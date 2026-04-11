Красиво получилось. Похоже на гимнастку Алию Мустафину, только у неё кожа белая, а не смуглая.
14 иллюстраций к сказкам Пушкина, от невероятной красоты которых буквально замирает сердце
Есть книги, на которых мы выросли, и их героев знаем как родных. Как правило, привычными для нас становятся образы, которые для нас создали режиссеры и мультипликаторы, но с появлением искусственного интеллекта мы можем создать и свои собственные. В этой статье показываем наши варианты, а похоже получилось или нет — судить вам.
Шамаханская царица, «Сказка о золотом петушке»
Сюжет «Сказки о золотом петушке» никому не нужно напоминать: она учит тому, что не стоит быть беспечным и нарушать данное тобой слово. Пышноволосую Шамаханскую царицу, очаровавшую царя Дадона, мы помним по мультфильму 1967-го года, но нейросеть увидела ее иначе. Что думаете?
Рыбка, «Сказка о рыбаке и рыбке»
Пушкинская золотая рыбка — героиня наших детских рисунков, и частенько мы изображали ее именно так, как показано в классическом мультфильме. Но нейросеть превратила ее в русалку, исполняющую желания!
Белочка, «Сказка о царе Салтане»
«Сказка о царе Салтане» 1984 года — один из самых любимых мультиков детства. И, конечно, мы отлично помним волшебную белочку, которая грызет орешки, где «ядра — чистый изумруд». Мы решили очеловечить ее! Вот какой белочка была бы, если следовать фантазиям нейросети.
Повариха, «Сказка о царе Салтане»
Недавно «Сказку о царе Салтане» экранизировал Сарик Андреасян. Одна из героинь фильма — Маня-повариха, ужаленная комаром, в которого превратился князь Гвидон. А вот ИИ видит Повариху по-своему, более залихватски.
Царевна-Лебедь, «Сказка о царе Салтане»
Царевну-Лебедь когда-то сыграла известная актриса Ксения Рябинкина, а недавно эстафету подхватила Алиса Кот. Тут мы тоже не остались в стороне и попросили ИИ создать нежный образ Царевны в духе сказки Александра Сергеевича. Выбирайте!
Людмила, «Руслан и Людмила»
Старый двухсерийный фильм Александра Птушко, снятый в 1971 году, мы вспоминаем с ностальгией. Уж очень хороша была там Людмила в исполнении Наталии Петровой! Но все-таки мы представили и свою Людмилу. Получилось?
Руслан, «Руслан и Людмила»
Незабываемый Валерий Козинец стал партнером Наталии Петровой и исполнил роль Руслана. Тут мы даже и не пытались создать образ получше — это попросто невозможно. Но все же вот и наша версия. Вы за какую?
Звездочет, «Сказка о золотом петушке»
ИИ предложил альтернативу привычному мультяшному образу мудреца-звездочета, преподнесшего царю Дадону золотого петушка, вовремя предупреждавшего об опасности. Колоритно получилось!
Старуха, «Сказка о рыбаке и рыбке»
Справа действительно старуха,а во времена Пушкина старухой считались женщины 40 лет
Мультфильм 1950-го года создавался в технике «эклер» (его еще называют ротоскопированием): актеры сначала играют роли вживую, а затем мультипликаторы срисовывают их мимику и движения. Жадную старуху в мультфильме сыграла и озвучила актриса Анастасия Зуева (кстати, именно она была «бабушкой в окошке» в передаче «В гостях у сказки»). Но ИИ предлагает нам взглянуть на классический образ другими глазами. Как вам?
Старик, «Сказка о рыбаке и рыбке»
Партнером Зуевой по мультфильму стал актер Борис Чирков — он также сыграл и озвучил Старика для своего анимационного образа, который мы отлично помним с детства. ИИ придал его чертам фотореалистичности — именно таким мог бы быть Старик в кино.
Царь Салтан, «Сказка о царе Салтане»
Снятый в 1966-м году фильм-сказка тоже полон колоритных героев, поэтому царя Салтана мы взяли сразу их двух версий — Владимира Андреева из старой и Павла Прилучного из новой. Ну а третья — царь Салтан от нейросети. Выбирайте, кто вам больше по нраву.
Царица-мать, «Сказка о царе Салтане»
Игру Ларисы Голубкиной в роли царицы-матери сложно превзойти, но в новой киноверсии это попробовала сделать Елизавета Моряк. Мы же создали свою версию, и нам она очень нравится! А вам?
Князь Гвидон, «Сказка о царе Салтане»
В советской сказке роль князя Гвидона исполнил красавец Олег Видов, а в новом — молодой актер Алексей Онежен, известный по сериалу «Плакса» и фильму «Артек. Большое путешествие». Оба в этой роли чудо как хороши, но и на наш собственный вариант от ИИ мы бы тоже с удовольствием взглянули!
Черномор, «Руслан и Людмила»
Яркий мультфильм «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка» показал нам Черномора как комичного ушастика с длинной голубой бородой, наша же версия посуровее будет!
Бонус: кот ученый
А так ИИ увидел ученого кота, который разгуливает по золотой цепи на волшебном дубе: «Идет направо — песнь заводит, налево — сказку говорит...» А мы надеемся, что все чудеса из произведений Пушкина получат новые экранизации, и мы еще не раз встретимся с любимыми героями!
Комментарии
какое уродство в основном. как можно такую дичь на всеобщее обозрение выставлять ?
Красиво, но ии допускает ошибки в исторических костюмах и других деталях. А мы что, мы докопаемся)