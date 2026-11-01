Такое возможно, если муж никакой и работа никакая- так, схватилась за что попало..Бывает, но мне жалко человека, который до 40 лет жил не свою жизнь.И где гарантии, что 2-я попытка- то, что надо? Если да,то да...🤔😁
Мой мастер знает обо мне больше всех. И однажды она сказала то, что не решался сказать никто из близких
К Свете я хожу 8 лет. Она знает имена моих детей и какого цвета у меня шторы на кухне. Знает, как я переживала расставание с мужем, переезд. Вчера я села, протянула руки и привычно начала рассказывать про начальницу. Света молча нанесла базу, подняла глаза и вдруг выпалила, поморщившись: «Катя, стоп! Что происходит? Вот уже почти год как ты жалуешься на свою Ирину Валерьевну, и я уже заранее знаю, что ты будешь мне рассказывать. Мы раньше обсуждали спектакли и книги, а теперь только начальницу твою. И ничего не меняется, почему?»
Признаться, я аж опешила. Рассердилась и уже хотела ответить, что вообще больше ничего рассказывать не буду, будем в тишине сидеть. Но, увидев мое лицо, Света объяснила: «Кать, я знаю тебя очень хорошо. Мы это уже проходили, помнишь? С бывшим мужем у тебя было то же самое. Ты приходила каждый месяц и жаловалась на него, а я специально не давала тебе советов, чтобы решение было именно твоим. Ты ушла от него и что, хоть раз пожалела?» Я только и могла ответить, что нет, ни разу не пожалела.
В моей голове мгновенно всплыли подробности той, прежней жизни. Мне было 35 лет, когда я словно прозрела. Даже помню число — 27 ноября. За день до этого я, зная, что задержусь на работе, приготовила противень жареной курицы и картошки. Утром я ушла и весь день думала о том, как здорово, что ужин уже готов. День выдался тяжелым, домой я вернулась почти без сил. Зашла на кухню и остолбенела: грязные противни лежали у раковины, еды не было ни крошки. Муж лениво вышел из комнаты и сказал, что к нему друг приходил, и они все съели. Негоже, дескать, его пустым чаем угощать. Обо мне и детях он просто не подумал.
Я тогда впервые задумалась о наших отношениях и словно со стороны их увидела. Я много работала, тянула на себе весь быт, воспитание детей. И хотя муж тоже много работал, больше он ничего не делал. Я ходила к Свете и жаловалась. Помню, как рассказала эту историю, а потом и все остальные. Как он забыл про мой день рождения, как я увидела, что он переписывается с другой женщиной, как он один раз не пришел домой ночевать. А однажды из меня словно вылетело: «Хочу уйти от него, надоело все это». Она спросила, почему же я не ухожу. «Как у тебя все просто! Так не бывает, что захотела и ушла. А как же дети? А как же квартирный вопрос, налаженный быт? Это же такой беспорядок начнется, как я одна со всем справлюсь?»
Она спокойно спросила: «А сейчас ты разве не одна?» Всего один вопрос, но все сразу встало на свои места. С Павликом мы разошлись, мирно. Я переехала и окунулась с головой в обустройство новой квартиры, Света часто помогала мне выбирать то диван, то занавески, и даже ездила со мной в магазин за люстрой. И вот теперь я снова была недовольна своей жизнью и выплескивала это на нее. Я встала, подошла к ней и обняла. Поблагодарила за все и подтвердила, что она права. Призналась, что просто боюсь менять работу, мне ведь уже за 40, у меня ипотека, держусь за стабильность. Да и не умею я больше ничего.
Она вздохнула и рассказала то, о чем я не знала. Как она работала бухгалтером в строительной компании. И хотя она терпеть не могла эту работу, числилась там лучшей. В один из дней она просто записалась на курсы маникюра и 3 месяца ходила на них после работы. Закончила и просто ушла с тепленького местечка в никуда. На накопленные деньги она сняла и оборудовала себе кабинет. Мама с ней долго не разговаривала, ставила ультиматумы. Ей было тяжело, клиентов почти не было, а потом появилась я.
Я похвалила ее работу, отметила ее у себя в сториз, коллегам и подругам я так ее расписала, что с моей легкой руки к Свете пришли и остались постоянными клиентками 7 человек! Я этого не знала. А еще я не знала, что все они очень тепло обо мне отзываются и считают, что именно я связующее звено всей компании.
«Понимаешь, Кать, — сказала Света, — в тебе столько жизни и доброты, ты так классно рассказываешь обо всем увиденном и опробованном, людей знакомишь, это же талант. Как ты этого не видишь? Решай что-то с работой и не бойся, поверь, ты точно не пожалеешь». А потом спросила, в какой цвет будем ногти красить. По привычке я собиралась выбрать молочный, но передумала. «Давай в красный!»
Дома я все прокручивала в голове Светин совет. Решила посмотреть вакансии и почти сразу натолкнулась на объявление от нашего драмтеатра — им требовался специалист по работе со зрителями. Зарплата меньше, чем у меня сейчас, но все равно хорошая. Ночью я написала сопроводительное письмо, составила резюме. Засомневалась — отправлять или нет. Потом посмотрела на свои ногти и нажала «отправить».
На следующий маникюр я пришла к Свете с огромным букетом и ее любимыми конфетами. Поблагодарила за все и рассказала, что театр ответил через 2 дня — меня брали даже без испытательного срока. Что я пришла на работу и подала заявление. В красках описала, как вытянулось лицо Ирины Валерьевны, как она уговаривала меня остаться. Как 2 недели отработки я, совсем как Света когда-то, бегала после нелюбимой работы в театр: знакомиться с новой. Мы смеялись и обнимались, и я четко осознавала, как же мне повезло иметь такую подругу, как Света.
А в вашей жизни был человек, который помог вам принять непростое решение?