17 трогательных историй и фото о животных со светлым умом и горячим сердцем

У нас хаски. Обычно в нем просто вагон жизни и энергии. А тут вдруг три дня подряд сидит под дверью и скулит. Есть и пить отказывается. Мы его в охапку и к специалисту. Тот осмотрел и говорит: «Ваш мальчик влюбился!» Мы в непонятках: «Как это? В кого?» А потом оказалось, что сердцем нашего собакена завладела прекрасная самоедочка с 7 этажа. Они с хозяйкой не ездят в лифте, а ходят по лестнице, и как раз мимо нашей двери. Возвращаясь домой, мы с ними столкнулись возле квартиры. Что там было! Он вокруг нее носился кругами, потом стал скрестись в квартиру, забежал, давай носить ей оттуда свои любимые игрушки и складывать у лапок. Наша возлюбленная слегка опешила, но тоже проявила интерес. Договорились с ее хозяйкой вместе ходить на прогулки с питомцами. А что делать? Не разлучать же их теперь.