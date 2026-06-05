11 случаев на детских соревнованиях, которые семьи еще долго будут обсуждать
Истории
05.06.2026
Детские соревнования — это территория, где правила часто отходят на второй план перед лицом детской непосредственности. В такие моменты становится не так уж важно, кто поднялся на пьедестал: важнее те самые живые и душевные эпизоды, когда маленькие победы и нелепые промахи превращаются в легенды, которые семьи будут пересказывать годами. Мы собрали 12 историй, где юные спортсмены и участники конкурсов проявили себя так, что это невозможно забыть.
- Когда тетя училась в школе, всем учебным заведениям района объявили, чтобы прислали на соревнование шахматистов. Учителя ее школы решили вопрос просто, отправив отличницу. Она честно сказала, что играть не умеет. Приехала, и выяснилось, что другие школы вообще никого не прислали, потому что в местных деревнях шахматы не были популярны. Так и стала чемпионкой. Какой был приз, она не помнит, но дома хранится грамота чемпионки района по шахматам.
- Мой сын в детстве занимался дзюдо. Тренер был известным, но много внимания детям не уделял, может в силу преклонного возраста, может профессионального выгорания. Иногда тренера заменял его ученик, молодой парень, Алик. Различия были видны даже на стадии тренировок. Если тренер лентяев выгонял с занятия или сажал на скамейку, то его заместитель в качестве наказания за баловство заставлял подтягиваться, отжиматься, стоять в планке и т. д. Надо ли говорить, что баловства на занятиях Алика было в разы меньше. И вот как-то он проводил внутришкольные соревнования. В какой-то момент подошел к нам с сыном и сказал, что ставит его в пару с Петром. А Петр, мало того что давно занимается, так еще на 2 года старше, на голову выше моего сына. Иди, говорит, и ничего не бойся. Сын сник, но пошел. Прием, второй, третий и мой берет соперника на удержание. 100% победа! Вопли в зале! Под конец соревнования Алик подошел еще раз и сказал, что надо выйти еще на один бой, с Эдиком. А Эдик меньше, ниже и легче моего сына. Тренер сказал: «Но ты же победил, пусть Эдик тоже почувствует вкус победы, поделись с ним радостью, поддайся. Это не стыдно, я же знаю, что ты классный боец, я видел как ты победил». Счастливый сын был готов на что угодно, и через несколько минут радостный Эдик также упрыгивал с победой. И только по истечении какого-то времени до меня дошло, что Алик также просил Петра поддаться моему сыну.
«Мой 7-летний сын выиграл свой первый художественный конкурс»
- Сын ходит на летнюю школьную площадку. Там каждый день какие-нибудь развлекухи: то бассейн, то театр, то соревнования какие-нибудь. Вот и вчера была у них экологическая викторина. Вечером, как водится, делится пережитым за день. Процесс этот совмещен был с гонками на машинках мимо кухни, поэтому информация приходила ко мне короткими блоками:
— А ты знаешь, мам, что алюминиевые банки очень засоряют планету?
— А ты знаешь, мам, что их можно переработать?
— А ты знаешь, мам, что если собрать все банки, которые за день выбрасывают в Нью-Йорке, то из них можно сделать целый самолет?
— А ты знаешь, мам, что самолеты можно делать из банок?
Остановка и финальный вердикт:
— Знаешь, мам, в отпуск я с тобой теперь не поеду. Боюсь я летать на самолетах из банок.
- Учительница рассказала про участие сына в забеге: «Лидировал всю дистанцию, но под конец девочка обогнала, приполз вторым». Мне стало обидно за пацана. Вступился: «Почему сразу приполз? Второе место — хороший результат!» А она как заржет и объясняет: «Это был „забег“ младенцев, там все ползли!»
