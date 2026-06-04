19 веселых историй из пунктов выдачи заказов, в которых пахнет свежим картоном и шуршит пленка

Ничто не сравнится с приятным предвкушением, которое мы испытываем, когда идем в пункт выдачи заказов за джинсами, меховой мышью для кота или модной лампой. Но порой в ПВЗ нас поджидают и милые сюрпризы от продавца или смешные ситуации прямо у стойки, которые хоть в сценарий для комедии включай. В этой подборке — истории людей, чей простой визит за посылкой превратился в приключение.