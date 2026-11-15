Да. Доченька и сын. Сразу видно, кого больше любят🙄
20 фото и историй о молодом поколении, чьи слова попали точно в цель, а поступки тронули до глубины души
Дети от природы очень любознательны и порой радуют нас своими внезапными открытиями. Они могут размышлять о любви, о странных повадках голубей или займутся решением проблем окружающей среды. Кому-то их умозаключения покажутся милыми и забавными. Но на самом деле они помогают взглянуть на мир по-другому — так, как его видят наши находчивые малыши!
- Ехали недавно с сынулей в маршрутке. Он сидит у окошка, рассматривает виды. Внезапно где-то спереди заплакал ребенок. Слышно, что малютка совсем — скорее всего, и годика нет. Мой сын сразу говорит: «Мальчик плачет где-то. Ему нужно покушать дать!» Я не поняла, как это он узнал, что заплакал именно мальчик. Спрашиваю у него: «Егорка, а как ты это понял?» Он продолжает смотреть в окно и на полном серьезе отвечает: «Ну мам, я же сам такой был. Сразу понял, что это пацан!» Мой трехлетний философ!
- Мой сын заканчивал 10-й класс очень плохо, оценки по всем предметам хромали, зато спортсмен из него шикарный — успехи в баскетболе и физкультуре. У него есть друг Саша, полная его противоположность: со спортом не дружит, зато учится замечательно. Этим летом они договорились помогать друг другу: Саша помогал ему с учебой, а тот каждый день брал его на стадион, на брусья. Не поверите, но это здорово сработало: Саша подтянулся физически, а мой сын наконец определился с будущим — заявил, что будет юристом. И оценки в школе пошли вверх, как раз чтобы получить хороший аттестат.
- Моя доченька и мой сын родились в один день и в один месяц. У них разница в пять лет, дочь старше. У доченьки всегда бесполезно спрашивать про подарок на день рождения. Она всегда заказывает одно и то же: «Лучше Диме что-то купи!» Сын же отвечает обычно так: «Лучше денюжку. И торт большой обязательно!» Спрашиваю у него, мол, а почему это, на что сын говорит: «Я с тортом к Даше пойду, а на деньги куплю ей подарок!» Слушаешь их и понимаешь, что мы с мужем сделали отличную работу, когда занимались воспитанием!
Дочь сделала отдельную обертку на шоколадку с моим именем
- Я работаю в детском саду менеджером, сижу на ресепшене. Рядом со мной сидит шестилетняя девочка и спрашивает: «Мисс Люба, у тебя есть дети?» Я говорю, что детей нет. Она уточняет, есть ли у меня муж или парень. Отвечаю, что не замужем и парня нет. Тут я уже предчувствую интересный разговор и интересуюсь, зачем ей это все. А девочка поясняет: у ее папы есть брат, ее дядя, у него большая машина и он живет с дедушкой. Малышка поговорила со своей двоюродной сестрой и решила, что дяде пора жениться — он у них один без жены, а они хотят еще братиков и сестренок. Вот и хотели женить меня на нем. Мне, с одной стороны, смешно, а с другой — ребенок очень важный вопрос решает! Я, конечно, была польщена, что она выбрала именно мою кандидатуру, но вежливо отказалась.
- На днях прихожу в садик за сыном. Воспитатель спрашивает, мол, делаю ли я зефир. Я говорю, что да, а как вы узнали? Воспитатель поясняет, что мой сын всем в группе рассказал, что мама делает зефир. А потом одна девочка его спросила: «А чего ты нам тогда не приносишь?» На что мой сын совершенно невозмутимо ответил: «Ну, плати деньги!» Ребенку только недавно исполнилось 4 года.
Вот такое объявление встретилось в родном городе
«Кому нужны котята? Ул. Тверская, 16. После поля. Очень милые котята. Хотят жить как все животные. Котята выглядят на 3 месяца. Мы не знаем, кто мальчик, а кто девочка. Они живут в подвале. Сейчас мы их кормим. Их можно взять бесплатно. Возьмите их в подарок — получите пачку корма. Помогите котятам! — Их 3: черный, бело-рыжий, бело-рыжий!»
- Дочка у нас очень любознательная: на все вопросы сначала сама отвечает, а потом проверяет свои догадки. В выходной день сидим на лавочке в парке, кидаем крошки голубям. Дочь долго молчит, задумалась о чем-то.
— О чем думаешь? — спрашиваю ее.
— Я вот смотрю на голубей, они все головами трясут. Знаешь почему?
— Да нет, как-то и не задумывалась об этом. А ты как думаешь, почему? — спрашиваю ее.
— Я думаю, у них в перьях есть маленькие наушники, и музыка классная им прямо в голову играет. Я теперь тоже хочу быть голубем!
- Дочка учится в универе. Дали написать эссе про Анну Каренину. Приходит и говорит, что получила двойку, но смотрю — ни капли не расстроилась. Спрашиваю, что же она там написала, а она гордо выдает: «Я указала, что Анна ни в чем не виновата» Я такая: «В смысле?» А она продолжает: «В те времена многие жили точно так же, как она, но плохо относились именно к Анне. Получается она провинилась в том, что не стала скрываться?» И тут я поняла, что дочка у меня взрослее, чем я.
