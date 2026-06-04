19 веселых историй из пунктов выдачи заказов, в которых пахнет свежим картоном и шуршит пленка

Интересное
04.06.2026
19 веселых историй из пунктов выдачи заказов, в которых пахнет свежим картоном и шуршит пленка

Ничто не сравнится с приятным предвкушением, которое мы испытываем, когда идем в пункт выдачи заказов за джинсами, меховой мышью для кота или модной лампой. Но порой в ПВЗ нас поджидают и милые сюрпризы от продавца или смешные ситуации прямо у стойки, которые хоть в сценарий для комедии включай. В этой подборке — истории людей, чей простой визит за посылкой превратился в приключение.

  • Друг живет в другой стране, на день рождения решил порадовать меня подарком. Прихожу забирать презент в пункт выдачи, сотрудница сканирует код и говорит: «Как же мы вас ждали! Этот заказ уже стал легендой». И тут она приносит мне 12 полторашек кваса. Сказать, что я была удивлена, ничего не сказать. Я, конечно, люблю квас, но не до такой же степени.
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  • Девушка в очереди все косилась на парня за ней. Когда подошла ее очередь, давай пропускать его, а он заявил, что не торопится. Девушка стала пунцовой, сунула мне телефон с кодом. Выношу заказ, а в нем — огромная упаковка с яркими жизнерадостными семейниками 56-го размера, еще и в очаровательных барбосиках. «Прикольные!» — искренне сказала я. Она на парня косится и лепечет: «Это не мои, это деду!» А тот что-то сам засмущался и заявляет: «Хорошие трусы! Сам такие ношу!» Девушка схватила заказ и убежала. А мы с парнем потом недоумевали — ну что тут такого-то? Нормальные труселя, удобные, и бобики веселые.
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Кура Мура
только что

А я ничего не заказываю, предпочитаю все покупать в магазине. Посмотреть, пощупать.

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  • Заказала кофту со съемными рукавами-митенками. Притащила мужа в ПВЗ, чтобы оценил. Примерила, выхожу, а он вдруг как зашипит: «Нет! Ты, что ли, не видишь, что оно бракованное — вон рукава не пришиты».
  • Пришли мы с моим молодым человеком за заказами, он все сгреб — и бежать. Я после работы уже не вывозила многозадачность: с одной стороны, надо притормозить мужика, а с другой — вспоминать, оплатила ли я все заказы. «Списывать деньги?» — спросила меня сотрудница. «Списывай», — ответила я. Потом до меня дошло, что я обратилась на «ты» к незнакомому человеку, повисла пауза, и я не придумала ничего лучше, чем закончить фразу: «... те». Сотрудница начала смеяться, мой мужик заржал, а я извинилась. Теперь он меня так троллит, говорит: «Пойдем», — далее театральная пауза, — «...те».

«Столько упаковки для крошечной коробки размером 10×10 см»

