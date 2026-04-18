19+ историй о подругах, чья дружба полна тепла и доброго юмора
Кто-то говорит, что настоящей женской дружбы не бывает, но мы-то знаем, что это не так. С родной подругой под боком даже в самый серый день находится место для маленьких радостей. Ведь кто еще привезет 50 литров меда на свадьбу или умудрится найти щавель в Италии, чтобы порадовать вас кастрюлькой горячего супа.
В нашей подборке — душевные истории, которые согревают лучше любого пледа и оставляют ну очень приятные впечатления.
- Разошлась с парнем и через полгода вышла замуж за другого. У бывшего появилась новая пассия — и она набилась мне в подруги! Странно, но мы сдружились. Я даже позвала ее быть крестной для моей дочери. И вот перед событием она призналась, что специально со мной сдружилась, чтоб я бывшего не вернула назад. Попросила прощения. А я что? Я и не думала об этом, главное, что в моей жизни теперь есть замечательная подруга!
«Нас 4 подруги, дружим еще с детства. С 2012-го каждый год делаем новое фото в таком же составе»
- Мы с лучшей подругой заключили договор, что когда она шутит какую-то шутку, а никто не смеется, то я начинаю громко угарать — и тогда начинают смеяться абсолютно все.
- Приехала к подруге на новоселье, а та пишет: «Задержусь. Дверь открыта, Геру не буди. Поставь пока овощи и кость вариться на плиту». Захожу, слышу храп Геры. Открываю холодильник, там старая заветренная кость и овощная смесь. Поскребла по сусекам разного, сварила нормальный суп. И тут подруга пишет: «Ты где?» Я в непонятках, пишу, мол, у тебя, когда приедешь. А та отвечает: «Я дома!» Выхожу в коридор — никого, кроме спящего Геры нет. Короче, я поняла что перепутала секцию или корпус. До меня доходит, что я в чужой квартире тусуюсь уже полтора часа! И храпит там не Гера, а другой мужик. Я выключаю плиту и тихонечко под храп сваливаю. До подруги я все-таки дошла, поржали над ситуацией. Но вы только представьте эмоции того мужика, когда он просыпается, а на кухне у него кастрюля свежесваренного супа.
«15 лет назад я познакомилась со своей лучшей подругой. С того времени мы успели поменять города, прически, стиль в одежде, работы, хобби. Но остались все так же дружны и внимательны друг к другу»
- Мы с подругой худеем: она по какой-то хитрой системе, а я просто стараюсь меньше есть. Дом ее очень хлебосольный: забежишь на чай и получишь кучу вкусняшек: и сыр, и колбасу, и осетинский пирог, и купленные к твоему приходу пироженки. Ляпота! И вот забегаю на фоне похудения, а подруга ставит передо мной миску с сырой морковкой. Божечки мои, думаю, посидим-похрустим как кролики. Похрустели. Смотрю, мнется чего-то... А потом махнула рукой и наметала на стол и сыр, и колбасу, и осетинский пирог. Мы только пирожные есть не стали — мы же худеем, в конце концов.
- Жили с парнем у меня. И вот приезжаю после работы, а там мой дорогой с девицей лет 19. Та в слезы, мужик мой поет, что любит только меня. Девица в истерике: «Ты же писал, что у тебя живет сестра!» Я его за дверь вытолкала. Сидим с этой вдвоем и тут вдруг она мне начинает их переписку показывать. Разводил он ее месяца 3. И чего-то мне так жалко стало и ее, и себя, что пошла я его вещи с балкона выкидывать. Стоим вдвоем, скидываем все его шмотье, смотрю — успокаивается деваха. Итог: послезавтра я у нее свидетельница на свадьбе, встречаюсь с ее старшим братом, лучшие подруги.
Я вот каждый раз , когда слышу про вещи с балкона, думаю, и никто из соседей не возмутился? И дворник тоже? И вещи так и валялись?
