Вот какой молодчина, настоящий мужчина, радостно, что есть у нас такие хорошие женихи, не всем они достаются, где их найти, счастья Вам!
20 счастливых историй о людях, которые вовремя выбрали друг друга и нашли семейное счастье
Любовь редко приходит по расписанию. Иногда она прячется в случайной переписке, неловком признании, поездке, которая пошла не по плану, или в человеке, которого сначала совсем не воспринимали всерьез. Главное — в какой-то момент не пройти мимо и успеть выбрать друг друга. В этих счастливых историях герои именно так и сделали: сказали нужные слова, остались рядом, рискнули и получили свою большую семейную радость.
- Всегда считал себя собачником, а тут познакомился с женщиной с кошкой. Уехал в командировку, но решил сделать ей сюрприз и вернулся на день раньше. Захожу тихонько домой, а она спит: в моей футболке, на моей стороне кровати и кошку обняла. Как она испугалась, а потом обрадовалась! Весь день потом то обнимет, то лбом в плечо уткнется. В общем, женюсь.
- Папа был в командировке и случайно увидел маму в автобусе. Всю жизнь потом говорил, что это была любовь с первого взгляда. Мама вышла на остановке, он запомнил дом и подъезд, а потом почти неделю приходил туда с цветами, надеясь увидеть ее снова. Но мама будто испарилась. В последний день командировки папа шел домой расстроенный: цветы уже хотел отдать бабушке у подъезда, чтобы зря не пропали. И тут из его же подъезда выходит мама. Оказалось, в тот день она ездила в гости к подруге, а жила в том же доме, где папа снимал квартиру, только на последнем этаже.
- Попала на шашлыки в незнакомую компанию. Свободные мужчины старались произвести впечатление: один лимонад принесет, другой стульчик поправит. Но я опытная! Я в толпе выбрала себе мужчину, который стоял и молча жарил шашлык весь вечер. Женаты уже 8 лет.
- Случайные встречи могут быть не случайными. Я понял это тогда, когда день не задался с самого раннего утра. Я проспал, машина не завелась. Пока я стоял возле этой самой машины, меня облила из лужи проезжающая мимо девушка. А потом она вышла из машины и стала извиняться. Сказала, что твердо намерена угостить меня кофе в качестве извинения, а я согласился, сказав, что все равно уже никуда не успеваю, на что получил ответ: «Я тоже». У нас оказалась одна и та же любимая кофейня. Там мы разговорились, там и начались наши отношения. Я рад, что то утро настолько не задалось, а случайная встреча обернулась судьбой. За кофе в итоге решил заплатить я. А сейчас я продолжаю платить за кофе и круассаны, которые так любит моя теперь уже девушка.
Она могла не выйти и не извиниться, сразу вы ей понравились!!!ура, опять свадьба.
Родители автора 36 лет вместе!
- Обожаю крепкие, долгие отношения и не могу дождаться, когда буду отмечать 36 лет брака с любовью всей своей жизни! Они выглядят прекрасно, и в них столько любви. © Unknown author / Reddit
- Мы катались в парке развлечений на аттракционе с лодочками: они просто поднимались и опускались, ничего такого. Но рядом с моей тогда еще девушкой сидела девочка лет пяти и очень боялась. Ее родители были в ряду впереди, а моя будущая жена всю поездку разговаривала с малышкой, отвлекала ее и успокаивала. А когда все закончилось, сказала: «Ты была очень храброй, я тобой восхищаюсь». Это был маленький момент, но я почему-то помню его до сих пор. Причин, почему я выбрал именно ее, было много, но эта одной из первых приходит в голову.
- Встретила свою любовь достаточно необычно. Я каждое утро выгуливала свою собаку возле дома, но в одно «особенное» утро решила пойти чуть дальше, повела ее в городской парк. Иду я, впереди моя собака, а напротив меня идет молодой человек с псом такой же породы, как и у меня. Только у него мальчик, у меня девочка. Наши собаки сразу сдружились, а мы сначала стеснялись. Но я начала каждое утро ходить в этот парк ради этого парня, а он, как рассказал позже, тоже начал ходить туда ради меня. После нескольких встреч он все же предложил мне пойти погулять без собак. Так и познакомились с любимым.
«Мой друг довольно долго был холостяком. Однажды я решил познакомить его со своей подругой, которая тоже была свободна»
- Шла по ТЦ после работы, в наушниках, с пакетом подарков и полной уверенностью, что пою тихо. На самом деле, как выяснилось, наушники давно разрядились, а я бодро напевала: «Притяженья больше нет». У эскалатора меня вдруг догнал парень с коляской и сказал: «Девушка, пожалуйста, не останавливайтесь». Я решила, что он сейчас попросит меня петь потише или вообще позовет охрану. А он наклонился к коляске и шепнул: «Смотрите, она наконец-то улыбается». В коляске сидела его маленькая племянница, которая до этого полчаса капризничала, а под мой внезапный концерт успокоилась. Пришлось допеть до фудкорта. Потом он купил мне чай «за выступление», а его племянница хлопала мне ложкой по столику, как на настоящем концерте. Так я познакомилась с человеком, который первым делом попросил у меня не номер телефона, а второй куплет.
