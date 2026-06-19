Хорошо, что муж подыграл и согласился. Мог бы сказать: " Вы что, женщина?! Я женат, люблю свою жену, а вы идите-ка в ... конец очереди!" Тогда был бы настоящий прикол.
19 светлых историй из магазинов, от которых на сердце радостно, как от черешни по акции
Обычный поход за продуктами может моментально превратиться в настоящее приключение, если в магазине вас поджидают хорошие люди с чувством юмора. Иногда, чтобы на весь день зарядиться отличным настроением, достаточно получить неожиданный совет от охранника или хурму в подарок от сурового продавца. Наша новая подборка объединила простые истории из супермаркетов и лавок, в которых маленькие радости и поддержка окружающих согревают душу. Эти светлые зарисовки из повседневной жизни возвращают веру в добрых людей, которых можно встретить даже в очереди за хлебом.
- Однажды я в магазине мужа отправила на кассу, а сама ломанулась за забытым сыром. Прихожу, а там уже очередь за мужем, и все с тележками, пятница же. Я, недолго думая, просочилась к мужу и говорю по классике: «Мужчина, вы такой симпатичный и, наверное, богатый! Можно с вами познакомиться? Купите сыр для меня». Конечно, муж подыграл, согласился. Прикол старый, но пару человек в очереди на нас пялились со взглядами из серии «что, блин, вообще происходит?»
- Стою, жду такси возле минимаркета. Жара. Мальчик лет 7 пытается купить баночку ледяной газировки. Продавец — большой и, кажется, не слишком дружелюбный мужчина с бородой. Мальчик подносит карту для оплаты, но там требуется ПИН-код. Набрал — не подошел. Второй раз — снова. Забыл нужную комбинацию ребенок. Грустно ставит эту баночку и собирается уходить. Мужчина, который продавец:
— Забирай газировку!
— Но у меня карта не работает...
— Не переживай, у меня работает, я сам оплачу.
Мальчик забирает эту ледяную банку и счастливый убегает. Иногда удивляюсь, насколько внешность может быть обманчива: весь такой грозный брутал оказался человеком с добрым сердцем.
Во всех историях от Адме грозные бруталы оказываются "мимишными лапочками" с добрым сердцем.
В одном из магазинов Турции. Пушистый консультант сразу готов подсказать, какой корм стоит брать, а какой нет. Консультация платная
- Хожу по супермаркету, рассматриваю вкусняшки всякие. Подходит ко мне охранник и говорит: «Вон там шоколадки вкусные лежат. На ценнике написано 12 рублей, а на кассе пробиваются по 7. Это по секрету», — и ушел. И правда вкусные оказались.
Охранник, просто подрабатывает консультантом. Помогает сбывать залежалый товар.
- В Сербии стою на кассе в маленьком магазинчике. Говорю ждущей рядом пожилой женщине:
— Какие у вас шикарные волосы, я завидую! — а там и правда роскошная копна в крупный естественный завиток, с очень красивой сединой.
— Ой, правда? Спасибо-спасибо, так неожиданно! — дама краснеет, улыбается, машет рукой, расцветает.
— А у меня, а у меня?! — вмешивается продавщица, явно ее подруга.
— У вас тоже прекрасные волосы, — подтверждаю, не покривив душой (там тугой темный узел).
— А почему ты мне этого никогда не говорила?! — подбоченивается первая женщина.
— А ты мне? — приосанивается вторая.
— Девушки, вы обе лепотице и царице! — решительно подытоживаю я.
— Мы все трое кралицы! — хором говорят дамы, расплываясь в улыбках.
— Можно мне в этом храме красоты кое-что купить? — смиренно интересуется покупатель. И настроение наше улучшилось.
Класс! Так можно все языки по Адме выучить. Сербский я уже знаю: лепотице, царице, кралицы. 😀
«Мама попросила купить 3-4 огурчика для окрошки. Похоже, у нас сегодня будет огуречный суп»
Из таких огромных огурцов можно приготовить вкусный огуречный салат. Только нужно ещё чеснок, укроп и соль. Всё нарезать, посолить и в пакет. Хорошо перемешать и в холодос на день. Потом можно по желанию добавить помидоры и в тарелку.
- Бежала по делам, опаздывала, нужно было много чего сделать. Пробегаю мимо супермаркета, а там кошечка сидит, жалобно на всех смотрит, трясется. Думала забежать в магазин, купить ей покушать и побежать дальше. Забежала, купила, подумала... И забила на все, забрала кошку к себе домой, просидела с ней целый день. Она такая ласковая оказалась, прямо домашняя, на колени просилась все время. И так на душе приятно стало! Дела всегда подождут, а вот чья-то жизнь...