«Лет 5 назад прикупила я набор столовых приборов. Как полагается, за 5 лет половина куда-то пропала. И тут у меня день рождения, и давняя подруга, которая в гостях у меня после переезда не была, спросила, что мне подарить»
«Ну, я как на духу сказала, что мне бы ложки-вилки в хозяйстве не помешали. О дизайне речи не было вообще. Подруга купила подарок, отправила и написала только, что дизайн у приборов несколько необычный, но она надеется, что мне понравится! Слева ложка из старого набора. Справа — из нового!»
- Дело было в мае. Стою на дачной остановке с огромным букетом белой сирени. Это для подруги, у нее сегодня день рождения. Подходит бабулечка. Маленькая, старенькая и улыбается так, что солнце знойное затмевает.
— Какой у вас красивый букет! — говорит.
— Спасибо, — отвечаю. — Это для подруги. Она художница.
— Это хорошо! Я тоже подругу жду, — бабушка смеется и показывает полиэтиленовый мешочек, в котором земля. — Сейчас должна приехать. Вот червей ей накопала. Она рыбалку очень любит. Я всегда копаю к ее приезду.
Подошел автобус. Из него не вышла — выпрыгнула резвая старушечка, в шляпке под камуфляж, с удочкой под мышкой и с клюкой больше для вида, чем для помощи. Уже уезжая, в окно увидела, как они расцеловались, рассмеялись, взяли друг друга под руки и пошли, болтая...
Супер , когда у людей в возрасте сохраняется активность и достаточно здоровья для всей этой активности.
«Дружим дольше 30 лет»
- Хочу рассказать о своей подруге детства. Мы подружились, когда были еще совсем маленькими (ей было 3 года, а мне уже 4). За всю жизнь ни разу не поссорились. Можно о многом написать, а напишу как она меня и дочку мою из бед выручала. Случилось то в 1995 году. Дочке почти 1 год, декретные задерживают несколько месяцев, из еды в доме только мука и маргарин. Неделю готовлю лапшу, заправляю маргарином. Приходит подруга, видит, что мы едим и молча уходит. Через полчаса стук в дверь — на пороге она, а в руках две большие сумки, внизу еще две. Продукты, заготовки, приправы... Ругала она меня первый раз в жизни. Через год она с родителями уехала в другую страну. Проходит несколько лет. Идем с дочкой из садика, а возле подъезда две девушки сидят. Спрашивают, не знаю ли я такую-то, отвечаю — это я и есть. Передают конверт и просят проверить, все ли на месте. А там письмо от подруги и 70 долларов. Проходит еще 5 лет или больше. Получаю извещение о посылке, а в уголке написано 19 800. Думаю, заплатить надо эту сумму. Одолжила. Приехала получать. Оказалось, что цифры это вес. Прошло 20 лет после ее отъезда — в августе жду в гости. Очень хочу узнать, как так у нее получается помогать именно тогда, когда я считаю, что помощи ждать неоткуда.
Надо понять, что вроде бы "смешные" 70 долларов (даже не круглые 100) - это оторванные от себя и своей семьи деньги, которых, со всей очевидностью, было очень мало в новой стране, в новых условиях и в первые годы... Т.е. у уехавшей подруги болело сердце..., она понимала, что ее помощь и ее внимание дорогого стОят.
Как хорошо, что на "другом берегу" эти жесты не были восприняты как само собой разумеющиеся....
- Разводилась с первым мужем, и он как-то приперся ночью, устроил скандал и вынес в мусорные баки всю технику, которую он купил. Позвонила подруге и, рыдая, все ей рассказала. Через 20 минут она была у меня, еще через 20 минут мы вместе доставали из баков микроволновку, пылесос и кухонный комбайн. Так вот, утром подруга нарастила себе ногти — долго не могла себе этого позволить, — и в мусорных баках оставила половину из них. Я предложила залезть внутрь и поискать, чтобы приклеить обратно. Она только посмеялась, и мы, хохоча, пошли отмечать мою свободу.
