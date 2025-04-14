18 историй про то, что в такси могут случиться любые курьезы

Когда вызываешь такси, мечтаешь просто доехать до места — быстро, спокойно и без сюрпризов. Но на деле поездка часто превращается в настоящее приключение. То водитель решает излить душу, то пассажиры такое отчебучивают, что в кино не ходи. Словом, почитав про некоторые случаи в такси, так и хочется сказать «Вот так приехали!»