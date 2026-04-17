10 наблюдений о балетном закулисье, где пахнет канифолью и слышен топот пуантов

Самая слабая часть сценического костюма — бретельки, которые поддерживают лиф. Из-за резких движений они могут порваться, невольно показав те части тела, которые балерина предпочла бы скрыть. Поэтому, подготавливая артистку к выступлению, костюмеры накладывают дополнительные стежки или прикрепляют лямки булавками.

Некоторые артистки используют специальный клей, чтобы закрепить особо ненадежные детали костюма на теле. Это удобный способ, так как средство не оставляет следов на ткани. Другие балерины для подстраховки прячут в лифе двусторонний скотч.