19 историй о женской поддержке, которые возвращают веру в людей

3 часа назад
19 историй о женской поддержке, которые возвращают веру в людей

В мире, который так часто настраивает нас на конкуренцию, — за внимание, за успех, за место под солнцем, — существует тихая, но несокрушимая правда. Ее двигатель — не соперничество, а рука, протянутая другой женщине в трудную минуту. Это сила, которая живет в понимающем взгляде, в ободряющем сообщении, в готовности подставить плечо.

  • С первого дня детского сада я увидела ее и стала умолять прийти ко мне домой, чтобы поиграть и поужинать. Через год она согласилась. Мы дружим уже 30 лет, она была моей подружкой невесты, моя дочь ее обожает. Кстати, я забыла написать в начале, что она была воспитательницей. А теперь она, можно сказать, член нашей семьи. © Otie1983 / Reddit
  • Несколько лет назад оказалась в сложной ситуации. На работе со мной перестали считаться, попрекали за косяки. Последней каплей стал ужасный график работы, изменить отказались. Я уволилась в сердцах, накоплений не было, квартира съемная, денег мало было в заначке. Новую работу никак найти не могла. За квартиру платить было нечем, работы нет. Друзей тоже не было. Помню, стояла я в магазине и плакала. Ко мне подошла девушка, спросила, что случилось. Я разревелась и рассказала ей все. Она меня успокоила, купила целый пакет продуктов. Дала мне денег в долг за аренду квартиры на месяц. Помогла с работой. Приезжала в гости, веселила, дарила приятные мелочи, говорила комплименты, подбадривала. Нашла хорошую работу, взяла ипотеку даже! С той девушкой дружу сейчас. И просто не могу поверить, что незнакомый человек мне помог просто так. Я ей, конечно, вернула и деньги за квартиру, и тоже подарки дарила, и помогала. Но мне так важно было участие в тот момент, как вовремя я его получила. Всегда была скептиком, а теперь верю в добро. © Подслушано / Ideer
  • Недавно узнала, что такое настоящая мамская солидарность. Я состою в группе мамочек, в мессенджере, там часто советуем друг другу врачей или ещё какие-то вопросы друг другу задаем — удобно. И вот пишет одна мамочка сообщение, примерно такого характера: «Добрый день, я на такой-то улице живу, тут приехал эвакуировщик, забирают машину на штраф площадку, мамы мальчиков, кому интересно — подходите смотреть». Вы удивитесь, но человек 10 пришло посмотреть. Дети были в восторге. Девочкам тоже интересно было.© Мамдаринка / VK
  • Однажды, когда я еще была студенткой, у моей одногруппницы украли в автобусе телефон и деньги (и ее, и те, которые она выручила от продажи билетов в театр и везла отдавать в кассу). Мы все поохали, посочувствовали и все. Через некоторое время я рассказала эту историю маме, и она ответила, что в ее годы в таких случаях все скидывались и помогали одногруппнику выйти из ситуации. Мне стало так стыдно, ведь ни мне, ни другим так поступить даже в голову не пришло! © Подслушано / Ideer
  • Я упала в обморок на улице. Очнувшись в больнице, я узнала, что девушка на остановке вызвала скорую и все оплатила. На вопрос о том, где она сейчас, мне ответили: «Пошла принести вам покушать». © aiko. taalaibek
  • Зашла в магазин, с товарами стою в небольшой, хмурой очереди. Пикает сканер, периодическое: «Пакет нужен?» Здороваюсь с кассиром, она все пробивает, благодарю, желаю хорошего дня. Дама на кассе чуть оживилась: «Девушка, можно вам цветы подарить?» Оказалось, списали тюльпаны, которые продавали к празднику, и поэтому предложили забрать несколько букетов. Отказываться не стала, подкрепила благодарность шоколадкой. Вроде мелочи, но добра вокруг стало чуть больше. © Подслушано / Ideer
  • Недавно читал пост от кассирши, которая утверждала, что женщины никогда не доплачивают за впереди стоящего в очереди, если у того не хватило денег на покупку. Поверил. А сегодня зашел вечером после работы в салон сотовой связи. Там как всегда в это время порядочная очередь. Так вот, у женщины лет пятидесяти не хватило денег на какой-то кабель. Она зависла в нерешительности. И тут девушка, стоявшая за ней, достала недостающую сумму и молча протянула ее кассиру. Рад, что есть и такие примеры. © Caumon / Pikabu
  • Случилось в прошлом году в аэропорту. Приехала за три часа — думала, уйма времени. Ан нет: очередь на регистрацию простиралась до самой улицы. Со мной в очереди стояла девушка, которая летела тем же рейсом. Мы мгновенно сплотились! Пока одна караулила вещи, вторая мчала за информацией или в туалет. После регистрации понеслись на досмотр. Я выхватывала ее вещи из лотка, подавала ей ботинок, она на ходу взваливала на меня рюкзак. Неслись к гейту как ошпаренные... а рейс-то задержали на 45 минут! Но мы успели! Стоим, дышим как загнанные лошади, пот с нас льется, а мы прыгаем от счастья и обнимаемся минут пятнадцать. Потом я сбегала за едой, пока она приглядывала за вещами. Мы так и не узнали имен друг друга, но на тот час мы стали лучшими подругами, готовыми подставить друг другу плечо. © warda8825 / Reddit
