6 неочевидных хитростей отельных горничных, которые хочется сразу перетащить в свой дом
Иногда так хочется пару дней пожить в гостинице просто ради того, чтобы отдохнуть от быта и поспать на белоснежных простынях. Вот интересно, как горничные добиваются такой чистоты в номере? Вроде бы они не так уж и много времени тратят на уборку. И действительно — у них есть свои профессиональные секреты. Опытные работники отелей знают, какую тряпку лучше использовать и в каком направлении нужно вести щетку пылесоса. А из бонуса вы узнаете еще об одном приспособлении для уборки, которое попыталась освоить автор этой статьи.
1. Пена для бритья помогает от разводов на зеркале
Чтобы зеркало в ванной не запотевало, его можно почистить с помощью обычной пены для бритья. Ее понадобится совсем немного. Пену наносят на сухую поверхность, а потом растирают мягкой тряпкой или бумажным полотенцем. Если такую обработку проводить регулярно, зеркало будет радовать хозяев блеском и отсутствием разводов.
- Муж вечно пачкает зеркало зубной пастой. Вчера захожу умыться. Да что ты будешь делать! Все стекло снова замазано белыми разводами! Устала ему тараторить одно и то же, пошла за очистителем, а он меня в коридоре поймал и как выдаст: «Это не паста, это пена для бритья! Смотри фокус». Берет сухую тряпку из микрофибры и прямо втирает эту пену в стекло. Я хлопаю глазами, а зеркало вдруг начинает сиять так, будто мы его только из магазина привезли! Потом включает горячую воду, и тут я замечаю, что на зеркале — ни единой капельки конденсата. Выяснилось, что глицерин в пене работает как антидождь, создавая микропленку. Муж подсмотрел этот момент в каком-то видео про отели.
2. Микрофибра отлично справляется с пылью
- Моя мама — милейшая женщина во всем, кроме уборки. В плане домовых дел все должно быть именно так, как она сказала — одни и те же способы чистки, нововведения отвергаются. Вскоре я съехала из родительского дома и в съемной квартирке навела свои порядки.
Никаких тряпок для пыли — все поверхности вытираются одноразовыми влажными салфетками, после которых не остается ворсинок. Никаких половых тряпок в ведре — специальная микрофибра отмачивается в раковине, промывается проточной водой, надевается на специальную швабру, и полы после мытья — без единого развода. Но тут мама наведалась в гости и заявила, что я неправильно убираюсь. Она уже принесла мне «нужные» тряпки и оставила их у меня в ванной.
А специальная микрофибра у неё отмачивается в раковине ДО или ПОСЛЕ уборки ?? А то мне становится понятным экстренный визит мамы.
Что мы порой используем в качестве тряпки? Старые футболки, полотенца и прочую ветошь. А вот работники отелей считают, что лучше всего для уборки подходит микрофибра. Другие же тряпки, скорее всего, просто размажут пыль или перенесут на другое место. И действительно, микрофибра умеет «притягивать» пыль, жир и мелкие частицы грязи. Ее волокна фактически цепляют загрязнение и удерживают его внутри самой ткани.
Сейчас в магазинах легко купить тряпки разных цветов и приспособить их для разного типа работ — одной пыль протирать, другую использовать на кухне. Но и в этом случае иногда возникают забавные недоразумения — прямо как в следующей истории.
- Понадобилось давеча пыль протереть. Увидел в ванной две тряпочки, взял их и подошел к жене с вопросом, какую из них лучше использовать. Жена посмотрела и ответила, что можно взять зеленую. Потом искренне не понимала, почему я до сих пор не ушел протирать пыль зеленой тряпкой. Если что, тряпочки на фото.
3. При уборке не помешает четкий план действий
Опытные горничные тратят на уборку номера не так уж и много времени. У них есть четкая схема работы, которая позволяет экономить время и силы. Сначала они собирают в пакет весь мусор — крупный и мелкий. Потом перестилают кровати. Пока в номере летает пыль от этого процесса, горничная занимается сантехникой и зеркалами. После этого приходит черед уборки пыли и мытья пола — строго от дальнего угла к выходу из комнаты.
Хотела бы я увидеть хоть одного человека, который сначала моет пол (желательно, конечно, найти того, кто моет его от порога к дальнему углу комнаты), а потом собирает мусор и перестилает постель.
- У меня есть одна привычка: когда я навожу порядок дома перед приходом гостей, то обязательно иду за дверь и захожу во все комнаты, будто я гость. Таким образом я могу заметить мелкий мусор, который не был виден во время уборки, но при входе бросался бы в глаза и портил вид. Все до сих пор поражаются, какая у меня чистота.
