А я ничего не заказываю, предпочитаю все покупать в магазине. Посмотреть, пощупать.
19 веселых историй из пунктов выдачи заказов, в которых пахнет свежим картоном и шуршит пленка
Интересное
04.06.2026
Ничто не сравнится с приятным предвкушением, которое мы испытываем, когда идем в пункт выдачи заказов за джинсами, меховой мышью для кота или модной лампой. Но порой в ПВЗ нас поджидают и милые сюрпризы от продавца или смешные ситуации прямо у стойки, которые хоть в сценарий для комедии включай. В этой подборке — истории людей, чей простой визит за посылкой превратился в приключение.
- Друг живет в другой стране, на день рождения решил порадовать меня подарком. Прихожу забирать презент в пункт выдачи, сотрудница сканирует код и говорит: «Как же мы вас ждали! Этот заказ уже стал легендой». И тут она приносит мне 12 полторашек кваса. Сказать, что я была удивлена, ничего не сказать. Я, конечно, люблю квас, но не до такой же степени.
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- Девушка в очереди все косилась на парня за ней. Когда подошла ее очередь, давай пропускать его, а он заявил, что не торопится. Девушка стала пунцовой, сунула мне телефон с кодом. Выношу заказ, а в нем — огромная упаковка с яркими жизнерадостными семейниками 56-го размера, еще и в очаровательных барбосиках. «Прикольные!» — искренне сказала я. Она на парня косится и лепечет: «Это не мои, это деду!» А тот что-то сам засмущался и заявляет: «Хорошие трусы! Сам такие ношу!» Девушка схватила заказ и убежала. А мы с парнем потом недоумевали — ну что тут такого-то? Нормальные труселя, удобные, и бобики веселые.
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- Заказала кофту со съемными рукавами-митенками. Притащила мужа в ПВЗ, чтобы оценил. Примерила, выхожу, а он вдруг как зашипит: «Нет! Ты, что ли, не видишь, что оно бракованное — вон рукава не пришиты».
- Пришли мы с моим молодым человеком за заказами, он все сгреб — и бежать. Я после работы уже не вывозила многозадачность: с одной стороны, надо притормозить мужика, а с другой — вспоминать, оплатила ли я все заказы. «Списывать деньги?» — спросила меня сотрудница. «Списывай», — ответила я. Потом до меня дошло, что я обратилась на «ты» к незнакомому человеку, повисла пауза, и я не придумала ничего лучше, чем закончить фразу: «... те». Сотрудница начала смеяться, мой мужик заржал, а я извинилась. Теперь он меня так троллит, говорит: «Пойдем», — далее театральная пауза, — «...те».
«Столько упаковки для крошечной коробки размером 10×10 см»
- Приходит клиент забрать товар. В правилах написано, что примерить вещь нельзя. Я проговариваю это вслух. На что мужик, хлопая глазками, говорит: «Вы неправильно говорите, ведь здесь написано совсем по-другому», — и читает мне, что примерить вещи можно. Я прошу: «Покажите». Так этот хитрец показал мне текст, но прикрыл пальчиком слово «не» и надеялся, что так прокатит. Не прокатило!
- Работаю в ПВЗ пятую смену. Все еще недоумеваю, как некоторые работники ПВЗ могут тратить свободное время исключительно на видосики. Знаете, когда как ни зайдешь забрать заказ, человек залипает в социальных сетях. А можно же столько всего успевать за это время! Чем занимаюсь я в свободные часы смены: читаю книгу, рисую в небольшом скетчбуке, а если взяла ноут, то обрабатываю фотки. Моя основная работа — фотограф, поэтому в свободное время ищу материалы для вдохновения на съемки и делаю разные мелочи для своего блога. И каждый может что-то интересное для себя придумать. Так и время быстрее проходит, кстати, пока ты увлечен.
alina.elisxanova
- Пришла забирать товар с пункта выдачи. Все как обычно, девушка сканирует код, а потом вдруг округляет глаза, таращится на меня и выдает: «Два года работаю, но такое в первый раз». И убегает в подсобку. Вот уж не знала, что такое удивление вызовет набор из 20 трусов для собаки.
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- Я собственник ПВЗ, и я обожаю клиентов-мужчин. Сколько заказали, столько и забрали, если не брак. Сегодня я сама работала менеджером. Пришел один клиент, в заказе примерно восемь вещей. Из них один спортивный костюм и набор лонгсливов, остальное — нужные мелочи. Мелочи открыл, все забрал. Костюм достал, на глаз размер посмотрел, говорит: «Отлично, то, что надо». Штаны приложил к себе: «Отлично». Олимпийку накинул, тоже «отлично». Лонгслив один достал, на футболку надел, даже поправлять не стал: «Отлично. Все беру». Пришел другой клиент. Заказал вещей 30, наверное. Все вскрыл, посмотрел и все 30 забрал. Одежды там не было.
olga.problog
- Захожу в пункт выдачи за наполнителем для лотков. Я его заказываю в мешке весом около 12,5 кило. А там новая смена — мальчики-зайчики лет по 17-19. Нашли мне этот мешок, еле-еле вдвоем притащили со склада, кое-как отсканировали, по полу потянули ко мне. И такие тревожно: «Ой, а как вы это донесете?» Я сперва думала, они прикалываются. Беру мешок одной рукой и говорю: «Ребята, ну вы чего?» Поднимаю повыше, и, размахивая как дамской сумочкой, иду к выходу. Не выдерживаю, оборачиваюсь и вижу их лица. Нет, они не прикалывались.
nayri_amulety
- Заходила за покупками. Произошел такой диалог при сканировании кода:
— Паспорт есть? У вас тут такой товар, что надо показать документ под камерами.