В источнике написано, что дело происходило зимой. Понимаю женщину, которая пожалела кошечку. И хорошо, когда можно "забить" на все дела и сидеть дома в тепле с пушистенькой кошенькой на коленях.
- Где-то 2-3 года назад работала на кассе. Каждый день приходили девочки лет 8-10 и шептались между собой, стоя в очереди и глядя на меня. Я тогда думала, мол, может, стрелка у меня кривая или тон неровный... Но в один день они подошли к кассе и сказали: «Здравствуйте, вы очень красивая!» И это было так приятно!
В магазине обнаружен тайный покупатель. Очень тайный, но очень милый
Комментарий из Pikabu "Всегда так неловко, когда у мужика из шорт торчит его дружок" 😀
А щенок, действительно, милаха. Такого взять домой хочется.
- Пришла в магазин с дулькой на голове и в трениках покупать кости для собаки и лытки для холодца. Продавец орет другому: «Суповой набор есть? Есть! Идите туда». Я иду и тут же у прилавка встречаю свою прошлую любовь! А вечером он пишет мне: «С мужем совсем, что ли, у вас трудные времена? Кости покупаешь, пешком ходишь...». Раз в жизни решила до магазина не на нашем внедорожнике доехать, а пешком дойти по-быстренькому, в чем была, и тут на тебе!
Он совсем глупый, потому и бывший?) Даже до магазина нельзя дойти пешком, раз есть машина, то гулять запрещено? А кости берут, чтобы их глодать от бедности, других вариантов не бывает? Какая-то бурная фантазия у человека.
- У меня в Тбилиси не хватило одного лари заплатить за килограмм хурмы в овощной лавке. Я аккуратно выложила одну хурму, на что продавец положил обратно две хурмы и проворчал: «Будешь ты мне тут выкладывать! Тут я решаю».
Будь спокойна, женщина, продавец не торгует себе в убыток. У него "волшебные" весы. Просто, иногда ему хочется вслух сказать: "Тут я решаю!"
Аленки ведут наблюдение
- Я на восьмом месяце зашла за хлебом, стою на кассе. Лето, я в сарафане. И тут парнишка-грузчик говорит мне: «Девушка, а давайте на пляж сходим?» Я с изумлением смотрю на кассиршу, она на меня. У меня живот уже до носа почти! И тут кассирша так дипломатично говорит пареньку: «Девушке, Павлик, солнце противопоказано!» Он все-таки увидел мой живот и покраснел от смущения.
- После работы стою на кассе, жду очереди пробить маленький сок с трубочкой и шоколадку, передо мной мужчина с небольшой продуктовой корзиной. Беру палку-разделитель и ставлю между своими товарами и его. Он посмотрел, убрал, подвинул мое к своему и говорит кассиру: «Это тоже посчитайте». Я начала возражать, немного даже поспорили. Но молодой парень-кассир молча посчитал все вместе, мужчина оплатил. Я поблагодарила, он кивнул и ушел. И неловко, и приятно.
Кажется, мальчик рад началу летних каникул, а девочка осознала, сколько лет ей еще учиться
- А меня в магазине однажды развел ошеломительно красивый рыжий парень с веснушками в соломенной шляпе и клетчатой рубахе. Он взял три огромных яблока, и ему не хватало какой-то мелочи, чтобы купить их все. И был он такой красивый с этими яблоками, как с картинки! Я не устояла, попросила пробить мне в чек его покупку. Продавщица, кстати, не хотела, мол, он частенько так делает. Но я настояла, и он все-таки понес домой яблоки прямо в охапке. Красавчик лет семи.
Наверное, четырех-пятилетним девчонкам, семилетние красавчики выглядят парнями.
История замечательная.
- Стою на кассе в магазине с пакетом муки, как вдруг мужской голос за моей спиной комментирует:
— М-м-м, сразу видно, хозяйственная женщина, пирог будет печь.
— Не пирог, а блины, — отвечаю я.
Оборачиваюсь и вижу колоритно подмигивающего мне мужчину, который продолжает:
— Это же еще лучше! У меня к вашим блинам как раз есть сметанка вкусная.
И пока я пытаюсь осознать новую реальность — вот они какие, оказывается, подкаты в 40+, — он горделиво демонстрирует мне пластиковое ведро на ленте кассы, мол, там сметана вкусная, холодная, ложка стоит, блины дымятся. Я временно теряюсь: понятия не имею, что на такие предложения положено отвечать, расплачиваюсь, и слышу за спиной голос бабули, которая стояла в очереди следом за моим несостоявшимся кавалером:
— Ну, если правда сметана хорошая, я могу взять. У меня голубцы сегодня.
