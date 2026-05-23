18 смешных историй от людей, которым попался на редкость колоритный коллектив

Истории
23.05.2026
На работу мы обычно приходим трудиться, но коллеги нередко превращают этот скучный процесс в остросюжетную комедию. Достаточно поставить на свой стол чашку кофе и открыть дверь в кабинет, как офисная рутина рушится под натиском чужого колорита. Наша живая и по-особенному светлая подборка — про доброе упрямство, искреннее удивление и душевное тепло, с которыми сталкиваешься на рабочем месте. Каждая история здесь способна доказать: строгий дресс-код бессилен, если за соседним рабочим местом сидит прирожденный ковбой.

  • Я работала в колл-центре с девочками, соседний отдел занимался продажами — там были одни парни. Мы ждали приезда генерального директора и его свиты, все на нервах. И я не пойми обо что порвала колготки капроновые! Во всю ногу стрелка, а дресс-код у нас строгий. Мой начальник прибежал, принес мне деньги и говорит: «Иди быстренько парней попроси, чтоб сбегали и купили колготки тебе». Я вылетаю, ловлю первого попавшегося, даю ему задание. Жду в раздевалке. Приносит, отдает мне колготки. Я переоделась, выхожу, вместе с ним бежим, так как проверка уже приехала. Он говорит: «Фух, успели!», и мы влетаем в переговорную, где все собрались. И вдруг все смотрят на нас во все глаза, а мой директор то краснеет, то бледнеет... Короче, я генерального директора, оказывается, отправила себе за колготками! А он не обломался и сходил, выручил меня от своей же проверки.
vika_lilamaster
  • Шеф вызвал меня к себе и выдал: «Коллеги жалуются, что ты ведешь себя вызывающе и пытаешься увести чужих мужей!» Я чуть со стула не упала. Стала выяснять, в чем дело. Оказалось, три дамы из бухгалтерии накатали на меня жалобу, потому что их мужья, которые заезжают за ними после работы, «слишком восторженно» смотрят в мою сторону, когда я прохожу мимо по коридору. И дословно из жалобы: «От нее пахнет какими-то привлекающими внимание духами. Это подрыв семейных ценностей!» О, как!
aiya_zhanalyk
  • Мне было лет 25, работала менеджером, своего директора записала в телефон «Дяректор Вова». Однажды случайно забыла свой телефон у него в кабинете. И вот он заходит и говорит: «Там тебе дяректор Вова звонил». Ох, как неловко было!
nastasiabakurina08
Светлана БМВ
только что

Ещё неизвестно, как она записана у "дяректора Вовы" в телефоне. Может быть "Мин_етджер Настя"?

Ответить

«У нас в офисе появился новый сотрудник. Очень коммуникабельный. Быстро освоился. С компьютером на ты»

  • Коллега забежала на работу со своим ребенком. Смотрю, сидит грустный. Спрашиваю:
    — Что случилось?
    Он вздохнул и говорит:
    — Мама все время рассказывала, что у нее на работе одни клоуны. А тут никого нет!
pxshic
  • Бывший шеф провел опрос среди сотрудников, спрашивая: «Любите ли вы стихи?» Я не люблю, о чем сразу и сказала, на что наша подхалимаж-бригада поцокала языками, мол, как так можно! Ну, а шеф собрал этих литературоведов в кабинете и читал им стихи до 4 утра, а у них не хватило смелости попрощаться и свалить — они сидели и слушали.
jane.in.the.air
Эхо Ночи
только что

Я даже знаю что он им читал:

О хрипосос взэмбридопатый, мне миктурации твои
Как на злочинещной пчеле гонвобортомы препхомьи!
Зазбри, тебя я умоляю, ножгрыбный мой черягодром
И протюгли меня хавушечно с килеными вресеками,
А не то я разорву тебя на ртязвины своей мутявожей, вот увидишь.

Ответить
  • Было лето, очень жарко, у нас в офисе не было кондиционера. Поэтому я, с разрешения руководителя, купила себе вентилятор и поставила его у своего стола. Первые несколько дней я была очень довольна, пока однажды не пришла на работу и не увидела, что мой вентилятор стоит у стола старшего менеджера по продажам (который мне не начальник). Надо было видеть его лицо, когда я забирала свой вентилятор. Он еще пытался качать права, что он старший менеджер, а значит, у него больше привилегий, чем у меня. Но ему это не помогло, и вентилятор я вернула себе.
ElenaLev
только что

Старшему менеджеру надо было посоветовать воспользоваться привилегией купить за свой счёт личный вентилятор. Или же поставить перед руководством компании вопрос о централизованной покупке вентиляторов .
А отжать чужую вещь, пользуясь своим положением, совсем некрасиво.

