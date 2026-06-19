19 светлых историй из магазинов, от которых на сердце радостно, как от черешни по акции

Истории
19.06.2026
19 светлых историй из магазинов, от которых на сердце радостно, как от черешни по акции

Обычный поход за продуктами может моментально превратиться в настоящее приключение, если в магазине вас поджидают хорошие люди с чувством юмора. Иногда, чтобы на весь день зарядиться отличным настроением, достаточно получить неожиданный совет от охранника или хурму в подарок от сурового продавца. Наша новая подборка объединила простые истории из супермаркетов и лавок, в которых маленькие радости и поддержка окружающих согревают душу. Эти светлые зарисовки из повседневной жизни возвращают веру в добрых людей, которых можно встретить даже в очереди за хлебом.

  • Однажды я в магазине мужа отправила на кассу, а сама ломанулась за забытым сыром. Прихожу, а там уже очередь за мужем, и все с тележками, пятница же. Я, недолго думая, просочилась к мужу и говорю по классике: «Мужчина, вы такой симпатичный и, наверное, богатый! Можно с вами познакомиться? Купите сыр для меня». Конечно, муж подыграл, согласился. Прикол старый, но пару человек в очереди на нас пялились со взглядами из серии «что, блин, вообще происходит?»
allo4chkax
Светлана БМВ
только что

Хорошо, что муж подыграл и согласился. Мог бы сказать: " Вы что, женщина?! Я женат, люблю свою жену, а вы идите-ка в ... конец очереди!" Тогда был бы настоящий прикол.

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  • Стою, жду такси возле минимаркета. Жара. Мальчик лет 7 пытается купить баночку ледяной газировки. Продавец — большой и, кажется, не слишком дружелюбный мужчина с бородой. Мальчик подносит карту для оплаты, но там требуется ПИН-код. Набрал — не подошел. Второй раз — снова. Забыл нужную комбинацию ребенок. Грустно ставит эту баночку и собирается уходить. Мужчина, который продавец:
    — Забирай газировку!
    — Но у меня карта не работает...
    — Не переживай, у меня работает, я сам оплачу.
    Мальчик забирает эту ледяную банку и счастливый убегает. Иногда удивляюсь, насколько внешность может быть обманчива: весь такой грозный брутал оказался человеком с добрым сердцем.
mari.gvrl
Светлана БМВ
только что

Во всех историях от Адме грозные бруталы оказываются "мимишными лапочками" с добрым сердцем.

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В одном из магазинов Турции. Пушистый консультант сразу готов подсказать, какой корм стоит брать, а какой нет. Консультация платная

  • Хожу по супермаркету, рассматриваю вкусняшки всякие. Подходит ко мне охранник и говорит: «Вон там шоколадки вкусные лежат. На ценнике написано 12 рублей, а на кассе пробиваются по 7. Это по секрету», — и ушел. И правда вкусные оказались.
  • В Сербии стою на кассе в маленьком магазинчике. Говорю ждущей рядом пожилой женщине:
    — Какие у вас шикарные волосы, я завидую! — а там и правда роскошная копна в крупный естественный завиток, с очень красивой сединой.
    — Ой, правда? Спасибо-спасибо, так неожиданно! — дама краснеет, улыбается, машет рукой, расцветает.
    — А у меня, а у меня?! — вмешивается продавщица, явно ее подруга.
    — У вас тоже прекрасные волосы, — подтверждаю, не покривив душой (там тугой темный узел).
    — А почему ты мне этого никогда не говорила?! — подбоченивается первая женщина.
    — А ты мне? — приосанивается вторая.
    — Девушки, вы обе лепотице и царице! — решительно подытоживаю я.
    — Мы все трое кралицы! — хором говорят дамы, расплываясь в улыбках.
    — Можно мне в этом храме красоты кое-что купить? — смиренно интересуется покупатель. И настроение наше улучшилось.
kshkmolochnikova
Светлана БМВ
только что

Класс! Так можно все языки по Адме выучить. Сербский я уже знаю: лепотице, царице, кралицы. 😀

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«Мама попросила купить 3-4 огурчика для окрошки. Похоже, у нас сегодня будет огуречный суп»

ADME
Светлана БМВ
только что

Из таких огромных огурцов можно приготовить вкусный огуречный салат. Только нужно ещё чеснок, укроп и соль. Всё нарезать, посолить и в пакет. Хорошо перемешать и в холодос на день. Потом можно по желанию добавить помидоры и в тарелку.

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  • Бежала по делам, опаздывала, нужно было много чего сделать. Пробегаю мимо супермаркета, а там кошечка сидит, жалобно на всех смотрит, трясется. Думала забежать в магазин, купить ей покушать и побежать дальше. Забежала, купила, подумала... И забила на все, забрала кошку к себе домой, просидела с ней целый день. Она такая ласковая оказалась, прямо домашняя, на колени просилась все время. И так на душе приятно стало! Дела всегда подождут, а вот чья-то жизнь...
Светлана БМВ
только что

В источнике написано, что дело происходило зимой. Понимаю женщину, которая пожалела кошечку. И хорошо, когда можно "забить" на все дела и сидеть дома в тепле с пушистенькой кошенькой на коленях.

