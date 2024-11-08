18 крутых женщин, которым многое по плечу, а остальное — по барабану
Истории
50 минут назад
Если покопаться, то практически в каждой из нас живет суперженщина, которая может и коня на скаку остановить, и детей в одиночку вырастить, и обед из 3 блюд сварганить на коленке за полчаса до прихода свекрови. Героинями нашей статьи стали дамы, которые знают, что они — крутые, и даже подножки со стороны судьбы не способны сбить их с ног.
- Муж признался, что уже год изменяет мне со своей начальницей. За это она платит ему премию в размере оклада. И он уже накопил себе на баню, мне на машину и дочке на частный сад, о котором я мечтала. Я сказала мужу, что не держу на него зла и все понимаю — для семьи же старался. А сама жду свою машину и оплату первого года сада, и как только все будет оформлено на меня, то уйду. Ведь мы совершенно не нуждались в деньгах! У мужа хороший оклад, да и я неплохо зарабатываю параллельно с декретом. И изменять за деньги смысла просто не было. А, значит, это его желание. А такого я точно никогда не прощу! © Мамдаринка / VK
- Мне бывший говорил так: «Вот сейчас накоплю денег — и сделаем тебе грудь. И губки. И будешь ходить в зал. Я, конечно, мог сразу начать встречаться с красивой, но захотел попробовать вылепить красотку из тебя». Я от него ушла, потому что не хотела обкачивать себя силиконом. Но однажды я встретила своего нынешнего супруга, который без конца говорит, что я — самая привлекательная женщина для него. Все ему во мне нравится, никакого силикона не надо, а когда заговариваю про «губки сделать» — морщится и обижается. Вроде, и не изменилась я особо за период жизни с супругом. Ну, волосы только отрастила до плеч из каре. А как похорошела — стала «самая любимая царица»! © Solovieff / Pikabu
- Я вышла замуж с двумя детьми, родила третьего, а недавно мы развелись — устали ругаться. Бывший обиделся, к сыну не приходил. А тут меня на работе скрутило — оказалось, аппендицит. Срочно увезли на скорой. Я позвонила бывшему, мол, сходи, покорми детей, больше некого попросить. А он мне: «Я лучше с ними останусь, пока тебя не выпишут. Не беспокойся, все нормально будет, лечись». И он взял отгулы, старших — чужих ему — дочерей возил на секции (в школу они сами уже ходят), малого водил в садик, меня навещал. И как-то резко стало мне понятно, что мы не чужие люди, что даже развод — не повод бросать хороших людей, что, может, мы просто поторопились. Я, конечно, многое могу сама и никогда не буду с кем-то только из-за страха остаться одной, но иногда хочется просто на кого-то опереться и выдохнуть.
- Мой муж часто проводит по полдня в туалете. Недавно он вовсе сделал библиотеку из нашей уборной! Идет туда с какой-то книгой и сидит полтора часа! Читает несколько глав и только потом выходит. Решила провести эксперимент, и теперь муж дольше пяти минут не задерживается там. Повесила в рамочке фотографию своей мамы над ванной. Но нужно убрать фотографию все же, а то любимый еще и мыться перестанет. © Мамдаринка / VK
- У меня был знакомый, который постоянно унижал жену, издевался, критиковал, скандалы устраивал. Абьюз по полной программе. Не разводился. Но что-то стало последней каплей, и она от него ушла. Так он стал потом всем знакомым говорить, что она «ушла на время, чтобы работать над собой и исправляться, когда исправится, вернется». В общем, она за другого замуж вышла. © user5516778 / Pikabu
- Есть у меня зубной врач. В последнее время многие стали на него обижаться, мол, он грубый и больно рвет зубы. Не знаю, мне — всегда без боли и криков. Вот была я у него: очередь, все переживают, боятся, рассказывают, что там у него студент сегодня на практике. Немножко, конечно, напряглась, но верю, что все будет окей. Захожу и с порога такая: «Здрасьте, как дела? Я всегда только к вам хожу, помните, вы мне лет пятнадцать назад рвали, а я вам еще халвы принесла, я тогда на кондитерке работала? И сейчас еду в отпуск, так вы мне вырвите так, чтобы отпуск я себе не испортила». В общем, плела, что могла, он уже смеется: «Да сядь уже в кресло». Сам подходит, делает укол, ждем. Все супер! Выхожу, а он мне: «Сувенир с моря привези». Выхожу, очереди говорю: «Не бойтесь, главное, разговаривайте с ним, он же человек, и все будет хорошо». Обожаю его! © Палата № 6 / VK
