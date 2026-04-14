Вот уж точно диснеевская Ариэль не рисуется моим воображением, когда я думаю о русалке. Скорее о тех, которые упоминаться в русских сказках, на худой конец, о русалке Андерсена.
10 любимых героев сказок, у которых нашлись заморские двойники. От этих историй становится теплее
В детстве многие из нас зачитывались сказками, уютно устроившись под мягким одеялом. Мы искренне переживали за находчивого Иванушку-дурачка и побаивались суровую Бабу-Ягу. Но мало кто догадывался, что у родных героев есть «братья и сестры» на разных концах света. Узнавать, как выглядят эти заморские двойники — это светлые и приятные открытия, согревающие душу воспоминаниями о детстве.
Русалка, Мелюзина и Нингё
Когда мы слышим слово «русалка», воображение сразу рисует диснеевскую Ариэль. Но помните ли вы, что в исконно славянских сказках у русалок вообще не было хвоста? Это были просто девушки с длинными распущенными волосами, обитающие у воды. А вот в Европе рассказывали легенды о Мелюзине — невероятной красавице, которая по субботам принимала свой истинный облик женщины с двумя змеиными хвостами. Но больше всего удивляет азиатская русалка Нингё. Она совершенно не вписывается в привычные образы водных обитательниц: чаще всего это причудливое создание с телом крупной рыбы и человеческим лицом. Звучит немного необычно, но японские дети ее совсем не боятся!
Водяной и Каппа
От вида существа на картинке справа - похолодеть невзначай можно! (Зачем ему огурец нужен?)
Наверняка многие в детстве побаивались заходить глубоко в воду, помня бабушкины рассказы про водяного. Но в добрых сказках и мультиках этот дедушка совсем другой! Вспомните хотя бы Водяного из «Летучего корабля» — обаятельного, мудрого, но очень одинокого старичка, которому просто не хватало дружеской беседы. А вот в Японии за водоемами присматривает каппа. И если водяной часто грустит, то каппа (например, из аниме «Волшебное лето») — это энергичный и наивный малыш, похожий на зеленого черепашонка с клювом и блюдцем воды на голове, в котором кроется источник его сил.
Мальчик-с-пальчик и Иссумбоси
Сказку о крошечном, но очень смышленом мальчике, наверняка, читали в детстве почти всем. Мальчик-с-пальчик — настоящий стратег: то камешки раскидает, чтобы найти дорогу, то великана вокруг пальца обведет. Его главное оружие — смекалка. Оказывается, у японских детей есть свой любимец такого же роста — Иссумбоси. Но его история скорее напоминает путь самурая. Этот малыш отправляется в столицу, сев вместо лодки, в суповую тарелку. Иссумбоси бесстрашно сражается с демонами, защищая прекрасную девушку, а в награду находит волшебный молоточек, который превращает его в статного юношу.
Жар-птица и чудо-птица Фэнхуан
Помните, как замирало сердце в детстве, когда Иван-царевич отправлялся на поиски Жар-птицы? Для нас это символ чуда, неуловимой удачи и сложнейшего испытания. Ее перья ослепляют, греют и светятся в ночи.
А вот китайские мамы читают своим малышам сказки про чудо-птицу Фэнхуан. В отличие от Жар-птицы, которую еще нужно найти, азиатская птица Фэнхуан — это символ семейного уюта, добра и счастья. В сказках она прилетает только тогда, когда зло побеждено и впереди ожидается только счастье. Ее перья переливаются пятью цветами, которые в китайской культуре символизируют пять главных добродетелей: гуманность, честность, мудрость, верность и уважение к традициям.
Баба-Яга и Ямауба
Какой же сказочный лес без загадочной хозяйки? Баба-Яга, живущая в избушке на курьих ножках, — персонаж сложный. Про нее нельзя сказать однозначно, что она злая, чаще в сказках она скорее строгая и справедливая. Она то пугает и испытывает героя, то помогает ему, дает волшебный клубок или совет.
В Японии тоже есть своя суровая лесная бабушка — горная ведьма Ямауба. Внешне она чем-то напоминает Ягу: у нее тоже длинные спутавшиеся волосы и диковатый вид. Она заманивает путников, притворяясь беспомощной старушкой или молодой женщиной, но, как и Яга, порой проявляет неожиданную доброту. Например, именно она заботливо воспитала известного японского силача Кинтаро.
