Мой мастер знает обо мне больше всех. И однажды она сказала то, что не решался сказать никто из близких

Я тогда впервые задумалась о наших отношениях и словно со стороны их увидела. Я много работала, тянула на себе весь быт, воспитание детей. И хотя муж тоже много работал, больше он ничего не делал. Я ходила к Свете и жаловалась. Помню, как рассказала эту историю, а потом и все остальные. Как он забыл про мой день рождения, как я увидела, что он переписывается с другой женщиной, как он один раз не пришел домой ночевать. А однажды из меня словно вылетело: «Хочу уйти от него, надоело все это». Она спросила, почему же я не ухожу. «Как у тебя все просто! Так не бывает, что захотела и ушла. А как же дети? А как же квартирный вопрос, налаженный быт? Это же такой беспорядок начнется, как я одна со всем справлюсь?»