Оно такое только в первый раз, да и то потому что ни мать не умеет удобно дать грудь новорожденному, ни новорожденный взять грудь чтобы удобно сосать.
19 эпичных фото, которые показывают всю изнанку семейной жизни
Многие сказки заканчиваются на том, что герои сыграли пышную свадьбу. Но именно после бракосочетания и начинается реальная семейная жизнь, которая к волшебству отношения не имеет. Это смесь из курьезов, притирок, компромиссов и юмора, и только любовь может помочь преодолеть все преграды совместного быта.
«10 минут фоткал жену во всех позах, чтобы вышло идеально, а потом попросил ее сделать то же самое. У нее шедевр получился с первого дубля»
Я: «Мне надо уехать на 2 дня в командировку».
Жена (лежит в больнице): «Хорошо, только не забудь коту еды оставить».
Я:
«Когда моя жена заводит речь о рождении еще одного ребенка, я напоминаю ей, насколько болезненным было грудное вскармливание... Это всегда работает»
«Я живу с чудовищем. Оно нападает на холодильник, пока меня нет, и обгрызает зубами продукты на полках. Обглоданная колбаса, огрызки, объедки — это норма у нас»
«P. S. Да нормально мне вроде, смирилась. Вздохну, да и забиваю. Это не самое страшное».
«Мы с женой сидели в туалетах в разных концах дома, у меня закончилась бумага. Я позвонил ей и попросил принести. И вот что придумала супруга»
Крутая кооперация в паре. Предрекаю им долгую и счастливую семейную жизнь
«Она сначала позвала к себе нашу собаку, а потом велела мне приманить песеля. И он пришел».
«Муж заявил, что он убрался на кухне»
«Жена так отрезает масло. Подскажите, что это за заскок такой?»
- Это привычка из детства, когда мамка орет: «Куда без доски режешь? Весь стол исцарапаешь!» А ты такой: «Да я аккуратно». И режешь такой почти до конца, а дальше просто отламываешь. © ZumaNestaRock / Pikabu
«Чувствую, воняет жженым пластиком. Захожу на кухню, а там муж бегает и орет шепотом (чтобы не разбудить ребенка): „О, черт, черт!“»
«Оказывается, он включил духовку, чтобы погреть остатки спагетти, но забыл, что там стоит поднос для детского стульчика. Понятия не имею, как даже начать чистить это».
«Супруга надевает на связку бананов шапочку с единорогом, чтобы они оставались свежими»
«Жена бесится, когда в прихожей стоит больше одной пары моих туфель. Угадайте, чья это обувь?»
«Два дня назад я спрятал 100 резиновых уточек, чтобы жена нашла их. На данный момент она обнаружила 96. Самое смешное, что я сам не помню, где спрятаны 2 из 4»
«Муж попросил постирать его джинсы. Проверила карманы и вот что я там обнаружила. Ржу не могу. У него есть такой же зеленый свитер»
«Моя жена — монстр»
«Застал супругу в тот момент, когда она спала с моим лучшим другом»
«Спустя 50 лет совместной жизни мои родители наконец-то завершили спор о том, как правильно вешать туалетную бумагу»
«Моя жена использует горчицу один раз, а затем покупает новую»
«Вот как мой муж упаковывает подарки. Но я все равно его люблю»
«Моя жена сильно болеет и не встает с постели. При этом она любит наряжаться на Хеллоуин. Поэтому я сделал для нее этот костюм. Ее улыбка того стоила»
«Я сказала мужу, что хочу испечь праздничный торт сама. Понимаю, что мой кулинарный талант ошеломляет»
А вот некоторым кулинарам-самоучкам удается готовить дома настоящие шедевры. Немного опыта и терпения могут превратить даже самого заурядного повара в маленького волшебника.