  • Приходит клиент забрать товар. В правилах написано, что примерить вещь нельзя. Я проговариваю это вслух. На что мужик, хлопая глазками, говорит: «Вы неправильно говорите, ведь здесь написано совсем по-другому», — и читает мне, что примерить вещи можно. Я прошу: «Покажите». Так этот хитрец показал мне текст, но прикрыл пальчиком слово «не» и надеялся, что так прокатит. Не прокатило!
  • Работаю в ПВЗ пятую смену. Все еще недоумеваю, как некоторые работники ПВЗ могут тратить свободное время исключительно на видосики. Знаете, когда как ни зайдешь забрать заказ, человек залипает в социальных сетях. А можно же столько всего успевать за это время! Чем занимаюсь я в свободные часы смены: читаю книгу, рисую в небольшом скетчбуке, а если взяла ноут, то обрабатываю фотки. Моя основная работа — фотограф, поэтому в свободное время ищу материалы для вдохновения на съемки и делаю разные мелочи для своего блога. И каждый может что-то интересное для себя придумать. Так и время быстрее проходит, кстати, пока ты увлечен.
alina.elisxanova
  • Пришла забирать товар с пункта выдачи. Все как обычно, девушка сканирует код, а потом вдруг округляет глаза, таращится на меня и выдает: «Два года работаю, но такое в первый раз». И убегает в подсобку. Вот уж не знала, что такое удивление вызовет набор из 20 трусов для собаки.
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  • Я собственник ПВЗ, и я обожаю клиентов-мужчин. Сколько заказали, столько и забрали, если не брак. Сегодня я сама работала менеджером. Пришел один клиент, в заказе примерно восемь вещей. Из них один спортивный костюм и набор лонгсливов, остальное — нужные мелочи. Мелочи открыл, все забрал. Костюм достал, на глаз размер посмотрел, говорит: «Отлично, то, что надо». Штаны приложил к себе: «Отлично». Олимпийку накинул, тоже «отлично». Лонгслив один достал, на футболку надел, даже поправлять не стал: «Отлично. Все беру». Пришел другой клиент. Заказал вещей 30, наверное. Все вскрыл, посмотрел и все 30 забрал. Одежды там не было.
olga.problog
  • Захожу в пункт выдачи за наполнителем для лотков. Я его заказываю в мешке весом около 12,5 кило. А там новая смена — мальчики-зайчики лет по 17-19. Нашли мне этот мешок, еле-еле вдвоем притащили со склада, кое-как отсканировали, по полу потянули ко мне. И такие тревожно: «Ой, а как вы это донесете?» Я сперва думала, они прикалываются. Беру мешок одной рукой и говорю: «Ребята, ну вы чего?» Поднимаю повыше, и, размахивая как дамской сумочкой, иду к выходу. Не выдерживаю, оборачиваюсь и вижу их лица. Нет, они не прикалывались.
nayri_amulety
  • Заходила за покупками. Произошел такой диалог при сканировании кода:
    — Паспорт есть? У вас тут такой товар, что надо показать документ под камерами.
    Открываю на телефоне данные паспорта и показываю девушке, а она в ответ: «Вау! Ого!» — и смеется. Я, подозревая, что случайно показала ей личные фотки, спрашиваю: «Все в порядке?» А она мне сквозь смех отвечает: «Все хорошо! Я просто думала, что вам гораздо меньше». Приятненько!
darialuntik
  • Есть у нас на пункте выдачи постоянная клиентка Люба. Всегда приходит и интересуется, как у меня жизнь. Конфетки приносит. И тут был у нас просто настоящий завал, меня аж за коробками было не видно. Приходит Люба, видит это и говорит: «Я сейчас!» Убежала, а минут через десять вернулась с кофе и вкусняшками. Помогла некоторые коробки передвинуть. Я была приятно удивлена. Теперь думаю, как отблагодарить ее в следующий раз. Наверное, тоже куплю ей что-нибудь вкусное.
ADME
  • Пока я судорожно заполняла бумажки, а молоденький оператор сосредоточенно обматывал посылки скотчем, мой трехлетка активно доставал оператора:
    — А что ты делаешь?
    — Посылку отправляю.
    — А зачем?
    Ответ оператора вынес меня напрочь:
    — Меня заставили!
  • В прошлом году на даче дренаж делал, а труба для него подешевле на маркетплейсе оказалась. Заказал две штуки, мне всего около 80 метров надо было, еще что-то по мелочи из корзины оплатил. Через неделю прихожу в пункт выдачи, и сразу бросаются в глаза циклопических размеров колеса. Думаю: «На грузовик, что ли, какой-то чудак заказал?» В общем, это был мой заказ. На картинке, когда покупал, казалось, что небольшого размера посылка придет.
  • Работаю в пункте выдачи заказов. Есть у нас постоянный клиент — молчаливый красавчик, заказывает все для спорта. Я при нем — вся из себя леди. Как-то к нам забрел уличный кот и юркнул на склад. Я ползаю на четвереньках между стеллажами, мяукаю. И вдруг сзади раздается голос того красавчика: «У вас тут веселее, чем в цирке. Может, кофе выпьем после смены?» Оборачиваюсь, а он улыбается и достает кота с верхней полки. На свидание пошла.
ADME
  • Была на днях в почтовом отделении возле своего дома. Там всегда спокойно и мало людей, но только не в этот раз. Многие из посетителей пришли даже не за своими посылками, а за зрелищем, которое устроил какой-то мужик. Он решил сам проверить рыбацкую надувную лодку прямо в отделении. Надул ее, разложил, сел и услышал, как она сдувается! Даже ничего доказывать не пришлось. Все сами все видели. Брак. Возврат.
  • Я в пункте выдачи забираю все, что назаказывала. А сотрудник такой: «Вас проводить?» Пока я стояла и думала, зачем какому-то незнакомому мальчику провожать меня до дома, ведь пакет с товарами не такой уж и тяжелый получился, он заметил мое озадаченное лицо и дополнил свой вопрос: «Оплату можно проводить?»
darialuntik
  • Принес мальчик на возврат платье без бирки. Я говорю, что без бирки не приму. Ушел и вернулся с оторванной биркой. Клянется, что платье не ношено. Я опять отказалась принимать. Ушел, но через некоторое время снова вернулся, а в руках платье с приклеенной биркой. Говорит: «Вот, я не то платье приносил, размер другой, вот нормальное платье и бирка на месте».

Пункт выдачи в Китае

  • Прихожу в пункт выдачи за своей и детской одеждой. Сразу сказала, что примерять ничего не буду. Парень на выдаче как-то странно на меня глянул и пошел к огромным коробкам. Я кричу: «Это же не мое!» Он проверяет штрих-код, говорит: «Все верно». И тут до меня дошло, что муж 4 диска на машину заказал, а я успешно забыла. Говорю: «Хорошо, не сказала, что буду мерить». Смеялась вся очередь.
  • Как-то перед праздниками у меня окошко появилось только в 8 вечера. А у нас была постоянная клиентка, которая приходила почти каждый день ровно в это время. По ней можно было сверять часы — ни минутой раньше, ни минутой позже. Помня о такой ее особенности, я обычно тянула с перерывами до того момента, как она нас посетит и я ей все выдам. А в тот вечер у меня уже музыка в животе играла от голода, закрылась. И, конечно, она пришла и поцеловала закрытые двери. Знаете, что она мне сказала? «Деточка, ты же знала, что это мое время!»

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