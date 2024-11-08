18 крутых женщин, которым многое по плечу, а остальное — по барабану

Если покопаться, то практически в каждой из нас живет суперженщина, которая может и коня на скаку остановить, и детей в одиночку вырастить, и обед из 3 блюд сварганить на коленке за полчаса до прихода свекрови. Героинями нашей статьи стали дамы, которые знают, что они — крутые, и даже подножки со стороны судьбы не способны сбить их с ног.