С машиной это не солидарность, и даже не смешно... Кругла защита днища машины это более менее смешно, воздух в колеса с ароматом клубники и забавно и выгодно... А это херобора какая та вышла.
13 забавных примеров мужской солидарности и дружбы, которые вернут улыбку в хмурый день
Чего только не таят в себе эти таинственные фразы — мужская солидарность и мужская дружба. Это и преданность, и желание стоять горой. И готовность поддержать друга друга. Причем даже если вы незнакомы. Или если поддержка заключается в том, чтобы приколоться над женой.
- В первые полгода моего вождения в машине что-то спереди начало стучать. У мужа был выходной, и я попросила его съездить и проверить. Звонит и говорит: «Все, машине конец!» Я в шоке, спрашиваю, что произошло. Он что-то сказал непонятное. Я переспросила, взяла ручку, записываю: «клапан подшипника на заднем колесе передней подвески навернулся». Муж сказал, чтобы я позвонила отцу, который в прошлом был директором техцентра, поинтересовалась, как в этом случае поступать с ремонтом. Отец внимательно выслушал, согласился, что это очень серьезно, и сказал, чтобы я эту запчасть срочно начала искать в автомагазинах. Обошла три магазина, где сотрудники — мужчины. Говоря, что это редкая деталь и в наличии ее нет, они отправляли меня в следующий магазин. Только сотрудник четвертого магазина не удержался и засмеялся, сказав, что это была шутка. Пожалел меня, поверившую любимому мужу и отцу. Вот так на себе я проверила мужскую солидарность и мужской юмор. © Подслушано / Ideer
- Мужская солидарность — это когда на работе ты единственная девушка, с утра, одеваясь, не до конца застегнула молнию на юбке сзади (а молния по всей длине), и ни один мужик не сказал ни единого слова. Целый день все ходили, загадочно улыбались и заговорщически подмигивали друг другу. © Подслушано / Ideer
- Беременная жена отправила меня за кукурузой ночью. Когда я подошел к магазину, охранник уже закрывал дверь и все мои просьбы игнорировал. Закрыл и ушел. Я взялся за голову, и мысли вслух: «Жена со мной такое сделает». Охранник остановился и спросил с пониманием: «Что, тоже беременна?» Кивнул. Он вернулся и открыл мне. © Палата № 6 / VK
- Год назад «лучшая» подруга обиделась на какую-то мелочь (действительно ничего серьезного). Перестала мне писать, демонстративно завела еще одну лучшую подругу, постоянно выкладывала фотки с ней, типа, смотри, как мне круто без тебя. У брата же друг увел девушку, но брат на него не обиделся, сказал, друг поймет, что дружба важнее любой девушки, и скоро они вновь будут общаться. И действительно. Их дружба не распалась, через месяц опять не разлей вода. Сижу, плачу, одиноко жутко, очень ценила дружбу. © Подслушано / Ideer
- Около 20 лет назад получила я права, купила старушку-машинку и начала на ней осваивать проспекты города. И вот замечаю я на панели какую-то новую непонятную штучку. Муж объяснил, что это синхропротон. Что ездить я стала нагло. Что еще и «У» со стекла не сорвана, а кто-то видел, что я гоняю. И что вечерами через этот синхропротон он будет смотреть, превышала ли я скорость. И если превышала, заберет ключи, и водительская карьера на этом заканчивается. Весь следующий день не спускала глаз со спидометра. Превысила разок на пять км. Интернет в те древние времена не был так широко доступен. Как скрутить показания этого дурацкого синхропротона, я не знала. Пошла к главному механику организации, в которой работала. Объяснила суть проблемы. Он послушал, глянул на синхропротон и посоветовал сразу признаться, так как скрутить показания невозможно. Ох, как боялась ехать домой! Покаялась перед мужем, обещала больше так не делать. Когда рассказала, что ходила к механику, муж не выдержал и захохотал до слез. То был тумблер для переключения подогрева сидений. Механику передал презент в знак мужской солидарности. © mam / Pressa.tv
- Я и двое моих братьев с детства дружны. Так сказать, настоящая мужская дружба. Помнится, сломаешь что-то, батя спрашивал: «Кто это сделал?» Никто не сознавался, хоть и знали правду. Вот это по-мужски! Правда, доставалось потом всем, и все вместе стояли в углу. © Подслушано / Ideer
