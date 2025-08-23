Мы попросили нейросеть оживить 15 героев любимых мультиков. И глазам своим не поверили

1 час назад

Нас в редакции регулярно тянет на всевозможные эксперименты. На этот раз мы рискнули немного похулиганить и попросили нейросеть представить, как могли бы сейчас выглядеть герои наших любимых диснеевских мультиков. И вот что получилось у нашего умного помощника.

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Принцесса Жасмин из «Аладдина»

Белоснежка из мультфильма «Белоснежка и семь гномов»

Аладдин из одноименного диснеевского мультика

Ведьма Урсула из «Русалочки»

Белль — главная героиня мультика «Красавица и чудовище»

Гастон из «Красавицы и чудовища»

Круэлла из мультфильма «101 далматинец»

Геркулес из одноименной анимационной комедии

Ариэль из мультфильма «Русалочка»

Фея-крестная из «Золушки»

Ворчун из анимационной сказки «Белоснежка и семь гномов»

Эсмеральда из мультфильма «Горбун из Нотр-Дама»

Питер Пэн — главный герой одноименного мультфильма

Алиса из мультфильма «Алиса в стране чудес»

Принц Эрик из «Русалочки»

И как вам творчество нейросети? Чей характер ей удалось передать лучше всего, а кто из персонажей должен был выглядеть совсем по-другому? Поделитесь своим мнением в комментариях к этой статье.

