17 историй о подарках, в которых есть все — от маленьких радостей до большого счастья

Два года не видела своего любимого человека. Я жила на западе от Москвы, а он жил в Сибири, потом служил в армии на Камчатке. Когда вернулся из армии, поехал на неделю в Питер, где жили наши друзья. Я приехала на пару дней тоже. Очень тепло встретились. Вернулась домой, потому что мне дали только три дня отгулов. Прошло дня два-три. Суббота, занимаюсь хозяйством. Звонок в дверь. Открываю дверь, - на пороге он. - "Ты же собирался в Москву, а там на самолёт!" - "Решил сделать маленький крюк и заехать к тебе, чтобы ещё раз увидеться на прощание." И через полчаса сделал мне предложение. Через шесть месяцев мы поженились.