«Моя подруга отнеслась к своим обязанностям очень серьезно»
- Лучших подруг в жизни я нашла внезапно, когда сидела в заведеньице, полностью разбитая. Мой жених ушел к моей сестре, а мама знала и покрывала. Они еще пытались быть моей семьей, звали в гости, как будто ничего не случилось! И вот, сижу я, и ко мне подсаживаются три девушки, которым негде было сесть. Через полчаса я уже плакала и рассказывала о себе, еще через час я звонила и по очереди посылала на небо за звездочкой всех своих бывших родственников, потому что мои новые подружки обалдели от их наглости и поддержали мою идею не терпеть это. Выяснилось, что они все — семейные дамы, которые каждую первую субботу месяца полностью сбрасывают с себя груз быта. Утром я обнаружила себя дома у одной из них, позавтракала с ее детьми, получила приглашение сходить на каток вечером. С тех пор я с ними не расстаюсь, вышла замуж за брата одной из них, теперь у меня не просто друзья, а семья, которой никогда не было. А сестру жених бросил ради своей коллеги, сестра вернулась к маме и они ссорятся целями днями.
- В 8 классе мы бежали марафон с подругой. Иногда останавливались, чтобы отдышаться или попить воды. И вот оставалось совсем немного до финиша, а подруга как втопила вперед, я аж из виду ее потеряла. Я на тот момент совсем выдохлась, еле как доплелась до финиша. Гляжу, а та стоит в пяти шагах от полосы, ждет меня. Как только я подошла, подруга взяла меня за руку, и мы вместе перешагнули финишную прямую.
«Свекровь и ее подруга. Почти 100 лет плечом к плечу»
«Они познакомились, когда им было по 2 и 3 года соответственно. В этом году они отпраздновали свои 98- и 99-летия».
- Вчера мне отправила аудио сообщение моя подруга. Говорит: «Минут через 10 спустись к подъезду, я тебе супчик горячий со щавелем принесу». Щавель на минуточку, не так-то просто добыть в Италии. Мне так не удобно стало, она настояла. Спустилась, забрала пакет. Дома открываю, а там кастрюлька еще горячего супа, упаковка сметаны и черный хлеб. Я просто прослезилась. Это лучшая помощь маме в декрете с маленькими детьми. Женская дружба и поддержка существуют.
- У моей подруги есть суперспособность — появляться ровно тогда, когда она нужна. Я однажды стояла в магазине, на кассе не хватило денег, карта не проходит, очередь сзади уже вздыхает. И тут слышу: «Спокойно, я тут». Оборачиваюсь — она. А я даже не знала, что она в этом районе. Иногда мне кажется, что у нее где-то встроенный датчик на мои проблемы.
- Муж отказался от партнерских родов. Ни в какую. Мол, это не мужское дело и вообще ему страшно. Я долго переживала, но потом смирилась. И взяла на роды лучшую подругу! Это было невероятно. Она все время держала меня за ручку, успокаивала, дышала вместе со мной. Такой опыт могу смело рекомендовать всем девчонкам! Теперь эта лучшая подружка еще и стала крестной для моей доченьки.
«Попросила подругу помыть посуду, пока сама пылесосить буду. Понятно, что ноги поднять надо. Подняла»
- Принимаю я душ, вся мыльная, вдруг выключают воду. Сижу грустная в ванне, не знаю, что делать. Принимаю я душ, вся мыльная. И вдруг, как в комедии какой-то, выключают воду. Сижу в ванне, не знаю, что делать. А через 10 минут — звонок в дверь. Шлепаю к двери в полотенце и мыле, а там подруга! Как увидела, аж теплее стало, ведь она притащила ведро воды. Она просто звонила мне на мобильный, я ей пожаловалась. А жила она в соседнем доме.
