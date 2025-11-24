19 историй о женской поддержке, которые возвращают веру в людей

В мире, который так часто настраивает нас на конкуренцию, — за внимание, за успех, за место под солнцем, — существует тихая, но несокрушимая правда. Ее двигатель — не соперничество, а рука, протянутая другой женщине в трудную минуту. Это сила, которая живет в понимающем взгляде, в ободряющем сообщении, в готовности подставить плечо.

