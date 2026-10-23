Суп ела аккуратно: как жила львица, которую воспитали в московской коммуналке в 1930-х годах

Кормить новорожденного надо было каждый час небольшими порциями. «Чтобы молоко походило по составу на львиное, я брала сливки и разбавляла их водой. Львенок перебирал лапками и громко чмокал, высасывая свою порцию», — описывала Вера Чаплина этот процесс в своей повести «Кинули». Для того, чтобы хвостатому малышу было проще адаптироваться к миру, писательница взяла к себе домой из зоопарка еще и шотландскую овчарку Пери. У собаки не было молока, но зато она была очень добрая и послушная, и приняла львенка как своего детеныша, вылизывала его, давала ощущение тепла и защищенности.

Сначала Кинули жила в основном в ящике от гардероба, а когда немного подросла, ее стали отпускать гулять по всей коммунальной квартире. Она спокойно расхаживала по коридору, ванной, кухне, а жильцы очень осторожничали, чтобы не наступить на львенка. Кинули хорошо знала соседей, причем одних она любила, ласкалась к ним, а на других шипела, но никто ее пока не боялся.