15+ историй о доброте, после которых хочется плакать от благодарности и обнять весь мир
Добро
1 час назад
hey___jul
Порой кажется, что доброта — это редкая роскошь, но на самом деле она повсюду, просто мы не всегда ее замечаем. Мы собрали удивительно теплые истории из жизни, в которых вы наверняка узнаете своих коллег, соседей, а то и просто прохожего.
- В час пик ехала на работу, автобус переполненный. Едва встала одной ногой на подножку, автобус трогается, подтягиваю вторую ногу и чувствую, что сабо осталось на тротуаре, нога босая. Не успела дверь закрыться, а я расплакаться, чувствую, как моя обувка очутилась на ноге! Кто-то не поленился, догнал автобус и надел мой далеко не хрустальный башмачок мне на ногу! © Людмила Пьяных / Dzen
- Шла утром и увидела старушку, которая тащила за собой сумку на колесиках, а в другой руке у нее поводок был. Пустой. Живо представила, как вот так же брожу по городу, с воображаемой собакой на поводке. Стою, сдерживаю слезы, и тут вижу, как что-то мечется по скверу. Бабушка так и не поняла, почему я держу ее собачку на руках. © hey___jul
- Я, когда в декрете была, каждые выходные ходила на рынок и покупала творог у одной и той же фермерши. Творог вкусный и женщина хорошая. Как-то ребенок сильно заболел и денег на лечение ушла уйма. Не до творога было. Когда пришли на рынок, то продавец даже удивилась, почему нас не было. Когда узнала, что ребенок болел, то подарила ему баночку каймака (запеченные сливки). И вообще, она нам всегда с довеском давала. Мы приходили ближе к закрытию рынка — она нам то все остатки выложит и доплаты не возьмет, то вместо килограмма положит полтора со словами: «Что-то ребенок у тебя схуднул, возьми побольше!» Рынок тот давно закрыт, много лет прошло, но эту женщину всегда с теплом вспоминаю. © Бешеная Белка / Dzen
- Льет дождь. Спешу из магазина к машине. В руках две сумки с продуктами, младенец и зонт. Пытаюсь открыть багажник с этой конструкцией на руках. Вдруг ко мне на всех парах подбегает бородатый и длинноволосый мужчина. Сам он был без зонтика. Он открывает багажник, держит зонт над младенцем и мной, пока я загружаю продукты. Потом он вернул зонт и сказал: «Когда дочка вырастет, скажи ей, что тебе помог старый хиппи!» И убежал в закат. © sauron-lorenson / Reddit
- Как у меня сейчас поднялось настроение! Проснулся оттого, что дико хочется жрать, а холодильник пуст. Угрюмый и злой пошел в магазин. Когда расплачивался, достал из кошелька купюру, положил на блюдце. Приглядываюсь, а на краю купюры нарисовано сердечко и подписано: «Счастья тебе, кем бы ты ни был». Сначала даже хотел забрать ее обратно, но потом подумал: «Да пускай дальше путешествует и дарит людям мгновения радости». © Подслушано / Ideer
- Было это больше 10 лет назад. Вбежала в вагон за 2 минуты до отправки поезда. Никакой еды с собой не было, и кошелек пустой. Ну, все ужинают, я сижу, уткнувшись в книжку. И тут один парень говорит: «Девушка, хотите чаю?» Я, мол, не откажусь. А к чаю и печенье. Взяла парочку, хотя голодная — жуть. А там и бутербродик в ход пошел, и курочка. Если бы он сразу курицу предложил — было бы неловко. В общем, он меня накормил и разговорами от печальных мыслей отвлек. Вова, если ты читаешь это — спасибо тебе!
