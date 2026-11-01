20 историй о работе, от которых так и веет ароматом свежего кофе и дружеской болтовней коллег
Истории
01.11.2026
На работе мы проводим добрую треть своей жизни, а поэтому яркие и увлекательные истории о буднях в офисе, на заводе или на стройке происходят с каждым. Кто-то устраивается пасти коз на живописных, залитых солнечным светом, лугах, кто-то встречает необычных людей, о которых так и хочется рассказать друзьям или родным, а кто-то удивляется беспечным коллегам, которые сушат свою одежду прямо на офисных батареях.
- Лет 8 назад работала я в небольшом рекламном агентстве в столице. И был у нас дизайнер Миша, который мылся исключительно в офисном туалете. Объяснял это тем, что живет в общаге и брезгует пользоваться тамошним душем. На его кресле всегда висело влажное после мытья махровое полотенце. И да, стирал он тоже у нас... А потом без малейшего стеснения сушил свое бельишко и носочки на ближайшей батарее, на всеобщем обозрении. И очень бывал возмущен, когда директор заставлял его все это убрать, потому что люди, мягко говоря, удивляются. «Не высохло же ничего, — бурчал он». Видимо, как дизайнер Миша был не очень, так как его постирушки терпели всего-то месяца два. А потом он ушел в какую-то контору в том же здании и как-то хвастался нам, что мол, правильно сделал: там начальство ему там все позволяет — даже ночевать в офисе дают! Так что главное — найти своих людей.
- Я только устроилась на первую работу. Меня отправили отнести документы, сказали отдать Доставаловой. Я захожу в кабинет, в нем сидит 10 самых колоритных представительниц бухгалтерской профессии. А я с порога, 22-летняя девочка-цветочек, кричу: «А кто тут Давалкина?» Вы бы видели их лица... Я чуть со стыда не сгорела и убежала.
losk.anna
- Работаю на стройке. Вчера стал свидетелем картины, как весельчак-бригадир вручает новенькому перфоратор и серьезно произносит: " Вот... держи, работай, Ванек, и не забывай, к чему призывала нас Максим!" Ванек в ответ: «Что? Кто это Максим?» Ответ бригадира: «Певица известная, Максим. Пела: „Не потеряй его и не сломай!!!“» Настроение поднял на целый день.
В предыдущие разы лом был вместо перфоратора и тогда наказ насяйника куда как логичнее звучит.
Ответить
«Четыре разных коллеги застали меня во время обеденного перерыва и сказали, что мне обязательно нужно познакомиться с этим котом. И они правы, я его уже обожаю»
- Работаю официантом в одном очень популярном заведении. Посетители у нас очень разношерстные — от студентов до пенсионеров, от фифочек до брутальных байкеров. А музыка у нас играет ну, так скажем, не ахти. И вот, в один вечер приходит к нам мужчина простенькой наружности. Поел, попил. Зовет рассчитаться:
— Молодой человек, можно вас?
Подхожу. Он достает деньги.
— Вот это за хорошее обслуживание,— кладет пятисотку.
— Вот это за вкусный шашлык, — кладет еще.
— За прохладные напитки, — еще одна. У меня уже дрожат руки, считай, с одного столика суточный чай сделал.
Я уж было тянусь за деньгами, улыбаясь и благодаря гостя, а он выдает:
— Но, простите, музыка у вас фигня редкостная.
Забирает все и уходит.
- Я как-то летом считала крышки для консервирования банок и резинки к ним. По 50 штук укладывала в пакеты целлофановые. Нас было вначале 6 человек, и мы считали вручную. Потом я померила какова длина 50 крышек, если их составить вместе, сделала отметку на столе и прибила палку. Стала считать в 5 раз быстрее остальных, а платили нам по количеству посчитанного. Зарплата моя стала в 5 раз выше. Это никому не понравилось. Но мне было все равно, потому что мне пора было возвращаться в институт, чему я была только рада.
annkur2007
- Тетя работала на отправке машин: осматривала, проверяла документы. И ее фишкой были привычные жесты: хлопок по дверце, улыбка и ручкой — пока-пока. И вот представьте: лет 10 прошло, как она вышла на пенсию. Собрались как-то на море. А она по привычке давай осматривать машину — багажник закрыт, хлопнула по дверце, улыбнулась и ручкой помахала на прощание. И стоит. А подруга ей: «Маша, вообще-то ты тоже едешь».
Светлана С. / Dzen
Девушке так надоела обычная работа, что она уехала в Швейцарию пасти козликов. А через 2 месяца, отдохнувшая и посвежевшая, вернулась, обратно
introvertontheloose
- Работал на заводе. У нас шел долгий ремонт, длившийся 2 недели — как раз перед моим отпуском. В первый же день отпуска отправился поездом в Петербург, ехать почти сутки. Спал почти весь рейс. Примерно за час до прибытия, меня будит проводник, а я сквозь сон отвечаю: «Тоха, ящик в углу, там и найдешь биты! А я дальше спать!» Соседи по купе рассмеялись, и только тогда я проснулся и понял, что уже отдыхаю.
Чын Татар / Dzen
- На работе у нас была помощник директора — вся такая из себя дама изысканная, воспитанная, ела только ножом и вилкой. Она рассказывала, что у нее дома все устроено, как у аристократов... И при этом запросто выплескивала остатки чая с чаинками под стол, прямо на пол.
