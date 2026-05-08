Не женская работа: как я стала простым маляром и ни разу об этом не пожалела
Где-то год назад моя подружка Лена смогла меня не то что удивить, а просто поразить. Она всегда была человеком, у которого все стабильно и по плану. Работа в офисе с документами — это была ее жизнь в течение десяти лет. И вот сидим мы в уютном кафе, и она выдала, что теперь работает простым маляром. Я подумала — шутит, но когда она с упоением начала рассказывала о преимуществах акриловых эмалей перед латексными, я поняла, что это теперь ее маленькие радости. Выпытала все подробности, и вот что она рассказала.
Я в какой-то момент поняла, что столько лет тружусь в офисе, а результата своей работы не вижу. Да, все документы в порядке, все по папкам разложено, но вот нет в конце рабочего дня какого-то ощутимого результата. Сначала пробовала разные хобби: картины по номерам, вязание, шитье, даже рисовала открытки на заказ. Мне все нравилось, но денег приносило мало. Решение пришло случайно во время ремонта в собственной спальне.
Я была в отпуске, сидела дома и решила, что покрашу стены сама. Насмотрелась разных обучающих видео, все выровняла и нанесла желтый оттенок. Мне так понравилось махать валиком, что я решила узнать о профессии маляра. Сама не заметила, как записалась на профессиональные курсы декоративной штукатурки и малярного дела.
Когда домочадцы узнали, что я решила стать маляром, чуть ли не каждый покрутил пальцем у виска: «Зачем ты вообще в эту стройку лезешь?» Но мало кто знает, что на нас большой спрос. А секрет прост: женщины от природы гораздо внимательнее к деталям, мы аккуратнее выводим углы, миллиметр к миллиметру, и филигранно работаем с цветом. Поэтому знающие люди часто говорят, что малярное дело — это на самом деле чисто женская профессия!
Вместе со мной обучались еще четыре девушки, одна меняла квалификацию после работы на другой позиции в стройфирме, другая — резко решила изменить свою жизнь, потому что старая работа надоела, а еще две просто из интереса. Каждые выходные мы выезжали на стройки для практики, я внимательно смотрела, как работают опытные сотрудники. Когда мне объявили, что я могу поехать на свой первый самостоятельный заказ, я была на седьмом небе от счастья.
Полноценную отделку квартиры мне, конечно, никто не дал. И честно говоря, хорошо, потому что первый мой заказ запомнился навсегда не только мне, но и нашему прорабу. В одном здании две компании решили освежить стены в своих офисах. Я волновалась, но старалась работать быстро и аккуратно. Загрунтовала стены в первом, потом во втором, покрасила один в фирменные цвета. Стою, любуюсь работой. И тут заходит мужчина, смотрит на стены и выдает: «Это что еще такое?» Я опомниться не успела, как за ним залетает прораб со словами: «Покрасочные работы еще не закончены, лучше не заходите». А мужик ему: «Кажется, закончены, вот только принимать их я не буду». Оказалось, что я перепутала краски для первого и второго офиса, и намалевала, хоть и аккуратно, но совершенно не тот цвет. Зато теперь я всегда проверяю материалы, которые приходят мне на объект с документами.
Когда объявила в компании, что ухожу от них трудиться на стройке, одна коллега сказала: «Ты еще там взвоешь от скуки и вернешься к нам». Но на самом деле забавных моментов у маляров достаточно. Однажды красила лепнину на фасаде старого здания, мимо проходила женщина с ребенком. Они вдруг остановились, дочка начала что-то шептать маме, та посмотрела в мою сторону. А потом девочка подошла ко мне и сказанула: «Я вот никогда не рисую на стенах, потому что это нехорошо. А вам кто разрешил?» Я давай смеяться и рассказывать ей, кто такой маляр и почему ему можно рисовать на стенах. Мне только в радость было поболтать с кем-нибудь кроме мужиков из бригады.
«Лена, ну это же чисто мужская работа!» — эту фразу я слышала на работе чаще, чем «доброе утро». Мужики пугали ведрами по 25 килограммов, специфическим юмором прорабов и тем, что на стройке «нежному цветку» делать нечего. Физически поначалу действительно было непросто. А на больших объектах всегда находился парень, который был уверен, что мне нужна «помощь». Один раз плиточник вальяжно подошел и, поигрывая шпателем, выдал: «Слышь, красавица, а твоей маме ремонтник не нужен?» Стало обидно, но я так быстро нашла, что ответить, до сих пор горжусь. Я резко развернулась, выпучила глаза и как выдала: «Вообще-то у нее и дочка — профи, так что не нужен».
