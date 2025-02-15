13 забавных примеров мужской солидарности и дружбы, которые вернут улыбку в хмурый день

Чего только не таят в себе эти таинственные фразы — мужская солидарность и мужская дружба. Это и преданность, и желание стоять горой. И готовность поддержать друга друга. Причем даже если вы незнакомы. Или если поддержка заключается в том, чтобы приколоться над женой.