Ответить

«Вернулась из отпуска и обнаружила на своем рабочем месте форт. Коллеги сказали, что это программа доступного жилья для молодых специалистов»

Feline
только что

Видимо много свободного времени у сотрудников. Надо сократить половину.

Ответить
  • Мы с моим мужем в молодости работали в одной компании. Когда устраивались на работу, с нас строго-настрого взяли обещание не раскрывать то, что мы супруги — это не приветствовалось. У нас были разные фамилии, компания была большая — в общем, тайну удавалось сохранить. Лет через 5 работы к нам пришла новый руководитель отдела маркетинга — Мария ее звали. Очень симпатичная девушка, бойкая, умная, мы подружились. И как-то на корпоративе Маша мне по секрету сказала, что ей очень нравится руководитель отдела логистики — Сергей (муж мой), и она намерена «взяться за него серьезно». Я слегка растерялась и ничего умнее не придумала, чем пожелать ей удачи.
    Почти год она его окучивала — очень, кстати, искусно, — а я за этим наблюдала. А Серега настолько был увлечен работой, что ничего не замечал. Вот дерево! А Машка злилась. Рассказывала мне, какой он непробиваемый. В общем, с одной стороны, мне хотелось ей «повиниться» и успокоить ее пыл, но с другой стороны — такая интрига меня очень даже будоражила. Через год тайна моя была раскрыта, но это уже совсем другая история.
loflo_flowers
ElenaLev
только что

Вот как раз "совсем другая история" и интересна.
Кто? С кем? Когда? На каких условиях? Кому вызывали скорую помощь? Кто из этой тройки лежал в травме, а кто - в кардиологии?
И чем душа успокоилась? 😜

Ответить
  • Работал я в одной компании, где была главный менеджер Настя. Когда мы обедали, то от нее нередко звучали возмущенные фразы в стиле: «Как вы можете есть животных?» и тому подобное. Внимания мы особо не обращали. Пока однажды она не пришла с новой сумкой, и другие девочки в офисе не спросили: «Она что, кожаная?» На что Настенька ответила, что она просто не может ходить с сумками из кожзама! Двойные стандарты — они такие.

А что вы знаете о дружных коллективах?

  • Подрабатывала в большом сетевом магазине уборщицей. В мои обязанности, кроме всего прочего, входила уборка так называемой кухни для сотрудников: нужно было протереть столы, раковину, подоконники и дверки шкафчиков. В той кухне постоянно обнаруживались немытые чашки. В первый раз я их помыла, из-за этого мне не хватило времени на мои прямые обязанности. Я спросила у старшей уборщицы, должна ли я это делать, и оказалось — нет. И старшая дала мне совет: «Если будут наезжать на тебя, что посуду не моешь, так ты не спорь, ты им ответь, мол, сейчас туалеты помою и потом на кухню приду». Я сначала не поняла, в чем прикол, но когда спросили про посуду ответила так, как посоветовала старшая. Прихожу на кухню, а там все чашки помыты и на полочке стоят. Полезный совет опытная женщина дала!
  • На одном из прошлых мест работы в нашем коллективе трудился региональный менеджер с необычной фамилией Увельда. Причем, его главной особенностью была вовсе не это, а способность «выбивать» крайне сомнительные и безнадежные заказы. Когда кому-то из нас доставался проект, заказчик которого слал правки пачками или давал абсолютно невнятное техзадание, коллеги сочувственно спрашивали: «Что, опять Увельда?»
    Вскоре этот менеджер ушел в какую-то другую компанию. Со временем фирму покинули почти все, кто застал его лично, в том числе и я. Но, по словам оставшегося коллеги, уже новые люди до сих пор называют у них свои запарные проекты «увельдой».
Cat Fan
только что

Это как опыт с мартышками, "потому что здесь так принято" 🤣

Ответить
  • Мы на работе зарплату друг друга не знаем. Одна коллега жаловалась, что мало получает и вынуждена экономить буквально на всем! Ходила по офису и то у одной пакетик чая возьмет, то у другой сахарком угостится, а у третьей — печенькой. И так продолжалось почти каждый день на протяжении длительного времени. А потом эта коллега приехала на работу на новом авто! Копила, оказывается, на него.
Бабуся Ягуся
только что

У нас есть одна такая наподобие...вечно в одних штанах и дешевых майках, старая стоптанная обувь...если вкусняшки кто принесет то первая там она, плачется что зарплата маленькая. Ну зато в США два раза в год летает. ( не завидую, если что, не бросайте тапками 😀)

Ответить

«Иногда на производстве кто-то из коллег уносит ключ от туалета домой. Сегодня у нас появился новый брелок»