- Темно, зима. Вышла с пакетом продуктов из магазина, а пакет порвался, все рассыпалось. Что делать? От магазина отошла уже, продукты в снегу, собираю в руки, все валится. Хоть плачь! Парень вроде бросился мне помогать, а потом — куда-то убежал. Ну вот! А потом смотрю, возвращается из магазина с пакетами. Вроде и несущественный случай, а помню его. Спасибо тебе, парень! © Галина С. / Dzen
- Ко мне в офис зашел мужчина с собачкой. Хотел купить крепления для сетки. Пока я оформляла заказ, он рассказывал, что эту собачку он взял из приюта. Ее никто не хотел забирать, так как она уже не молодая. Тут я говорю: «Вот вам крепления. Бесплатно. Вы замечательный человек: вы сделали добро, и оно должно вернуться». Эти крепления стоят копейки. То есть я не сделала ничего такого. На следующий день он вернулся и принес мороженое мне и моей коллеге. Он потратил денег больше, чем эти крепления стоят. Я покраснела тогда как рак. Аж заплакала потом. © juli.moonli
- Моя свекровь — потрясающая. После развода, когда я была на финансовом дне, она добавила мне половину суммы до человеческой двушки. Не мне, конечно, а своему внуку — моему сыну. Она никогда не лезла с советами и упреками. Не защищала своего сына. Объективно смотрела на ситуацию. Мне бы столько мозгов в жизни. С мужем мы потом сошлись, и все наладилось. Но я очень благодарна ей за поддержку в тот момент, когда весь мир вокруг меня рушился. © Подслушано / Ideer
- Ехала в маршрутке домой. На выезде из города она заглохла, а уже темнело. Ну, что делать? Мы с одной девушкой в отчаянии стали ловить попутки. А дело в том, что это была пробка и водители прекрасно видели нашу ситуацию. Но долго никто не останавливался. Я уже прикидывала, как буду ночевать на трассе в лесу. Но нам повезло! Подобрал нас мужчина, который ехал с дочкой повидать родню. Рассказал, что жил в деревне и с ребятами часто ходил пешком до школы, их тоже подвозили. Он так возвращает добро. По пути мы еще и дедка какого-то подкинули до деревни. В общем, побольше бы таких правильных людей. Спасибо!
- В 19 я была на мели. Работала я тогда на заправке, и наш менеджер здорово выручал меня. Отдавал мне продукты, чей срок годности скоро выйдет. Также он выдавал мне дополнительные форменные рубашки, чтобы мне не приходилось тратиться на одежду. До сих пор благодарна ему. © SallyHeap / Reddit
- Муж ушел к любовнице и забрал из квартиры все, даже натяжные потолки снял. Первый месяц спали на матрасах и ели на полу. Он звонил: «Как вам живется без моих денег?» А потом как будто в один миг произошло чудо, и за год я стала зарабатывать больше, чем мы вдвоем! Соседи принесли старый диван, коллеги собрали на холодильник, подруга отдала шкаф, а незнакомые люди из интернета помогли с ремонтом. И в доме появился кот. © game_of_mylife
- Дело было в далеком 1984. Я беременная на большом сроке первым сыном (с мужем поженились студентами). Он только окончил институт, а я на третьем курсе. Взяли в долг у соседки немного денег. Купили хлеб, молоко, кое-какие овощи. Осталась мелочь. Вечером прогуливаемся перед сном. Проходили мимо кинотеатра, решили пойти в кино. На билеты не хватало совсем чуть-чуть, но об этом узнали только когда протянули деньги в кассу. Кассирша громко крикнула, что денег не хватает. А мне так хотелось в кино, что я разрыдалась и не могу успокоится. И тут кассирша говорит: «Идите в кино, я доложу и пусть это будет ваша самая большая печаль на свете!» До сих пор вспоминаю эту женщину с благодарностью. © Мила Цветкова / Dzen
- Я потеряла работу и плакала у себя дома, а стены у нас тонкие. Слышу — стук в дверь. Это оказалась моя соседка, которая намного старше меня. Я открыла дверь, а она, не говоря ни слова, просто обняла меня. И я продолжила плакать. Я до сих пор очень ценю ее поступок. Мне действительно были нужны эти объятия. © stressandscreaming / Reddit
- Мне было лет 10. Как-то мы с мамой ходили по рынку, покупали, продукты, овощи, фрукты. И вот подошли мы к палатке с книгами. Мне захотелось, чтобы мне купили что-нибудь почитать. Но денег осталось мало. Я ухожу с мамой расстроенный, и тут подбегает к нам продавщица и говорит мне: «Мальчик, вот тебе книжечка бесплатно». Не помню уже, что за книга, но момент был классный. © Денис С / Dzen
- Муж потерял телефон. Звонили, звонили — ответила девочка. Сказала, нашла телефон в парке. Когда я приехала, она была с мамой. В глаза бросились их потрепанные кроссовки. Хотела дать денег, но они отказались. Тогда я не придумала ничего умнее, чем убежать, оставив деньги. © Мамдаринка / VK
- Возвращалась ночью из поездки. Я оставила в такси сумку с документами, деньгами и телефоном. Стою на темной привокзальной площади, реву. Вдруг подходит парень, спрашивает, что случилось, сажает меня к себе в машину и мы помчались догонять пропажу. Парень тот был на стоянке и запомнил номер машины. Догнали! Александр, вдруг вы читаете это, я вас вспоминаю очень часто, благодарю! © Татьяна С. / Dzen
