20 человек, которые на прогулке с питомцем не только надышались воздухом, но и вдоволь повеселились
Поводок, миска с водой у порога, любимый ошейник: казалось бы, самая обычная прогулка. Но питомцы умеют превращать даже пятиминутный выход во двор в маленькое событие: собака внезапно оказывается звездой района, кот на шлейке собирает зрителей, а знакомство у подъезда заканчивается историей, которую потом пересказывает весь двор. В этих историях хозяева просто вышли подышать воздухом, а вернулись с улыбкой, новыми знакомыми и пониманием, что прогулки с питомцами редко проходят строго по плану.
"На днях гуляла с собакой во дворе, и проходящий мимо ребенок спросил: "У вас чихуахуа? Или овчарка?""
Внимание: чихуахуа!
- Привезла жениха знакомиться с родителями в деревню. Мой Томас, между прочим, из Лиона, еще и явился с собакой Кафкой и говорящим попугаем Камю. Едем на дачу, я чувствую себя принцессой из «Бременских музыкантов». Родителей заранее просила держать лицо попроще. И вот у самой калитки Кафка срывается с поводка, а Камю начинает орать на всю улицу: «Томас, кольцо! Томас, вставай на одно колено!» Оказалось, жених хотел сделать мне предложение вечером у реки, но попугай сдал весь сценарий раньше времени. В итоге Томас покраснел, папа расхохотался и сказал: «Чего тянуть? Делай уже сейчас». Так мне сделали предложение прямо у калитки, под лай Кафки и аплодисменты половины улицы.
«„Мам, смотри, толстая такса“. Наш бассет-хаунд уже привык быть таксой»
У этого пса на прогулке есть обязательный пункт маршрута: поздороваться с соседями и устроить с ними маленькую «кофейную паузу».
- У наших соседей есть пес, который каждое утро выходит гулять строго по маршруту. Сначала газон, потом лавочка у подъезда, потом окно кофейни на первом этаже. Хозяин уже смеется, что они не гуляют, а «обходят владения». Самое смешное, что бариста тоже вошла в ритуал: видит их издалека, машет и говорит: «Доброе утро, начальник района!» Пес важно виляет хвостом и только после этого соглашается идти дальше.
Модный наряд, чтобы остальные собаки района обзавидовались!
- Вышла погулять с котом на шлейке во дворе, соседи привыкли, что у нас особенный питомец, гуляющий как собака. В этот раз рядом остановилась незнакомая женщина, долго смотрела и вдруг спрашивает: «А это правда кот или вы просто так шутите, что кот?» Отвечаю: «Правда кот, просто с характером». Она замолчала, потом тихо говорит: «Просто у меня муж не верит, что котов можно на шлейке гулять, поспорили на ужин в ресторане». Через минуту она уже фотографировала моего Барсика со всех ракурсов как доказательство для мужа. Через неделю встретила ее снова, уже с собственным котом на новенькой шлейке. «Муж проспорил, теперь у нас тоже такой модный питомец».
Удобно же?
- Гуляем с моей Булочкой по бульвару, и вдруг она начинает лаять на детскую коляску, стоящую возле скамейки. Я хватаю собаку, чтоб скорее унести, пока ребенок не проснулся, заглядываю в коляску и роняю челюсть — там сидит огромный рыжий котяра и сверкает на нас глазами. Его хозяйка-бабушка еще и шикнуть на нас успела, пока мы ноги уносили.
- Против обаяния некоторых хвостатых просто невозможно устоять. Одно время часто встречала соседа с роскошной собакой. Однажды не удержалась и, стоя в очереди, ляпнула: «Ну кто же это тут такой красивый?!» Сосед смущенно на меня посмотрел, а потом, видимо, сообразил, что фраза адресована вовсе не ему, а его собаке.
Внимание! «Гипермопс»
- Купила своей таксе ярко-желтый комбинезон, чтобы не отмывать вечно грязное пузо после прогулок. Идем с ней такие нарядные по парку, и тут замечаю парня на скамейке. Он тоже явно меня приметил и заулыбался. Проходим мимо, а он вслед: «Девушка, у вас очень красивая сосиска в тесте». Оборачиваюсь в полном недоумении: «Что, простите?» А он глазами показывает на собаку. Опускаю взгляд — из комбинезона торчат только мордочка и хвост — и понимаю, что да, моя такса сейчас и правда один в один сосиска в тесте.
Делаем «бабулю»!
Это же Гарфилд!
Собака из приюта едет совершать свое первое восхождение на местную гору
- Гулять с самоедом — это как выходить на улицу с Райаном Гослингом. Мы с женой можем надеть свои самые стильные шмотки, но все внимание достается только ему. Каждая вторая проходящая мимо женщина, ребенок и треть суровых мужиков считают своим долгом сказать: «Ой, какой красавец!» А «красавец» не просто идет, а плывет по тротуару в лучах славы. Я в этот момент чувствую себя просто его скромным телохранителем. У парня почти десять лет стажа в элитном амплуа, и он не устает от славы ни на секунду.
- У нас кот был, который уходил утром гулять, вечером приходил и ел за троих. Думали, ну гулял весь день, голодный. Несколько раз обращали внимание, что лапы чистые, хотя на улице дождь. Не придали значения, вдруг по подвалу шляется. Через время узнали, что он уже месяца 3 как, утром выходил, поднимался к соседке, весь день у нее ел и спал, потом домой приходил, типа голодный и уставший. Опять ел и спать заваливался.
Что же думают эти овчарушки? Скорее всего: «Быстрее, быстрее, разгоняй свою карету!»
- Обычно вечером нашего пса выгуливал парень, а тут он задержался на работе, и поводок достался мне. Выхожу, думаю: сейчас быстро круг вокруг дома и обратно. Но пес вместо привычного маршрута уперся лапами у соседнего подъезда и сел напротив лавочки. Я тяну, уговариваю, обещаю парк — бесполезно. Сидит и смотрит на дверь, будто ждет важную встречу. Через пару минут из подъезда выходит пожилая соседка с пакетом семечек и говорит: «О, мой кавалер уже на месте». Я зависла. Оказалось, мой парень уже месяц водил пса по вечерам мимо этой лавочки, а тот каждый раз подходил к соседке здороваться и сидел рядом, пока она рассказывала ему новости двора. Теперь я знаю, что у нашей собаки есть своя вечерняя социальная жизнь, а мы с парнем — просто люди, которые по очереди держат поводок.
«Здравствуйте. Она такса-переросток. Тоже бассет, но бретонский. До свидания»
Кажется, у каждого питомца есть собственная карта района: любимая лавочка, знакомый дворник, кофейня с миской воды и соседи, которых обязательно нужно поприветствовать. А куда первым делом ведет вас на прогулке ваш хвостатый спутник? Расскажите в комментариях.