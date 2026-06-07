16 светлых историй о мамах, чья простая забота согревает нас до сих пор

Мама — сколько в этом слове любви и тепла. Это самый дорогой и важный человек в жизни многих из нас. С первых дней она становится нашей главной опорой и проходит вместе с нами любые радости и невзгоды. А потом мы вырастаем и вдруг особенно ясно понимаем, как много она для нас сделала. Эти истории о наших любимых мамах, которые заслуживают искренних слов благодарности.