- Мой муж работает ведущим инженером, руководит ремонтной бригадой на предприятии. Обычно он оставляет обручальное кольцо дома, потому что слишком велика опасность на работе, если зацепится кольцом за что-то. Единственный раз муж не снял кольцо и... потерял его в цеху. Искали всем предприятием, а мужики в бригаде так за него переживали, якобы жена ругаться будет, что предложили из медной гайки ему кольцо выточить. Типа жена не заметит какое-то время, а ты успеешь новое купить. Вот она, мужская солидарность. И уважение к руководству. © Палата № 6 / VK
- Пару дней назад была в кафе. Рядом сидели парень с девушкой, друзья. Она ему жаловалась на жизнь: как устала от работы, как достали ссоры с парнем. Он внимательно ее слушал, не перебивал, а в конце выдал: «Вот ты говоришь, устала скандалить, надоело пилить его за разбросанные вещи, невымытую посуду, да? А проблема ведь в чем? Проблема в тебе! Ведь тебе же лень убрать его вещи или вымыть посуду, и ты его пилишь. Отсюда и скандалы. Виновата ты, а не он». Девушка в ответ только молчала. То ли вникала в новую теорию, то ли, как и я, тихо офигевала. © Подслушано / Ideer
- В преддверии дня рождения ребенка вспомнила роды. Схватки, муки, на часах три ночи. И тут врач-мужчина заходит и говорит: «Ты что, еще не родила? Я же поспорил, что ты до четырех утра родишь! У тебя же сын, где его мужская солидарность?!» Уж не знаю, то ли у сына солидарность сработала, то ли я испугалась, но в 3:40 я родила. Как же радовался мой врач. © Мамдаринка / VK
Отвратительная история про друга. Какой он друг, если хочет внушить подруге чувство вины, за то, что она не хочет обслуживать другого мужика?
- Поражаюсь мужской солидарности. У моего мужа есть знакомый, даже не близкий друг (они иногда подвозят друг друга). Так вот, девушка этого знакомого нашла в машине рыжий волос. Ясное дело, приревновала. Чтобы ее успокоить, теперь мой муж перекрасился и ходит огненно-рыжий. © Подслушано / VK
- Работаю в небольшой строительной фирме. В коллективе у нас одни мужики. Так вот, сегодня один из коллег пришел на работу без голоса. И вся бригада без исключения (без сговора) общалась только жестами и мимикой. Поддерживали парня. Даже прораб отчитывал нас бесшумно. © Палата № 6 / VK
- У мужа есть двоюродный брат. Почти не общаются, видятся, можно сказать, только на семейных праздниках. Но вот пришла новость: братишка развелся. А он, честно говоря, такой маменькин сынок. С любой проблемой бежал к маме, на жену ей жаловался. Высказала это все при муже, добавив, мол, неудивительно, что девушка сбежала. Он вдруг посерьезнел и выдал, что это жена виновата: пилила, скандалы устраивала, все нервы вытрепала. Говорю: «Ты же даже не знаешь, что у них там с бывшей было и кто кому скандалы устраивал. Брат-то с тобой не шибко откровенничал». А муж говорит: «Ну и что, что не рассказывал ничего? И так все понятно. Мужик мужика поймет издалека».
- Немного о мужской солидарности. Кормила на кухне семимесячного сына. Попросила мужа помыть пол в комнате малыша. Он мыл, а сын увидел и закричал. Муж сказал: «Что, сын, осуждаешь отца, что не мужским делом занят?» Сын замолк и вдруг как начал гулить: «Ненененене...» © Мамдаринка / VK
А в мужской дружбе, помимо солидарности, еще и приключений хоть отбавляй. Только и успевай записывать истории.
Комментарии
Ради того, чтобы обмануть подружку друга мужа, муж перекрасил волосы? Ради посторонней девушки? Серьёзно? Как по-мне - это тревожный звоночек.... Например, сколько раз ради её обмана, чтобы выручить её мужа друзья так старались....
Женская солидарность в таких подборках - закрыть чужую уязвимость (подсказать про беспорядок в одежде, помочь с ребенком, поделиться лекарствами или полезной мелочью, помочь добраться до дома, защитить от неприятного социального взаимодействия).
Мужская солидарность - помочь эффективнее воспользоваться чужой уязвимостью.
Авторы, у вас точно нет, как бы так помягче выразиться, предвзятости? Это не мужская солидарность, это хулиганская круговая порука.