Не женская работа: как я стала простым маляром и ни разу об этом не пожалела

Я была в отпуске, сидела дома и решила, что покрашу стены сама. Насмотрелась разных обучающих видео, все выровняла и нанесла желтый оттенок. Мне так понравилось махать валиком, что я решила узнать о профессии маляра. Сама не заметила, как записалась на профессиональные курсы декоративной штукатурки и малярного дела.

Когда домочадцы узнали, что я решила стать маляром, чуть ли не каждый покрутил пальцем у виска: «Зачем ты вообще в эту стройку лезешь?» Но мало кто знает, что на нас большой спрос. А секрет прост: женщины от природы гораздо внимательнее к деталям, мы аккуратнее выводим углы, миллиметр к миллиметру, и филигранно работаем с цветом. Поэтому знающие люди часто говорят, что малярное дело — это на самом деле чисто женская профессия!