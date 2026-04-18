17 трогательных историй и фото о животных со светлым умом и горячим сердцем
Наши любимые четвероногие друзья порой способны на самые живые человеческие эмоции. Они искренне любят, проявляют недюжинную смекалку и стараются помочь тем, кто в них нуждается. Мама-кошка, приютившая чужого котенка, и два довольных барбоса, с важной ролью помощников жениха — лучшее тому подтверждение.
- Муж со мной поругался, молчали два дня. Ни слова. Только смотрим друг на друга и фыркаем. На третий день сижу на кухне, и тут вижу, как он дает собаке бумажку, шепчет что-то и толкает ее в мою сторону. Собака несет. На бумажке написано: «Ужин будет?» Я, не моргнув, пишу: «А ты посуду помыл?», — и обратно в зубы. Собака несет записку, как почтальон. Мы так, не глядя друг на друга, весь вечер обменивались посланиями через собакена. И вот, в какой-то момент, пес просто порвал записку и прилег посреди кухни с видом: «Решайте уже, будет ужин или нет, а то я сам тут скоро взвою от голода». Мы посмотрели друг на друга, сначала молча, потом начали смеяться. Так и помирились, благодаря собаке, которая не выдержала нашей молчанки.
«Недавно я нашла совсем крошечного котенка, который кое-как ел из бутылочки. А спустя неделю, мы приютили кошку, у которой недавно родились котята. Она стала мамой и для найденного малыша»
- Когда мне стукнуло 30, только ленивый не пошутил, что если скоро не найду мужа, то буду жить с 40 кошками. А я их вообще не люблю. Тут утром выхожу из дома и вижу возле своей машины парня, который что-то сует под капот. Подлетаю к нему, выкрикивая возмущения, а он такой: «У вас там кто-то пищит под капотом, прислушайтесь». Замолкла, и слышу, действительно, тоненький писк стоит. Открыли капот, а там лежит миниатюрная кошечка, а рядом с ней трое крошечных новорожденных котят. Нашла же эта умняшка безопасное местечко. Пока я доставала из машины плед, парень сбегал в ближайший магазин за коробкой. Смех-смехом, а у меня теперь дома четверо пушистых морд живет, не могла же я их там оставить! В итоге привязалась ко всем, конечно. Котят планирую раздать в хорошие руки, а мамочку оставлю себе, она очень ласковая и умная малышка. А с парнем тем, кстати, мы теперь встречаемся.
«Мои замечательные мальчики сегодня помогали мне сделать предложение любимой. Она сказала: „Да!“»
У собакенов такой вид,как будто они надеются на отрицательный ответ
- В частном доме на нашей улице живет огромный пес — восточно-европейская овчарка. Большой, шерстяной и со страшным басом вместо лая. Его иногда выпускают на самовыгул и он лежит посреди дороги. Никто не смеет его подвинуть. Машины объезжают, люди обходят, а я так вообще по другой улице хожу, от греха подальше. И вот недавно случилась комедия. Идем мы с парнем домой, видим, как лежит это чудо со своей дамой сердца, прямо на нашем пути. А к нам привязались собаки с другого района и шли за нами, как самая настоящая охрана. Подходим мы чуть ближе к дому и огромному псу, как тут он резко идет к своему забору, быстренько перелезает через него и уже оттуда начинает лаять своим страшным басом. При этом его подружка, которая раза в три меньше, осталась снаружи и лаяла оттуда. А этот трус пугливый сбежал, сверкая пятками.
Когда мелкий был, в школе вроде говорили, что если птенец выпал из гнезда его нельзя трогать, иначе изза запаха человека его птицы обратно не возьмут, он может изгоем стать. Это правда или нет? Или это к какому то конкретному виду относится?
У нас хаски. Обычно в нем просто вагон жизни и энергии. А тут вдруг три дня подряд сидит под дверью и скулит. Есть и пить отказывается. Мы его в охапку и к специалисту. Тот осмотрел и говорит: «Ваш мальчик влюбился!» Мы в непонятках: «Как это? В кого?» А потом оказалось, что сердцем нашего собакена завладела прекрасная самоедочка с 7 этажа. Они с хозяйкой не ездят в лифте, а ходят по лестнице, и как раз мимо нашей двери. Возвращаясь домой, мы с ними столкнулись возле квартиры. Что там было! Он вокруг нее носился кругами, потом стал скрестись в квартиру, забежал, давай носить ей оттуда свои любимые игрушки и складывать у лапок. Наша возлюбленная слегка опешила, но тоже проявила интерес. Договорились с ее хозяйкой вместе ходить на прогулки с питомцами. А что делать? Не разлучать же их теперь.
