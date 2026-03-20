При всём супер богатом выборе китайских красавцев-богатырей предложить этого страшненького хомячка, который совсем не архетип??? Мария, вы вообще не в курсе китайского кино? Вот вам один из знаменитых очень крутых и сильных парней.
14 наглядных примеров того, как по-разному в кино видят одних и тех же героев
Отважную деву, коварную колдунью, наивного простачка и злую мачеху, кажется, можно найти в легендах и мифах по всему миру. Причем порой эти герои встречаются не только в фильмах-сказках, но и во вполне злободневных лентах и сериалах. Мы решили узнать, как выглядят волшебницы, богатыри и другие архетипичные герои в других культурах.
Бедная сирота
История скромной, трудолюбивой девушки, которая находит свое счастье, несмотря на притеснения со стороны дальних родственников, есть почти в каждой культуре. У нас это бедная Настенька, в западноевропейских сказках — Золушка. Этот сюжет настолько популярен, что по нему до сих пор снимают фильмы и сериалы. Например, похожий сюжет можно увидеть в дораме «Дворец».
Отважный богатырь
И в западных, и в восточных легендах, мифах и сказках встречаются грозные силачи, которые способны один на один сразиться с огромным чудовищем или полчищем врагов. Геракл и Беовульф, ставшие прообразами Конана-варвара, Илья Муромец, Чжан Фэй — вот лишь краткий список могучих богатырей.
Старая колдунья
Текст я так понимаю ко второму фото: "европейские злые колдуньи — это обычно красотки, которые стремятся сохранить свою юность и привлекательность. " У меня все )))
Если Бабу-ягу обычно изображают в образе старухи, обладающей волшебными способностями, то европейские злые колдуньи — это обычно красотки, которые стремятся сохранить свою юность и привлекательность. Не зря в Средневековье считалось, что женщина, обладающая магическими силами, должна очаровывать своим внешним видом. Зато в японской мифологии есть пожилая колдунья Ямауба, которая живет в горах и заманивает к себе в дом простодушных путников.
Водяной
Водоемы, как пресноводные, так и соленые, вызывали подозрения у людей прошлых эпох. По их мнению, там обитали многочисленные недружелюбные духи всевозможных форм. Так Водяные пытались завлечь простачков в свои подводные владения. А шалости японского духа Каппы, хотя и были обычно безвредными, могли обернуться для купальщиков крупными неприятностями.
Злая мачеха
Сложно понять, чем же мачехи так не угодили нашим предкам, но обычно в сказках они прикладывают все усилия, чтобы усложнить жизнь бедным детям, которых оставили на их попечение. Настеньку такая дама выгоняет из дому, а мачеха Белоснежки из зависти вообще пытается извести свою падчерицу. Иногда эту отрицательную роль играет дальняя родственница героини. Так, в индийском фильме «Зита и Гита» злюкой была тетя героинь.
Чудесная или заколдованная невеста
В отличие от хрестоматийных дев в беде, которые терпеливо ждут прекрасного принца, призванного их спасти, заколдованные или волшебные невесты обычно играют активную роль во всех приключениях. Правда, не все девушки делают это добровольно: на других же наложено проклятие, которое возлюбленный должен помочь снять. Царевна-лягушка легко справляется со всеми заданиями царя, но, когда она лишается лягушачьей кожи, на нее падает проклятие. Леди-ястреб находится под заклятием колдуна, но все равно отказывается смириться с судьбой. А вот лиса-оборотень Ху-яо из китайской мифологии благодаря своим способностям может выручить героя из беды.
Бессмертный колдун
Победить Кощея и других похожих сказочных персонажей почти невозможно, но у таких героев обычно есть слабое место. Так, Кощеева смерть находилась на конце иглы, а Саурон, которого Толкин, возможно, списал с мифического персонажа Балора, развоплотился вместе со своим кольцом. В японской мифологии роль могучего антигероя обычно играют злобные призраки юрэй, которые жаждут мести, и преследуют простых смертных.
Ледяная дева
Королевы мороза и снега, которые заманивают незадачливых детишек в свои ледяные хоромы и замораживают их, есть во многих народных сказках. В славянском фольклоре эту роль играла Марена, которая считалась воплощением зимы. В Скандинавии ее называли Ледяной девой, и это сверхъестественное существо очень похоже на Белую колдунью из «Хроник Нарнии». В японской мифологии существовала Юки-онна, которая жила в горах и зимней ночью стучалась в окна людей, чтобы выманить детей за порог.
Домовой
В прежние века люди во многих странах мира верили в существование домовых духов. Обычно считалось, что такое существо приносит хозяевам удачу и благосостояние. Поэтому домовых берегли, ценили и старались особо не злить — разошедшийся домовой мог подпортить кровь владельцам дома. В японском фольклоре дух дзасики-вараси — это маленький ребенок, который изредка может и пошалить.
Вредная сестра
Иногда в роли антагониста в сказке выступает вредная сестра главной героини или даже пара сестер. В «Сказке о царе Салтане» с легкой руки родственниц царицу с новорожденным сыном отправили в бочку, а в «Золушке» они всеми правдами и неправдами пытались женить на себе принца. Если в сюжете азиатских легенд и есть злая сестра, то она будет двойняшкой доброй, как бы отражая в кривом зеркале все положительные качества героини. Пожалуй, самый похожий на хрестоматийную вредную сестру персонаж встречается в японском сериале «Сторона справедливости».
Наивный простачок
Наивный и порой немного ленивый юноша, который из-за своей глупости встревает в передряги, но благодаря душевным качествам все равно становится победителем, часто встречается в разных сказках. В фольклоре эту роль выполняет Иванушка-дурачок, а в британских сказках последствия своих глупостей приходится расхлебывать Джеку. А вот у корейцев такого героя зовут Ондаль: он жил с пожилой матерью и никак не мог свести концы с концами. Возможно, именно Ондаль и стал прообразом главного героя «Игры в кальмара» Сон Ки Хуна.
Коварный советник
Один из самых известных злодейских типажей в сказках — это советник властителя, который строит козни и сам мечтает о троне. Причем в довесок к короне обычно идет и дочь правителя. Такими героями были и Полкан из сказки «Летучий корабль», и коварный Джафар, визирь из «Аладдина». Последний не только обладал дурным нравом, но еще и умел колдовать.
Отважная дева
Далеко не все героини сказок — это несчастные принцессы, которые ждут избавления от злого чародея или коварной мачехи. Некоторые вполне способны решить свои проблемы самостоятельно, а заодно и антагонисту задать жару. К ним относятся девы-богатыри, валькирии и прославленные воительницы. Например, в Китае многие легенды повествуют о Му Гуйин, которая в двух поединках смогла победить будущих мужа и свекра.
Русалка
В фольклоре русалки и морские девы (вторых отличало наличие хвоста) — не слишком милые создания: они заманивают людей в воду и стараются заполучить души бедняг. Так что Русалочка Андерсена кажется на фоне этих существ удивительным исключением. А вот китайские русалки, наоборот, старались избежать встречи с людьми. Все потому, что они умели плести чудесную ткань, а их слезы превращались в жемчуг, из-за чего на этих морских дев охотились.
A какой образ сказочного персонажа вам показался самым неожиданным в зарубежной экранизации? Делитесь в комментариях.
С таким же успехом можно сравнить этих персонажей в разных отечественных фильмах. Тоже вариации всякие-разные будут.
Честно говоря, подборка не очень понравилась. Какие-то неудачные примеры персонажей. Хотя бы в отечественных кинолентах можно было привести много примеров героев давно сложившихся типажей. Их не было. Мария, надо было постараться. Вы можете лучше.