Дядьки 40+ часто считают, что выглядят максимум на 25.😁 А бабулька молодец, его немножко отрезвила
«Сегодня в магазине увидел такое предложение. Стоял и думал, выгодно или нет. Но кот на меня наорал — видимо, ему там больше по нраву. Не купил в итоге»
- Зашла в магазин с собакой на руках. Со мной зашел мужчина. Гляжу, а он с недовольным лицом смотрит на собаку. Ходим по магазину, а он отовсюду на нее косо пялится. Подходим к кассе, он набирает воздуха, я уже готовлюсь к защите, и тут он спрашивает: «А это кто: собака или кошка?» Говорю, мол, щенок. И тут на моих глазах его лицо превратилось с самое доброе лицо на свете, на нем расцвела добрейшая улыбка: «Да вы что! Какая прелесть!» Гладить полез. В общем, то было его привычное лицо на каждый день, а это показалось праздничное.
- Мне было 11 лет, копил на китайские кеды. Собрал 5 рублей мелочью, пошел в универсам покупать и по дороге потерял 15 копеек! Обнаружил это у кассы. Понес кеды обратно, и так 3 раза. Может, надеялся, что размножаться начнут копейки?.. Одна женщина у кассы увидела мои метания, молча забрала у меня кеды и мои несчастные деньги, заплатила за обувь и отдала ее мне. Столько счастья было! До сих пор помню этот случай и благодарен ей!
Друг всегда приютит
- 80-е. В некоторых сельмагах товары продавали только работникам колхозов или совхозов. Приехали мы в сельмаг, а там скандинавские свитеры и кофты. Но купить могут только колхозники. Никакие уговоры на продавцов не действуют. Стоим на улице. Смотрю: идет бабулечка, я к ней. Прошу купить мне кофточку. Бабулечка спрашивает, не городская ли я. Нет, говорю, и называю соседнее село, где у мамы дом, наша дача, называю мамину девичью фамилию. И тут бабуля: «А Лидуху Пасхину знаешь?» — «Так это тетя моя, мамина родная сестра». Оказывается, эта бабулечка с моей тетей на ферме когда-то работала. И она кофточку мне купила, а мы ей килограмм шоколадных конфет подарили. Отказывалась до последнего.
- Выхожу из магазина, полные руки пакетов, а на выходе поперек дверей мужик стоит, здоровый такой. Смотрит на меня и не двигается с места, сзади две женщины подошли и тоже встали. Этот амбал на меня смотрит сверху вниз и говорит: «Ну?!», а я ему грозно так и громко: «Гав!» Он аж отпрыгнул. Ржали все!
Как мужик, хотя бы и здоровый, мог стоять поперёк дверей?! Поперек дверей можно только лежать.
Очень своеобразный манекен. Зато костюмчик сидит!
- Муж заходит с собакой в магазин, а она у нас разноглазая: один глаз голубой, а второй — наполовину голубой, а наполовину карий. Какой-то мужик восхитился собакой, потискал ее, поднимает глаза на мужа и такой:
— Косоглазый?
Муж сразу:
— Я, что ли? Вроде не замечал...
Неловкая пауза, посмеялись потом.
- Умеете ли вы быть убедительными? Давно дело было, в Питере. Супермаркет. Муж берет с полки сэндвич. Я ему:
— Сэндвич-то зачем? Дома еды что ли нет нормальной?
Согласился. Кладет на место. Гляжу, а мужчина-то не мой! Перепутала. Но все равно, лишним не было.
- Стою в магазине в Анталии. Покупаю сладости детям на остатки лир, чтобы домой не везти. Набрала. Касса. И мне не хватает 50 лир. Говорю кассиру:
— Уберите что-нибудь.
И тут мужчина рядом спрашивает:
— А можно я оплачу? Сколько не хватает?
Я зависла. Такое со мной впервые. Объясняю, что не смогу ему перевести. А он улыбнулся, оплатил и сказал:
—Не нужно.
Я вышла из магазина счастливая.
Мы так часто говорим про людей плохо, а мир — вот он. В 50 лирах от незнакомца для твоих детей. Добро есть, оно в мелочах. Давайте напомним друг другу, что мир добрее, чем кажется.
А если вы хотите оставаться на позитивной волне, то вот вам статья о семейных буднях, полных любви и маленьких радостей.