17 историй о подарках, в которых есть все — от маленьких радостей до большого счастья
Самые ценные подарки далеко не всегда измеряются их стоимостью, ведь больше всего нас трогает искреннее внимание и забота близких людей. Иногда, чтобы почувствовать себя абсолютно счастливым, достаточно получить на семилетие свой первый школьный портфель, прочитать записку в букете от дочки или устроить пляжную вечеринку прямо в ванной. Наша новая подборка объединила простые и добрые рассказы читателей, в которых подобные маленькие радости и спонтанные сюрпризы создают невероятно светлые зарисовки, дарящие каждому из нас любовь и надежду.
- Вышли мы как-то погулять уже далеко за полночь. Смотрим: женский велик стоит у бордюра с шариками и ленточками. Сделали круг по району, возвращаемся — велик стоит. Смотрим, а на нем бумажка: «Бери, это тебе!» — и номер телефона. Позвонили, а там мужской голос говорит, что если нам велик понравился, то можем забирать себе. Мы так поняли, что мужчина сделал подарок девушке, а презент ей не понравился, и он подарил его первым прохожим... Спасибо за подарок!
- До сих пор в деталях помню утро своего седьмого дня рождения! Как я просыпаюсь от поцелуев мамы и папы, как они мне, сонной, дарят подарок, о котором я мечтала — портфель! Мой первый школьный портфель! Он был черный с оранжевыми вставками... Я была бесконечно счастлива и потом весь день носила его, не снимая. Много было презентов потом, но этот портфель — самый лучший подарок!
- Я как-то притащила домой 4 мешка песка и рассыпала его в ванной. Поставила пальму, купила в магазине кокосы, цветочные бусы и гавайский костюм для себя. Устроила мини-отпуск для парня, чтобы он мог полежать с вкусняшками в ванной и отдохнуть. Просто у него много работы и он давно не был в отпуске.
«На день рождения дарили всякое: дорогое, необычное, желанное... Но лучший подарок был от мужа — это самоедская собака Дара. У нас с ней любовь»
- Свекровь передала мне огромную коробку с легендарным перламутровым сервизом «Мадонна». Муж заходит и говорит: «Слушай, ты расставь все на столе, я для мамы сфоткаю, что ничего не побилось». Я со вздохом поднимаю тяжелую крышку супницы, а там лежат две бархатные коробочки: в одной — золотые сережки с розовым рубином, а в другой красивые запонки. Муж в этот момент и сам удивился не меньше моего. Оказалось, этот сервиз родителям мужа подарили на свадьбу, но они его даже не открывали, а сейчас решили передарить нам. И они вообще не знали, что в супнице был сюрприз! Придется мужу под запонки новую рубашку покупать...
- Познакомились с парнем, влюбились до дрожи в коленках, стали встречаться. Он из Владивостока, я из Москвы — 4 месяца любви на расстоянии. На днях было полгода с начала отношений. С самого утра ждала, что он вспомнит, поздравит — так нет, забыл. Было очень обидно, раньше помнил. Написал: «Подожди, сейчас приду», — и вышел из онлайна. Я расстроилась в конец, и тут звонок в дверь. Открываю дверь, а на пороге стоит он! Визгов было море! Думала, такое только в фильмах бывает. Очень его люблю, он — мой лучший подарок.
Два года не видела своего любимого человека. Я жила на западе от Москвы, а он жил в Сибири, потом служил в армии на Камчатке. Когда вернулся из армии, поехал на неделю в Питер, где жили наши друзья. Я приехала на пару дней тоже. Очень тепло встретились. Вернулась домой, потому что мне дали только три дня отгулов. Прошло дня два-три. Суббота, занимаюсь хозяйством. Звонок в дверь. Открываю дверь, - на пороге он. - "Ты же собирался в Москву, а там на самолёт!" - "Решил сделать маленький крюк и заехать к тебе, чтобы ещё раз увидеться на прощание." И через полчаса сделал мне предложение. Через шесть месяцев мы поженились.
«Мне жена вот такой букет подарила!»
Какой прекрасный букет!! К такому букету ещё флакон пивасика, а лучше ящик, и позвать друзей.
- Был знакомый, подкатывал, но меня не сильно интересовал. В итоге заявила, что хочу за свидание Дайсон. Он сказал, что я, конечно, обнаглела, но в итоге на следующий день курьер привез фен. И тишина. Тут я уже сама ему начала писать, спрашивать: «А когда свидание-то?» Короче, прошло 5 лет, и вчера мы поженились. Муж, кстати, сам смеется, что не так уж и дорого в итоге вышло в пересчете на все годы. Все у нас хорошо, и мы планируем жить долго и счастливо.
- На свой день рождения я хотел себе клавиатуру, но у нас было туговато с деньгами, и девушке я сказал, мол, мне ничего не нужно, все есть — я и праздновать-то не хотел. И вот ночью накануне дня рождения она входит ко мне в комнату и с виноватым видом протягивает мне два маленьких полотеничка. Я в тот момент был готов расплакаться от того, какая она у меня умница, что даже в тяжелое время хоть что-то придумала мне подарить. Я обнял ее с благодарностью, потому что именно это и чувствовал. А утром она подарила мне клавиатуру.
«На день рождения получил подарок от коллег. Было очень приятно! Торт — точная копия моего инструмента»
- Супруга на первых месяцах беременности, весна, идем под руку, не торопясь, по двору. К нам подходит мужик со словами: «Здравствуйте, молодые люди! Позвольте вас отвлечь...» Учитывая, что с аналогичными спичами обычно подходят просить денег, я, не дослушав собеседника, начинаю вежливо говорить, что помочь не могу. А мужик нам: «Вы меня не так поняли! Я просто хотел отдать вам два билета в театр на сегодняшний вечер, так как поругался с супругой, и теперь мы точно туда не пойдем». Мы извинились, он передал нам билеты, мы искренне поблагодарили за подарок и пошли собираться на спектакль.
