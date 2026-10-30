17 свадебных фото из далекого и близкого прошлого, где каждая деталь — как телепорт назад

Пышное свадебное платье, фата, каравай, кукла на капоте лимузина, голуби в небе, бросание букета и подвязки... Это все то, что чаще приходит в голову, когда вспоминаешь свадьбы наших родителей и наши, если они проходили в период до 2005-2010 годов. Сейчас подобный праздник выглядел бы немного наивно, но разглядывая эти снимки, всей душой ощущаешь, как это было душевно и по-настоящему весело.

Девушка поделилась свадебным фото ее родителей. Какая свадьба раньше обходилась без каравая?

Ну и без голубей тоже никак! Эта парочка молодоженов с фото уже 17 лет вместе

Кажется, еще совсем недавно среди невест были популярны букеты с цветами из ленточек, а теперь в почете живые композиции. Эта пара поженилась 10 лет назад

mari__glebova Nika88 только что Хочется искренне порадоваться за девушку, которая так преобразилась, но мешают губы 🙄 Ответить

А кидание букета, пожалуй, вечная традиция, которую соблюдают до сих пор. Пара на фото — родители автора, которые прожили вместе 75 лет

«Свадьба моих родителей в 1997 году. Мамина подружка (слева) познакомилась в тот день со свидетелем, и через год они тоже поженились»

yuliahmer

«Мои родители поженились 26 лет назад. Посмотрите, какой необычной была их свадьба... Мне, пожалуй, надо сыграть свадьбу в космосе, чтобы не оплошать на их фоне»

«Наша свадьба в 1990. Прическа у меня а-ля „Федор Черенков“, футболист „Спартака“ — мой кумир»

«Родственники хотели свадьбу, но денег было негусто. Эпоху можно понять по атмосфере»

«Мои влюбленные родители в 1994 году»

«Платья покупали в салоне простенькие, но каждая старалась купить непохожее на другие, фата обязательно с вышивкой люрексом, туфельки, на женихе — костюм-тройка, который надевался раз в жизни — в день свадьбы»

Ну и как же на свадьбе не подурачиться? Наверное, у всех есть подобные забавные кадры

«У кого такие же фотографии со свадьбы из 2000-х?»

roxy_foxy_life

«Это было 08.08.1998. Итого нажито: квартира, машина, гараж, дача, четверо детей и одна собака»

«Обожаю фотографии родителей с их свадьбы, им было по 20 лет. До чего же они красивые»

katerinaperes

Эта пара поженилась в 2003 году, и два года назад они отпраздновали фарфоровую свадьбу

«Мои родители и родители моего супруга поженились в один день, в один год, в одном и том же ЗАГСе. Букеты и фото со свадьбы тоже одинаковые»

«До эпохи соцсетей и фотошопа. Мои родители просто взяли и поженились — красивые, счастливые и абсолютно настоящие. Смотрю на это фото и улыбаюсь»

daria__davydova__