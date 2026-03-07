Нуууу вообще то приложение погода по геолокации сама прогноз выстраивает) такое могло только произойти если бы они до вылета решили посмотреть какая погода будет в пункте назначения. Тоже касается и времени. По прилёту телефон перестраивается на местное время с указанием города
16 историй из жизни турагентов, у которых каждый день стендап на работе
А вы когда-нибудь задумывались, что остается за кадром нашего идеального отпуска? Мы привыкли думать только о сборе чемоданов и красивых фотографиях, ведь из каждого путешествия мы привозим впечатлений на год вперед! Но для тех, кто эти поездки организует, обычная работа часто превращается в настоящий комедийный сериал. Только представьте: заботливые мамы просят отель с аквапарком для своих 32-летних «малышей», солидные дамы случайно путают Турцию с итальянской Тосканой, а молодожены по незнанию принимают табличку «Не беспокоить» за элитный сувенир.
- Клиентка позвонила из Турции на второй день отпуска: «Ваш „Ультра все включено“ — это нечто! Нам отказываются выдавать даже тапки». Я опешила, связалась с отелем. Администратор все выяснил, перезвонил мне и выдал невероятное. А именно: «Ваша мадам начиталась про супер сервис и каждый раз выходя из бассейна просит персонал принести ей новые тапки. Сегодня уже шестые, мы отказали».
- Отправила семью в Египет. Звонит мама в панике: «Из аэропорта не выйдем! В телефоне минус 35 и метель, а мы в шортах! Куда вы нас отправили?!» Прошу скриншот прогноза, чтобы понять, что за катаклизм накрыл Египет. Приходит фото. Все верно, минус 35. Только город в поиске автозамена исправила на «Дудинка».
- Я — турагент. В 4 часа утра мне звонит туристка, которая сегодня должна улететь домой. Увидела ее контакт, мое сердце сразу же бешено забилось. Что там? Трансфер не приехал? Самолет улетел раньше? Страховой случаи? Ну что?! Столько мыслей. Беру трубку:
— Аида, нам тут предлагают депозит забрать, хотя до приезда трансфера еще 4 часа. Нам сейчас забрать деньги или чуть позже?
— Без разницы.
— Ладно, сейчас заберем.
Конечно же, я не уснула. © aida_maxut
- Работаю турагентом. Сегодня пришли три девушки лет 20-22. Выбирают отель в Турции на лето. Критерии: 4*, не слишком дорого, недалеко от аэропорта, все включено, клубы рядом и то, что выбило меня из колеи: «Чтобы холостых мужиков побольше было. Что посоветуете?» Пытались подобрать вариант всем офисом. А что, хороший критерий для туристических каталогов. © Подслушано / Ideer
- Одна туристка отдыхала в Доминикане. Звонит мне в 1:30 ночи и говорит, чтобы я связалась с ресепшеном и сказала, что у нее мыло в ванной закончилось. Позже она же познакомилась с иностранцем, а сама на английском и слова не знает. Позвонила мне, попросила, чтобы я переводила, что он ей говорит. © Лилу / Dzen
- Подбирал туристам путевку. Расписал плюсы и минусы курортов, скрупулезно рассмотрели отели. Вроде выбрали, с ценой согласились. Вдруг мать семейства сказала «сейчас» и отбежала куда-то с телефоном. Вернулась через 5 минут с резким заявлением. Она выдала: «А нам в турфирме N на две сотни дешевле предложили!» Сказать, что у меня челюсть отвисла — это ничего не сказать. 5000, 3000, да даже 1000 — это да, было дело, как-то торговались. Но чтобы из-за 200! Сказал, что не можем сделать скидку. На что женщина ответила: «Тогда мы у них возьмем! Пойдем отсюда!». И семейство поспешно ретировалось на другой конец города ради этих двух сотен. © Unknown author / Pikabu
- Буквально несколько дней назад. Три часа ночи, телефон на беззвучке. Просыпаюсь от 15-го пропущенного звонка. Туристы на Шри-Ланке, у них 7 утра. Беру трубку:
— Мы не видим свой трансфер.
