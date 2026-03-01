14 случаев, когда бабушки так лихо обыграли ситуацию, что обставили даже молодежь

Наши бабушки живут так, будто за плечами у них не годы, а крылья. У них всегда заготовлено ласковое слово, а своим чувством юмора эти острые на язык старушки легко заткнут за пояс любого комедианта. И при этом они ассоцируются у нас с тем самым теплым домом из детства, куда хочется вернуться.