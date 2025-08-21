Мы сравнили 14 портретов и фотографий дам прошлого и не поверили своим глазам

Героиням этой статьи повезло жить в уникальную эпоху. Еще не отошла мода на портреты и в то же время можно было запечатлеть себя на фото. Ну и мы с вами — тоже счастливчики, у которых есть возможность увидеть, как в действительности выглядели дамы с полотен знаменитых художников.