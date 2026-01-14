18 жизненных ситуаций, в которых люди проявили хитрость уровня ниндзя
Не поверите, но все герои этой статьи обладают настоящей суперсилой — умением выкрутиться практически из любой ситуации. И все благодаря их смекалке и житейской хитрости. Они точно знают, как найти свободный столик в забитой столовой, усмирить шумных учеников и даже «уговорить» строителей правильно протянуть проводку в новой квартире.
- Моя сестра раньше меняла парней быстрее, чем перчатки. На тот момент мне было лет 7. У нас с ней была маленькая хитрость. Когда ее звали куда-нибудь на свидание, она говорила, что у меня сегодня день рождения, мол, она хочет провести этот день со мной, порадовать сестренку. Каждый, кому она так говорила, предлагал ей взять меня с собой. Вот так и мне халявные игрушки доставались, и она отдыхала. У меня штук 5 дней рождения в году выходило. © Подслушано / Ideer
- Я прямо чуяла, что у мужа кто-то есть. А спалился он глупо — через оповещение от банка. Пришло СМС: «Списание столько-то. Бутик „Цветы мечты“». А у меня день рождения через полгода. Скандал закатывать не стала. Решила действовать хитрее. Звоню в тот цветочный и взволнованно тараторю: «Девушка, я жена заказчика! Вижу из окна вашего курьера, но он, кажется, в соседнее здание идет! А муж трубку не берет. Подскажите срочно, какой он там дом и квартиру указал?» Девушка растерялась и тут же выдала мне адрес. Вечером еду туда. Стучу. Открывает девица, в вазе стоит тот самый букет. Я ей с порога: «Извините, служба доставки перепутала. Эти цветы должны были отправить жене Миши. Возвращайте». Она глаза вытаращила: «В смысле?» Отвечаю: «В прямом. Я и есть жена Миши. Приятно познакомиться». Она так и застыла с открытым ртом.
- Есть у меня плохая привычка, часто отхожу по своим делам на работе. Нет, от обязанностей не отлыниваю, я работаю быстрее многих, потому все успеваю и делаю это со спокойной душой, но от начальства периодически прилетало. Нашел лайфхак в интернете: когда нужно отлучиться по делам, нужно вешать пиджак на спинку стула. Попробовал — реально работает! А объяснение простое: когда тебя ищут и не находят, то думают, что ты точно где-то есть, ведь пиджак висит на спинке стула. Все гениально и просто. © Палата № 6 / VK
Тема не раскрыта. Что же случилось дальше с Мишей? Его тоже обратно жена отжала, как и букетик?
- Мама рассказала забавную историю из своего детства. Как-то раз ей и ее брату подарили по коробке конфет. Моя мама, будучи жуткой сладкоежкой, слопала свою в тот же день, а ее брат конфеты не ел, но и ей запретил подходить к коробке. Тогда она пошла на хитрость: подходила к коробке и откусывала низ конфеты, оставляя шляпку. Каково же было удивление брата, когда спустя время он все-таки решил угостить этими конфетами гостей. © Подслушано / Ideer
- Пришли в столовку на обед. Там остался лишь один столик. Мы уже у кассы, а сзади заходит компания тетенек. Одна тут же «забивает» столик, положив очки. Затем тети встают в очередь, не беспокоясь, что пока они стоят, другие три раза поесть успеют. И тут мой коллега просто берет эти очки, относит их на кассу и говорит, что кто-то забыл. Занимаем столик. Обедаем. © alexmendybayev
- Мама недавно осталась на ночную смену на работе. Батя же в очередной раз доказал, что он у меня «король лени». Мама оставила фарш, чтобы мы приготовили котлеты на ужин, но отцу не хотелось трогать мясорубку. Ее же придется собирать, разбирать, мыть каждую часть. Поэтому он заморозил фарш и затем натер его на терке. Спасибо, батя, такому меня даже интернет не научил бы. © Палата № 6 / VK
- Мама с детства брала меня с собой на кухню, когда готовила. Мне очень нравилось. И вот, помню, как мама делала бисквит. Нужно было очень аккуратно мешать тесто лопаткой, а еще обязательно молчать или говорить шепотом, иначе бисквит осядет и не получится таким пышным. И я верила в это! Осознание ко мне пришло только лет в 18-20, когда я решила приготовить бисквит по маминому рецепту. Мешаю и вдруг: «Стоп, что?» Вот тогда и дошла до меня мамина хитрость. © EngChimik / Pikabu
- Примерно раз в неделю знакомый набирает команду молодых ребят разгрузить и загрузить машины на складе. Ему выделяют некоторую сумму, он набирает желающих. Также иногда среди них появляется девушка. Не сказать, что она крепкого телосложения, но пытается работать наравне со всеми, разве что ей обычно оставляют более легкие предметы. Я как-то после погрузки спросил ее, что мотивировало пойти сюда, ведь девочки особо в грузчики не рвутся. Оказалось, что организатор сам ей это предложил, да еще и доплачивал сверху. Расспрашивать об этом знакомого я не стал, но через несколько недель заметил одну закономерность, и тут до меня дошло. В общем, в те дни, когда выходит эта девушка, энтузиазм парней увеличивается чуть ли не в два раза, и на работу у команды уходит минут на 40 меньше времени. Хитро, а, главное, все довольны. © Venomnomnom / Pikabu
- Подруга моя — сама наивность: добрая, безотказная. Родня и друзья на ней просто ездили. Я смотрела на это и не знала, как помочь. Но как-то придумала гениальнейший ход, за который она благодарит меня уже 5 лет. Говорю: «Галя, когда тебя о чем-то просят, делай скорбное лицо и говори: „Не могу, уже обещала помочь Нине!“» То есть мне. Схема сработала идеально, но с неожиданным побочным эффектом. Теперь все знакомые уверены, что я эксплуатирую бедную Галочку. Люди не только перестали у нее что-то просить, а наоборот — сами предлагают помощь, поддерживают. Теперь живет как в раю.