Я понимаю, что это проблема. Сама оказывалась в такой ситуации, но зачем же два раза повторять одну и ту же информацию, чуть-чуть изменяя слова?! Думаете, что читатели с первого раза не поняли?
- Мы с подругой однажды поссорились. Сильно. Не разговаривали почти месяц. И вот я иду по улице, злая, гордая... и вдруг вижу: она стоит, тоже меня увидела. Мы подходим друг к другу, молчим. И тут она говорит: «Ну что, долго будем заниматься ерундой?» Я говорю: «Не знаю, я уже устала». Мы обнялись прямо посреди улицы и пошли есть пиццу. Потому что все серьезные разговоры у нас почему-то всегда происходят с едой.
- Я однажды шпионила за тогдашним парнем лучшей подруги, потому что она решила, что он ее обманывает. Было нам с ней лет по 16, парню лет 18. Так что я маскировалась (ну как маскировалась, черный парик, одолженный из театрального кружка, надевала) и караулила его после института, высматривая, с кем он там стоит лясы точит, с кем потом на остановку идет, с кем домой едет. Сейчас и вспоминать-то смешно, а тогда дело первоочередной важности было — подруге ж надо было помочь.
«Четыре подружки на фото с разницей в 52 года»
- Моя мама приехала на сессию в столицу, предварительно договорившись пожить у сводного брата, а брат не пустил. Ну так себе родственник оказался, бабушка потом ему разнос устроила. С общежитием не сразу срасталось, и сидела мама на вокзале, еле соображала от недосыпа. Подошла к ней девушка и спросила: «Девушка, с вами все в порядке? Может, помощь какая нужна?» И привела ее себе в маленькую квартирку с мужем и ребенком. Лет 40 дружат.
- Вспомнила, что я однажды подарила своей лучшей подруге. Ей очень нравилось собирать цветочные композиции и хотелось ей кирпич такой зеленый, флористическую губку. А дело было лет 40 назад, какая уж там губка. Но я у цветочников просто вымолила сей предмет и выкупила за огромные деньжищи! Вручила ей этот подарок на день рождения, который праздновали в кафе. Она прыгала до потолка и повизгивала от радости. А окружающие не могли понять, почему девушка так рада зеленому кирпичу.
«Отдал бабушке вот эти очки. Бабушкины подруги их оценили и прикупили себе такие же. Теперь вместе эта компания выглядит как крутая группа, которая вот-вот выпустит хитовый альбом»
- У меня есть 2 прекрасные подруги. Дружим более 20 лет. Пережили многое. Были времена, когда общались редко, пару раз в год, но никогда не охладевали друг к другу. Знаем друг о друге почти все. Мы совершенно разные по характеру, внешности, целям и критериям жизни. Но любим и принимаем друг друга. Мужиков никогда не делили, никакой ревности не было. И это такое счастье, что мы есть друг у друга! Есть с кем разделить переживания и радости, подставить плечо. Женская дружба существует! И она очень крепка! На данный момент все разведены, с детьми. Часто встречаемся втроем или с детьми, ездим в отпуска вместе. Конечно, знакомства и романтика иногда присутствуют, но мы точно не будем одиноки. Чем ближе к 40, тем чаще приходят мысли о совместном проживании в старости. В одном доме жить, другие сдавать, складывать пенсии и путешествовать вместе. Если лет через 20 увидите трех веселых старых клуш на шезлонгах у моря — это мы.
- Недавно поженились с парнем, должны были ехать в наш медовый месяц. Перед отъездом еще раз собрали всех самых близких людей у себя, чтобы дать всем лишний повод немного отдохнуть и развлечься. Друзья пришли с милыми подарками, но больше всего отличилась моя лучшая подруга, которая привезла нам 50 (!) литров меда со словами: «Медовый месяц же, да? Это вам, чтобы жизнь сладкой была!» Обожаю!
А какой поступок вашей подруги до сих пор вызывает у вас добрую улыбку?
