14 случаев, когда бабушки так лихо обыграли ситуацию, что обставили даже молодежь
1 час назад
Наши бабушки живут так, будто за плечами у них не годы, а крылья. У них всегда заготовлено ласковое слово, а своим чувством юмора эти острые на язык старушки легко заткнут за пояс любого комедианта. И при этом они ассоцируются у нас с тем самым теплым домом из детства, куда хочется вернуться.
- Лежала в больнице. Соседки по палате пожилые. Привозят новую бабушку и она мне: «Ты такая красивая! Ты замужем?» Я отвечаю, мол, да, замужем. Она: «Ну еще бы ты не была замужем, такая интересная! И фигура-то у тебя как у школьницы». Тут приходит санитарка, такая пышная девушка, с формами. Бабушка и у нее спрашивает: «Ты замужем?» Та отвечает, что нет. И бабуля: «И правильно, такая аппетитная, надо нагуляться». © anna_salean_corset
- В детстве я с утра отказывался есть кашу и не отлипал от телевизора, потому что там показывали мультики. Бабушка в конце концов не выдержала, и заявила: «Я напишу Тимону и Пумбе, расскажу, что ты плохо кушаешь и они больше играть не будут». Подействовало.
Сижу на паре. Звонит бабушка (живет с нами). Я сбрасываю. Второй раз звонит — то же самое. Третий раз — думаю, одна дома, вдруг случилось что? Прошу у преподавателя разрешения выйти, выхожу в коридор, беру трубку, а там: «Ксюша! Купи батон!» Осознав всю «важность» вопроса, начинаю расхаживать по коридору и отчитывать бабулю, мол, как так, знаешь же, что у меня пара, а тут ты со своим батоном. Попрощались. И тут я поняла, что забыла, из какой аудитории вышла — коридор длинный, двери все одинаковые. © Cool story / VK
- Моя уже покойная бабуля на десятки лет арендовала огромный овраг. А все потому, что там росли краснокнижные растения и пели соловьи в терновых кустах. Ей просто там нравилось проводить время и любоваться природой без любителей шашлыков. © skif_fka
- На кассе два качка впереди меня обсуждали, что современные девушки совсем хилые и даже пакет из магазина донести не могут. И тут в разговор вклинилась бабуля с пакетом кефира — ну просто божий одуванчик. И такая: «Ребята, а слабо поспорить, что я ваш протеин одной левой до машины донесу?» Парни заржали, глядя на ее 40 кг веса. Я быстро бросил покупки и побежал смотреть, чем дело кончится. Бабуля перехватила их пакеты и спокойно пошла. А потом призналась, что она мастер спорта тяжеловес на пенсии.
- Еду в автобусе. Одна бабуля, лет 75-ти, общается с поисковиком:
— Покажите мне, пожалуйста, цветение роз сорта...
— Ок, показываю цветение роз сорта...
Пауза, бабушка внимательно изучает экран, поднося его близко к лицу.
— Большое спасибо, это не те розы. Могли бы вы показать другой сорт?
— Ок, существует множество видов сортов роз, показываю...
Бабушка (очень грустно, но все так же вежливо):
-Извините, здесь нет того, что мне нужно. Я вас выключаю, извините. © milapti
- Недавно я спросила у бабушки, можно ли нам с парнем взять ключи от ее дачи. Мы планировали туда съездить, отдохнуть и заодно порядок навести. Бабушка сразу не согласилась, подумала пару дней, а потом все-таки отдала ключи. Приехали мы с парнем на дачу, сначала собирались уборкой заняться и на огороде помочь. Но как только зашли в домик, просто обомлели: все чистенькое, сверкает! Кровати две маленькие сдвинуты в одну большую, на столе красивая скатерть, посреди стола свечка. И записка от бабушки: «В погребе найдете мясо, на салат тоже продукты там. Хорошо отдохнуть!» Что тут скажешь, обожаю свою бабулю! © Your Story / VK
- Бабушка моего мужа была выпускницей московской консерватории. Поэтому нам с этой потрясающей женщиной всегда было о чем поговорить и что обсудить. Но самый большой шок в общении с ней я испытала, когда она показала мне свой диплом (разумеется, с отличием). Подпись внизу: Д. Шостакович. «Так, Валерия Иосифовна, объяснитесь, пожалуйста!» «А, так он просто моим научным руководителем был. Я разве не говорила?» Просто. Был. Научным. Руководителем. Действительно, а чо такого-то. © asya_mikhlina
- У нас в ресторане была постоянная гостья — бабуля лет 80. Вся на люксе, манерная, строгая, но с юмором. Когда встречал ее, всегда спрашивал, за какой столик она хочет сесть. А эта львица выдавала: «Дорогуша, мне до лампочки, лишь бы побыстрее еду принесли». Кстати, на чай она всегда оставлял прям очень много. Шарила за труд. © dangribov
- Муж моей бабушки хранил в своем рабочем столе письма от любовницы. В те времена развод выдавали лишь по нескольким причинам. Если вы ссылались на неверность, то нужно было предоставить доказательства. Однажды, когда его не было в городе, она надела свое лучшее платье и туфли на каблуках, представилась клерку и сказала, что ей нужно кое-что, что ее муж оставил в своем столе. Ее проводили внутрь, она взяла письма и развелась с ним. © olija_oliphant / Reddit
- У меня дочка как-то раз привезла своего очередного бойфренда на дачу — бабуле помочь разгрести какие-то завалы огородные. Знакомятся. Парень представляется: «Эмиль». Бабуля говорит: «Очень приятно, у меня в молодости когда-то был ухажер — тоже Эмилем звали». Парень отвечает: «У меня дедушку тоже зовут Эмиль». Короче, выяснилось, что наша бабуля зажигала когда-то, лет 50 назад, с дедом этого парнишки. Мир тесен! © loflo_flowers
- Позвала мужчину в гости. Ужинаем при свечах, и тут звонок в дверь. На пороге — бабуля-соседка. Заглянула на кухню и давай кокетничать с моим гостем. Тот заметно оживился, а во мне уже фурия просыпается. Бабуля смекнула, что ей пора, но в дверях вдруг остановилась и шепнула мне: «Он — копия своего отца. По молодости была знакома с его батей — тот еще сердцеед был. Если сын характером в него — ой, непросто тебе будет».
- Моя бабушка по ночам тайком выходила из дома, забирала семейного мула из сарая и отправлялась в город танцевать. У нее был любимый, и когда его отправляли в командировку, он находил для нее надежного парня, с которым можно было бы потанцевать и который бы к ней не приставал. Если бы этому парню тоже пришлось отправиться в командировку, он бы поступил так же. Они видели в ней милую девушку, которая просто обожает танцевать. © Niodia / Reddit
- Появилась в моей жизни женщина с ребенком, ей 32, мне 27. И вот, рассказываю своей бабушке про новый роман. Ну и, конечно, про ребенка сказал. Бабушка сразу изменилась в лице: «Ах, у нее ребенок?» С минуту молчала, а потом протянула задумчиво: «Значит, нормальная!» © Даниил Горбунов / Dzen