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  • Где-то 2-3 года назад работала на кассе. Каждый день приходили девочки лет 8-10 и шептались между собой, стоя в очереди и глядя на меня. Я тогда думала, мол, может, стрелка у меня кривая или тон неровный... Но в один день они подошли к кассе и сказали: «Здравствуйте, вы очень красивая!» И это было так приятно!
li1unes12

В магазине обнаружен тайный покупатель. Очень тайный, но очень милый

Светлана БМВ
только что

Комментарий из Pikabu "Всегда так неловко, когда у мужика из шорт торчит его дружок" 😀
А щенок, действительно, милаха. Такого взять домой хочется.

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  • Пришла в магазин с дулькой на голове и в трениках покупать кости для собаки и лытки для холодца. Продавец орет другому: «Суповой набор есть? Есть! Идите туда». Я иду и тут же у прилавка встречаю свою прошлую любовь! А вечером он пишет мне: «С мужем совсем, что ли, у вас трудные времена? Кости покупаешь, пешком ходишь...». Раз в жизни решила до магазина не на нашем внедорожнике доехать, а пешком дойти по-быстренькому, в чем была, и тут на тебе!
mamasita_ecolog
Lisenok22
только что

Он совсем глупый, потому и бывший?) Даже до магазина нельзя дойти пешком, раз есть машина, то гулять запрещено? А кости берут, чтобы их глодать от бедности, других вариантов не бывает? Какая-то бурная фантазия у человека.

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  • У меня в Тбилиси не хватило одного лари заплатить за килограмм хурмы в овощной лавке. Я аккуратно выложила одну хурму, на что продавец положил обратно две хурмы и проворчал: «Будешь ты мне тут выкладывать! Тут я решаю».
irinanemkova_lawyer
Светлана БМВ
только что

Будь спокойна, женщина, продавец не торгует себе в убыток. У него "волшебные" весы. Просто, иногда ему хочется вслух сказать: "Тут я решаю!"

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Аленки ведут наблюдение

  • Я на восьмом месяце зашла за хлебом, стою на кассе. Лето, я в сарафане. И тут парнишка-грузчик говорит мне: «Девушка, а давайте на пляж сходим?» Я с изумлением смотрю на кассиршу, она на меня. У меня живот уже до носа почти! И тут кассирша так дипломатично говорит пареньку: «Девушке, Павлик, солнце противопоказано!» Он все-таки увидел мой живот и покраснел от смущения.
  • После работы стою на кассе, жду очереди пробить маленький сок с трубочкой и шоколадку, передо мной мужчина с небольшой продуктовой корзиной. Беру палку-разделитель и ставлю между своими товарами и его. Он посмотрел, убрал, подвинул мое к своему и говорит кассиру: «Это тоже посчитайте». Я начала возражать, немного даже поспорили. Но молодой парень-кассир молча посчитал все вместе, мужчина оплатил. Я поблагодарила, он кивнул и ушел. И неловко, и приятно.
sadcat648
Jelena
только что

Вот это реальная история, а не "ваши покупки оплачены ранее".

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Кажется, мальчик рад началу летних каникул, а девочка осознала, сколько лет ей еще учиться

  • А меня в магазине однажды развел ошеломительно красивый рыжий парень с веснушками в соломенной шляпе и клетчатой рубахе. Он взял три огромных яблока, и ему не хватало какой-то мелочи, чтобы купить их все. И был он такой красивый с этими яблоками, как с картинки! Я не устояла, попросила пробить мне в чек его покупку. Продавщица, кстати, не хотела, мол, он частенько так делает. Но я настояла, и он все-таки понес домой яблоки прямо в охапке. Красавчик лет семи.
hizhina_chu
Светлана БМВ
только что

Наверное, четырех-пятилетним девчонкам, семилетние красавчики выглядят парнями.
История замечательная.

