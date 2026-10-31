11 человек, которые до сих пор квасят капусту на уютной кухне и пекут пироги по маминой тетрадке

Собираться всей семьей на кухне, чтобы лепить пельмени или дегустировать мамины пирожки, когда-то для многих было доброй традицией. Сегодня, в век доставки и полуфабрикатов, далеко не все и не так часто готовят дома. Но есть люди, которые берегут бабушкины рецепты и мамины тетради с вариантами приготовления блюд, повторяя их в современных квартирах с любовью и радостью. И тогда дом наполняется ароматами, любимыми нами с детства, и еда становится настоящей машиной времени, способной перенести нас туда, где мы были счастливы, а родители — молоды.

А в конце вас ждет бонус от автора — рецепт вкуснейшего шоколадного печенья по рецепту крестной феи.