- Достала его мама. В глаза улыбается, говорит, что так рада, что сын наконец-то встретил такую замечательную девушку. А ему наедине говорит, что я тащу из него деньги, а свои прячу и трачу на себя. Хотя я сама работаю, живем в моей квартире, езжу на своей машине. Втирает ему, что я пытаюсь ограничить их общение. Недавно новая жалоба: я с ним недостаточно вежливо разговариваю. Он, дурак наивный, ей верит. Я не сдаюсь, улыбаюсь ей, целую при встрече. Ему говорю, что обожаю эту прекрасную даму. Пока терплю, верю, что выиграю эту схватку. © Подслушано / Ideer
- Однажды я почти месяц жила в подъезде дома. Уволили с работы, устроилась на новую — месяц ждать зарплату. Жила до этого у подруги, потом мы поссорились, но так как у меня был ключ, я каждое утро ждала, когда она уйдет, приходила на пару часов поспать и помыться. Иногда сидела в ТЦ, а ночью — в подъезде, дом был не до конца заселен. У родственников стеснялась попросить помощи. Сейчас вспоминаю и просто в шоке, а тогда как-то вообще легко перенеслось. © Подслушано / Ideer
- Каждое лето месяц гостим у родителей мужа. Свекровь очень любит стирать вручную. И даже когда я втихую от нее включаю машинку, она выключает, выгоняет меня из ванной и начинает стирать руками. Жду, когда она уснет, и иду стирать свое белье. Вешаю сушиться в комнате, а то если увидит на улице — скандал из-за того, что ей не дала постирать. © Подслушано / Ideer
- Получила свидетельство о разводе, села в крутую спортивную тачку (ничего, что каршеринг), поехала по трассе, горланя песни, а затем выбросила обручальное кольцо с моста. Авось найдет его какой-нибудь бомж, сдаст это безобразие с брюликами в ломбард и помянет добрым словом. Муж развелся со мной, потому что я бесплодна. Он прекрасно знал об этом до свадьбы, но говорил, что все равно никогда не хотел детей. И ладно бы вдруг захотел и молча ушел, но нет! Начал обвинять меня в том, что я, узнав в 17 лет о тяжелой болезни, не догадалась заморозить яйцеклетки! Ну блеск, а не наезды! Травил мне душу месяц, а потом свалил в закат. А я еще выйду замуж, мы возьмем детей из детдома, купим большой дом и будем счастливы. © Подслушано / Ideer
- «Я подготовил вам с внученькой две комнаты. Купил новое постельное, игрушки, весь холодильник забит продуктами. Вызываю вам такси, через час весь этот ужас закончится, доченька. Ты будешь дома», — услышала от отца, когда он узнал про измены моего мужа. Через час он поил нас чаем и кормил домашним тортом, включил мультики на телевизоре и постоянно держал меня за руку. Я поняла, что смогу пережить измену мужа. Ведь я хочу видеть рядом с собой именно такого человека, как мой папа. Любящего, заботливого и надежного. Мой отец — мой дом. И я рада, что я наконец-то дома. Хоть и при таких обстоятельствах. © Палата № 6 / VK
- Я поняла, что моему браку крышка, когда муж спросил меня о козах. Звучит странно, знаю. Два года назад я увлеклась фермерством и купила домашних коз. Мужу козы были по барабану, и он попросил не обсуждать их. Но через год он начал меня расспрашивать про них. Каких они пород, чем я их кормила и всякое такое. Я была в шоке. Я спросила, что случилось. Он сказал, что на работе есть девушка, которая хочет завести домашнюю козу, и он собирается ей все рассказать. То есть он не удосужился поговорить с женой о ее хобби, но готов был изучить все ради какой-то девушки. Но сейчас я счастливее, чем когда-либо! Я снова замужем. У меня пока нет коз, но у нас есть три собаки и рыбка. © ihatewasabi3 / Reddit
