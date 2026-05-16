Но ведь на всех маловменяемых училок полок не хватит...
20+ любящих пап, которые не щедры на слова. Но их поступки говорят за себя
Говорят, что многие мужчины выражают свою любовь не в словах, а в поступках. И даже став отцами они не спешат твердить детям, что они самые умные и красивые. Зато их сыновья и дочки твердо знают, что папа всегда поддержит, поможет и приедет, когда нужно — еще и купит всяких любимых вкусностей по дороге. И именно такие теплые моменты надолго остаются в нашей памяти.
- Я очень люблю рыбу в маринаде, в таком густом томатном соусе. Это было одно из блюд, которые готовил папа. Однажды мама рассказала, как он перед моим днем рождения суетился: «Надо рыбу в маринаде сделать, Ленка ее любит». Больше 20 лет прошло, Ленка это помнит и очень скучает по папе.
«Папа и я: в 1989 и в 2024 году»
- К дочке начала придираться учительница: не так ответила, не там написала. Я уже приготовилась идти разбираться, но муж вмешался. Говорит: «Подожди, я все разрулю». Я как узнала, что он сделал, аж ахнула. Утром он зашел в класс, дождался учительницу и просто предложил починить в кабинете старые полки. Пока возился с инструментами, они спокойно поговорили. Не знаю, что именно на нее подействовало, но с того дня она от дочки отстала. Наконец-то ребенок ходит в школу спокойно.
Хорошо, что в этом случае сработало, и получается, она цепляла ребенка на ровном месте.
- Мы с папой сейчас живем в разных странах. И вот папа скидывает моему мужу две тысячи и пишет: «Привет, Антон. Это дочке на цветочки к празднику. Купи, пожалуйста. И скажи, что это от меня».
«Папа разбудил меня в 2 часа ночи, чтобы накормить пиццей, которую сам приготовил. Я даже не рассердилась — это же было так мило»
- Мне 54 года, папе через месяц будет 88. Он приходит каждый раз, когда я еду на работу, чтобы почистить мне машину от снега. Иногда и к вечеру приходит с лопатой — почистить место у дома, чтобы дочечка смогла поставить машинку свою. Еще и охранять место будет, пока я не приеду.
- Одно из самых приятных воспоминаний, связанных с папой, — это поездка в Диснейленд. Я очень хотела прокатиться на аттракционе «Волшебные чашки», и он пошел со мной. Правда, теперь я смотрю на фотографии и думаю, что ему было не так весело кружиться, как мне. А еще он ходил на спектакли, в которых я участвовала в театральной студии, и потом обсуждал со мной все увиденное.
Ой да ну, мне 42, и на этих "чашках", если это аналог нашего "вальсика" я с удовольствием бы покаталась.
- Мне лет под 30 было уже, замужем, жила отдельно. У папы была традиция привозить мне с дачи первую сирень. Как-то звонит на работу, просит спуститься на минутку. Был на даче, нарвал сирени, вручил мне букет с шоколадкой и поехал дальше по своим делам. Я себя такой маленькой и любимой почувствовала в этот момент.
Работа родителей всю жизнь была связана с космосом. Как-то раз папа привез на мой день рождения охапку степных тюльпанов с Байконура
«Я неважно себя чувствовала, и папа сказал, что ненадолго уедет. Это фото он мне прислал, когда возвращался домой с вкусняшками и игрой, на которую я копила деньги»
Мне уже 38, а моего папки нет уже 15 лет!! КАК МНЕ ЕГО НЕ ХВАТАЕТ!!! ИНОГДА ВЫТЬ ХОЧЕТСЯ!!!(((
- Вчера приехала к родителям, ситуация: папа готовит мясо по-французски и салат, мама сидит рядом со мной на диване. Мама: «Хочешь кофе? Вкусный, со сливками». Я: «Давай!» Мама: «Отец, сделай нам кофе. Вкусный, со сливками». Папа делает. Я сижу и думаю о своих требованиях к мужчинам: ну да, теперь мне все понятно. Кстати, салат и мясо по тарелкам разложил нам тоже папа, а потом еще и мандаринку мне почистил.
«Фото 1985 года: папа со мной. Кадр из 2025 года: папа с моим сыном»
- Мой папа был выдумщиком. Придумал, что все мои игрушки ночью уходят спать в телевизор. Помню, я так хотела увидеть это, но все равно засыпала. Как-то незаметно положил во время прогулки по лесу пирожок на пенек, а мне сказал, что лесовик принес. Я верила, мне так нравились его рассказы.
Пирожок положил в тарелочке илли хотя бы на чистой тряпочке? Хотя раз вы пишите рассказик,то все было с соблюдением санитарии.
- Не поступил я в политех, не добрал полбалла. Приехал домой, маме рассказал, что отдал документы в техникум, туда берут. Лег спать, а тут отец пришел с работы. И я слышу разговор отца с мамой: «Юр, не поступил Коля. По конкурсу не прошел».
Долгая пауза... Потом отец говорит: «Ты знаешь, Надя, не напирай на него. Я за него спокоен, серьезный парень. Захочет вуз закончить — сделает. Не торопи. Ему и так сейчас непросто. 17 лет. Сам решит».
Университет я закончил через 8 лет: сначала техникум, потом завод, заочное. Спасибо, батя, что не подгонял. Я это оценил.
