15 старых фото, которые кто-то отреставрировал вручную — и вернул им жизнь
Это сейчас на наших смартфонах тысячи снимков, которые мы редко пересматриваем. А вот старые фотографии — это совсем другая история. И пусть время стерло с них краски, эти снимки как волшебный портал в прошлое, позволяют мысленно прикоснуться к любимым и снова пережить давно забытые моменты. В этой статье я собрала доказательства того, что реставрация старых фотографий — это чистейшее колдовство, которое дарит им новую жизнь, а нам возвращает теплые и яркие воспоминания.
«Эту фотографию бабушки и дедушки я мечтала восстановить и подарить им на 67-ю годовщину свадьбы»
- Это фото просто ожило! Какой красивый был твой дедушка, и какой красивый браслет на запястье у твоей бабушки! © DeepReplacement2623 / Reddit
«На фото мои бабушка с дедушкой в молодости. До чего ж красивые люди»
- Они выглядят такими счастливыми и влюбленными. Теперь понятно, какого цвета глаза у твоей бабушки. © DeepReplacement2623 / Reddit
«Эту бабушкину фотографию я восстановил для дедушки»
Как их восстанавливать ?
Посоветуйте мне приложение , у меня много старых фоток )
«Моя бабушка никогда не фотографировалась, потому что никогда не считала себя красивой»
- Потрясающая работа, достойна королевы, какой и была ваша бабушка. © PvD79 / Reddit
«Удивил маму, восстановив единственную имевшуюся у нее фотографию родителей»
«Моя бабушка обожала это фото, но со временем оно выцвело»
- У нее была прекрасная улыбка. © Puzzleheaded_Humor80 / Reddit
«Мои бабушка и дедушка были 63 года вместе. Мне так повезло с ними»
- О, как это мило! Момент пойман идеально. Как только я это увидела, у меня в телефоне сразу заиграла песня «Lovers Live Longer». © Misshell44 / Reddit
- Всегда хотел такой романтики! © Fluffy-Oven-6842 / Reddit
«Моя бабушка в подростковом возрасте со своей любимой собакой по кличке Бо»
«Это единственная сохранившаяся фотография моей прабабушки»
- Я показала результат маме, ей 92 года, и она была в восторге! Спасибо! © DrayvenVonSchip / Reddit
«Это моя детская фотография, я тут только что проснулся»
«Это семейная фотография моего отца. Мой папа — маленький ребенок, и я очень хотела подарить ему отреставрированное фото на день рождения»
«На этом фото родители моего папы, и я решила подарить ему на День отца отреставрированное фото»
«Мои бабушка и дедушка в 50-е были подростками. Дедушка ушел от нас, а уже цветную фотографию, где они молодые, я подарю бабуле на день рождения»
- Кот не очень хотел фотографироваться. © DeepReplacement2623 / Reddit
«Нашел фотографию своего деда в выпускном альбоме 1935 года. Когда восстанавливал ее, понимал все больше, насколько мы с папой и братом на него похожи!»
- Какой красивый мужчина! © Diamondlady2312 / Reddit
«Мама случайно нашла это фото своих бабушки и дедушки. Он был самым добрым человеком на свете, а она умела потрясающе готовить!»
Пока я собирала для вас эту фотоподборку, испытала целый спектр эмоций. Вспомнила своих бабушек и дедушек, поностальгировала, даже всплакнула, признаюсь честно. Но на душе остались теплые и нежные чувства. Здорово, что в наш век существуют технологии и, в первую очередь, люди, которые могут дать старым снимкам новую жизнь. Признайтесь, ведь захотелось достать свои фотоальбомы и полистать их всей семьей.
Мы любим изучать старые фото, давайте ностальгировать вместе: