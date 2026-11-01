6 неочевидных хитростей отельных горничных, которые хочется сразу перетащить в свой дом

Интересное
01.11.2026
6 неочевидных хитростей отельных горничных, которые хочется сразу перетащить в свой дом

Иногда так хочется пару дней пожить в гостинице просто ради того, чтобы отдохнуть от быта и поспать на белоснежных простынях. Вот интересно, как горничные добиваются такой чистоты в номере? Вроде бы они не так уж и много времени тратят на уборку. И действительно — у них есть свои профессиональные секреты. Опытные работники отелей знают, какую тряпку лучше использовать и в каком направлении нужно вести щетку пылесоса. А из бонуса вы узнаете еще об одном приспособлении для уборки, которое попыталась освоить автор этой статьи.

1. Пена для бритья помогает от разводов на зеркале

Чтобы зеркало в ванной не запотевало, его можно почистить с помощью обычной пены для бритья. Ее понадобится совсем немного. Пену наносят на сухую поверхность, а потом растирают мягкой тряпкой или бумажным полотенцем. Если такую обработку проводить регулярно, зеркало будет радовать хозяев блеском и отсутствием разводов.

  • Муж вечно пачкает зеркало зубной пастой. Вчера захожу умыться. Да что ты будешь делать! Все стекло снова замазано белыми разводами! Устала ему тараторить одно и то же, пошла за очистителем, а он меня в коридоре поймал и как выдаст: «Это не паста, это пена для бритья! Смотри фокус». Берет сухую тряпку из микрофибры и прямо втирает эту пену в стекло. Я хлопаю глазами, а зеркало вдруг начинает сиять так, будто мы его только из магазина привезли! Потом включает горячую воду, и тут я замечаю, что на зеркале — ни единой капельки конденсата. Выяснилось, что глицерин в пене работает как антидождь, создавая микропленку. Муж подсмотрел этот момент в каком-то видео про отели.
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Lorelei
только что

Да здравствуют мамы и папы, которые воспитывают умелых и умных сыновей!

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2. Микрофибра отлично справляется с пылью

  • Моя мама — милейшая женщина во всем, кроме уборки. В плане домовых дел все должно быть именно так, как она сказала — одни и те же способы чистки, нововведения отвергаются. Вскоре я съехала из родительского дома и в съемной квартирке навела свои порядки.
    Никаких тряпок для пыли — все поверхности вытираются одноразовыми влажными салфетками, после которых не остается ворсинок. Никаких половых тряпок в ведре — специальная микрофибра отмачивается в раковине, промывается проточной водой, надевается на специальную швабру, и полы после мытья — без единого развода. Но тут мама наведалась в гости и заявила, что я неправильно убираюсь. Она уже принесла мне «нужные» тряпки и оставила их у меня в ванной.
GEK9803
только что

А специальная микрофибра у неё отмачивается в раковине ДО или ПОСЛЕ уборки ?? А то мне становится понятным экстренный визит мамы.

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Что мы порой используем в качестве тряпки? Старые футболки, полотенца и прочую ветошь. А вот работники отелей считают, что лучше всего для уборки подходит микрофибра. Другие же тряпки, скорее всего, просто размажут пыль или перенесут на другое место. И действительно, микрофибра умеет «притягивать» пыль, жир и мелкие частицы грязи. Ее волокна фактически цепляют загрязнение и удерживают его внутри самой ткани.

Сейчас в магазинах легко купить тряпки разных цветов и приспособить их для разного типа работ — одной пыль протирать, другую использовать на кухне. Но и в этом случае иногда возникают забавные недоразумения — прямо как в следующей истории.

  • Понадобилось давеча пыль протереть. Увидел в ванной две тряпочки, взял их и подошел к жене с вопросом, какую из них лучше использовать. Жена посмотрела и ответила, что можно взять зеленую. Потом искренне не понимала, почему я до сих пор не ушел протирать пыль зеленой тряпкой. Если что, тряпочки на фото.

3. При уборке не помешает четкий план действий

Опытные горничные тратят на уборку номера не так уж и много времени. У них есть четкая схема работы, которая позволяет экономить время и силы. Сначала они собирают в пакет весь мусор — крупный и мелкий. Потом перестилают кровати. Пока в номере летает пыль от этого процесса, горничная занимается сантехникой и зеркалами. После этого приходит черед уборки пыли и мытья пола — строго от дальнего угла к выходу из комнаты.

Птичка-в-клетке
только что

Хотела бы я увидеть хоть одного человека, который сначала моет пол (желательно, конечно, найти того, кто моет его от порога к дальнему углу комнаты), а потом собирает мусор и перестилает постель.

