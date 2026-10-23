Дорогие читатели, у нас все еще могут возникать проблемы с загрузкой картинок в комментариях. Мы работаем над решением. Спасибо за понимание и терпение ❤️
Суп ела аккуратно: как жила львица, которую воспитали в московской коммуналке в 1930-х годах
Просто представьте: середина 1930-х годов, шумная коммуналка в центре столицы. И вот в одной из комнат поселяется новорожденный львенок. Его кормят молоком из бутылочки с соской, а спит он в чемодане на старой шубе, обложенной бутылками с теплой водой, чтобы мех и тепло напоминали родителей. Так началась история львицы Кинули, от которой отказалась мама, но ее спасла и выкормила сотрудница Московского зоопарка, а по совместительству детская писательница Вера Чаплина.
Кинули получила свое имя за то, что ее кинула мать. Случилось это в апреле 1935 года в столичном зоопарке. Львица наотрез отказалась кормить новорожденных детенышей, и сотрудникам зверинца удалось спасти только одного из них, самого маленького. В первый день его поместили в страусиный инкубатор под лампы, чтобы отогреть, а на вторые сутки сотрудница зоопарка Вера Чаплина забрала малыша с собой домой, чтобы выкармливать из бутылочки. Когда соседи по коммуналке узнали, что она собирается притащить домой львенка, поднялся такой крик! Но Веру это не остановило.
Кадр из документального фильма «Как вырастили львенка без матери». Вера Чаплина кормит Кинули молоком.
Кормить новорожденного надо было каждый час небольшими порциями. «Чтобы молоко походило по составу на львиное, я брала сливки и разбавляла их водой. Львенок перебирал лапками и громко чмокал, высасывая свою порцию», — описывала Вера Чаплина этот процесс в своей повести «Кинули». Для того, чтобы хвостатому малышу было проще адаптироваться к миру, писательница взяла к себе домой из зоопарка еще и шотландскую овчарку Пери. У собаки не было молока, но зато она была очень добрая и послушная, и приняла львенка как своего детеныша, вылизывала его, давала ощущение тепла и защищенности.
Сначала Кинули жила в основном в ящике от гардероба, а когда немного подросла, ее стали отпускать гулять по всей коммунальной квартире. Она спокойно расхаживала по коридору, ванной, кухне, а жильцы очень осторожничали, чтобы не наступить на львенка. Кинули хорошо знала соседей, причем одних она любила, ласкалась к ним, а на других шипела, но никто ее пока не боялся.
После трех месяцев Вера Чаплина решила выводить львицу на прогулки, чтобы она привыкала к шуму и людям. Сначала Кинули идея прогулок не очень нравилась, но потом она привыкла и уже ходила на поводке как большая послушная собака. Не все взрослые сразу понимали, что перед ними не собака, а львица.
Обалдеть! Сидишь такой с ребенком на детской площадке, в песочнице играешься, а тут лев. Здрасьте))
Вера Чаплина гуляет с львицей Кинули и овчаркой Пери. Москва, лето 1935 года.
«Зато какой поднимался переполох, если кто-нибудь узнавал в ней льва! В одно мгновение нас окружали любопытные. Выручал обычно милиционер. Он появлялся неизвестно откуда, пробирался к нам и, насмотревшись вдоволь на невиданного зверя, приступал к исполнению своих прямых обязанностей. Но это оказывалось делом нелегким. Приходилось нас прятать в какой-нибудь подъезд, и только тогда публика расходилась», — описывала эти прогулки Вера Чаплина.
Надо заметить, писательница старалась не делать из наличия львицы проблему. Нужно ее выгуливать? Идем на улицу. Зовут на премьеру документального фильма про львицу? Берем ее с собой прямо в кинотеатр. Необходимо доехать с Кинули до места съемок? Вызываем такси. Представляете, как обалдел таксист, когда увидел хвостатую пассажирку? Этот случай поездки на машине с шашечками даже описан в повести: в главе «Лев на улице»:
«Такси ждало нас во дворе. Увидев, что я веду львенка, шофер вскрикнул и быстро захлопнул дверцу. Он не ожидал такого пассажира. Не дав ему опомниться, мой брат быстро открыл другую дверцу, усадил меня, Кинули и Пери сзади, а сам подсел к шоферу. Шофер так растерялся, что даже не возражал. Он согнулся над рулем и, с опаской поглядывая на метавшегося львёнка, осторожно выехал со двора», — вспоминает Вера Чаплина первую поездку Кинули в такси.
Вера Чаплина и львица Кинули, 1936 год.
