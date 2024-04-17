19 эпичных фото, которые показывают всю изнанку семейной жизни

Многие сказки заканчиваются на том, что герои сыграли пышную свадьбу. Но именно после бракосочетания и начинается реальная семейная жизнь, которая к волшебству отношения не имеет. Это смесь из курьезов, притирок, компромиссов и юмора, и только любовь может помочь преодолеть все преграды совместного быта.

«10 минут фоткал жену во всех позах, чтобы вышло идеально, а потом попросил ее сделать то же самое. У нее шедевр получился с первого дубля»

Я: «Мне надо уехать на 2 дня в командировку».

Жена (лежит в больнице): «Хорошо, только не забудь коту еды оставить».

Я:

«Когда моя жена заводит речь о рождении еще одного ребенка, я напоминаю ей, насколько болезненным было грудное вскармливание... Это всегда работает»

© EverettTokio / Reddit Анна 16 часов назад Оно такое только в первый раз, да и то потому что ни мать не умеет удобно дать грудь новорожденному, ни новорожденный взять грудь чтобы удобно сосать. - - Ответить

«Я живу с чудовищем. Оно нападает на холодильник, пока меня нет, и обгрызает зубами продукты на полках. Обглоданная колбаса, огрызки, объедки — это норма у нас»

«P. S. Да нормально мне вроде, смирилась. Вздохну, да и забиваю. Это не самое страшное».

«Мы с женой сидели в туалетах в разных концах дома, у меня закончилась бумага. Я позвонил ей и попросил принести. И вот что придумала супруга»

«Она сначала позвала к себе нашу собаку, а потом велела мне приманить песеля. И он пришел».

«Муж заявил, что он убрался на кухне»

«Жена так отрезает масло. Подскажите, что это за заскок такой?»

Это привычка из детства, когда мамка орет: «Куда без доски режешь? Весь стол исцарапаешь!» А ты такой: «Да я аккуратно». И режешь такой почти до конца, а дальше просто отламываешь. © ZumaNestaRock / Pikabu

«Чувствую, воняет жженым пластиком. Захожу на кухню, а там муж бегает и орет шепотом (чтобы не разбудить ребенка): „О, черт, черт!“»

«Оказывается, он включил духовку, чтобы погреть остатки спагетти, но забыл, что там стоит поднос для детского стульчика. Понятия не имею, как даже начать чистить это».

«Супруга надевает на связку бананов шапочку с единорогом, чтобы они оставались свежими»

«Жена бесится, когда в прихожей стоит больше одной пары моих туфель. Угадайте, чья это обувь?»

«Два дня назад я спрятал 100 резиновых уточек, чтобы жена нашла их. На данный момент она обнаружила 96. Самое смешное, что я сам не помню, где спрятаны 2 из 4»

«Муж попросил постирать его джинсы. Проверила карманы и вот что я там обнаружила. Ржу не могу. У него есть такой же зеленый свитер»

«Моя жена — монстр»

«Застал супругу в тот момент, когда она спала с моим лучшим другом»

«Спустя 50 лет совместной жизни мои родители наконец-то завершили спор о том, как правильно вешать туалетную бумагу»

«Моя жена использует горчицу один раз, а затем покупает новую»

«Вот как мой муж упаковывает подарки. Но я все равно его люблю»

«Моя жена сильно болеет и не встает с постели. При этом она любит наряжаться на Хеллоуин. Поэтому я сделал для нее этот костюм. Ее улыбка того стоила»

«Я сказала мужу, что хочу испечь праздничный торт сама. Понимаю, что мой кулинарный талант ошеломляет»