Но однажды муж озаботился: «Работа физически тяжелая, думаю, что ты скоро устанешь и перегоришь к этому делу». Я задумалась: может быть, мои новые навыки можно применить в какой-то интересной области? И тут совершенно неожиданно я познакомилась и подружилась с девушкой из команды реставраторов. Пришла к ней на обычный художественный мастер-класс, порисовать цветочки, рассказала, что я маляр. Она заинтересовалась, задавала много вопросов, а потом призналась, что иногда их команде часто требуется помощь в покраске на крупных объектах, и знакомый маляр им бы очень пригодился. Я с радостью согласилась и не пожалела.
Да, там небольшая занятость, зато работаешь в исторических зданиях. Один раз в театре даже отыскали «клад». Мы должны были отреставрировать нишу в одном из холлов нашего оперного театра. Начали разбирать доски, которыми она была заделана, а там среди всякой мелочи — монеток, заколок, тряпочек — шкатулка с украшениями. Мы понесли ее сотрудникам театра, и оказалось, что у них с давних времен есть традиция, с помощью которой они «посвящают» новых актеров. Перед спектаклем кто-то из труппы прячет за досками в этой нише реквизит новичка, тот, естественно, найти не может и ему приходится импровизировать. Обычно потом все доставали, но шкатулка застряла и так там и осталась. Наши драгоценности оказались бижутерией.
А вот история о том, что иногда люди даже не представляют, что работа маляра, как и любой ручной труд, оплачивается в зависимости от сложности. Однажды приезжаю домой, захожу в спальню, а там мой муж и соседка. Она сразу ко мне: «Лена, вы так круто сделали ремонт в спальне. Сделаете мне тоже?» Я прикинула цену, а она обиженно: «Я думала по-соседски бесплатно сделаете» и выбежала из квартиры. А на следующий день муж этой дамочки пришел и сказал, что любой труд должен быть оплачен, и предложил договориться о цене. Так, благодаря нашей активной соседке, мне пришла в голову одна идея.
Недавно собралась с девочками, с которыми училась, и предложила им поработать на себя, поискать заказчиков, ведь так можно найти какие-то более творческие заказы, чем стандартная покраска новостроек. Троим идея понравилась, и мы стали искать клиентов. Один знакомый открывал кафе — мы помогли с красивым барельефом, другой делал ремонт в доме — мы покрасили стены.
Пока заказов немного, но уже столкнулись с придирчивыми клиентами. Одна дама заявила, что кабинет нужно покрасить в цвет «утреннего тумана над Темзой в октябре». Я покрасила один раз. Она говорит: «Нет, не то!» Приношу ей несколько вариантов на выбор, тыкает пальчиком: «Вот этот». Крашу, а ей снова не нравится. Когда я снова услышала: «Не тот туман!», начала думать, что же делать. В итоге решила сказать, что привезла краску спецзаказом из Великобритании. Она тут же воскликнула: «Вот! Сразу видно — лондонская школа!»
Родители долго были недовольны моим выбором. Мама плакала в трубку: «Доченька, мы же тебе высшее образование давали не для того, чтобы ты с кисточкой по стройкам бегала» Отец просто хмуро молчал. Я решила, что лучший способ изменить их мнение — показать, чему научилась. Так за несколько дней я преобразила их старую унылую кухню.
Когда мама увидела результат, она долго трогала стену руками, а потом сказала: «Знаешь, а ведь это настоящее искусство». Теперь папа с гордостью показывает фотографии кухни соседям и говорит, что у него дочь — «художник-декоратор высшего разряда».
Сейчас я уже не просто «девушка с кисточкой». Я всерьез задумываюсь о том, чтобы развивать собственную студию интерьерного дизайна. Я хочу собрать команду таких же активных девчонок, которые не боятся испачкать руки в краске ради крутого результата.
А вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы бросить стабильный офис ради дела, в котором нужно работать руками? Или, может, у вас есть знакомые, которые совершили такой крутой поворот? Пишите в комментариях!
Ох, задумывались, но не навсегда. Раньше работала очень много, 10 лет без отпуска, заснуть не могла- голова не отключалась. Были моменты- вижу дворника с лопатой, убирающего снег, хотелось отобрать лопату и тупо чистить снег, наваливая в кучи, и ни о чем не думать. Ни тебе проблем, ни ответственности, только ты и снег один на один. Приезжала к знакомым на дачу, брала пилу и пилила ветки, косила траву. Новый муж моей знакомой, удивлённо спрашивал у неё, зачем я это делаю, если я в гостях. Наступил момент- времена изменились, уменьшился объем работы в два раза и отпустило, мимо дворника прохожу спокойно.🫢 И возраст берет свое, запал иссяк, и иногда думаю, как я все это успевала.