После прогулок Кинули лучше ела. Например, на завтрак она получала яйца. Львица сама приносила в зубах свою миску и давала хозяйке в руки. Та разбивала в миску яйца и ставила ее перед Кинули. Они с овчаркой Пери ели рядом, не пытаясь отнимать еду друг у друга, а после трапезы Пери подходила к львице и вылизывала ее вымазанную яйцом мордашку. Потом обе ложились спать рядышком, прижавшись друг к другу.
Иногда Чаплины приглашали гостей и устраивали мини-представления с львицей в главной роли. «В программу входило: „Лев, играющий в футбол“, „Борьба, катание на кресле“ и „Голова в пасти льва“. Последний номер считался особо опасным. Исполнял его Вася (брат писательницы, которого львица очень любила). Вася ложился на пол, при этом, как и в цирке, замолкала музыка, а Кинули осторожно обнимала его лапами и лизала ему голову», — вспоминала Вера Чаплина.
Вера Чаплина и Кинули в комнате московской коммунальной квартиры. Весна 1936 г. Вместе с ними: брат Чаплиной — Василий, муж и сын писательницы и шотландская овчарка Пери.
Но звериное брало свое, и постепенно львица стала меняться. Зато однажды львица помогла задержать жулика, который забрался в квартиру, начал рыскать везде в поисках ценных вещей, а потом попал в комнату к большой кошке, от страха забрался за шкаф и просидел там 2 часа до прихода хозяев.
И все же проживание львицы в коммуналке нравилось не всем. Одна из соседок постоянно строчила жалобы на Веру Чаплину, к ним домой регулярно наведывались разные комиссии, а однажды дело дошло даже до прокурора. Тогда остальные соседи написали коллективное письмо, мол, ничего против проживания львенка в коммуналке они не имеют, так как Кинули ручная, никакого беспокойства не доставляет и находится под постоянным присмотром. Начальник милиции, лично приехав на осмотр квартиры, опасности в Кинули не увидел, и львицу не выселили.
20 апреля 1936 года Кинули исполнился годик. В честь этого события Чаплины устроили небольшой праздник и даже усадили львицу за общий стол: «Она сидела на диване и осторожно лакала из миски лапшу. Миска стояла на столе. Но Кинули ела так аккуратно, что на белой скатерти не было ни одного пятнышка. Когда Кинули кончила, она вытянула лапу и, тихонько стуча по столу, попросила еще. Но супу ей больше не дали, потому что в этот день для нее приготовили еще котлеты и большую яичницу. После обеда прочли присланные ей письма с поздравлениями. Почти все они были от ребят и начинались так: «Милая Кинули, мы очень тебя любим и поздравляем с днем рождения!» Львице подарили много мячей — это была ее любимая игрушка.
Вера Чаплина и Кинули в комнате московской коммунальной квартиры. Весна 1936 года.
А летом пришла пора возвращать Кинули в зоопарк. За 3 года до этого Вера Чаплина инициировала появление в зверинце площадки, где воспитывался молодняк разных видов, и животные мирно уживались друг с другом. Рядом с этой площадкой для львицы построили специальный домик с двориком для выгула. Но переезд дикая кошка все равно пережила очень тяжело: она пыталась вырваться наружу, потом несколько дней ничего не ела и будто потеряла интерес к жизни. Ни присутствие хозяйки, ни наличие старой подруг Пери ее не радовало. Однако, постепенно Кинули привыкла к новой жизни, адаптировалась, хотя отношения к людям, вырастившим ее, не поменяла: давала себя чесать, гладить, ласкалась, как котенок.
В 1941 году Вера Чаплина переехала в Свердловск и не была в столице почти 2 года. Но когда она вернулась обратно, первым делом побежала к Кинули. Львица узнала ее сразу, бросилась ласкаться, час не отпускала, а когда женщина ушла — начала метаться по клетке, и даже еда не могла ее успокоить. Пришлось Вере вернуться, и тогда львица принесла ей лучший кусок мяса, угощая любимую хозяйку тем, что сама любит. Нет, она не забыла ее за это время — у больших кошек, как оказалось, очень хорошая память на добрых людей.
В начале 1946 года Вера Чаплина ушла с работы в зоопарке и окончательно посвятила себя литературе. Львицы не стало в ноябре того же года из-за болезни кишечника. Но история ее жизни навсегда осталась в повести «Кинули» и в нескольких документальных фильмах. Вера Чаплина выпустила более 10 книг с рассказами о животных, и ее произведения были переведены на многие языки мира. Так что о Кинули и других питомцах Чаплиной узнали дети в разных уголках планеты.
А вы когда-нибудь раньше слышали о Кинули о ее жизни? Хотели бы оказаться ее соседом по квартире?
Комментарии
Мария - большое спасибо за такую интересную информацию о львице Кинули, никогда о ней раньше не слышала. Зато знаю историю о семье Берберовых из Баку, которые держали дома различных диких животных, в том числе льва, и как трагически всё закончилось для их сына.