Т.е., если уборка делается не перед приходом гостей, то оставшийся мелкий мусор никого не беспокоит. И так ли необходимо гостям заходить во все комнаты? Осталось только оставить открытыми нараспашку все дверцы шкафов и шкафчиков с идеально разложенными и развешенными вещами, чтобы уж наверняка добить гостей своей хозяйственностью
4. Зубная щетка тоже может пригодиться для уборки
- Когда делали ремонт на кухне, я поддалась на уговоры мужа повесить жалюзи. Тогда это казалось неплохим вариантом для наших шести метров, они места совсем немного занимали. А тут смотрю на них — мама дорогая! Они все в пыли, еще и капельки жира кое-где налипли. Думаю, чем же эту красоту отмывать. И тут меня осенило: когда-то давно я смотрела передачу про внутреннюю кухню отелей, и одна из горничных рассказывала, что жалюзи можно почистить зубной щеткой. Я попробовала — и все получилось. Но в следующий раз мужу эту щетку вручу — пусть сам разбирается с последствиями своих дизайнерских решений.
И эта история — чистая правда. Помните рекламу про зубные щетки, которые проникают в самые труднодоступные места? Кажется, это относится и к уборке. Такая щетка поможет убрать грязь из узких щелей в мебели и стыков кафеля. Она есть в помощниках не только у многих горничных, но и у профессиональных клинеров.
5. Правильно пылесосить — это целое искусство
Горничные знают, что толкать щетку пылесоса туда-сюда — дело бессмысленное. Вперед ее нужно продвигать просто для того, чтобы вывести на нужную позицию. Грязь с поверхностей удаляется, когда вы притягиваете щетку к себе. Чем медленнее это делать, тем больше загрязнений успеет собрать пылесос. И да, есть полы, которые требуют к себе особого внимания. Возможно, их придется пропылесосить дважды.
- Всегда считала себя умным и рациональным человеком, который принимает взвешенные решения. Но тут делала ремонт и вдруг подумала: «А почему бы не положить на пол во всей квартире черную глянцевую плитку?». И положила. Теперь моющий робот-пылесос пылесосит и моет ее два раза в день, и она все равно грязная. На ней видно любую пылинку, отпечатки подошв тапочек, про босые ноги вообще молчу. Зато на фоточках красиво, да.
И вдогонку шуточный совет от нашей редакции: если у вас дома сохранился пылесос старой модели типа «Бурана», вытряхивайте мешок для пыли побыстрее. А то место уже может быть занято. У автора этого фото так и произошло.
6. Не стоит забывать о проветривании
Уборка гостиничных номеров обычно проводится с распахнутой дверью. Горничные оставляют ее открытой не просто так — это наиболее простой способ проветрить помещение. Такую технику можно использовать и дома: достаточно во время наведения порядка открыть дверь в комнате. А если погода позволяет, то и окно. Правда, в этом случае могут возникнуть неожиданные последствия — например, как у героев следующей истории.
- Одним прекрасным вечером в декабре прошлого года мы с женой готовили ужин. Практически всегда во время готовки мы открываем окна. Спустя некоторое время раздается звонок. Открываем дверь и видим соседку сверху, которая сразу выдает: «Вы чего тут сауну устроили? Все окно у нас запотело!» Оказалось, что теплый воздух от нас идет к ним наверх. Несколько раз уже такая ситуация повторялась.
Потом мы специально прогулялись с женой, чтобы посмотреть, как обстоят дела у других людей. И да, над всеми квартирами, где открывали окна, у соседей были запотевшие стекла. Даже не знаю, что делать в такой ситуации.
А, может быть, соседка только начала босичком по прогретому полу ходить, а тут раз -- и тепло вылетело, а сауну она сама устроила из мести ?)
Бонус о том, как автору статьи однажды подарили пипидастр
Эту метелочку с забавным названием мне в прошлом году торжественно вручила давняя подружка. Больше, конечно, для смеху. Потому что ни она, ни я толком не представляли, как ей пользоваться, и видели ее в основном только в кино. Я на тот момент искренне считала, что пипидастр только гоняет пыль с места на место, то есть в хозяйстве непригоден. Но потом все-таки залезла в интернет и поняла, что даже к такой простой на вид метелке должна прилагаться своя инструкция.
Выяснилось, что пипидастр — отличная штука для аккуратного смахивания пыли с экрана ноутбука и телевизора. Им можно легко очищать жалюзи, книги и листья комнатных растений. Он не создает статического напряжения, из-за которого пыль прилипает на поверхности обратно уже через пару часов. Главное, не мочить перед уборкой эту метелку, иначе ее ворс быстро слипнется и перестанет выполнять свои функции.
А вот вам еще 15+ историй про уборку, которые освежают, как прохладный осенний воздух.
Комментарии
В этой сфере нормальные советы вообще бывают? Нормальные - это которые сокращают (желательно до нуля) время и силы, которые тратятся на всю эту фигню. Обычно почему-то все лайфхаки звучат примерно как "взять зубную щетку и три часа очищать труднодоступные места, повторять два раза в день".