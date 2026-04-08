Я снималась в массовке популярных передач и до сих пор храню эти воспоминания у самого сердца
Моя бывшая одноклассница Женька мечтала стать актрисой. Я знала, что после института она отправилась покорять столицу и поступать то ли во ВГИК, то ли в «Щуку». Недавно она ненадолго приехала к матери в наш уральский городок, а мы тут же перехватили ее и устроили встречу одноклассников.
Во время наших дружных посиделок выяснилось, что с актерской карьерой у Евгении пока не складывается, но она не унывает, бегает по кастингам, а на жизнь зарабатывает съемками в массовке. В том числе, не отказывается от приглашений посидеть в зале во время записей телешоу. Далее рассказ пойдет с ее слов.
На самую первую съемку я попала случайно. Сижу дома, понимаю, что деньги заканчиваются, скоро уже на пустую гречку перейду. И тут звонит подружка: «Жень, пойдешь со мной на съемку? Тут народа не хватает». Я даже думать не стала, сразу согласилась и только потом спросила, что будут снимать. Оказалось, подружка уже давно подрабатывает зрителем — сидит в студии во время съемок телепередач и выполняет указания режиссера.
Она мне сразу заявила: «Не трусь, там ничего сложного. Когда надо — хлопаешь, когда надо — радуешься, единственное, что с непривычки устаешь, съемки же долго идут». Думаю, ладно, попробую. Великими актрисами всем не стать, а так хотя бы денег заработаю. Если повезет, меня кто-нибудь на ТВ заметит и позовет в крупный проект уже на роли посерьезнее.
До сих пор помню свою первую съемку. Шоу было про детей и родителей. Села в первом ряду, мне даже реплику дали: «Вы что творите? У вас же ребенок!» Меня в итоге по телику показали, даже плашку с именем дали, только вот с профессией перемудрили. Вместо массажистки додумались написать «многодетная мать». А у меня тогда и детей еще не было. С другой стороны, я и не массажистка, мне просто сказали так представиться. Видимо, сценаристы снова переиграли все в последний момент.
А вообще сидеть в зале мне понравилось. Перед началом съемки с нами провели настоящий инструктаж. Например, когда ведущий поднимал руку, от нас требовались громкие аплодисменты, когда гость говорил что-то эмоциональное — мы должны были удивляться, а в ответ на особо трогательные места в историях — сочувственно кивать. Мы даже отрепетировали все это несколько раз. Я еще подумала: «Чего тут сложного-то?» Но во время записи программы половина зала аплодировала, даже когда один из героев просто поправлял микрофон. Администратор ворчал, операторы пыхтели и снова выставляли кадр.
Дальше становилось все интереснее и интереснее. Например, оказалось, что эпизоды часто снимают не в том порядке, в котором их показывают. Когда я изображала зрителя в шоу о знакомствах, мы уже знали, кого выберет герой, потому что финал записали первым. Потом мы просто сидели и старательно делали заинтересованный вид. Если кто-то расслаблялся, съемку моментально останавливали и снова проводили нам инструктаж.
На съемках передач, где люди ищут себе вторую половинку, вообще редко бывает скучно. Чего стоят только конкурсы для жениха и невесты! А один жених так нервничал, что перепутал имена участниц. Зал хохотал, ведущие переглядывались, операторы тяжко вздыхали. Невесты порой тоже подкидывали сюрпризы. Помню, одна дама очень долго выбирала между двумя мужчинами. Сидит, думает, молчит. И тут с заднего ряда кто-то шепчет: «Бери второго, у него трешка в центре». Полстудии захихикало.
На съемках кулинарных шоу тоже бывает непросто. В телевизоре порой кажется, что еда готовится за несколько минут. А я хорошо помню, как один выпуск кулинарной программы снимали почти шесть часов. Готовые блюда успевали остыть, а иногда их даже подогревали перед финальной подачей. Из плюсов — после съемок часть еды отдали нам, зрителям. Зал тогда сразу оживился и побежал за бесплатным угощением. Кстати, вкусно было.
Занесло меня как-то на шоу о преображениях. Там эксперты обсуждали платье героини. И вдруг одна дама из зала громко сообщила: «А у меня шторы такие же!» Расхохотались даже стилисты. Другая участница спросила у зала: «Как вам мой образ?» Так зрители умудрились надавать столько советов, что режиссер потом смеялся: «Еще немного, и вы сами программу проведете».
А еще я быстро научилась правильно одеваться. Дело было так: сижу на своем месте, вот-вот съемка начнется. Смотрю, люди в зале поглядывают на меня и перешептываются. Ничего не понимаю, но на всякий случай делаю независимый вид. И тут подлетает девушка-стилист. Дергает меня за рукав: «Что, новенькая? Ну-ка быстро переодеваться! Такая кофта не пойдет, камера ее „съедает“». Мне дали другой джемпер — из огромной коробки с запасной одеждой для массовки. И через пять минут я сидела в зале уже в совершенно другом образе.
Чаще всего на съемки просят не надевать одежду с мелким рисунком типа клетки, узкой полоски или горошка. Эти принты на камере начинают рябить и здорово портят картинку операторам. Нежелательно надевать однотонные белые и черные вещи. Белый сильно ловит свет от аппаратуры и «выносит» человека из кадра, а черный делает из фигуры темное пятно. Проще говоря, если какая-нибудь зрительница придет на съемку в черном платье в мелкий горошек, ее попросят переодеться или вовсе не пустят в зал.
Если к дресс-коду у организаторов претензий не будет, придется какое-то время посидеть в зале, пока настраивают аппаратуру и раздают последние указания. В это время массовка часто тихонько общается между собой. Кто-то оказывается постоянным «зрителем» и рассказывает, где платят и кормят лучше. Кто-то делится лайфхаками, как попасть на популярные телешоу. Да-да, бывает, что на разные передачи ходят одни и те же зрители. Многие даже здороваются, как старые знакомые.
Оплата за посиделки в зале обычно небольшая, но желающих все равно много. В среднем зрители получают около тысячи рублей за съемку, в зависимости от шоу и длительности записи. Бывают, конечно, и передачи, где можно хорошо заработать, но таких гораздо меньше. Часто съемка длится 4–6 часов, но иногда может растянуться почти на целый день. В последнем случае заплатят побольше. Если зрителю доверят задать вопрос из зала, ему тоже могут доплатить — не особо много, но деньги лишним не бывают.
Мне всегда нравился момент завершения съемок. Атмосфера в студии моментально менялась — люди расслаблялись, обсуждали передачу и делились впечатлениями. Съемочная группа выдыхала и начинала понемногу сворачивать оборудование, кто-то из зрителей делал фото на фоне студии, кто-то благодарил команду за возможность оказаться по другую сторону экрана и увидеть телевизионную кухню.
Конечно, основным заработком это занятие быть не может. Но в качестве подработки или просто для развлечения — почему бы и нет? Тем более, что ничего особенного от массовки не требуется. Помню, как одна постоянная зрительница сказала гениальную фразу: «Главное в этой работе — вовремя хлопать и не засыпать». И все мы, стоявшие в очереди за своей небольшой, но честно заслуженной зарплатой, с этим полностью согласились.