Царевна-лебедь, дева-журавль и селки
Образ прекрасной девушки, способной обернуться грациозной птицей, всегда вызывал особый трепет. Царевна из пушкинской сказки — это воплощение невероятной красоты, благородства и чистоты. Спасенная князем Гвидоном, она многократно отблагодарила его добром.
В Японии же с особым теплом относятся к деве-Журавлю. Эта героиня азиатских преданий из птицы превращается в прекрасную женщину, чтобы выйти замуж за мужчину, который был к ней добр.
А если заглянуть в кельтский фольклор, там можно встретить невест-селки — очаровательных морских дев, которые становятся людьми не по своей воле. В воде они выглядят как тюлени, но, выйдя на сушу, теряют свою кожу и принимают человеческий облик. Но несмотря ни на что, любовь к морю навсегда остается в их сердцах.
Леший, Курупира и Пан
Отправляясь за грибами, многие из нас в детстве слышали наказ: «Не шуми, а то леший запутает!» Этот сказочный лесной хозяин любит пошутить, сбить с тропинки, но всегда помогает тем, кто с уважением относится к природе.
А вот в джунглях Амазонии за порядком следит Курупира — забавный защитник леса с огненно-рыжими волосами и ногами, повернутыми задом наперед, чтобы путать следы. Он путает тех, кто хочет навредить природе.
В греческих же сказках по лесам скачет веселый Пан — рогатый мужчина с козлиными ножками, который обожает играть на свирели и устраивать праздники с животными.
Домовой, Ниссе и Дзасики-вараси
Наверное, в каждом доме когда-нибудь пропадала чайная ложка или ключи, и мы с улыбкой списывали это на проделки домового. И хотя сегодня мы чаще всего вспоминаем мультяшного непоседу Кузю, в народных поверьях это был вполне реалистичный лохматый старичок за печкой, обожающий порядок.
Оказывается, за уютом следят не только у нас! В Скандинавии дома охраняет добродушный Ниссе, очень похожий на гнома в красной шапочке. Он обожает подарки и помогает по хозяйству, а еще, говорят, может обидеться, если ему не оставят тарелку каши с маслом на Рождество.
А в Японии верят, что в старых домах живет Дзасики-вараси — невидимый ребенок с румяными щечками. Он приносит семье удачу, но очень любит пошалить: например, может оставить маленькие следы ножек в пепле.
Иванушка-дурачок и Келоглан
Помните, как в детстве мы искренне переживали за простоватого Иванушку-дурачка, который вечно лежал на печи, вызывая смех у старших братьев? Но именно его доброе сердце и искренность притягивали к нему настоящие чудеса: Сивку-Бурку, Конька-Горбунка и исполнение всех желаний.
Оказывается, в Турции дети с таким же интересом следят за приключениями своего народного любимца — Келоглана (что переводится как «лысый парень»). Он тоже кажется невероятно наивным, но, благодаря своей природной доброте, умудряется обвести вокруг пальца самых жадных и сильных врагов, находя выход из любой беды.
Змей Горыныч и Лун
Э нет, ребята. Не с тем китайским драконом вы Горыныча сравниваете. Сянлю, девятиглавый и тоже опустошающий.
Кстати, ещё у греков Гидра была.
Если в славянской сказке появляется дракон, значит, богатырю придется несладко! Трехглавый огнедышащий Змей Горыныч — это воплощение грозной стихии и сурового испытания, которое мы так любим наблюдать в былинах и современных мультиках.
А вот китайские дети своего дракона — Луна — совершенно не боятся. Для них этот величественный змей, парящий в небе без крыльев, — символ невероятной мудрости, удачи и процветания. Он не разрушает города, а, наоборот, вызывает долгожданные дожди и помогает людям. Вот такие разные драконьи пути!
Удивительно, как по-разному люди в разных уголках планеты представляют себе похожих сказочных героев. Оказывается, этот волшебный мир гораздо теснее, чем кажется на первый взгляд, и в нем всегда найдется место для нового старого друга.
Кто сколько раз видел эту статью? Я, по-моему, пять, но уверенно помню только три.
Мне нравится. Я такое люблю.
На первом курсе института даже делала по истории реферат, сравнение славянского, греческого и скандинавского пантеонов.
Сложнее всего было со славянским. Но тогда как раз вышла книга Семёновой "мы славяне". Но денег не было и я договорилась со знакомой продавщицей в книжном. После пар стояла возле прилавка и конспектировала. Видя такое рвение, мама таки наскребла нужную сумму и купила.
Кстати, всем рекомендую, очень хорошая и интересная книжка