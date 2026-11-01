20 историй о работе, от которых так и веет ароматом свежего кофе и дружеской болтовней коллег

На работе мы проводим добрую треть своей жизни, а поэтому яркие и увлекательные истории о буднях в офисе, на заводе или на стройке происходят с каждым. Кто-то устраивается пасти коз на живописных, залитых солнечным светом, лугах, кто-то встречает необычных людей, о которых так и хочется рассказать друзьям или родным, а кто-то удивляется беспечным коллегам, которые сушат свою одежду прямо на офисных батареях.