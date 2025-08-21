Год картины и год фото указать слабо? Или специально, чтобы непонятно было, что между ними 20 лет?
Мы сравнили 14 портретов и фотографий дам прошлого и не поверили своим глазам
Героиням этой статьи повезло жить в уникальную эпоху. Еще не отошла мода на портреты и в то же время можно было запечатлеть себя на фото. Ну и мы с вами — тоже счастливчики, у которых есть возможность увидеть, как в действительности выглядели дамы с полотен знаменитых художников.
«Пандора» Александра Кабанеля и позировавшая для этой картины оперная певица Викторианской эпохи Кристина Нильссон
Светская львица Адель Блох-Бауэр на портрете Густава Климта и в жизни
Начинающая художница и муза Амедео Модильяни Жанна Эбютерн на его портрете и в жизни
Первая жена Пабло Пикассо балерина Ольга Хохлова на портрете авторства знаменитого мужа и на фото в его студии
Портрет Уллы Поульсен и реальная фотография датской балерины
Созданный Ренуаром портрет Жанны Самари и настоящее фото актрисы
Для портрета «Мадам Икс» Джону Сингеру Сардженту позировала жена парижского банкира Виржини Готро. А вот и ее фото
Автопортрет художницы Сесилии Бо и ее фото, сделанное неизвестным автором
Французская художница Берта Моризо была замужем за Эженом Мане. А его брат Эдуард Мане однажды написал ее портрет
Одна из выдающихся женщин-покровителей искусства Изабелла Стюарт Гарднер на портрете Джона Сарджента и в жизни
Вот еще одно полотно кисти Сарджента. Он изобразил актрису Эллен Терри в роли леди Макбет. А рядом — ее настоящая фотография
Королева Дании Луиза на портрете Амалии Линдегрен и в жизни
Светская львица Кэролайн Астор на портрете кисти неизвестного художника и на фотоснимке
Светская львица и весьма состоятельная дама Альва Белмонт на портрете Бенджамина Кертиса Портера и в реальной жизни
Бонус: маленькая Агата Кристи на портрете Дугласа Коннаха и на фото (правда, уже чуть постарше)
Кажется, и фотографам, и художникам удалось уловить главное — природное обаяние этих дам. Поэтому мы точно не будем говорить о том, что вышло лучше — портрет или фотоснимок. А уж юная Агата Кристи (тогда еще Миллер) — само очарование в любом образе. Или у вас другое мнение? Поделитесь им в комментариях к этой статье.
