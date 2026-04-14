10 любимых героев сказок, у которых нашлись заморские двойники. От этих историй становится теплее

Помните, как замирало сердце в детстве, когда Иван-царевич отправлялся на поиски Жар-птицы? Для нас это символ чуда, неуловимой удачи и сложнейшего испытания. Ее перья ослепляют, греют и светятся в ночи.

А вот китайские мамы читают своим малышам сказки про чудо-птицу Фэнхуан. В отличие от Жар-птицы, которую еще нужно найти, азиатская птица Фэнхуан — это символ семейного уюта, добра и счастья. В сказках она прилетает только тогда, когда зло побеждено и впереди ожидается только счастье. Ее перья переливаются пятью цветами, которые в китайской культуре символизируют пять главных добродетелей: гуманность, честность, мудрость, верность и уважение к традициям.