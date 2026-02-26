14 человек, чьи благие намерения нечаянно привели к уморительному результату
Знакомое чувство: хочешь сделать как лучше, а в итоге мечтаешь провалиться сквозь землю? Мы нашли 15 героев, чье стремление помочь миру обернулось настоящим комедийным шоу. Спойлер: доброта — это прекрасно, но иногда она принимает очень странные формы. Приготовьтесь улыбнуться: в этой подборке вы увидите, что даже самые светлые порывы не гарантируют успеха.
Увидела в парке белку, застрявшую головой в стакане. Бросилась на помощь, обдирая руки о кусты. Поймала, освободила... и только тогда поняла: белка просто обедала, придерживая стакан с орехами головой. Зверек посмотрел на меня с искренним возмущением, поднял выпавший орех и ушел, всем видом показывая, что спасать его не стоило.
Прихожу с работы, пятилетняя дочь сияет: «Мам, смотри, какое сердечко сестре нарисовала!» Рисунок и правда сочный, ярко-красный. Настя будет в восторге! Ровно до того момента, пока старшая не спросила: «А где моя люксовая помада из Парижа?». Тут-то я и поняла, что шедевр получился по-настоящему дорогим...
Только получила права, парковка — сплошной триллер. Выезжаю из узкого двора, страшно! Тут солидный мужчина в пиджаке вызывается помочь: машет руками, командует... И вдруг — глухой звук. Мой «штурман» так увлекся, что споткнулся о бордюр и эпично рухнул. Вскочил, зыркнул на меня и умчался. А я еще полчаса не могла ехать от смеха.
Прихожу домой, а там гостья — подруга жены приехала издалека. Пока жены нет, решил покормить человека: выставил на стол всё лучшее из холодильника — колбасу, сыры, конфеты. Угощал от души! Подруга почему-то краснела и почти не ела. Вечером выяснилось: это были ее гостинцы родне в Надым, которые она просто оставила у нас на хранение. Никогда еще я не был таким щедрым за чужой счет.
Решила бесплатно отдать рабочую кофеварку. Через 5 минут начался штурм: от меня требовали привезти ее на дом, дать пожизненную гарантию и оплатить ремонт, если она вдруг сломается. В итоге за свою же доброту я получила порцию проклятий и твердое решение: больше ничего не отдавать даром.
Мы как-то подругу провожали на поезд. Он опоздал и стоянка была всего 5 мин. Поезд трогается, по перрону бежит бабуля с тележкой. Друг на ходу закидывает ее в вагон вместе с вещами. Поезд набирает скорость, и я тихо спрашиваю: «Леш, а ты уверен, что ей надо было ехать?». Друг: «Нет...».
Мой дедушка профессор, был совсем не нищим, работал до 90 лет в 2 вузах, за границу ездил 2 раза в год. В свои 90 лет любил у помойки находить какие-то деревяшки, что-то для дачи. И тут рассказывает, что к нему подходит девушка и дает деньги. Я в шоке спрашиваю дедушку, мол, взял? Уверенная, что он не взял. А он отвечает: «Конечно, взял! Не мог же я ее оскорбить!»
Надо давать возможность людям делать добро. Девушке приятно было осознавать что она сделала добро.
Пару лет назад мы с мужем, сидя в машине, услышали глухой удар. Фазан врезался в стену и упал на землю. Муж бросился к нему и притащил в машину. Фазан сидел тихо; муж решил, что птице холодно, и включил печку. Фазан испугался и начал метаться по машине, метя все подряд. В итоге на ближайшей остановке мы выпустили птицу и выдохнули. Добро — это чудесно, но я не хотела бы пережить это снова.
Отдала мужчине даром несколько пар обуви. Он приехал, долго ворчал, что каблуки его семье не подходят, но всё забрал. А через час позвонил с претензией: «Зачем вы мне столько обуви дали? Я из-за вас через весь город ехал!».
Клиентка увидела в моем портфолио фото младенца и решила, что это её сын. Она распечатала снимки и разослала всей родне. Фото чужого мальчика месяц висели в рамках у всех бабушек, пока я не прислала настоящие кадры. Маме было очень стыдно звонить родственникам и объяснять, что их любимый внук на стене — на самом деле просто случайный мальчик.
Что за бред...
Любая мать единожды видевшая своего ребёнка никогда не спутает его с чужим. Никогда.
У меня были тяжелые роды, когда дочка родилась ее откачивали реаниматологи(она не сразу задышала) а мне влупили конскую дозу снотворного и тоже "латали". Я орала "что с ней, спасите ее". Она закряхтела и реаниматолог на секунду повернул ее лицом ко мне что то там делая, снотворное уже действовало, но я успела, и, с мыслью "главное она жива", отрубилась... видела ее 1-2 секунды.
На следующее утро ее перевели из реанимации в детское, а я часам к 10 утра отошла от препаратов, еле проснулась, и нянечка под ручку повела меня в детское к ребенку.
Я пришла, там лежат малышей 5-7, не помню точно.
Свою я узнала сразу и напрямую к ней. Неонатолог рассмеялась "о, угадали". Ничего я не гадала, я же ее видела!
Как же мать, заказавшая фотосессию и, явно, минимум неделю знавшая своего ребёнка, могла перепутать фото с чужим младенцем?
Сказочки, не верю.
Дед на старости лет Плюшкиным стал. Собирал на помойках разные вещи. И, как с ним ни боролись, — все бесполезно. Однажды перебрали одежду и все, что не носим, сложили в большой мешок, тетя утром вынесла на помойку. Вечером приходим, а дед заявляет: «Вот, какие хорошие вещи кто-то выкинул!» Смотрим, а там тот самый мешок.
Мой пес испортил соседям коврик, и они временно заменили его куском картона. Чтобы искупить вину, я решил раскрасить картон яркой надписью «Добро пожаловать». Получилось настолько пугающе, что когда соседи спросили, что это, я побоялся признаться. На следующий день они просто выкинули моё «искусство» и положили новый чистый картон.
Почему ты не купил коврик, твоя собака его испортила. Мало того, изрисовал картонку, которую соседи вынуждены были положить вместо коврика. Это вообще не твоё!! Зачем трогаешь?!!!
Ехал с работы домой по главной дороге. Поток плотный. Я остановился и от чистого сердца пропустил автомобиль, который поворачивал через встречный поток. Ну пропустил и пропустил. Я остановился, сзади меня машина остановилась, а вот в нее уже врезались. В итоге, пробка стала еще больше. Сделал маленькое добро и большое зло.
Решил сделать бабушке сюрприз и два часа до блеска отмывал её старинный серебряный сервиз. Результат — ослепительный! Но бабушка, увидев посуду, чуть не лишилась чувств. Оказалось, я стер дорогое декоративное чернение, которое и создавало эффект антиквариата. Теперь у нас вместо семейной реликвии — набор сверкающих ложек, как в школьной столовой.
Истории про добро мы любим и собираем специально для вас:
- 18 искренних поступков, которые напомнят, что мир полон света и простых чудес
- 20 трогательных историй о доброте в мелочах, которые напомнят, как прекрасен этот мир
- 15+ историй о доброте, после которых хочется плакать от благодарности и обнять весь мир
- 15 добрых историй о том, что настоящая поддержка — это не громкие слова, а вовремя подставленное плечо