14 наглядных примеров того, как по-разному в кино видят одних и тех же героев

В отличие от хрестоматийных дев в беде, которые терпеливо ждут прекрасного принца, призванного их спасти, заколдованные или волшебные невесты обычно играют активную роль во всех приключениях. Правда, не все девушки делают это добровольно: на других же наложено проклятие, которое возлюбленный должен помочь снять. Царевна-лягушка легко справляется со всеми заданиями царя, но, когда она лишается лягушачьей кожи, на нее падает проклятие. Леди-ястреб находится под заклятием колдуна, но все равно отказывается смириться с судьбой. А вот лиса-оборотень Ху-яо из китайской мифологии благодаря своим способностям может выручить героя из беды.