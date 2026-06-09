15 студенческих историй, после которых захочется позвонить старым друзьям

Народное творчество
09.06.2026
15 студенческих историй, после которых захочется позвонить старым друзьям

Студенческие годы — это целая эпоха, полная маленьких радостей, бессонных ночей и историй, которые потом мы с удовольствием вспоминаем вместе с родными и друзьями. Здесь хватает всего: шумных и уютных посиделок в общежитии, курьезов на экзаменах и романтических моментов, которые спустя годы кажутся особенно теплыми и душевными. Эти истории — светлый повод улыбнуться и вспомнить время, когда каждая сессия была приключением.

  • На нашем физфаке девушек было человек пять на поток, и все боялись одной преподавательницы. Она могла отправить на пересдачу из-за одной оговорки. После очередного экзамена я не выдержала и прямо спросила: «Почему вы так к нам относитесь? Вы же сами женщина». А преподавательница очень спокойно сняла очки и сказала: «Потому что я слишком хорошо знаю, как к вам будут относиться потом». Тогда мы на нее страшно обиделись. А спустя годы почему-то вспоминаем именно ее чаще всех.
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  • Заочка. Гуманитарный факультет. Чтобы получить зачет по высшей математике, нужно сделать контрольную. Я каждый вечер приходила с работы и пыхтела над уравнениями. Контрольная вышла на 18-листовую тетрадь. Приношу сдавать. Препод смотрит на меня и не может понять, кто я и что мне надо, а потом выдает: «Ааа, так у вас преподаватель теперь другой, несите ему». А другой преподаватель, оказывается, уже всем зачет автоматом поставил и контрольные даже не собирал.
irina_pava
  • Как то раз мой шурин попросил сделать ему курсовой по предмету «Автоматизированный электропривод». Сделал я ему этот проект как нас учили, разработка аналитического регулятора, в конце график переходного процесса. Отнес он этот курсовой, сдает, а препод спрашивает: «Сам сделал?» Тот в наглую: «Да». Препод: «Ну-ну, я вам такого не проходил».
ilgar_sumgayitli

«Найдено в учебнике МЭИ по теоретическим основам электротехники. Пожалеем Илью вместе»

  • У нас на курсе была девушка, которая за весь семестр появилась на парах два раза. И вот приходит на экзамен с внушительным животом. Профессор сразу смягчился, даже вопросов особо не задавал, поставил четверку автоматом. Она, счастливая, встает, а ей однокурсница через всю аудиторию шепчет: «Ленка, у тебя „воды“ отошли». Оказывается, Ленка сделала «живот» из наполненного водой шара, а тот возьми и прохудись. Немая сцена. К счастью, профессор с юмором оказался: «За находчивость — четверка остается, но на следующий экзамен приходите уже без спецэффектов, да и диплом придется тоже „вынашивать“ самой».
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  • Как корабль назовешь, так он и поплывет. Был у меня одногруппник в универе, который на первом знакомстве, когда у всех спрашивали имена, встал и сказал: «Я Константин Геннадьевич. Мы все от смеха попадали, но до 5-го курса так его называли даже преподы». Парень приехал из глубокой деревни. Родители колхозники. Но всегда ходил на занятия в деловом костюме. Закончил универ с красным дипломом. Сделал отличную карьеру и сейчас живет в Норвегии. Костик бы так не смог.
olga_instomir
  • Во времена студенчества мои сокурсницы на экзамен не красились — чтобы профессоров не злить. А еще волосы не мыли, чтобы знания не смыть. А я, наоборот, всегда была при параде. Как назло, попала к самому жестокому экзаменатору, которая отправляла всех на перецикл (это даже не пересдача, это когда отправляют снова изучать предмет и снова сдавать экзамен). Четко отвечаю ей на первый вопрос билета, приступаю ко второму. Вдруг эта дама меня перебивает и на весь зал говорит: «Посмотрите на эту девочку!» Все глядят на меня, я начинаю испытывать стресс. «Во сколько ты просыпаешься обычно?» «В 5:30», — в недоумении отвечаю я. «Посмотрите на этого человека, какая она трудолюбивая, просыпается рано, чтобы успеть накраситься и выучить предмет! Люблю таких людей». Берет мою зачетку и ставит мне 5! Я выхожу с экзамена с победным лицом.
dr.nurgaliyeva

