Если не ложить сахар вообще, да ещё положить айву, которая сама по себе кислая, то на выходе получится такая дрянь, что ее есть никто не будет.
11 человек, которые до сих пор квасят капусту на уютной кухне и пекут пироги по маминой тетрадке
Собираться всей семьей на кухне, чтобы лепить пельмени или дегустировать мамины пирожки, когда-то для многих было доброй традицией. Сегодня, в век доставки и полуфабрикатов, далеко не все и не так часто готовят дома. Но есть люди, которые берегут бабушкины рецепты и мамины тетради с вариантами приготовления блюд, повторяя их в современных квартирах с любовью и радостью. И тогда дом наполняется ароматами, любимыми нами с детства, и еда становится настоящей машиной времени, способной перенести нас туда, где мы были счастливы, а родители — молоды.
А в конце вас ждет бонус от автора — рецепт вкуснейшего шоколадного печенья по рецепту крестной феи.
Капуста от свекрови «Царская»
- Каждую осень свекровь делает фирменную «Царскую» капусту. Хруст невероятный, а вкус с пикантной ноткой. Рецепт не дает. А вчера я приехала без звонка и с изумлением увидела, как свекровь кладет туда вместо сахара спелую айву, а для того самого хруста перекладывает слои обычными листьями вишни и щепоткой семян горчицы. Говорит, что по этому рецепту еще сестра ее мамы готовила, а фамилия у нее была Царская, поэтому и рецепт «Царский». Вкуснота!
«Петишу», что бы это ни значило!
- У мамы есть старая тетрадка, куда она с юности записывала рецепты. И один из них называется «Петишу». Оказалось, это не что иное, как заварные булочки. Это любимая моя выпечка! Для теста нужно: 0,4 литра воды, 320 граммов муки, 200 граммов сливочного масла, 8 яиц и щепотка соли. Кипятим воду, туда выкладываем масло и растапливаем. Муку и соль всыпаем в горячую воду с маслом, интенсивно перемешивая. Затем вмешиваем по очереди яйца. Формируем булочки, выкладываем на пергамент и ставим в заранее разогретую духовку. Выпекаем около получаса на 160 градусах.
Делаем заварной крем: 750 мл молока, 300 граммов сахара, 4 яйца, 100 граммов муки, 200 граммов сливочного масла или творожного сыра. Греем молоко с сахаром до полного его растворения. Отдельно смешиваем яйца и муку, и затем вводим яичную смесь в горячее молоко. Доводим до кипения, постоянно помешиваем и после закипания сразу выключаем, иначе пригорит. Даем крему немного остыть и аккуратно вмешиваем в него либо масло, либо творожный сыр. Накрываем пленкой и оставляем остывать. Остывшим кремом с помощью кулинарного мешка начиняем наши булочки. Готово!
Пельмени домашние — что может быть вкуснее?
- Захотелось мне домашних пельмешек налепить. Сгоняла на рынок, прикупила мяса, дома перекрутила на фарш — получилось два хороших тазика. Отложила на пельмени 4 кг, добавила туда лук, соль, перец — готово. Тесто приготовила по маминому рецепту — оно гладкое, прочное получилось, при этом мягкое и не резинит при раскатке. Одно удовольствие! Рецепт такой: надо смешать одно яйцо, стакан жидкости (кипяток и молоко в равных пропорциях), щепотку соли, столовую ложку растительного масла. Затем добавить муку до крутого теста, примерно 400-500 граммов, и долго и нудно замешивать. Потом важно тесто накрыть пленкой и оставить минут на 30. Ну и дальше усаживаемся поудобней, включаем кино и начинаем творить. Ну вы ж посмотрите, какие красавчики получились! Если бы у пельменей был конкурс красоты, мои точно вошли бы в топ. Получилось 7,7 кг домашних пельмешек, кстати. Очень вкусные!
