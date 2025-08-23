Мы попросили нейросеть оживить 15 героев любимых мультиков. И глазам своим не поверили

Нас в редакции регулярно тянет на всевозможные эксперименты. На этот раз мы рискнули немного похулиганить и попросили нейросеть представить, как могли бы сейчас выглядеть герои наших любимых диснеевских мультиков. И вот что получилось у нашего умного помощника.