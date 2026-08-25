19 историй о проявлениях заботы, от которых тепло, как от чая с лимоном прохладным вечерком
Истории
25.08.2026
Иногда один маленький жест способен подарить больше радости, чем навороченный фен Дайсон. Добрые слова, помощь или забота без повода остаются в памяти надолго и превращаются в теплые воспоминания. Такие моменты напоминают, что рядом есть люди, которым действительно не все равно. Мы собрали истории о заботе, которые смогли согреть сердце и сделать чей-то день немного светлее.
- Мне 34 года. Вчера прохожу мимо комнаты, а муж чистит телефон, удаляет все ненужное. И тут ему попалась моя фотография. Лежит, смотрит на нее и говорит: «Моя бусинка». И целует экран. Меня это так сильно растрогало. И в этот момент я поняла, почему с другими не получалось. У меня появилось ощущение, что мой главный фанат — это мой муж. И, наверное, это одно из самых приятных ощущений на свете.
altynai_prelsky
- Утром нашла у себя в кровати куклу. Стала ее рассматривать, вошел сын: «Нравится мой подарок?» Говорю, мол, красивая. Сынишка: «А ты хорошо ее рассмотрела?» И тут сын вышел из комнаты и вернулся с двумя моими детскими фотографиями: «Вот, посмотри, эта кукла очень похожа на тебя в детстве, поэтому я ее тебе купил. Пусть будет в твоей коллекции». Глядя то на куклу, то на свои старые детские фотографии я невольно искала сходство. Вроде я, а вроде нет. Но, как говорится, со стороны оно виднее. К слову, я коллекционер-реставратор старых и современных кукол.
«Первое фото — та самая кукла. На втором фото мне 9 месяцев, на третьем — чуть больше года»
- Первый раз, когда замуж вышла, подарила мужу билет на его любимую группу. Я только ушла с работы, была в поисках, некоторые накопления были. Снимали квартиру. В общем, с моей стороны это был дорогой достаточно подарок. Но к нам в город не часто хорошие группы приезжали и упустить такую возможность я не могла. Муж переживал, хотел купить второй билет для меня, но я сказала, что зато комп весь вечер мой и я могу спокойно играть. С концерта вернулся счастливый.
- Мне жена подарила на 30-летие электрогитару. Gibson, одна из винтажных моделей, которую я бы сроду себе сам не купил, просто не смог бы на свое хобби потратить ее цену. Моя дражайшая втихушку взяла дополнительную нагрузку на работе, с полгода (по моим прикидкам, сама она так и не рассказала) копила. Поскольку сама не разбирается, знала только фирму и название линейки, наняла гитарного мастера для консультации по выбору. Сама разобралась с покупкой, отдала инструмент тому самому мастеру для доводки в состояние «прямо сейчас бери и играй». И вручила мне на 30-летие. Сказать, что я удивился — очень мягко будет.
«Мне дочурка вчера приготовила вот такой обед. Вкуснее ничего, кажется, не ела»
- Через пару месяцев после замужества я уволилась с работы, потому что поняла, что расти там уже некуда. Пока искала новую, сидела дома без своих денег, занималась домашними делами. И моя свекровь, зная и понимая, что сама я ничего не попрошу, начала тайком оставлять мне на комоде небольшие суммы. А когда я спрашивала, кто оставил деньги, она с таким спокойным лицом говорила, что не знает. Муж, естественно, тоже оставлял деньги.
malika_quanova
- Сейчас к подъезду приехало бизнес-такси. Девушка вышла, в рубашечке, брючках, открывает дверь перед пассажиром. А пассажир мужчина, смотрит на нее и говорит, мол, вы что делаете? Она: «Это сервис». И он такой: «Да меня застыдят, если увидят, что мне девушка дверь открывает. Давай я тебе дверь открою или, хочешь, сам сяду за руль, а ты сзади отдохнешь, посидишь в телефоне? У меня доча, когда едем, всегда тик-токи смотрит». Такой милый мужик.
myth_4e
Автор поста кормила ворон арахисом в местном парке и вдруг к ее ноге подкатился стеклянный шарик — подарок
- Много лет назад было. Мы гуляли по родной Кантемировской. Остановился рядом черный бумер, оттуда вылез чувак, сказал, что занимается бизнесом, а мы такие красивые, что он хочет сделать нам подарок. Залез в багажник, вынул красивые пакетики и вручил нам. Там оказалось роскошное французское белье! Я потом лет 20 носила, качество было не ровня нынешнему. Сел в машину обратно и уехал. В общем, есть, что вспомнить.
sweet_flat
- У меня супруга работает юристом. Постоянно то суды, то встречи с клиентами, то поездки по разным инстанциям. Поэтому я решил сделать ей хороший подарок для работы. Закупил материалы, фурнитуру, наваял выкройку. Осталось только сделать. Но как сделать в тайне, чтобы не испортить сюрприз? И тут, как по заказу, супруга уехала на 2 недели к родителям в другой город. И все вечера и выходные я развлекался. По итогу я сшил ей портфель под документы. А чтобы не дарить пустой портфель, купил ей теплые перчатки. Самой лучшей наградой были светящиеся глаза любимой!
