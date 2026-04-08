Я снималась в массовке популярных передач и до сих пор храню эти воспоминания у самого сердца

До сих пор помню свою первую съемку. Шоу было про детей и родителей. Села в первом ряду, мне даже реплику дали: «Вы что творите? У вас же ребенок!» Меня в итоге по телику показали, даже плашку с именем дали, только вот с профессией перемудрили. Вместо массажистки додумались написать «многодетная мать». А у меня тогда и детей еще не было. С другой стороны, я и не массажистка, мне просто сказали так представиться. Видимо, сценаристы снова переиграли все в последний момент.