Через 10 минут:
— О, уже увидели. Извините! © tury_dnepr
- Молодожены в гневе звонят из 5* отеля: «Три дня живем, а уборщицы не было! У нас закончились чистые полотенца, требуем компенсацию!» Звоню в отель. Администратор в шоке бежит проверять. Через пять минут перезванивает и давится от смеха. Оказалось, туристы в первый же день повесили на ручку двери табличку «Не беспокоить»... потому что думали, что это такой красивый приветственный сувенир, который должен украшать вход.
- Работаю турагентом 10 лет, но вчерашняя клиентка меня добила. Пришла солидная дама и спонтанно заявила: «Хочу в Турцию, но чтобы никакого моря рядом!» Я опешила, начала предлагать горы, но дама вдруг перебила меня и выдала: «Ну, ту, которая в Италии». Оказалось, она перепутала Турцию и Тоскану, ей подруга посоветовала.
- Работаю турагентом онлайн, пока сижу в декрете. Однажды родственница месяца три расспрашивала меня про разные направления. Наконец, мы целую неделю скрупулезно выбирали ей идеальный тур в Турцию. Разобрали отель буквально по кирпичикам: выяснили, куда выходят балконы, ловит ли Wi-Fi у бассейна и точно ли подают на ужин говядину. Наступает долгожданный момент икс. Пишу: «Жду паспорта для брони!», а она вдруг начинает выбивать себе скидку. Комиссия за этот тур и так была крошечной — уступив, я бы заработала всего ничего за месяцы круглосуточных консультаций. И что вы думаете? Родственница гордо ушла к совершенно незнакомому агенту из другого города из-за пустяковой разницы в цене! Написала: «Извини, подруга нашла дешевле». © aknur_tankeyeva
- Я — турагент. Недавно пришло сообщение от моих туристов: «Виктория, мы заселились. Прекрасный отель, вкусно кормят, зеленая территория. Но отель, конечно, не пять звезд. Там зубную щетку и зубную пасту не каждый день меняют почему-то». Реально, почему не меняют? © Виктория Братухина
- Поступил очень любопытный запрос от клиентки. А именно: «Можете нам подобрать отель в Турции на первой линии, чтобы детям было интересно? На завтрак обязательно должны подавать красную рыбку и апельсиновый фреш. Главное, чтобы было недорого. Мы можем в однокомнатном номере жить. И чтобы был аквапарк и дискотека по вечерам вечерам. Ждем варианты!» Сыночкам 21 и 32 годика. © Виктория Братухина
- Вчера ездила передавать документы на предстоящий тур. Эти туристы — мои постоянные, уже четвертый год летают через меня. Во время встречи девушка вдруг спрашивает:
— А к вам, случайно, не обращалась Анастасия?
Я отвечаю:
— Да, она сейчас на отдыхе, я ее отправила.
Туристка улыбается:
— Анастасия — классный руководитель моей дочери. Представляете, дочь в школе вас так нахваливала, что учительница попросила ваши контакты.
Когда работа — это сарафанное радио от детей до взрослых. © dina_turagent.kz
- Моей знакомой однажды позвонили из турагентства. Тогда еще мобильные не у всех были. Звонили напомнить, что у них с мужем вылет в Лондон в отпуск. А муж и правда улетал туда, но только «один, в командировку». В общем, расспросила она турагента более подробно, мол, забыла все. Много нового узнала о планах супруга. © KikMadera / ADME
- Отправила семью в Турцию. Отец семейства пишет: «Все супер, дети в восторге. Но тут с самого утра и до заката звенит сигнализация! Жена просила на ресепшене выключить, а они только улыбаются. Разберитесь!» Звоню в отель, а там смеются в голос. Оказалось, туристы из северного региона впервые в жизни услышали, как стрекочут южные цикады.
- Бронировала тур для семьи в Египет. Все шло гладко, пока мужчина неожиданно не спросил, можно ли провезти 5 кг песка в ручной клади. Я подумала, это шутка, спросила, мол, зачем вам это? А клиент наклонился и шепнул то, что я вовек не забуду. Он выдал: «Хочу коту в лоток потом высыпать».
Работа с людьми — это всегда непредсказуемый квиз, но именно благодаря таким курьезным недопониманиям рождаются байки, которые потом всем офисом пересказывают годами. Главное — относиться ко всему с юмором и позитивом!
А какие неловкие или забавные ситуации случались с вами во время отпуска?