ту самую располагающую атмосферу. В этой статье мы разберем, какие хитрости и секреты стоит использовать, чтобы ваш гость по-настоящему почувствовал себя как дома.