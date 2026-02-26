14 человек, чьи благие намерения нечаянно привели к уморительному результату

Что за бред...

Любая мать единожды видевшая своего ребёнка никогда не спутает его с чужим. Никогда.

У меня были тяжелые роды, когда дочка родилась ее откачивали реаниматологи(она не сразу задышала) а мне влупили конскую дозу снотворного и тоже "латали". Я орала "что с ней, спасите ее". Она закряхтела и реаниматолог на секунду повернул ее лицом ко мне что то там делая, снотворное уже действовало, но я успела, и, с мыслью "главное она жива", отрубилась... видела ее 1-2 секунды.

На следующее утро ее перевели из реанимации в детское, а я часам к 10 утра отошла от препаратов, еле проснулась, и нянечка под ручку повела меня в детское к ребенку.

Я пришла, там лежат малышей 5-7, не помню точно.

Свою я узнала сразу и напрямую к ней. Неонатолог рассмеялась "о, угадали". Ничего я не гадала, я же ее видела!

Как же мать, заказавшая фотосессию и, явно, минимум неделю знавшая своего ребёнка, могла перепутать фото с чужим младенцем?

Сказочки, не верю.