А у нас замороженные так и остаются в морозилке(( лежат два пакета вереников с голубикой. И кто их хочет? Никто особенно
Болгарский пирог с брынзой
- Была у одной моей приятельницы болгарская свекровь. Была недолго, но подруга получила от нее главное богатство — рецепт баницы — пирога из теста фило с брынзой. Стоил ли этот пирог замужества, судить не берусь, мне он вообще за так достался, так что делюсь без зазрения совести.
Вам понадобится: упаковка теста фило, 400-450 граммов брынзы среднесоленого сорта, 7 яиц, 400 мл воды с газом, 150 мл рафинированного растительного масла, сахарная пудра (необязательно), прямоугольная форма для выпечки (у меня 30×20), духовка и примерно час времени.
Трем брынзу на крупной терке и начинаем собирать баницу. На дно формы кладем два листа теста, скомканные в гармошку, чтобы влезло. Потом 2 столовые ложки брынзы распределяем по поверхности. Затем снова два листа, опять брынза, и повторяем, пока не кончится все: тесто, сыр и форма. Верхний слой — просто два листа теста. Далее греем масло. Пока оно греется — разрезаем острым ножом баницу на квадраты, а затем поливаем сверху маслом все разрезы. Затем яйца взбиваем с газировкой и выливаем в пирог, чуть приподнимая слои, чтобы все хорошо распределилось. Ставим пирог в холодную духовку, включаем ее на 220-240 градусов на 40 минут. Ставьте чуть ниже центра, если верх начнет румяниться слишком бодро — прикройте фольгой. Потом его надо немного остудить, и можно будет резать по уже намеченным швам. Пирог получается в меру соленый, пышный, сочный, с хрустящей корочкой, он хорош и с фруктами, и с овощами, и без всего. Я его люблю. Вдруг и вы полюбите?
Творожные пончики, как у прабабушки
- Я случайно нашла тетрадь прабабушки, и теперь, мне кажется, знаю, что буду есть в ближайший месяц. Там рецепты, записанные от руки: выпечка, пироги, пончики, какие-то невероятные домашние блюда... И самое смешное — я раньше вообще не умела готовить по таким рецептам. Поэтому решила: каждый день готовлю по одному блюду из этой тетради. Завтра открываю следующую страницу. Очень надеюсь, что там что-то несложное. А сегодня творожные пончики!
Кулич по бабушкиному рецепту
- В нашей семье существует традиция: на Пасху мама всегда печет куличи сама по старому бабушкиному рецепту. Процесс этот очень сложный. Тесто готовится почти 12 часов! При этом за ним нужно постоянно следить. А для меня это абсолютно волшебное время. На кухне маме помогает вся семья, в доме пахнет сладким тестом и выпечкой, по радио играют старые песни из детства. Бабули уже давно с нами нет. Но каждый раз перед тем, как начать готовить, мама с задумчивой улыбкой просит у нее помощи.
У нас эта традиция перешла и к мамам, и к нам...
Мои дети всегда ждут на Пасху испеченные куличи - развлекаются с посыпкой, и конечно красим яйца
Главное, пекут все много, потом друг друга куличами поздравляем, и в итоге недели 2 это все доедается)
Когда подготовился к холодам на 100% и готов долгими зимними вечерами открывать банки с соленьями и вареньями, пахнущими летом и солнцем
Кулеш по фирменному рецепту
- А я знаю быстрый рецепт простого кулеша с крупой, которому я научился от своего отца, а тот — от своего. Фамильный рецепт, так сказать. Состав прост: 2 литра воды, 5 столовых ложек пшена, 1-2 луковицы, 5 средних картофелин, 150-200 граммов сала, одна столовая ложка соли, щепотка черного перца, зелень. Также я добавляю 2 горошины душистого перца, 2 лавровых листа и крупную морковь.