- Пришла к финдиректору просить повышения зарплаты, а он мне: «У тебя хорошая зарплата. Тебе не хватает? Да ты не умеешь распределять. Садись, я все объясню». И начал учить меня, как распределять мои деньги, расспросил про все обязательные выплаты, куда я трачу, что люблю. Зарплату не поднял. Теми знаниями пользуюсь до сих пор, но до сих пор смеюсь, когда вспоминаю эту ситуацию. Я ведь еще ушла тогда такая довольная, а он меня, получается, обхитрил. Мне тогда лет 20 было. © aliya.rr
- Сын ходит на единоборства уже 5 месяцев. Это реально достижение, хотя этого я добилась с помощью хитрости. Сначала сыну очень нравилось, прямо устраивало все, но примерно через месяц, когда тренер начал требовать как со всех и начались спарринги, он заявил, что больше не хочет ходить. А у нас уже ранее была такая история с карате. Короче, я сказала, что уже заплатила за 3 месяца вперед. Сын возмущался примерно месяц, но потом привык. Так что ловите годный лайфхак! © nazar.ainura
- Обычно ставлю будильник, чтобы отвести ребенка в сад. В последнее время перестала им пользоваться, так как дочка вставала намного раньше и начинала прыгать, бегать, просить включить мультики и завтрак приготовить. Вчера она схитрила. Проснулась и вела себя тихо, из холодильника сама достала себе кефир, банан с булочкой и села рисовать. Я проспала. В сад не пошли. © Подслушано / Ideer
- В начальной школе одна учительница придумала, что делать когда дети шумят на уроке. Выходя из кабинета, она говорила, что в классе спрятан шумомер, и если мы закричим, то он издаст сигнал и учительница его услышит. На самом деле это был брелок для ключей от машины, который пищит, когда кричишь. И ведь все верили. Вот так хитростью обошла нас учительница. Мы примерным классом были. © Подслушано / Ideer
- Я парикмахер-колорист. Когда начинала карьеру, устроилась в салон красоты. Обмениваться контактами с клиентками было нельзя, и я придумала хитрость — подглядывала в телефон. Сидеть же долго, все залипают в соцсетях, ну я и запоминала ники. Через 2 года ушла, чтобы уже на себя работать, и сделала своим клиентам рассылку. Кто-то продолжил ходить в салон, а многие ко мне перешли. Не считаю это плохим поступком. Я сама иду в первую очередь к мастеру, а не в салон. © Подслушано / Ideer
- Все вокруг знают, что я очень пунктуальная. Никогда не опаздываю, прихожу на встречи даже заранее. Но друзья просто не догадываются, что причина в моем плохом зрении. Посадила за последние годы и вдали вижу отвратительно. Поэтому на встречи всегда прихожу заранее и делаю вид, что туплю в телефон, чтобы нужный человек сам меня нашел. А то я пока вплотную не подойду, не узнаю. Такой вот лайфхак. © Палата № 6 / VK
- Лет 15 назад у меня была подруга. Однажды она сказала, что ей очень нравится один парень и попросила меня научить ее целоваться. Вдруг у них взаимная симпатия возникнет, а она не готова. Весьма странная просьба, так как профессионалом в поцелуях я тогда явно не был. В общем, я согласился, а она через какое-то количество «целовальных сеансов» призналась, что этим парнем был я. Весьма хитрый ход. © Clayne / Pikabu
- Помню, как я мелкие задания строителям оставлял. Покупал квартиру от застройщика, а там в выходной была возможность попасть на объект через сторожа. Однажды я заметил, что на стенах кто-то — скорее всего, прораб — мелом писал задания для рабочих. Установить джакузи я конечно не просил, но проводку в нужные мне места протянули. © gerrGaliyn / Pikabu
- Пошли мы с мужем в ЗАГС, чтобы документы исправить. Процедура долгая, разделись, сидим. Меня попросили сходить в архив и без очереди подписать бумагу, чтобы нам документы принесли. Чтобы вы знали, там живая очередь и накал страстей не чета поликлинике. И тут я порадовалась, что верхнюю одежду сняла. А платье у меня было нечто среднее между офисным и нарядным — прямо сотрудница ЗАГСа. Подхожу — без верхней одежды, без документов в руках. Открывается дверь, выходит посетитель, я захожу. Оказалось, меня вообще отдельный специалист ждал, так что через пару минут я выплыла из кабинета с гордым видом местной сотрудницы. © Dellar / Pikabu
Спорим, что и в вашей жизни были ситуации, когда вас выручали находчивость и смекалка. Ну и совсем чуть-чуть хитрости — куда же без нее. Вы всегда можете поделиться своим бесценным опытом в комментариях к нашей статье.