Не, Каренина провинилась тем, что унизила прилюдно своего мужа, бросила детей, и так задолбала требованием безраздельного внимания Вронского, что влюбленный по уши мужчина убежал от нее. А потом. вместо того, чтобы признать свои ошибки и хоть как-то это исправить хотя бы ради детей, гордячка устроила еще одно шоу, напоследок залив грязью родных еще раз
- Перлы моего сына. Легли спать. Сын говорит, что ему неудобна подушка. Поменяли подушку. Сын теперь просит пить. Я прошу мужа, чтоб налил ему попить. А то я кушать пойду сейчас. Муж неохотно соглашается и встает. Сын выдает: «Папа, вставай! Папа, мальчики не сдаются». Муж такой: «Хорошо. Встаю!»
Заказали шашлык. Дочка из лука сделала такую композицию! Дочке 5 лет. Говорит, мол, это мальчик и девочка!
- Вечером разговаривали с детьми. 9-летний сын вдруг серьезно говорит: «Когда женюсь, буду сам готовить, стирать свои вещи сам и хорошо зарабатывать, чтобы мы с женой могли многое себе позволить. Кстати, научи меня вкусно готовить...» Я спрашиваю, мол, а жена что будет делать? Сын отвечает, что тоже работать... и еще его любить. Это тоже работа. Дочка (12 лет) кивает: «Вот это одобряю!»
А как же партнерство, равные права и все такое? Это я про девочку.
И да, самое что смешное. что вот таких мальчиков, которые все-вседелают не любят и не ценят и очень скоро или уходят от них, или наставляют такие рога. что все олени мира умирают от зависти :)
- Дочь что-то набедокурила. Я сердитая у нее спрашиваю: «И что мне теперь с тобой делать?» Ответ дочи: «Как что? Любить и хвалить!»
Девочка нарисовала дискотеку для крокодилов
«Клуб для крокодилов
Компания крокодилов (2 — 3)»
- Я приятно удивлена прогрессивности детей. Пришла дочь из школы и рассказала о сортировке мусора. Услышала об этом от учителей и запретила нам складывать все в один пакет. Прочитала лекцию о том, как мы вредим природе, что и сколько разлагается. У нас с мужем челюсти упали — почувствовали себя непросвещенными. Попросили у дочки немного времени, чтобы привыкнуть. Дала нам месяц на адаптацию, и мы уже сортируем пластик и постепенно меняем пакеты на экосумки.
А дочь сама так делает? И мусор относит на специальную площадку? или только за чужой счет вся такая эко-любительница?
- Сидели мама с младшей сестрой и разговаривали. Мама спрашивает: «Кто такая золотая рыбка?» Доча отвечает: «Мама, какая еще золотая рыбка! Это обычные караси, только породистые!»
Сегодня забрала своего первоклашку из школы, а он преподнес мне вот такой сюрприз!
- В детстве психолог как-то попросила меня нарисовать дерево. Рисовать мне нравилось, получалось неплохо, так что я изобразила хорошо знакомый вид из дачного окна: кривая сосна с гнездом и семейством ворон. Психологиня была в шоке: сосна кривая, птицы черные! Как же так! Пришлось объяснить этой даме, что сосна кривая, потому что такова правда жизни, а птицы черные, потому что мы в Сибири и других ворон здесь не водится! И ничего плохого в воронах нет: хоть они и воришки, но умные и шкодливые птицы.
Иногда банан - это просто банан (С)
но многим психологам это уже недоступно :))))
- Старший сын подошел сегодня и попросил купить новую рыбку в аквариум. Показал фото. Я ему сказала, что эта рыбка — хищник и они будут драться. Тогда сын предложил купить девочку такую же и они поженятся... Затем резко замолчал, немного подумал и выдал: «Они поженятся, если девочка захочет, а если девочка не захочет — не поженятся» Я спрашиваю: «А если мальчик не захочет, как тогда?» Сын, не растерявшись: «А мальчик всегда хочет. Поэтому девочка выбирает».
Спойлер: мальчик тоже не всегда хочет. Или хочет то всегда, но не факт, что именно с тобой.
Сын сделал бутерброд из остатков Нутеллы и подписал его
«Только для Лианы! Не трогать!»
- Дочь сегодня выдала:
— Мама, что говорит кошка?
— Мяу!
— А собака?
— Гав!
— А крыса?
Я не знаю, что сказать.
— А крыса говорит: «Марь Иванна, у нее телефон под партой!»
- Спросила у дочки, что такое любовь (дочке почти 4 года). Она выдает: «Любовь — это когда тетя с дядей целуются и когда сердце целое!»
Дети — еще те маленькие философы! Иногда они могут рассмешить одной фразой или заставить задуматься над чем-то серьезным. Поэтому с ними никогда не бывает скучно. Наверняка, ваши детки тоже выдавали подобные перлы?
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