  • Работаю в ТЦ. Как снег выпал, принес на работу сменную обувь, чтобы в зимней целый день не стоять. В какой-то день смотрю фотоотчеты с работы и вижу своего коллегу в моей сменке на улице! Мне не жалко, но для приличия спросить можно было. Раньше замечал за ним эту наглость в других моментах и понял, что разговоры тут не помогут, надо действовать так же, чтобы он прочувствовал — тогда дойдет.
    В следующий рабочий день на разгрузку товара я надел ветровку коллеги. Он потом написал мне с претензией, мол, почему это его ветровка грязная и пахнет? Типа, он не хочет, чтобы в его вещах кто-то ходил, тем более, без спроса! Я тогда скинул ему фотку с моей обувью на его ногах, и все вопросы и претензии как-то сами отпали. И больше мы с ним не общались и не контактировали. И я очень рад!
a
только что

а когда собака на улице начинает гавкать тоже в ответ встаёшь на 4 кости и гавкаешь в ответ или просто отгоняешь?

Ответить
  • У нас на работе запретили есть в кабинетах — только в офисной столовой. А у меня был день рождения. Я отрезала кусочек торта при чествовании в разрешенной зоне и решила утащить его к себе, чтоб работать и чаевничать. Была замечена по камерам. Меня заставили писать объяснительную. Написала: «Умысла нарушить приказ не имела, торт несла с целью знакомства с коллективом». Была отпущена с миром.
natalyadovgert

«Иногда я надеваю свой костюм тираннозавра на работу, чтобы порадовать коллег»

  • Как-то на работе захожу после обеда в смежный отдел, а там стоит густой неприятный запах. Говорю: «Чем это у вас пахнет? Надо бы проветрить!» Один товарищ ехидно отвечает: «А пока вы не зашли, ничем неприятным не пахло». Я, конечно, обиделась, а потом женщины из этого отдела объяснили, что у них традиция: осенью они квасят капусту каждая по своему рецепту, а потом приносят в баночках и устраивают дегустацию — у кого вкуснее получилось. А я зашла к ним после такой дегустации. Этот ехидный товарищ потом извинялся передо мной за свою шутку.
София К. / Dzen
  • Устроился как-то к нам в бригаду один паренек, Витьком зовут. В первый день сели обедать (обед у нас все приносили с собой, ели за общим столом). Все почти поели, а Витек что-то задержался. Ему говорят:
    — Морской закон знаешь? (Намекая на то, что кто последний, тот и со стола убирает).
    Он говорит:
    — Знаю.
    После обеда смотрим — стол грязный.
    Ему опять:
    — Витек, почему стол грязный? Ты же сказал, что морской закон знаешь!
    Он говорит:
    — Ага, знаю: поели — посуду за борт!
  • Работала в одной конторке. Шеф там ко всем придирался, а ко мне никак повода найти не мог. И вот как-то вызывает меня эйчар и выдает: «Наталья, начальник жалуется. Ему не нравится, что вы слишком часто отлучаетесь в дамскую комнату. Он подсчитал и вышло, что вы выходите в среднем 6 раз за рабочий день. Это очень много!» Это же надо было так постараться, чтобы найти повод придраться к лучшему сотруднику! Уволилась оттуда через месяц.
ADME

«Коллега уходил в отпуск. Он очень трепетно относится к своему рабочему месту и не любит, когда что-то переставляют или перекладывают»

Ёж колючий
только что

Долго приклеенный скотч имеет свойство оставлять липкий неоттираемый след.

Ответить
  • Пришла на работу, закинула свои вещи на стол, сразу побежала делать кофе на кухню, чтобы хоть как-то проснуться. Там стоят коллеги, одна рассказывает о своей утренней рутине: «Ой, а у меня все как всегда: встала в 5 утра, сделала зарядку, выпила морковный смузи, пошла на пробежку, вернулась и съела белковый омлет с овощами. По дороге еще успела книгу почитать и начать рабочие дела!» И я стою такая, не отсвечиваю, ведь я в свое обычное утро успеваю проснуться, сделать мужу завтрак, убрать лоток за котом, одеться и поехать. Кайф!
  • У нас намечался корпоратив, и начальник предложил устроить тематическую вечеринку. Каждый должен был нарядиться персонажем из фильма. Коллеги отреагировали по-разному, но я сразу плюсанул, ведь будет весело. Потом слег с болячкой на пару дней. Но корпоратив пропустить не мог. Выбрал себе персонажа вестерна, купил ковбойский наряд, пришел разодетый в офис и вижу, что все в обычной одежде. Оказывается, пока я болел, коллеги уговорили шефа отказаться от дресс-кода, чтобы не тратиться. Зато я стал звездой вечера — с ковбоем все просили сфоткаться!