- Я была домохозяйкой, вышла замуж сразу после института. Убирала, стирала, готовила — создавала уют. У мужа своя нотариальная контора, для нашего города зарабатывает более чем прилично. Он сам был против того, чтобы я работала. Четыре года назад мне предложили работу на удаленке по интернету без оформления. Платили тогда 6 тысяч, мне деньги не нужны были, но работа занимала час-полтора в день, и я решила не отказываться. Через полгода предложили брать больше работы с зарплатой 14 тысяч, я согласилась — все равно времени полно. Через год предложили еще взять больше работы с удвоением зарплаты. Я была не против, работа интересная. Деньги все это время не тратила, думала сделать мужу какой-нибудь подарок. И вот муж меня огорошил, требует развода — влюбился, изменять не хочет. При разводе я не получу ничего: бизнес открыл еще до женитьбы, квартиру тоже, дача оформлена на его маму. Могла забрать только машину, которую он мне дарил. Шок был большой, но оправилась быстро. За четыре года работы сумма собралась немаленькая, плюс продала машину. Начала новую жизнь в другом городе. Повезло сразу устроиться в хорошую компанию для начала стажером. Мои б мозги отмотать на 10 лет, ни за что бы не стала домохозяйкой. © Подслушано / Ideer
- Однажды сильно поссорилась с мужем. Причина ссоры: он запланировал поездку на выходные, не посоветовавшись со мной, а я не смогла поехать из-за работы. На следующий день он с детьми уехал. Позже я узнала, что тогда они были вместе с его коллегой по работе на пляже. Он сказал нашим детям хранить это в тайне. Это меня больше всего разозлило. Сейчас мы в разводе, и он несколько раз говорил, что сожалеет обо всем. Тем временем мне нравится жить одной и проводить время с друзьями, детьми и собакой. © ApparitionofAmbition/ Reddit
- Одна девушка рассказала. Беременная вышла на балкон развешивать белье и спалила измену. На другом балконе соседка разговаривала по телефону. Сказала, что она любовница соседа, назвав его по имени. Что они будут жить вместе. Мол, он богатый, квартира с хорошим ремонтом, 2 машины. Встретила эту соседку в лифте и сказала, что на самом деле это все ее, а не мужа. Муж пришел с работы злой, видимо, соседка доложила, что их спалили, и жена его выгнала. И сказала: "Забирай машину, которую я тебе подарила, и не вздумай вставлять мне палки в колеса во время развода. Он хотел отсудить половину добрачной машины, но ему не удалось, зато ей удалось отсудить половину стоимости его подаренной машины. © Подслушано / Ideer
- У нас пятеро детей. Младшим близняшкам 6-й месяц. Утром старшие дочки в школе. Сыну 2 года, таскает мои беспроводные наушники. Увидела — убрала. Вечер. Дети все спят. Ищу наушники. Помню, что положила куда-то наверх. Спросила у мужа, не видел ли он их. Смеется: «Как так можно забыть». Вообще, я человек позитивный. А тут переклинило. Говорю ему: «Назови все дни рождения своих детей и мой». Смеется. Скинула со стула (плавно, без резкости), аж поперхнулся. Меньше смеяться надо. Я много чего помню. А наушники — это мелочь. Мужчины, не надо так. © Мамдаринка / VK
- У меня свой магазин, работаю на 2-х работах. Наняла домработницу, которая приходит 2 дня в неделю, все дела на ней. Я начала встречаться с мужчиной, все было заранее оговорено, ему нравился мой уклад жизни, оставался ночевать. И вот он решает задержаться подольше, не предупредив, и встречается нос к носу с моей домработницей. Скандал: почему я не сама все делаю, женщина же должна вести сама хозяйство, даже если впахивает на работе. Расстались. Подслушано / Ideer
- Однажды я ехала в машине и разговаривала сама с собой. Я это делала постоянно, потому что мне больше не с кем поговорить. Я часто чувствовала себя покинутой, муж постоянно сидел в телефоне или компьютере, и я привыкла быть в одиночестве. Поэтому забыла, что он в машине. Я сказала: «Ой, извини, забыла, что ты здесь». Он даже не ответил. Я окликнула его по имени, он, наконец, оторвался от телефона и спросил: «Ты что-то сказала?» Я осознала, что большую часть жизни я была одна. К разводу привели и другие вещи, но я поняла, что жить одной и быть одинокой — разные вещи. Жизнь стала лучше. © river_of_coffee / Reddit
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