- Сыну 7 лет, ходит на плавание, в один из дней говорит: «Мам, у нас сегодня соревнования». Я не смогла прийти. После заплыва звонит такой довольный: «Мам, я занял третье место!» Поздравляю его с восторгом: «Сынок, ты молодец! Вечером отметим, чай с тортом». Он весь счастливый, рассказывает, как плыл кролем, потом брассом, как устал, как старался и как непросто ему далось это третье место. Я слушаю, хвалю, горжусь и тут спрашиваю: «Сынок, а сколько вас было на соревнованиях?» Он спокойно: «Трое». Занавес.
saule_akh
«Чтобы дети ели больше овощей, устраиваю им соревнования по самому громкому хрусту. Победитель определяется после 10 раундов»
- Лет в пять мы с мамой пошли на турнир по латиноамериканским танцам. Меня посадили прямо за стол жюри. Мимо грациозно кружились пары. И тут одна из танцовщиц делает резкий взмах рукой, и я слышу сквозь музыку, как по нашему столу что-то застучало! Отрываю взгляд от танцоров, опускаю глаза вниз и вижу: прямо передо мной лежат несколько длинных накладных ногтей! Понятия не имею, почему в том возрасте я так бурно на это отреагировал, но я просто убежал прочь с места.
ADME
- В детстве начиная с 9 лет, я занимался гандболом. Та же у меня была одноклассница, которая занималась у другой тренерши. Мы были профессиональными спортсменами. И тут лет в 14-15 школьные соревнования. Нас с ней ставят в одну команду. До сих пор не понимаю, зачем так сделали, мы просто вдвоем обыграли всех. Что из своей школы, что из других. Мы практически без команды играли, чисто вдвоем. У нас подготовка и техника, а у них только физкультура.
«В детстве я выиграл конкурс костюмов, потому что судьи решили, что я «китайский фермер»
- Становая тяга. Подростки лет 15. Мальчик выполнил упражнение. Отдыхает. Рядом другой мальчик. Стоит, озирается по сторонам, видно, что озадачен и даже немного напуган. Подошел к первому мальчику, что-то спросил и еще более растроенный отошел. Стоит в сторонке. Первый мальчик вдруг снял гетры, подошел ко второму и отдал. Тот явно не ожидал, радостно надел и пошел выполнять упражнение. Мальчик разговаривает с тренером:
— Ты зачем ему гетры отдал?
— Ну ему не сказали, что надо. А без гетр не допустят же до упражнения.
— Не допустят. Если бы его не допустили, ты бы выиграл. А так у него есть шанс на победу.
— Так нечестно выигрывать.
- Ехали поездом на море с супругой и дочкой 4 года. В попутчиках достался парень, лет 12. Он был участником каких-то соревнований среди детских домов по футболу и вся команда была разбросана по вагону. Им удалось завоевать призовое место и одним из подарков был крутой шоколадный медведь. Я уже не помню, но что-то расстроило мою дочь, и она плакала. Парень глазом не моргнув, подарил моей дочери шоколадного мишку. Ценен не сам медведь, хоть он был хорош, а то какое у парня доброе сердце и как он готов отдать свое, чтобы сделать приятно ребенку, которого он не знает.
«Мы не выиграли в номинации «Лучший семейный наряд», но получили награду «Лучший взрослый костюм!»
- Турнир по карате среди подростков. Мой первый серьезный бой за выход в полуфинал. Тренер шепчет мне: «Берегись обманного маневра». Судья дает команду, мы сходимся. Парень резко сокращает дистанцию, наклоняется к моему уху и тихо напевает: «От улыбки хмурый день светлей». Я от неожиданности застываю на месте, а он в этот момент делает легкий подножный зацеп и аккуратно укладывает меня на татами, зарабатывая победный балл. Награждение, он стоит на пьедестале, подмигивает и говорит: «Извини, бро, физически ты был сильнее, пришлось брать харизмой!»
ADME
- Театральный конкурс, я читаю сложнейший драматический монолог. На середине текста у меня от волнения наступает абсолютный белый шум в голове — забыла все, даже собственное имя. Стою на сцене под софитами, тишина в зале гробовая, пауза затянулась на вечность. Вдруг из-за кулис из темноты кто-то начинает громко и отчетливо шептать текст с самого начала. Это мой педагог меня так подбадривала, и на нужной строчке я подхватила уже громко со сцены.
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Еще больше живых историй о детской непосредственности читайте в этих статьях:
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