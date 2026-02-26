14 человек, чьи благие намерения нечаянно привели к уморительному результату

14 человек, чьи благие намерения нечаянно привели к уморительному результату

Знакомое чувство: хочешь сделать как лучше, а в итоге мечтаешь провалиться сквозь землю? Мы нашли 15 героев, чье стремление помочь миру обернулось настоящим комедийным шоу. Спойлер: доброта — это прекрасно, но иногда она принимает очень странные формы. Приготовьтесь улыбнуться: в этой подборке вы увидите, что даже самые светлые порывы не гарантируют успеха.

Увидела в парке белку, застрявшую головой в стакане. Бросилась на помощь, обдирая руки о кусты. Поймала, освободила... и только тогда поняла: белка просто обедала, придерживая стакан с орехами головой. Зверек посмотрел на меня с искренним возмущением, поднял выпавший орех и ушел, всем видом показывая, что спасать его не стоило.

Прихожу с работы, пятилетняя дочь сияет: «Мам, смотри, какое сердечко сестре нарисовала!» Рисунок и правда сочный, ярко-красный. Настя будет в восторге! Ровно до того момента, пока старшая не спросила: «А где моя люксовая помада из Парижа?». Тут-то я и поняла, что шедевр получился по-настоящему дорогим...

Только получила права, парковка — сплошной триллер. Выезжаю из узкого двора, страшно! Тут солидный мужчина в пиджаке вызывается помочь: машет руками, командует... И вдруг — глухой звук. Мой «штурман» так увлекся, что споткнулся о бордюр и эпично рухнул. Вскочил, зыркнул на меня и умчался. А я еще полчаса не могла ехать от смеха.

Прихожу домой, а там гостья — подруга жены приехала издалека. Пока жены нет, решил покормить человека: выставил на стол всё лучшее из холодильника — колбасу, сыры, конфеты. Угощал от души! Подруга почему-то краснела и почти не ела. Вечером выяснилось: это были ее гостинцы родне в Надым, которые она просто оставила у нас на хранение. Никогда еще я не был таким щедрым за чужой счет.

Решила бесплатно отдать рабочую кофеварку. Через 5 минут начался штурм: от меня требовали привезти ее на дом, дать пожизненную гарантию и оплатить ремонт, если она вдруг сломается. В итоге за свою же доброту я получила порцию проклятий и твердое решение: больше ничего не отдавать даром.

Мы как-то подругу провожали на поезд. Он опоздал и стоянка была всего 5 мин. Поезд трогается, по перрону бежит бабуля с тележкой. Друг на ходу закидывает ее в вагон вместе с вещами. Поезд набирает скорость, и я тихо спрашиваю: «Леш, а ты уверен, что ей надо было ехать?». Друг: «Нет...».

Мой дедушка профессор, был совсем не нищим, работал до 90 лет в 2 вузах, за границу ездил 2 раза в год. В свои 90 лет любил у помойки находить какие-то деревяшки, что-то для дачи. И тут рассказывает, что к нему подходит девушка и дает деньги. Я в шоке спрашиваю дедушку, мол, взял? Уверенная, что он не взял. А он отвечает: «Конечно, взял! Не мог же я ее оскорбить!»

Пару лет назад мы с мужем, сидя в машине, услышали глухой удар. Фазан врезался в стену и упал на землю. Муж бросился к нему и притащил в машину. Фазан сидел тихо; муж решил, что птице холодно, и включил печку. Фазан испугался и начал метаться по машине, метя все подряд. В итоге на ближайшей остановке мы выпустили птицу и выдохнули. Добро — это чудесно, но я не хотела бы пережить это снова.

Отдала мужчине даром несколько пар обуви. Он приехал, долго ворчал, что каблуки его семье не подходят, но всё забрал. А через час позвонил с претензией: «Зачем вы мне столько обуви дали? Я из-за вас через весь город ехал!».

Клиентка увидела в моем портфолио фото младенца и решила, что это её сын. Она распечатала снимки и разослала всей родне. Фото чужого мальчика месяц висели в рамках у всех бабушек, пока я не прислала настоящие кадры. Маме было очень стыдно звонить родственникам и объяснять, что их любимый внук на стене — на самом деле просто случайный мальчик.

Абракадабра
6 часов назад

Что за бред...
Любая мать единожды видевшая своего ребёнка никогда не спутает его с чужим. Никогда.
У меня были тяжелые роды, когда дочка родилась ее откачивали реаниматологи(она не сразу задышала) а мне влупили конскую дозу снотворного и тоже "латали". Я орала "что с ней, спасите ее". Она закряхтела и реаниматолог на секунду повернул ее лицом ко мне что то там делая, снотворное уже действовало, но я успела, и, с мыслью "главное она жива", отрубилась... видела ее 1-2 секунды.
На следующее утро ее перевели из реанимации в детское, а я часам к 10 утра отошла от препаратов, еле проснулась, и нянечка под ручку повела меня в детское к ребенку.
Я пришла, там лежат малышей 5-7, не помню точно.
Свою я узнала сразу и напрямую к ней. Неонатолог рассмеялась "о, угадали". Ничего я не гадала, я же ее видела!
Как же мать, заказавшая фотосессию и, явно, минимум неделю знавшая своего ребёнка, могла перепутать фото с чужим младенцем?
Сказочки, не верю.

Ответить

Дед на старости лет Плюшкиным стал. Собирал на помойках разные вещи. И, как с ним ни боролись, — все бесполезно. Однажды перебрали одежду и все, что не носим, сложили в большой мешок, тетя утром вынесла на помойку. Вечером приходим, а дед заявляет: «Вот, какие хорошие вещи кто-то выкинул!» Смотрим, а там тот самый мешок.

Мой пес испортил соседям коврик, и они временно заменили его куском картона. Чтобы искупить вину, я решил раскрасить картон яркой надписью «Добро пожаловать». Получилось настолько пугающе, что когда соседи спросили, что это, я побоялся признаться. На следующий день они просто выкинули моё «искусство» и положили новый чистый картон.

Alex Alex
5 часов назад

Почему ты не купил коврик, твоя собака его испортила. Мало того, изрисовал картонку, которую соседи вынуждены были положить вместо коврика. Это вообще не твоё!! Зачем трогаешь?!!!

Ответить

Ехал с работы домой по главной дороге. Поток плотный. Я остановился и от чистого сердца пропустил автомобиль, который поворачивал через встречный поток. Ну пропустил и пропустил. Я остановился, сзади меня машина остановилась, а вот в нее уже врезались. В итоге, пробка стала еще больше. Сделал маленькое добро и большое зло.

Решил сделать бабушке сюрприз и два часа до блеска отмывал её старинный серебряный сервиз. Результат — ослепительный! Но бабушка, увидев посуду, чуть не лишилась чувств. Оказалось, я стер дорогое декоративное чернение, которое и создавало эффект антиквариата. Теперь у нас вместо семейной реликвии — набор сверкающих ложек, как в школьной столовой.