- Познакомились в продуктовом магазине. Разговорились у полки со специями: обсуждали, какие лучше подойдут для рагу. Я спросил, не хочет ли она через 20 минут встретиться в кафе за углом и перекусить, чтобы продолжить разговор, потому что от всех этих разговоров о еде я проголодался. Она согласилась. Да, хитрый я тогда был парень, что уж там.
- Впервые увидел свою будущую жену в 1-м классе, на первом звонке. Мы вместе учились десять лет в одном классе. За это время мы встречались шесть раз, и все шесть раз неудачно. Но потом случилось так, что за день до выпускного мы начали встречаться в седьмой раз. А потом в течение двух лет расходились еще раз десять. Потом мы наконец-то поженились. Но после свадьбы мы расходились много раз и в итоге развелись. Только после примерно 26 попыток мы поняли, что созданы исключительно друг для друга. Ну и еще разок поженились, и уже три года живем душа в душу. Не зря говорят, что любовь живет три года, а настоящая любовь живет целую вечность.
Фото с выпускного бала. Автор на тот момент с будущей женой. Им 19 и 20.
- Мы работали в одном офисе, но в разных отделах и почти не пересекались. Однажды застряли вдвоем в лифте минут на сорок. Было душно, я не люблю замкнутые пространства и уже начинала нервничать. А он все это время рассказывал какие-то дурацкие истории из детства, шутил, отвлекал меня и даже спел куплет из глупой рекламной песенки. Когда лифт наконец открыли, я решила, что на этом наше странное приключение закончится: ну застряли, посмеялись, разошлись по отделам. Но на следующий день на моем столе лежала плитка шоколада с запиской: «На случай новых лифтов». Мы теперь женаты, а шоколад он до сих пор кладет мне в сумку перед командировками: «на всякий случай».
- Сначала он заботился будто бы в мелочах: спрашивал, поела ли я, предлагал заказать доставку, чтобы я не готовила после тяжелого дня, однажды вызвал клининг и сказал: «Иди погуляй с детьми или просто полежи, я хочу, чтобы ты отдохнула». Потом появились поступки покрупнее: он мог дать мне свою машину, сам заправлял ее, помогал с делами, снимал с меня то, что я годами тащила одна.
- Мы еще не женаты, но я сделал ей предложение три недели назад. А понял, что хочу этого, кажется, еще на Новый год. Тогда у порога дома моего брата появился маленький котенок, и мы с девушкой решили его выходить. Родители уехали на праздники, мы оба были в отпуске, так что несколько дней кормили его, грели, возили к ветеринару и привязались к нему так, будто это уже наш общий ребенок. Дома у нас и так были две кошки, собака и птица, поэтому родители, вернувшись, были не в восторге. Мы не собирались оставлять котенка навсегда, просто хотели подождать пару недель, чтобы убедиться, что он здоров и сможет спокойно переехать в хороший дом. Но когда мы оба вышли на работу, мама уже нашла ему новых хозяев и договорилась, что его заберут в 4 часа. А моя девушка заканчивала работу только в 5. Я понимал, что котенку найдут хороший дом, но меня очень задело другое: девушка не успевала даже попрощаться с тем, кого мы вместе выхаживали. Я впервые так ясно почувствовал, что ее боль для меня — не что-то отдельное, а почти моя собственная. Может, звучит странно, но именно тогда я понял: я хочу быть с человеком, чьи чувства для меня настолько важны.
«Бриллиантовая свадьба или 60 лет вместе!»
- У меня была кошка, которую он, как мне казалось, не любил. Или делал вид, что не любит. Постоянно говорил, что он «вообще не кошатник». А однажды он не знал, что я дома, и я услышала, как он поет моей кошке маленькую песенку: какая она красавица и какие у нее милые лапки. Вот тогда я и поняла. Позже он, конечно, признал, что все-таки кошатник. Но для меня тот момент был не только про кошку. В нем вдруг так ясно проявилась его смешная, нежная и открытая сторона, и я поняла, что именно за такого человека хочу выйти замуж.
Я собачница до мозга костей. Но младшая кошка настолько милая и умилительная, что невозможно с ней не сюсюкаться, хотя за это дело можно и лапой по лицу получить... Остальные кошки оставляют равнодушной, даже старшая.
- Зашла в кафе переждать дождь. За соседним столиком сидел симпатичный парень, а я делала вид, что очень занята: пила кофе, рисовала на салфетке кота и писала список дел. Вышло так: «Купить молоко. Забрать посылку. Не пялиться на парня у окна». Когда дождь стих, я вскочила и пошла к выходу. И тут этот самый парень догнал меня у двери со словами: «Девушка, вы забыли...» Я обернулась и увидела в его руке ту самую салфетку. Хотела провалиться сквозь землю, но он улыбнулся и сказал: «Третий пункт, кажется, уже неактуален. Может, начнем со второго кофе?» В итоге я забрала и посылку, и молоко, и его номер. А кот на салфетке до сих пор лежит у нас дома в рамке — как первый совместный документ.