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  • У меня есть одна привычка: когда я навожу порядок дома перед приходом гостей, то обязательно иду за дверь и захожу во все комнаты, будто я гость. Таким образом я могу заметить мелкий мусор, который не был виден во время уборки, но при входе бросался бы в глаза и портил вид. Все до сих пор поражаются, какая у меня чистота.
Птичка-в-клетке
только что

Т.е., если уборка делается не перед приходом гостей, то оставшийся мелкий мусор никого не беспокоит. И так ли необходимо гостям заходить во все комнаты? Осталось только оставить открытыми нараспашку все дверцы шкафов и шкафчиков с идеально разложенными и развешенными вещами, чтобы уж наверняка добить гостей своей хозяйственностью

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4. Зубная щетка тоже может пригодиться для уборки

  • Когда делали ремонт на кухне, я поддалась на уговоры мужа повесить жалюзи. Тогда это казалось неплохим вариантом для наших шести метров, они места совсем немного занимали. А тут смотрю на них — мама дорогая! Они все в пыли, еще и капельки жира кое-где налипли. Думаю, чем же эту красоту отмывать. И тут меня осенило: когда-то давно я смотрела передачу про внутреннюю кухню отелей, и одна из горничных рассказывала, что жалюзи можно почистить зубной щеткой. Я попробовала — и все получилось. Но в следующий раз мужу эту щетку вручу — пусть сам разбирается с последствиями своих дизайнерских решений.
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GEK9803
только что

Они же прекрасно открепляются и затем моются под душем.

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И эта история — чистая правда. Помните рекламу про зубные щетки, которые проникают в самые труднодоступные места? Кажется, это относится и к уборке. Такая щетка поможет убрать грязь из узких щелей в мебели и стыков кафеля. Она есть в помощниках не только у многих горничных, но и у профессиональных клинеров.

5. Правильно пылесосить — это целое искусство

Горничные знают, что толкать щетку пылесоса туда-сюда — дело бессмысленное. Вперед ее нужно продвигать просто для того, чтобы вывести на нужную позицию. Грязь с поверхностей удаляется, когда вы притягиваете щетку к себе. Чем медленнее это делать, тем больше загрязнений успеет собрать пылесос. И да, есть полы, которые требуют к себе особого внимания. Возможно, их придется пропылесосить дважды.

  • Всегда считала себя умным и рациональным человеком, который принимает взвешенные решения. Но тут делала ремонт и вдруг подумала: «А почему бы не положить на пол во всей квартире черную глянцевую плитку?». И положила. Теперь моющий робот-пылесос пылесосит и моет ее два раза в день, и она все равно грязная. На ней видно любую пылинку, отпечатки подошв тапочек, про босые ноги вообще молчу. Зато на фоточках красиво, да.
GEK9803
только что

Вот тут реально поможет тряпка из микрофибры, причём сухая.

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И вдогонку шуточный совет от нашей редакции: если у вас дома сохранился пылесос старой модели типа «Бурана», вытряхивайте мешок для пыли побыстрее. А то место уже может быть занято. У автора этого фото так и произошло.

6. Не стоит забывать о проветривании

Уборка гостиничных номеров обычно проводится с распахнутой дверью. Горничные оставляют ее открытой не просто так — это наиболее простой способ проветрить помещение. Такую технику можно использовать и дома: достаточно во время наведения порядка открыть дверь в комнате. А если погода позволяет, то и окно. Правда, в этом случае могут возникнуть неожиданные последствия — например, как у героев следующей истории.

  • Одним прекрасным вечером в декабре прошлого года мы с женой готовили ужин. Практически всегда во время готовки мы открываем окна. Спустя некоторое время раздается звонок. Открываем дверь и видим соседку сверху, которая сразу выдает: «Вы чего тут сауну устроили? Все окно у нас запотело!» Оказалось, что теплый воздух от нас идет к ним наверх. Несколько раз уже такая ситуация повторялась.
    Потом мы специально прогулялись с женой, чтобы посмотреть, как обстоят дела у других людей. И да, над всеми квартирами, где открывали окна, у соседей были запотевшие стекла. Даже не знаю, что делать в такой ситуации.
GEK9803
только что

А, может быть, соседка только начала босичком по прогретому полу ходить, а тут раз -- и тепло вылетело, а сауну она сама устроила из мести ?)

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Бонус о том, как автору статьи однажды подарили пипидастр

Эту метелочку с забавным названием мне в прошлом году торжественно вручила давняя подружка. Больше, конечно, для смеху. Потому что ни она, ни я толком не представляли, как ей пользоваться, и видели ее в основном только в кино. Я на тот момент искренне считала, что пипидастр только гоняет пыль с места на место, то есть в хозяйстве непригоден. Но потом все-таки залезла в интернет и поняла, что даже к такой простой на вид метелке должна прилагаться своя инструкция.

Выяснилось, что пипидастр — отличная штука для аккуратного смахивания пыли с экрана ноутбука и телевизора. Им можно легко очищать жалюзи, книги и листья комнатных растений. Он не создает статического напряжения, из-за которого пыль прилипает на поверхности обратно уже через пару часов. Главное, не мочить перед уборкой эту метелку, иначе ее ворс быстро слипнется и перестанет выполнять свои функции.

А вот вам еще 15+ историй про уборку, которые освежают, как прохладный осенний воздух.

Комментарии

Уведомления
Yush
только что

В этой сфере нормальные советы вообще бывают? Нормальные - это которые сокращают (желательно до нуля) время и силы, которые тратятся на всю эту фигню. Обычно почему-то все лайфхаки звучат примерно как "взять зубную щетку и три часа очищать труднодоступные места, повторять два раза в день".

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