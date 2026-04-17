10 наблюдений о балетном закулисье, где пахнет канифолью и слышен топот пуантов
Мало кто знает, но настоящая балерина не только виртуозно танцует, но так же владеет иголкой и ниткой, может сменить костюм за считанные секунды и знает толк в ярком макияже. А еще, несмотря на многочисленные репетиции, они позволяют себе маленькие радости, и ничто человеческое им не чуждо, поэтому они посыпают юбки солью. Мы решили собрать факты, которые показывают настоящий мир балетного закулисья.
В рукавах вшивают молнии, а застежки страхуют булавками
Некоторые костюмы могут использоваться в течение десятков лет, перед каждой постановкой их внимательно проверяют и заменяют износившиеся детали и украшения. Более того, сами движения в танце существенно поменялись за последнее столетие, поэтому костюмеры стараются добавлять вставки из новых эластичных материалов.
Чтобы за нарядами было проще ухаживать, в них вшивают скрытые молнии. Так рукава легче отстегнуть от костюма и постирать отдельно. Для балерин шьют специальные сетчатые тапочки, которые создают впечатление босых ног. Или же артистка может просто натянуть трико (специальные плотные колготки) поверх пуант и пришить обувь к носочкам колготок.
Самая слабая часть сценического костюма — бретельки, которые поддерживают лиф. Из-за резких движений они могут порваться, невольно показав те части тела, которые балерина предпочла бы скрыть. Поэтому, подготавливая артистку к выступлению, костюмеры накладывают дополнительные стежки или прикрепляют лямки булавками.
Некоторые артистки используют специальный клей, чтобы закрепить особо ненадежные детали костюма на теле. Это удобный способ, так как средство не оставляет следов на ткани. Другие балерины для подстраховки прячут в лифе двусторонний скотч.
Перед тем как надеть пуанты, балерины запасаются пластырем
Чтобы туфли не натирали во время балетных па, танцовщицы подготавливают стопы. Они обматывают пальцы и пятки специальным пластырем и только потом натягивают носочки и трико. Некоторые прикрывают ногти на больших пальцах кусочком пластика для дополнительной защиты.
При этом встать на пуанты для опытных балерин — не проблема, и никаких неприятных ощущений они при этом не испытывают. Многие могут танцевать даже босиком. Секрет заключается в хорошо разработанных мышцах стопы и ног. А вот туфли, подобранные не по размеру, могут причинить массу неудобств.
«Мои пуанты после двух репетиций и выступления»
Сами пуанты не всегда служат долго. Если танцовщица не щадит обувь и ей приходится танцевать на грубом деревянном полу, пара может прийти в полную негодность всего спустя четыре часа. В этой перспективе балет кажется действительно разорительным занятием.
Многие танцовщицы предпочитают подремать перед выступлением
Чтобы выдержать напряженный темп и не выдохнуться после очередной репетиции, артисты балета стараются побаловать себя чем-нибудь вкусным или просто прикорнуть на полчаса во время перерыва. Ведь от того, насколько удачно они выступят, во многом зависит карьера танцовщиц. К тому же отдых помогает избежать случайностей и травм.
Секрет устойчивого макияжа заключается в розовой воде
Конечно, сценический макияж должен быть выразительным, но если в процессе выступления косметика начнет стекать с лица вместе со струйками пота, выйдет неловко. Поэтому балерины используют тот профессиональный грим, который подходит их типу кожи, а сверху сбрызгивают его жидкостью на основе розовой воды. Потом остается только просушить лицо феном, и макияж сможет выдержать любые испытания. А розовую воду можно применять и между сценами. Если нанести немного этой жидкости на затылок, балерина сразу почувствует себя бодрее.
Из новых пуант нужно достать гвоздики
Подошвы пуантов состоят из нескольких слоев, и чтобы конструкция не разваливалась, мастера не только проклеивают их, но и скрепляют гвоздиками. В процессе танца эти металлические детали могут проткнуть стельку, поэтому перед тем как примерить новую пару, многие артистки удаляют гвоздики.
Кроме того, профессиональные танцоры обметывают носки туфель плотными нитками, дабы пуанты не скользили так сильно на полу и были более устойчивыми. Это достаточно сложное дело и требует сноровки. Главное, чтобы накладки не нарушали баланс и туфли устойчиво стояли на полу.
Танцоры осматривают друг друга перед выходом на сцену
Даже самые опытные танцоры порой поскальзываются, падают или забывают движения, а сцена театра устроена так, что публика легко может заметить мельчайшие огрехи. Большинство профессионалов со временем учится философски относиться к подобным ошибкам, да и руководители труппы не сильно ругают их за такие моменты.
Но если артист случайно появляется перед публикой в гетрах или с неплотно затянутыми лентами на пуантах, этого никто не поймет. Именно поэтому все члены труппы, участвующие в постановке, оглядывают друг друга перед началом выступления. А чтобы ленты не развязывались и не отходили, их приклеивают пластырем или пришивают.
Пуанты приклеивают скотчем
Чтобы пуанты случайно не соскользнули с ног во время танца, некоторые танцовщицы снабжают их дополнительными резинками. Если и эта хитрость не помогает, обувь просто приклеивают скотчем (хотя после этого трико приходит в полную негодность). Чтобы защитить пальцы в туфлях, балерины складывают в пуанты гигиенические прокладки или заливают в носки клей.
После того как залы стали использовать новые напольные покрытия, а пуанты начали порой шить из замши, у балерин появилась новая проблема: их туфли не скользят. К счастью, есть способ, который позволяет исправить этот недостаток. Подошвы обуви надо слегка натереть детской присыпкой. Тут главное не переборщить, иначе пуанты станут скользкими, как мыло.
Балерины посыпают юбки солью
У большинства артистов есть свои маленькие ритуалы, которые помогают успокоиться и настроиться на нужный лад перед представлением. Кто-то обязательно берет на сцену счастливый талисман: камешек, маленькую игрушку или даже любимое белье. Другие наносят макияж в определенном порядке, съедают любимое блюдо или пишут сообщение близким.
На сцене нельзя появляться с зеркалом или павлиньим пером — это предрекает труппе неудачное выступление. Некоторые костюмы считаются несчастливыми, а значит артистка, вынужденная его носить, рискует забыть па. Если барышне достался именно такой наряд, она посыпает его солью.
Танцоры тихонько болтают на сцене
Хотя артисты стараются по возможности избегать разговоров во время представления, иногда им нужно поддержать коллегу или предупредить его о чем-то. В этом случае танцовщица постарается отвернуться от зрительного зала, а если это невозможно, произнесет свою фразу, улыбаясь. Главное, чтобы их общение не заметила публика, иначе атмосфера спектакля может пострадать.
За кулисами всегда стоит накрытый стол
Танцорам часто приходится менять костюмы прямо во время представления. Обычно на это уходит от 30 секунд до полутора минут. Поэтому каждый артист обязан подготовить все аксессуары и наряды еще до начала спектакля. Процесс переодевания не всегда проходит без проблем, поэтому артисты порой вынуждены появляться на сцене и танцевать в поврежденном костюме.
Кроме того, за кулисами обязательно будет стоять стол с необходимыми мелочами на случай разных неприятностей. Там обычно лежат пакеты со льдом, скотч, заколки, небольшие закуски, вода, салфетки и специальный скребок, которым танцоры обрабатывают подошвы пуант, чтобы они не скользили.
Бонус: Чтобы показать, что происходит с ногой во время движений на сцене, балерина не надела второй пуант
«Вот как выглядит стопа в танце»
А когда вы в последний раз ходили на балет? Вам понравилась постановка? Делитесь в комментариях.