  • Была на пятом месяце беременности.. Муж занимался ремонтом, весь в делах, а мне нужно было за продуктами сходить. Не стала ждать его, сама оделась и пошла. Набрала четыре гигантских пакета, стою на кассе, смотрю на них и думаю: «Ну я же сильная и независимая!». Словно тяжеловес подходит к штанге, я подошла к пакетам. Нагнулась, взяла, пошла. Метров десять от входа и остановилась. Переоценила свои силенки, даже слишком. Уже хотела звонить мужу, как вдруг женщина чуть старше меня подходит со словами: «Давайте поможем вам! Мы с мужем подвезем, скажите только куда!». Я была в шоке от доброты и заботы незнакомцев. Они посадили меня в машину, загрузили все мои покупки и довезли до дома. По дороге муж этой женщины говорит: «Вы когда беременны, то всегда считаете себя супергероями. Моя тоже в подобной ситуации была, тогда ремонт делали, так она за стройматериалами сама отправилась. Поражаюсь вам, женщины!». © Мамдаринка / VK
  • У меня четыре подруги — все высококлассные специалистки — подавали заявки на одну управленческую позицию. И знаете, как бы я ни говорила с каждой из них об этом с глазу на глаз, они все болели друг за друга. Все твердили, что будут в восторге, если эту должность получит хоть одна из них. © Illustrious-Anybody2 / Reddit
  • Устала от равнодушия людей вокруг настолько, что, когда незнакомая женщина предложила носовой платочек в автобусе, видя мой насморк, а в другой день женщина помогла стянуть куртку, которую я пыталась снять одной рукой в толпе людей, я начала непроизвольно плакать. Так тепло становится. © Подслушано / Ideer
  • Был у меня парень. Встречались недолго. И вот впервые остались с ним наедине. В итоге всю ночь говорили о его бывшей. У меня никакой ревности, только интерес и женская солидарность. В итоге я так прониклась историей их отношений, что заставила помириться. Сейчас они уже два года в счастливом браке. Это была лучшая ночь в моей жизни. Я спасла любовь. © Подслушано / Ideer
  • У меня был парень — жили вместе, всё по любви. Пока однажды я случайно не увидела его переписку с другой, и там же флирт, игривые шуточки. Сердце упало в пятки. Я написала той девушке прямо — без истерик, холодно: «Ты в курсе, что он мой?» А она мне уверенно так: «Не переживай. Мы ему покажем». Не подавая вида, она пошла с ним на свидание, а потом предложила довезти его до дома, и увезла ночью на окраину города в глушь, высадила там и уехала, передав привет от меня. Я его бросила, а с девушкой мы дружим до сих пор. © lyalya.chudo
  • Однажды шла домой и увидела, как на беременную девушку едет неуправляемый самокатчик. Кинулась между ними, она в порядке, у меня сотрясение, синяки, ушибы. В скорой меня спросили, почему я кинулась, мы с девушкой знакомы? А мы незнакомы, я даже не поняла, почему я прыгнула перед ней, зачем ее защищала? Может, потому что уже третий год не получается забеременеть, несмотря на все обследования и заверения врачей... И возможно, это чудо или просто совпадение, но беременность наступила почти сразу после этого случая. Все 9 месяцев отличного самочувствия, легкие роды и чудесная малышка, на которую мы с мужем не можем налюбоваться уже второй год. Хотим еще ребенка, муж шутит, что мне сразу надо какую-то беременную спасти от проблем, тогда и наступит вторая беременность. © Подслушано / Ideer
  • Однажды в магазине на кассе мне не хватило денег на все продукты. И я попросила некоторые из них отложить, чтобы заплатить за остальные. Девушка, которая стояла после меня, оплатила то, что я не смогла купить, и бежала потом за мной, чтобы их вручить. Было приятно и неожиданно! © tangerine. margo
  • Весь день провела на каблуках. Ноги болели так жутко, что когда в троллейбусе не оказалось свободных мест, я пристроилась на горизонтальный поручень. Одна милая женщина встала и уступила мне свое место. Я даже пробовала отказаться, но она настояла и усадила меня. © Подслушано / VK
  • Отъезжала со стоянки гипермаркета. А надо сказать, всю ночь и с утра шел снег, огромные сугробы навалило. Вижу, как по краю стоянки бабушка пытается через сугробы перелезать, и, главное, непонятно куда — дальше сугробы и сугробы. Остановилась, подобрала ее, подвезла. Оказалось, она плохо видит, особенно когда кругом белым-бело. Рада, что ее заметила. Надеюсь, и моей маме кто-нибудь поможет, если вдруг это понадобится. © Подслушано / Ideer
  • У меня потрясающая свекровь. После развода, когда я была на финансовом дне, она добавила мне половину суммы до человеческой двушки. Не мне, конечно, а своему внуку. Она никогда не лезла с советами и упреками. Не защищала своего сына. Объективно смотрела на ситуацию. Мне бы столько мозгов в жизни. С мужем мы потом сошлись, и все наладилось. Но я очень благодарна ей за поддержку. © Подслушано / Ideer
  • Случайно застала своего друга в кафе с девушкой. Вот только на тот момент он уже два года как встречался с другой. Пару дней мучилась, не знала, как правильно поступить — не лезть или же открыть все его девушке. У меня с ней отношения никогда не ладились, мы разные люди и откровенно друг друга раздражаем. Но женская солидарность взяла верх — пригласила ее в гости и все рассказала. Друга она бросила, а он теперь счастлив. Как выяснилось, он уже полгода пытался с ней расстаться, но слезы и истерики не давали ему уйти. Я так и не поняла, хорошо поступила или нет. © Карамель / VK