Открываю на телефоне данные паспорта и показываю девушке, а она в ответ: «Вау! Ого!» — и смеется. Я, подозревая, что случайно показала ей личные фотки, спрашиваю: «Все в порядке?» А она мне сквозь смех отвечает: «Все хорошо! Я просто думала, что вам гораздо меньше». Приятненько!
darialuntik
- Есть у нас на пункте выдачи постоянная клиентка Люба. Всегда приходит и интересуется, как у меня жизнь. Конфетки приносит. И тут был у нас просто настоящий завал, меня аж за коробками было не видно. Приходит Люба, видит это и говорит: «Я сейчас!» Убежала, а минут через десять вернулась с кофе и вкусняшками. Помогла некоторые коробки передвинуть. Я была приятно удивлена. Теперь думаю, как отблагодарить ее в следующий раз. Наверное, тоже куплю ей что-нибудь вкусное.
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- Пока я судорожно заполняла бумажки, а молоденький оператор сосредоточенно обматывал посылки скотчем, мой трехлетка активно доставал оператора:
— А что ты делаешь?
— Посылку отправляю.
— А зачем?
Ответ оператора вынес меня напрочь:
— Меня заставили!
- В прошлом году на даче дренаж делал, а труба для него подешевле на маркетплейсе оказалась. Заказал две штуки, мне всего около 80 метров надо было, еще что-то по мелочи из корзины оплатил. Через неделю прихожу в пункт выдачи, и сразу бросаются в глаза циклопических размеров колеса. Думаю: «На грузовик, что ли, какой-то чудак заказал?» В общем, это был мой заказ. На картинке, когда покупал, казалось, что небольшого размера посылка придет.
- Работаю в пункте выдачи заказов. Есть у нас постоянный клиент — молчаливый красавчик, заказывает все для спорта. Я при нем — вся из себя леди. Как-то к нам забрел уличный кот и юркнул на склад. Я ползаю на четвереньках между стеллажами, мяукаю. И вдруг сзади раздается голос того красавчика: «У вас тут веселее, чем в цирке. Может, кофе выпьем после смены?» Оборачиваюсь, а он улыбается и достает кота с верхней полки. На свидание пошла.
ADME
- Была на днях в почтовом отделении возле своего дома. Там всегда спокойно и мало людей, но только не в этот раз. Многие из посетителей пришли даже не за своими посылками, а за зрелищем, которое устроил какой-то мужик. Он решил сам проверить рыбацкую надувную лодку прямо в отделении. Надул ее, разложил, сел и услышал, как она сдувается! Даже ничего доказывать не пришлось. Все сами все видели. Брак. Возврат.
- Я в пункте выдачи забираю все, что назаказывала. А сотрудник такой: «Вас проводить?» Пока я стояла и думала, зачем какому-то незнакомому мальчику провожать меня до дома, ведь пакет с товарами не такой уж и тяжелый получился, он заметил мое озадаченное лицо и дополнил свой вопрос: «Оплату можно проводить?»
darialuntik
- Принес мальчик на возврат платье без бирки. Я говорю, что без бирки не приму. Ушел и вернулся с оторванной биркой. Клянется, что платье не ношено. Я опять отказалась принимать. Ушел, но через некоторое время снова вернулся, а в руках платье с приклеенной биркой. Говорит: «Вот, я не то платье приносил, размер другой, вот нормальное платье и бирка на месте».
Пункт выдачи в Китае
- Прихожу в пункт выдачи за своей и детской одеждой. Сразу сказала, что примерять ничего не буду. Парень на выдаче как-то странно на меня глянул и пошел к огромным коробкам. Я кричу: «Это же не мое!» Он проверяет штрих-код, говорит: «Все верно». И тут до меня дошло, что муж 4 диска на машину заказал, а я успешно забыла. Говорю: «Хорошо, не сказала, что буду мерить». Смеялась вся очередь.
- Как-то перед праздниками у меня окошко появилось только в 8 вечера. А у нас была постоянная клиентка, которая приходила почти каждый день ровно в это время. По ней можно было сверять часы — ни минутой раньше, ни минутой позже. Помня о такой ее особенности, я обычно тянула с перерывами до того момента, как она нас посетит и я ей все выдам. А в тот вечер у меня уже музыка в животе играла от голода, закрылась. И, конечно, она пришла и поцеловала закрытые двери. Знаете, что она мне сказала? «Деточка, ты же знала, что это мое время!»
Если вам не нужно сию секунду бежать получать заказ на пункт выдачи, предлагаем почитать наши другие добрые и смешные истории:
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