Я работаю в ПВЗ и за посылками вижу истории. Некоторые греют сильнее первых лучей солнца

Продавцы на маркетплейсах бывают еще теми фантазерами. А уж фотографии в карточке товара — это отдельный жанр искусства. Вот женщина заказывала пушистый плед цвета «благородный изумруд», а приходит нечто цвета болотной тины и размером с носовой платок. Или вот один суровый байкер все порывался меня как котенка ткнуть носом в пришедшую ему куртку, которая по описанию «натуральная кожа, премиум качество!» — а по факту хрустит как чипсы и за километр пахнет химией. В таких случаях я всегда первая говорю: «Да вы отказывайтесь, не думайте!» А уж как обидно когда товар приходит с браком! Но я не устаю повторять — проверяйте заказ под камерой! А то бывает в нетерпении женщина схватит вещь, и умчится в примерочную, как лань.

У меня так одна дама цап пакет с платьем и в кабинку, не слушая мои просьбы не торопиться и все проверить. Выходит недовольная: «Не подошло!» Я оформляю, а у меня по карточке размер не бьется — указан тот, что ей должен прийти, а не тот что продавец положил в итоге. Не могу я принять товар — подмена получается. И понятно, что продавец ошибся, но не в моих силах исправить ситуацию — вот если бы она сразу на этикетку посмотрела... Объясняю ей, что надо в таких случаях делать, а она меня не слышит. А за ней в очереди стоял дедуля. Послушал ее, послушал и выдает: «Мадам, давайте я оплачу вам это платье! Не могу смотреть как такая роскошная дама расстраивается». И что вы думаете? Она согласилась и вышла из пункта с ним под ручку!