Кот по кличке Гаспачо обожает приносить хозяйке цветы и громко мяукать, привлекая внимание
- Муж своим детям от бывшей жены на Новый год подарил по набору прозрачных елочных шаров, а внутри каждого шара памятные фотографии об их детстве, о папе и совместные фото с папой. Удивительно, он никак не мог наладить отношения с ними, но после подарка лед тронулся и стали общаться.
- Работал в магазине бытовой техники. Заходит женщина в возрасте, красивая!Останавливается возле дорогущего телевизора и долго смотрит на него. Я подхожу, дальше диалог:
— Молодой человек, расскажите об этом телевизоре.
— Одна из последних моделей на рынке, отличная картинка, дизайн.
— Как будет показывать футбол и игры PS4?
— Конечно же, превосходно.
— Как думаете, мужу понравится?
— Думаю, он будет в восторге!
Суть: у мужа юбилей, 50 лет. Приходили в наш магазин за холодильником и женщина заметила, что муж стоит перед этим телеком с глазами полными счастья и слез от цены (500 тыс. на тот момент). Мужа своего она знает, он никогда сам такое не купит, вот и приняла решение подарить — с ее слов, 50 лет два раза не бывает. Когда оформляли доставку, я нелепо пошутил: «Даааа, вот бы мне такую жену, как вы». На что был ответ: «А вы уверены, что смогли бы меня терпеть 26 лет?»
На женщину из моего рассказа 7 здоровых взрослых мужиков смотрели с огромным и искренним уважением. 26 лет вместе и такие подарки.
Автор — юрист, отремонтировал свой домашний офис, но и про питомцев не забыл
«Контора „Лапы правосудия“. Белла, Перчик и Чип. Наш слоган: „Если вы замышляете какую-то шалость, еще не значит, что вы виновны“».
- Моя кошка однажды решила, что если я отказываюсь давать ей лакомства, то мне просто нужна какая-то плата за них. Я говорю «больше никаких лакомств», и она уходит искать мне крышку от бутылки. Если это не срабатывает, то мышку с кошачьей мятой или салфетку со стола. Она будет продолжать приносить мне разные вещи, навязчиво мяукая, пока я не сдамся и угощу ее чем-нибудь вкусненьким.
- Два года не видела своего любимого человека. Я жила на западе от Москвы, а он жил в Сибири. И вот он поехал на неделю в Питер, где жили наши друзья. Я приехала на пару дней тоже. Очень тепло встретились. Вернулась домой, потому что мне дали только три дня отгулов. Прошло дня два-три. Суббота, занимаюсь хозяйством. Звонок в дверь. Открываю дверь, — на пороге он. — «Ты же собирался в Москву, а там на самолет!» — «Решил сделать маленький крюк и заехать к тебе, чтобы еще раз увидеться на прощание.» И через полчаса сделал мне предложение. Через шесть месяцев мы поженились.
Чтобы собакены могли наблюдать за животными на ферме, им проделали специальное окошко в заборе. Своего рода маленький собачий телевизор
- Подруга подарила шоколадку на юбилей. Я удивилась, но виду не подала — дама она не бедная, стабильно в отпуск на курорты летает. В общем, осадочек остался. И как-то не выдержала, спросила, мол, по-твоему, это нормальный подарок? Она аж опешила: «Ты шоколадку съела?» Говорю, что нет. «Так открой». Через минуту я уже перед ней извинялась, потому что не знала, что там внутри! Подруга аккуратно вскрыла упаковку, спрятала приличную сумму и заклеила обратно. Хотела сюрприз устроить, а чуть дружбу не испортила.
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- У нас сосед был человеком щедрым. Помню, он сыну снегокат купил — классный оранжевый снегокат. А сын уперся, что хотел синий. Ну, сосед вынес на горку у дома и сказал ребятне, мол, катайтесь, кто хочет! Сколько радости у малышни было! Правда, вечером потом снегокат соседу все равно вернули, мол, спасибо, мы накатались. Ну и сын пересмотрел свое отношение к подарку.
Иногда достаточно совсем немного, чтобы подарить другому человеку счастье и повод улыбнуться. А какое проявление заботы особенно тронуло вас?
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