Когда это было? Сейчас для получения университетского образования одного желания мало. На некоторых специальностях установлена плата за обучение,весьма приличная. Хотя,если хочешь получить образование,то возможно придется учиться и на вечернем отделении и ли на заочном. Там плата существенно меньше. Но обучение на заочном практически не оставит свободного времени. По себе знаю...
«Папа сделал нам рождественскую елку около десяти лет назад. Его уже нет с нами, но это деревце напоминает мне о нем каждый год»
- Мы с женой и четырехлетней дочерью часто летаем отдыхать. Три-четыре часа в самолете энергичной девочке даются нелегко. Мы берем раскраски, книжки, наклейки и чистый лист формата А4. Где к середине полета, когда мультики и раскраски уже надоели, я вспоминаю, что мы забыли нарисовать открытку капитану самолета и его команде.
Дочь с радостью подхватывает мою идею и мы начинаем рисовать. Сразу пропихиваю разумную мысль, что открытка должна быть сделана предельно аккуратно. Это у моего ребенка занимает ровно один час десять минут. После приземления мы радостно дарим эту открытку стюардессе.
- Папа принес мне домой конфеты с работы. Он сказал, что их сегодня много чем угощали, там было много разных вкусов, но выбрал для меня все ванильные, потому что знал, как сильно я их люблю. А ведь я упоминала, что мне нравятся такие конфеты, всего один раз много месяцев назад. Я и не думала, что он вспомнит. Он же постоянно говорит, что его мозг автоматически удаляет все лишнее, чтобы освободить место. Даже не представляете, как я сейчас счастлива.
- Мы с папой вместе смотрели «Звездный путь». А когда он учил меня ремонтировать свой джип, то говорил, что мы чиним наш космический корабль. Он позаботился о том, чтобы, когда я повзрослею, у меня был такой же автомобиль, который я уже умела ремонтировать. Он делал все весело, одновременно обучая меня практическим навыкам.
Папа насильно прививал любовь к джипам?
В детстве мне очень нравились седаны Ауди, прям ну очень. Сейчас ездим на электрическом хэчбеке, и другой машины для себя я не представляю. Мечта сместилась в сторону "маленькой дамской машинки", осталось только, чтоб дети выросли, получили права на личные поповозки, и не надо было их возить в школу-лицей-универ. Уже присмотрела себе парочку моделей, электро, ждем, когда более-менее нормальные акки в них будут ставить. Предложи мне сейчас кто джип забесплатно - не взяла бы.
«Папа учит моего брата собирать кубик Рубика. Он и со мной так сидел, когда я был маленьким»
- Мой отец с детства приучал меня к самостоятельности. Когда случалось что-то делать по дому, всегда говорил: «Надо сделать вот это. Предлагай, как именно». В семь лет мне подарили велосипед. Дважды в год он подвергался полной разборке и обслуживанию. Папа никогда к нему не притрагивался. Он занимался своим, я — своим. В случае затруднений подсказывал и показывал, но не более.
«Мой отец построил это для моего котенка. Когда я на работе — папа его лучший друг»
- Было мне лет 12, я гуляла с папой летом, и нас приманил запах шашлычной. Не знаю почему, но я решила что шашлык есть не буду. Решила попробовать ребрышки. Их принесли огромным куском, пришлось прорезать его тупым ножом и грызть, держа маленькими детскими ладошками. От папиной помощи и салфеток я отказалась, он спокойно наблюдал за всеми этими действиями. А когда я закончила, он сказал: «Знаешь, через несколько лет ты станешь взрослой девушкой, мальчики начнут звать тебя на свиданки. И вот когда тебя позовут в ресторан... ты просто... ну знаешь... короче, ребрышки не заказывай».
«Когда папа присматривает за моей собакой, он всегда присылает мне такие сообщения»
- Шел примерно 94 год, я учился в 8 классе, был круглым отличником, но получал двойки за подтягивания. Ни разу не мог подтянуться — это казалось мне чем-то из рода цирковых трюков. И вот батя просматривает мой дневник и сурово говорит: «Почему по физподготовке 2?» Пришлось объяснять. Он не стал ругаться, а 11 ноября 1994 года у нас в коридоре появилась перекладина. Батя сказал: «Научишься до Нового года 12 раз подтягиваться, куплю тебе „Денди“».
Что тут началось, я расчертил себе графики подходов, с каждым разом у меня получалось все лучше. И вот однажды до меня дошло — я могу! В общем, к Новому году я выполнил 15 чистых подтягиваний.
Денег дома не было, но батя одолжил у друзей, съездил за 300 км и купил мне «Денди» и 5 картриджей. Это был один из самых счастливых дней моей жизни. Сейчас мне почти 40 лет, но я бодренько к удивлению друзей могу 30 раз подтянуться. Спасибо, батя, что сдержал слово и поверил в меня.
За 2 месяца с нуля до 15 - это фантастика. У меня год ушёл. 10 подходов в день и зимой и летом каждый день. Вместо турнира была арматура по которой вился виноград.
Бонус: ну и куда же без знаменитых батиных приколов?
- Сейчас чистила зубы. Папа зашел в ванную, вздохнул и сказал: «Дочь! Ты уже совсем большая. Кажется, пора рассказать тебе правду». У меня аж дыхание перехватило, думаю, какую еще правду он мне расскажет? Я что, приемная?! А он паузу выдержал и выдает: «Когда тебе было 9 лет, мама отругала тебя за то, что ты без спросу съела все мороженое из морозилки. Знай, на самом деле, его съел я». Расхохотался и вышел.