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  • Стою на кассе в магазине с пакетом муки, как вдруг мужской голос за моей спиной комментирует:
    — М-м-м, сразу видно, хозяйственная женщина, пирог будет печь.
    — Не пирог, а блины, — отвечаю я.
    Оборачиваюсь и вижу колоритно подмигивающего мне мужчину, который продолжает:
    — Это же еще лучше! У меня к вашим блинам как раз есть сметанка вкусная.
    И пока я пытаюсь осознать новую реальность — вот они какие, оказывается, подкаты в 40+, — он горделиво демонстрирует мне пластиковое ведро на ленте кассы, мол, там сметана вкусная, холодная, ложка стоит, блины дымятся. Я временно теряюсь: понятия не имею, что на такие предложения положено отвечать, расплачиваюсь, и слышу за спиной голос бабули, которая стояла в очереди следом за моим несостоявшимся кавалером:
    — Ну, если правда сметана хорошая, я могу взять. У меня голубцы сегодня.
martynova_texts
Арти
только что

Дядьки 40+ часто считают, что выглядят максимум на 25.😁 А бабулька молодец, его немножко отрезвила

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«Сегодня в магазине увидел такое предложение. Стоял и думал, выгодно или нет. Но кот на меня наорал — видимо, ему там больше по нраву. Не купил в итоге»

  • Зашла в магазин с собакой на руках. Со мной зашел мужчина. Гляжу, а он с недовольным лицом смотрит на собаку. Ходим по магазину, а он отовсюду на нее косо пялится. Подходим к кассе, он набирает воздуха, я уже готовлюсь к защите, и тут он спрашивает: «А это кто: собака или кошка?» Говорю, мол, щенок. И тут на моих глазах его лицо превратилось с самое доброе лицо на свете, на нем расцвела добрейшая улыбка: «Да вы что! Какая прелесть!» Гладить полез. В общем, то было его привычное лицо на каждый день, а это показалось праздничное.
camilaesen
  • Мне было 11 лет, копил на китайские кеды. Собрал 5 рублей мелочью, пошел в универсам покупать и по дороге потерял 15 копеек! Обнаружил это у кассы. Понес кеды обратно, и так 3 раза. Может, надеялся, что размножаться начнут копейки?.. Одна женщина у кассы увидела мои метания, молча забрала у меня кеды и мои несчастные деньги, заплатила за обувь и отдала ее мне. Столько счастья было! До сих пор помню этот случай и благодарен ей!
anzorzakaraya

Друг всегда приютит⁠⁠

  • 80-е. В некоторых сельмагах товары продавали только работникам колхозов или совхозов. Приехали мы в сельмаг, а там скандинавские свитеры и кофты. Но купить могут только колхозники. Никакие уговоры на продавцов не действуют. Стоим на улице. Смотрю: идет бабулечка, я к ней. Прошу купить мне кофточку. Бабулечка спрашивает, не городская ли я. Нет, говорю, и называю соседнее село, где у мамы дом, наша дача, называю мамину девичью фамилию. И тут бабуля: «А Лидуху Пасхину знаешь?» — «Так это тетя моя, мамина родная сестра». Оказывается, эта бабулечка с моей тетей на ферме когда-то работала. И она кофточку мне купила, а мы ей килограмм шоколадных конфет подарили. Отказывалась до последнего.
Екатерина Кузнецова / Dzen
  • Выхожу из магазина, полные руки пакетов, а на выходе поперек дверей мужик стоит, здоровый такой. Смотрит на меня и не двигается с места, сзади две женщины подошли и тоже встали. Этот амбал на меня смотрит сверху вниз и говорит: «Ну?!», а я ему грозно так и громко: «Гав!» Он аж отпрыгнул. Ржали все!
rina240660

Очень своеобразный манекен. Зато костюмчик сидит!

  • Муж заходит с собакой в магазин, а она у нас разноглазая: один глаз голубой, а второй — наполовину голубой, а наполовину карий. Какой-то мужик восхитился собакой, потискал ее, поднимает глаза на мужа и такой:
    — Косоглазый?
    Муж сразу:
    — Я, что ли? Вроде не замечал...
    Неловкая пауза, посмеялись потом.
kubik_rubiku
  • Умеете ли вы быть убедительными? Давно дело было, в Питере. Супермаркет. Муж берет с полки сэндвич. Я ему:
    — Сэндвич-то зачем? Дома еды что ли нет нормальной?
    Согласился. Кладет на место. Гляжу, а мужчина-то не мой! Перепутала. Но все равно, лишним не было.
mariia.sevidova
  • Стою в магазине в Анталии. Покупаю сладости детям на остатки лир, чтобы домой не везти. Набрала. Касса. И мне не хватает 50 лир. Говорю кассиру:
    — Уберите что-нибудь.
    И тут мужчина рядом спрашивает:
    — А можно я оплачу? Сколько не хватает?
    Я зависла. Такое со мной впервые. Объясняю, что не смогу ему перевести. А он улыбнулся, оплатил и сказал:
    —Не нужно.
    Я вышла из магазина счастливая.
    Мы так часто говорим про людей плохо, а мир — вот он. В 50 лирах от незнакомца для твоих детей. Добро есть, оно в мелочах. Давайте напомним друг другу, что мир добрее, чем кажется.
umit_kassymova
Lisenok22
только что

Конечно, бывает добро на свете. Если бы ещё встречать его почаще))

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А если вы хотите оставаться на позитивной волне, то вот вам статья о семейных буднях, полных любви и маленьких радостей.

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