Татьяна Н / Dzen
Трудно поверить, но эта милая девушка пашет на заводе за станками
- Это было во времена популярности видеокассет с фильмами, которые продавали в киосках. Подъезжает тачка, выходит уставший мужичок, щурится, смотрит в ряды кассет. Продавец:
— Вам какую кассету надо?
— Да сын просил какой-то боевик, забыл какой, сказал, что точно здесь есть.
Видно было, что ему явно не до фильма. И он такой:
— Давайте все!
Штук 200 видеокассет, не меньше, погрузил в багажник и уехал.
Сомневающийся / Dzen
- В офисе у меня отношения ни с кем не ладились. Люди были вроде нормальные, но не шли на контакт. А тут как-то пришла на обед — а мой контейнер с обедом исчез. Ну, думаю, уже слопал кто-то мою пюрешку с котлетками. Но перерыла весь холодильник и нашла — правда, уже без стикера с моим именем, никак кто-то хотел мою еду себе присвоить! На следующий день — то же самое. И эта ситуация регулярно повторялась, хотя стикер обычно был на месте. Я подолгу искала, злилась и в конце концов решила подкараулить вредину. И вот на следующее утро застаю эйчара Анну за тем, как она сидит на корточках перед открытым холодильником, держит в руках мой контейнер с пюрешкой и что-то тихо шепчет. Я подхожу ближе, и тут она произносит: «Ну замерзнет же все!» Оборачивается, видит меня и добавляет: «Там у холодильника возле стенки все замерзает, не ставь лучше туда. Я каждый раз переставляю, а ты все равно упрямо запихиваешь. Обед полчаса размораживать потом будешь». Оказывается, она просто обо мне заботилась! Я же одной из первых приходила, вот и ставила свой обед в самый дальний угол холодильника. И мне так приятно стало. На следующий день угостила ее шоколадкой, а она через пару дней домашнее печенье принесла. Так завязалась наша дружба на долгие 7 лет. Потом наши пути как-то разошлись, но общение с Аней реально скрасило эти несколько лет.
ADME
«Кто-то из коллег наклеил стикер с надписью „Угощайтесь“ на пачку печенья, которую купил я»
- Работаю охранником ночью в крупном магазине игрушек. Иногда кто-то остается выкладывать товар. Сегодня обхожу здание и вдруг слышу странные звуки в одном из отделов. Иду дальше и вижу удивительную картину: на полу сидит громадная детина, лет 25, играет в машинки и издает характерные звуки рева мотора. В общем весело провели время: играли в гонки, строили замки... Так приятно вспомнить детство и осознать, что в душе ты все еще ребенок!
- В студенческую юность подрабатывал я в школе сторожем. Обходил первый этаж школы раз в несколько часов, остальное время либо спал, либо телевизор смотрел. Меня, как студента, все устраивало. Однажды ночью я решил сделать добрый поступок и отремонтировал дверь на первом этаже, так как ее перекосило, и она с трудом открывалась. Еще и смазал петли всех дверей на первом этаже. На следующий день директор очень меня благодарила. Но через недельку попросила меня заняться дверьми на других этажах. Я по наивности и доброте душевной согласился, начал потихоньку ковыряться, но вскоре мне заявили, что я работаю медленно. Я, понятно, возмутился, напомнил, что я сторож и никому ничего ремонтировать не должен. После этого разговора я делал все как положено: лежал, смотрел телевизор. Она пыталась меня пожурить, я лишь пожал плечами: я-то делал все, что нужно. Так я на всю жизнь запомнил, что излишняя доброта может быть привести к проблемам.
«Работаю машинистом конвейера. Многие смотрят на меня и даже не верят, что я справляюсь»
tnpgch
- На работе нужно было открыть доступ в программу коллеге. Отправляю все, указываю его фамилию — «Дмитриенко». А у самой мысль в голове, прям как Ваня. Приходит письмо с ответом: «Моя фамилия Дмитренко». На это я, краснея, пишу: «Прошу прощения, Дмитрий, все поправила!» А в ответ: «Вообще-то меня зовут Павел». Внимательность — мое все!
sofiyka55
- Работаю в офисе. Одна наша новенькая сотрудница, Юля, пришла утром сама не своя. Озиралась по сторонам и постоянно выходила куда-то. Я не выдержала, пошла за ней. Смотрю, а она потихоньку в укромном уголке потихоньку достает из своей сумки с сеткой крошечного котенка, кормит его творожком и гладит его. Увидела меня и засмущалась: «Ой, только начальнику не говори. Я его утром у подъезда нашла, а домой возвращаться уже не было времени». Я говорю: «Да чего ты, он у нас отличный человек, слова лишнего не скажет. Давай пойдем котенка хотя бы в коробку положим». В итоге нашли какое-то старое полотенце, обустроили малыша со всем удобством. А через час о котенке знали уже все, и именно начальник забрал его домой.
ADME
- Полтора года нравилась одна сотрудница, но не предпринимал никаких действий. Думал, что недостаточно хорош для нее. Общались просто по-дружески. Как-то во время разговора я такой ее по-дружески в плечо толкаю и в шутку говорю: «Короче, Лизка, надо встречаться». А она такая: «Да, надо». И все, мы начали встречаться! Серьезно, вот так просто! Думаю, какой же я был глупый, что молчал полтора года.
А какие ситуации на работе на долгие годы запомнились вам? Расскажите об этом, а заодно посмотрите эту статью, которая о людях, которые наконец-то нашли дело по душе и счастливы.
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