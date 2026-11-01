6 неочевидных хитростей отельных горничных, которые хочется сразу перетащить в свой дом

Иногда так хочется пару дней пожить в гостинице просто ради того, чтобы отдохнуть от быта и поспать на белоснежных простынях. Вот интересно, как горничные добиваются такой чистоты в номере? Вроде бы они не так уж и много времени тратят на уборку. И действительно — у них есть свои профессиональные секреты. Опытные работники отелей знают, какую тряпку лучше использовать и в каком направлении нужно вести щетку пылесоса. А из бонуса вы узнаете еще об одном приспособлении для уборки, которое попыталась освоить автор этой статьи.