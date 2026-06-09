15 студенческих историй, после которых захочется позвонить старым друзьям

Студенческие годы — это целая эпоха, полная маленьких радостей, бессонных ночей и историй, которые потом мы с удовольствием вспоминаем вместе с родными и друзьями. Здесь хватает всего: шумных и уютных посиделок в общежитии, курьезов на экзаменах и романтических моментов, которые спустя годы кажутся особенно теплыми и душевными. Эти истории — светлый повод улыбнуться и вспомнить время, когда каждая сессия была приключением.