«Традиционные ночи развески и доделывания недоделанного перед просмотром в Академии живописи»

  • Пришла я на консультацию перед поступлением в академию в заметном и ярком комбинезоне, не сказать, чтоб прямо вызывающем. Мой потенциальный преподаватель — дама преклонных лет — сказала: «На экзамен только в нем!» Я, конечно, не посмела ослушаться. Поступила, но не только благодаря комбинезону. Проходной балл был 20 из 20.
korostyshevskaiatatiana
  • У моего сына обалденные голубые глаза. Препод по английскому (технический вуз) сначала долго выясняла, не линзы ли. Когда убедилась, что нет, велела сесть за первый стол напротив себя. Сын в конце семестра получил зачет. Теперь я знаю, что значит фраза «за красивые глаза».
Мара / Dzen
  • Отмечали какой-то праздник в общежитии, я пошла на кухню готовить пончики, как самое быстрое и дешевое блюдо. Готовила их больше часа точно, ждали меня долго, чайник 4 раза ставили. А я не могла даже дно тарелки закрыть пончиками, каждый, кто заходил на кухню, просил попробовать, и пробовал, несмотря на мои протесты. Только когда наша комната поставила охрану, я смогла нажарить пончиков. Эх, хорошее было время!
Елена Ларина / Dzen

«Доширакология»

  • У меня был препод. Кто-то пустил слух, что он обожает блондинок. Перекрасилась половина девочек. В итоге пятерки были у меня и моей подруги. Обе — брюнетки. Он плевался, мол, опять эти старшекурсники прикалываются по поводу цвета волос.
julie_boro
  • На носу сдача «Теории государства и права» (я училась на юридическом). Зубрила всю ночь перед экзаменом, тряслась, как осиновый лист. Препод был не сказать чтоб зверюга, но я — перфекционист и весь семестр старалась. Пришла, тяну билет и такая ситуация, что один вопрос я знаю, а другой — вообще нет. Ну, подготовила сколько смогла, иду отвечать. Первый вопрос отбарабанила, на второй только рот открыла — препод мне говорит: «Так лень тебя слушать — ты же всегда все знаешь, иди с миром», и ставит мне пятерку. У меня, блин, аж коленки подогнулись. Мне потом сказали одногруппники, что подумали — завалила! Потому что вышла бледная, как привидение.
Любовь Лебедева / Dzen
  • На 4-м курсе в расписании вдруг поставили физику. Какие-то накладки и нужны были дополнительные часы и зачет по предмету. Препод на первом занятии, откровенно скучая, начал рассказывать взрослым дядям и тетям вещи из школьной программы. Вдруг препод спрашивает сонную аудиторию: «Как называется расстояние, когда мы маятники вот сюда оттягиваем?» «Амплитуда», — отвечаю с места через большую паузу, не выдержав испанский стыд за молчание класса. «Правильно! — обрадовался профессор, — несите зачетку!» Как же неудобно я себя чувствовал, получая свой зачет в полной тишине под ненавидящие взгляды товарищей!
Александр Куканов / Dzen

«Вместе мы со студенчества, с 2008 года. Трое детей»

  • У меня был замечательный препод по геологии. Помню, как в конце последней лекции курса, он говорит: «Кто писал лекции зеленой ручкой?» Все молчат в недоумении, а он говорит: «Жаль, хотел зачет автоматом поставить». Один наш студент взял и переписал все лекции зеленой ручкой и принес на сдачу зачета. Преподаватель молодец, поставил зачет, как и обещал.
silv2 / Dzen
  • Препод на экзамене по физике: «Ну начнем. Кто первый, на балл выше». Одногруппница садится, дает пустой лист, зачетку и говорит: «Мне тройки хватит».
    Улыбнулся, поставил.
ольга с. / Dzen
  • Сдавала экзамен. А у меня после — сразу концерт. Подруга дала платье: все золотое, с глубоким декольте, открытой спиной и разрезом от бедра. А экзамен принимал строгий 80-летний профессор. Увидела меня завкафедры — чуть в обморок не упала, но потом закутала меня в свой золотой палантин. И дала совет, который помог сдать на 5. Она сказала: «Ты, главное, когда отвечать будешь, руку на бедре держи». Вот так, в золотом платье и золотом палантине, прикрывая разрез рукой, я и проходила весь экзамен.
    Конечно, сдала на 5!
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