Мой француз дружил с соседской сенбернарихой. Она ляжет, морду на лапы положит, а он перед ней стоит, и у них глаза на одном уровне. Так и дружили. Она его от других собак защищала (хоть те и не нападали, да он и сам мог за себя постоять)
«Моему сыну всего три дня отроду и вчера мы привезли его домой. Наш пес теперь все время за ним приглядывает»
- В детстве у меня была собака — кавказская овчарка. Звали его Арлан. Он был такой умный, что иногда казалось, что понимает меня лучше, чем я сама. Однажды я пропала. Все искали меня по всему двору, а я тихонько забралась в будку Арлана и устроилась там спать, как будто это мой личный дворцовый номер. Арлан сидел рядом и смотрел, чтобы меня не тревожили. Никто не догадался, где я, а я спала спокойно, свернувшись клубочком. Когда меня нашли, я была вся в соломе и счастливая.
Так поступила дочка. Когда ей было 2,5 года. Я чуть с ума не сошла. Бегала, искала. Двор частный, калитка на замке. Ребёнок исчез. Залезла в будку. Сидела вместе с собакой. Счастливая.
«Мой кот сегодня притащил мне двоих котят. Мальчика и девочку. Когда стали разбираться, выяснилось, что он приходится им родным отцом. А мама — соседская кошка»
Развелись и детей поделили по соглашению, чтобы алименты не платить
- После вчерашнего дня я поняла, что добилась всего, чего хотела в жизни. У меня наконец-то получилось найти общий язык с котом лучшей подруги! Я была у нее в гостях, осталась ночевать, а он приполз ко мне среди ночи, чем уже удивил, ибо до этого даже гладить себя не давал. Сначала просто мурчал и терся, а потом лег рядом с рукой и давай лапками массаж делать. Так и уснули вместе. Утром во время завтрака взял и запрыгнул на руки, давай мурчать, выпрашивая колбаску. Покормила, а он ни на шаг не отходит, смотрит в глаза, как будто в самую глубину души! Для кого-то чего-то достичь — это купить машину, заработать миллион или выйти замуж, а вот для меня это дружба с котом лучшей подруги.
я с кошкой своей свекрови так и не нашла понимания. сидели с бывшим в комнате, а та решила на меня напасть почему-то. слава Богу, мое избиение быстро прекратили муж и его отец. но осадочек остался...
«Она изо всех сил старается мне помочь»
То вы так думаете...
Он ждет момента, - пока вы не перестанете смотреть на него, чтобы уронить это жужщую штуку!
- Собрались как-то всей семьей за праздничным столом, разговоры, смех, и тут отец начал вспоминать одну историю. Он часто навещает бабушку в деревне, а там людей почти не осталось, дома пустуют и полно бездомных животных. Папа всегда подкармливает местных кошек и собак. И вот в один из приездов, только он зашел во двор, как к нему подбежал соседский пес, здоровенный и очень добрый. В зубах у него был пакет, который он аккуратно положил отцу прямо под ноги, после чего тут же умчался обратно в дом. Папа заглянул внутрь, а в пакете лежала замороженная рыба, хорошие такие окуни. Он сначала ничего не понял и пошел к соседям выяснять, откуда подарок. Оказалось, их пес стащил рыбу из морозилки, которую хозяева забыли закрыть. Вот таким образом хвостатый решил отблагодарить отца за то, что тот иногда его подкармливает.
Стерилизовать надо,и прежде всего самок. Сколько ещё они наплодят щенов насмерть. И люди в опасности. К нам в городе несколько прибегали- теперь у всех есть хозяева. А одного- Веньку овчарушку я взяла себе.
«Вчера мой сосед помог мне заменить лампочки в машине. А теперь он проверяет, правильно ли все установлено»
- Я подкармливаю черного кота. И сегодня он привел свою подругу. Но они нагло хотели зайти ко мне домой, так что я повысила на них голос и закрыла дверь. Потом я начала думать: «А вдруг черный кот сказал подружке, что я хорошая и всегда кормлю? А я взяла и наорала. Вдруг теперь его подруга решит, что он обманщик и перестанет с ним общаться?» Подумав об этом, я быстро взяла еду и выбежала на улицу. Они были еще там. Но взгляд черного кота был грустным. И вкусняшки он есть не стал. Кажется, обиделся. Короче, сегодня пришел один, без подружки.
«Мой первый день рождения на новом месте после развода. Спасибо этим двоим, что помогают мне со всем справиться»
- Пригласила парня на свидание домой, решила прикинуться суперхозяйкой и заказала еду из дорогого ресторана, разложив все по красивым тарелкам. Пока я гордо рассказывала кавалеру, как готовила каждое блюдо, он заметил, что мой кот играет на полу с каким-то фантиком. Ну и решил втереться в доверие к кошаку и поиграть с ним. Поднимает фантик, а это оказался чек из ресторана, где я все заказала. Пришлось признаваться, а что поделать? Хорошо еще, что парень отнесся ко всему с юмором и вечер не был испорчен.
А ваши питомцы проявляли чудеса смекалки, о которых хочется рассказать? Если да, то поделитесь ими в комментариях.
