20 фото и историй о молодом поколении, чьи слова попали точно в цель, а поступки тронули до глубины души

А как же партнерство, равные права и все такое? Это я про девочку.



И да, самое что смешное. что вот таких мальчиков, которые все-вседелают не любят и не ценят и очень скоро или уходят от них, или наставляют такие рога. что все олени мира умирают от зависти :)