По своей сути кулеш — это довольно обычный крупяной суп. Первым делом рубите сало мелкими кубиками и вытапливаете из него жир. Бросаете на него нарезанные морковь и лук, жарите до размягчения и легкого подрумянивания. Потом бросаете прямо сверху нарезанный небольшими кусками картофель, соль, перец, лавровый лист. Пшено надо бросать вместе с картошкой в промытом до прозрачной воды виде. Заливаете водой, доводите до кипения и варите минут 20 до полной готовности картошки и пшена. И вот что получается.
Думаю, можно залить не водой, а бульоном и варёного мяса добавить)
Когда приготовила пирожки с картошкой, как у мамы, а они даже через экран пахнут детством
Селедочка в горчичном соусе
- Сегодня в магазине застала свежий привоз слабосоленой селедочки, не удержалась, купила, чтобы приготовить по моему любимому рецепту с горчичным соусом. Итак, берем рыбу, снимаем кожу, режем все на кусочки, попутно убирая кости. Дальше режем лучок полукольцами. Берем любую баночку, выкладываем все слоями. Дальше хватаем любую горчицу и 9% уксус. На банку 0,5 литра кладем 2-3 столовые ложки уксуса и 2 столовые ложки горчицы, остальное заливаем водичкой и хорошенько все это встряхиваем, чтобы маринад равномерно распределился. Отправляем все это дело в холодильник на сутки. На следующий день достаем просто нежнейшую селедочку. Отлично подходит к картошечке, на бутерброды, да и просто в охоточку!
Капустный пирог из серии «пальчики оближешь»
- Я испекла заливной капустный пирог по маминому рецепту! Давно уже заметила, что после умственной нагрузки хочется приготовить домашнюю еду. Итак, рецепт моей мамы: 3-4 яйца взбить, добавить половину чайной ложки соли и столовую ложку сахара, взбить. Дальше кладем 4 столовые ложки сметаны и 2 ложки майонеза, перемешиваем с яйцами. Добавляем муку и пакетик разрыхлителя — должно получиться тесто по консистенции, как сметана. Это будет заливка.
Делаем начинку: чуть обжариваем фарш с луком и специями. Капусту нужно немного потушить, добавить к ней вареное яйцо. Смазать форму маслом, вылить 2/3 теста, положить начинку, залить остатками теста сверху и в духовку. Идеальный пирог!
Бонус: шоколадное печенье крестной феи
- Моя крестная знает, что я обожаю шоколад, поэтому к моему приходу у нее всегда есть мое любимое печенье. Сверху — корочка с сахарной пудрой, внутри — нежная мягкая серединка. Пальчики оближешь!
Рецепт такой: 160 граммов муки, 50 граммов какао, щепотку соли, 200 граммов сахарной пудры и 10 граммов разрыхлителя смешать в кастрюле. В другой миске нужно взбить 2 яйца на высокой скорости миксера около минуты. Перелить их в сухую смесь, добавить 60 граммов сливочного масла комнатной температуры, перемешать тесто. Затем накрываем его пищевой пленкой и убираем в холодильник на 2 часа. Потом достаем, формируем шарики размером с грецкий орех, обваливаем их в сахарной пудре и выкладываем на застеленный пергаментом противень. Выпекаем в заранее разогретой духовке при 180 градусах примерно 15 минут. Получается очень вкусно!
А если вы любите не только старые добрые проверенные рецепты, но и узнавать что-то новое о жизни наших предков, то вот вам статья о необычных профессиях, которые еще сто лет назад знал каждый, а сегодня и не угадаешь, чем эти люди занимались.
Комментарии
Спасибо за статью) куличами и закатками нас не удивишь - это родное, а интересных рецептов можно побольше.
Подкину идею - статья с рецептами блюд из разных уголков нашей страны (мы, южане, иногда и названия северных блюд не знаем, и наоборот). Ну и конечное, что-то из блюд разных стран - секреты итальянской пасты, к примеру)
Спасибо автору за правильное граммОВ! А то это повсеместное граММ уже порядком надоело!
Тесто фило для меня terra incognita но очент заманчиво по всем описаниям