- Наш сосед по этажу лет 35 назад гонял машины из Германии. Однажды он притащил домой несколько коробок мороженого «Фили» и шоколадки и вручил мне одну коробку мороженого и еще одну коробку с «Марсами» и «Сникерсами» — просто так, по-соседски, потому что раньше многие душевно жили, общались. Вот этот подарок стал одним из ярчайших воспоминаний моего детства!
«Вот такой подарок я презентовал однажды своей девушке. А чем вы удивляли своих любимых?»
- Впахивала как конь, закрыла сделку на миллионы, а шеф вместо премии вручил мне пачку ромашкового чая: «На, выдохни и успокойся!» Дома со злости в стол ее кинула и забыла. Вечером думаю — ладно, хоть чайку попью. Открыла коробку и обомлела — там вместо чайных пакетиков лежат купюры на внушительную сумму и записка от босса: «Спасибо за работу!» Ох, уж этот затейник!
- Подарила парню на день рождения билеты в Париж. Там в этот день был концерт его любимой группы — на него тоже купила билеты, а после написала в соцсетях пост с просьбой к солистам поздравить его на концерте. Они увидели, ответили и поздравили, а барабанщик еще и палочку подарил! Сфоткались с ним. Парень сказал, что такого дня рождения у него еще не было, и этот подарок никто не переплюнет!
«Принесли мне дети сегодня подарок. А потом оказалось, что подарок не один. Второго котенка спрятали в шкаф, думая, что сразу двух я не оставлю. А я оставила»
- А мне друзья совместно с братьями на 25 лет подарили, помимо подарков, еще и фильм про меня. Мы всегда снимали всякую ерунду с друзьями про нас всех, а отец — меня и мое детство. Они смонтировали все так, что это было трогательно и смешно. Я смотрел и ревел... Мои любимые кадры: детство, дача. Я таскаю дырявую кружку крестному, и когда добегаю до него, кружка уже пустая. И я снова бегу и набираю ее. Или вот пятый класс. Я после школы сижу на диване и кидаю учебники на пол, крича трагично: «Уходите, тупые уроки!» Папа ржет, снимает незаметно. Мне 18. Моя первая машина, из которой я выхожу под тектоник, типа, крутой очень. Мне 22. Я валяюсь в гамаке и делаю селфи, кривя лицо, а потом падаю с этого гамака. Офигенный подарок был!
- У меня на прошлой работе коллеги решили сделать подарок моей дочке на Новый год и попросили скинуть варианты, мол, они оттуда что-то выберут и закажут на ПВЗ — я работала удаленно. Скинула несколько вещей на разный бюджет на общую сумму около 5 тысяч. Пришла забирать подарок, а там оказалось вообще все из моего списка плюс еще сладкий подарок! Прошел уже год, но этот момент до сих пор у меня в сердечке. До сих пор помню это чувство тепла от незнакомых, по сути, людей, с которыми мы просто вместе работали.
«Муж всегда, кроме зимы, дарит мне собранные им самим букеты. Эти цветы мне дороже всего на свете!»
Я буду доооолго гнать велосипед.
В глухих лугааааах его остановлю.
Нарву цветооов, и подарю букеееет
Той девушке, которую люблю.
К первым и третьим цветам вопросов нет. А вот вторые... Белые розы на лугах не растут, знаете ли
- На днях курьер мне доставил очень красивый букет цветов. Пока расписывалась, в уме перебрала все имена потенциальных женихов. Оказалось, что это дочка прислала! Там была записка: «Даже когда ты бываешь мегерой, ты у меня лучшая и самая любимая!» Сидела на полу, обнимала букет и рыдала. Это самый лучший подарок в моей жизни!
- За мою жизнь на день рождения мне дарили многое: классную одежду, дорогую технику, цветы, игрушки, предметы интерьера и многое другое. Но самый лучший подарок в моей жизни мне сделали подруги в начальной школе: они нарисовали простенький комикс про нас троих. И столько труда, столько души в этот комикс было вложено! Что может быть круче, чем стать главной героиней нарисованного от руки комикса? С тех пор прошло много лет, а этот подарок пока никто так и не переплюнул. Мы дружим до сих пор.
«Связала небольшой подарок для племянника. Ему очень зашло. Кстати, часы показывают 12:15, потому что он родился в это время»
- Я однажды подарила парню сертификат на полет на самолете, потому как он обмолвился, что мечтал об этом. Я заморочилась, нашла, договорилась, оплатила. Обычно мой возлюбленный по эмоциональному диапазону находится где-то в районе табуретки, но в тот Новый год он скакал по всему дому с криками: «Я буду летать!» Этот подарок я пока что не переплюнула еще.
«Три месяца и 15 000 стежков спустя подарок для начальника готов!»
- Я всегда любила именно синие цветы, и в моем рейтинге выше всех были незабудки. Когда мне было лет 19, ко мне на день рождения подруга пришла с огромной охапкой незабудок и словами: «Представляешь, никогда не видела, чтобы их продавали. А тут еду к тебе, а на остановке бабушка с незабудками сидит. Не могла не купить!» В общем, это был самый запоминающийся букет в моей жизни. Марина, спасибо!
А если вы хотите оставаться на позитивной волне, то вот вам статья с историями из магазинов, от которых на сердце радостно, как от черешни по акции.