Вместе уже 47 лет
- Познакомились мы банально — на работе. Пару недель общались не то чтобы близко: шуточки, перекидывание фразами, обычные рабочие разговоры. А потом хозяйка съемной квартиры, где я жила, внезапно попросила меня съехать буквально «вотпрямщас». Почему-то именно ему я и рассказала о своей проблеме. Он выслушал и предложил простое решение: «Переезжай ко мне». И всё. С тех пор мы вместе. Через 10 месяцев сыграли свадьбу. Все получилось очень быстро — и очень по любви.
- Мы были друзьями, и он провел у меня выходные — совершенно платонически. Просто приехал, мы гуляли, болтали, смеялись, отлично провели время. А когда он уехал, я вдруг поймала себя на том, что скучаю по нему так, будто он забрал с собой кусочек моего сердца. Я сразу сказала ему, что чувствую. Мы начали встречаться, я познакомила его с родителями, он познакомил меня со своими. А через две недели отношений я сделала ему предложение. Сейчас мы вместе уже 17 счастливых лет.
- Это было наше второе свидание. Ему было так весело, он выглядел таким счастливым, а я просто смотрела на него — и вдруг будто ветер сдул какую-то занавеску. Сердце замерло, и я поняла: вот он, мой человек. И больше всего меня в тот момент злило, что мама оказалась права. Она всегда говорила: «Когда поймешь — поймешь». И вот я поняла.
«Сегодня у моих бабушки с дедушкой 50-летняя годовщина свадьбы. Это их свадебное фото 1969 года»
- Мама много лет считала, что я выбрала «не того» мужа. Он ездит на старой машине и работает учителем труда, а она все вспоминала другого ухажера: «Вот он теперь в Москве». Каждый ее визит заканчивался вздохом: «А ведь за тобой Игорь ухаживал, он теперь в Москве». Я уже давно не спорила, бесполезно. А потом маме понадобилась помощь после больницы. И именно мой муж три недели возил ее по врачам! Тот самый Игорь, кстати, не приехал, хотя мама ему звонила. Однажды мама сказала мне: «Ты знаешь, я, кажется, была неправа». Я ответила: «Мам, не начинай». А она тихо добавила: «Нет, я скажу. Он лучше, чем я думала». Теперь она зовет его по имени, печет ему пироги, а про Игоря у нас дома больше не вспоминают.
А почему, собственно говоря, этот Игорь должен был приехать на помощь посторонней тётьке, из Москвы. Она ему даже не бывшая свекровь, она ему НИКТО.
- Стою в пробке уже минут 40. Решила отвлечься, включила музыку. Выглядываю в окно, а там парень из соседней машины улыбается и кивает. Улыбнулась в ответ и отвернулась. А он не отстает: показывает жестами, мол, опусти стекло. Опускаю. И тут он предлагает вместе послушать музыку. Дальше разговор как-то сам собой пошел о музыке, путешествиях, работе. Вдруг пробка слегка двигается, и он буквально на сантиметр подъезжает вперед, чтобы не терять меня из виду. Потом выдает: «Ты, наверное, подумаешь, что я сумасшедший, но мне кажется, я тебя знаю всю жизнь». Я засмеялась, говорю: «Это ты от скуки уже начинаешь выдумывать». И тут он достает провод от зарядки, скручивает его в кольцо и говорит: «Знаю, это дико, но... выйдешь за меня?». Я сначала зависла, а потом просто не смогла сдержать смех. И сказала «Да!». Уже спустя месяц это кольцо из провода заменилось настоящим! А сегодня у нас годовщина.
Бабушка и дедушка автора вместе уже 59 лет. Их совет для крепких отношений прост: не надо сердиться, а нужно быть терпеливее друг к другу. И разговаривать.
- Я просто шла по улице и услышала как кто-то выкрикнул мое имя. Обернувшись, увидела парня. Он тоже посмотрел на меня. Я спросила, мол, мы знакомы? Нет. Как оказалось, это он звал свою собаку. Меня зовут Маргарита и я еще тогда подумала, что это очень странное имя для животного. В общем, мы разговорились, сейчас живем вместе и все хорошо. За исключением того, что вот сегодня, к примеру, решила схомячить конфеты, достаю их из шкафчика и слышу в коридоре грозное: «Маргарита, нельзя!» До сих пор никак не привыкну, что это не мне.
Как видно, у любви нет универсального сценария, она может начаться в лифте, в пробке или на курсах вождения. Единственное, что объединяет все эти истории: в нужный момент кто-то сделал шаг навстречу, и не прогадал.
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Комментарии
И все жили долго и счастливо и умерли в один день...😂😂😂😂😂😂😂какая однообразная приторная муть