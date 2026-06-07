16 светлых историй о мамах, чья простая забота согревает нас до сих пор
Мама — сколько в этом слове любви и тепла. Это самый дорогой и важный человек в жизни многих из нас. С первых дней она становится нашей главной опорой и проходит вместе с нами любые радости и невзгоды. А потом мы вырастаем и вдруг особенно ясно понимаем, как много она для нас сделала. Эти истории о наших любимых мамах, которые заслуживают искренних слов благодарности.
- Моя мама — руководитель образцовой вокальной студии, а я — одна из ее первых солисток. Сейчас учусь на пятом курсе академии в Москве, за 2000 км от дома. В мой день рождения она проводила отчетный концерт, посвященный 10-летию студии, а я наблюдала за ним онлайн через веб-камеру Дома культуры, где он проходил, потому что не смогла приехать — были ГОСы. Посреди концерта, совершенно неожиданно для меня, на экране появилась видеонарезка: я пою в три года, в семнадцать лет и на одном из последних выступлений в академии. Вдруг мне на мобильный позвонил папа, и весь зал поздравил меня с днем рождения!
- Сегодня вечером заехала к маме. Как обычно, припарковалась во дворе, и начала собирать рассыпавшуюся из пакета картошку. И тут удар по колесу! Выхожу из машины, рядом стоит парень. Спрашиваю, в чем собственно дело и получаю ответ, что мне нужно переставить автомобиль, потому что я заняла его место. Приходится демонстративно фотографировать номер его автомобиля. Короче, вся перепалка заняла не более 2-х минут. А дальше... Мы вместе заходим в подъезд. Захожу, и пока выгружаю продукты, со смехом рассказываю маме ситуацию. Возвращаюсь к себе домой, отзваниваюсь маме, что добралась. А она мне с торжествующим видом повествует, что сходила к молодому человеку и запретила впредь обижать ее дочь! И что молодой человек просил передать мне свои извинения. Маме 75 лет. Я ее слушала, улыбалась, и думала: мама есть мама. В любом возрасте, в любом состоянии она будет меня защищать...
- Моя мама любит называть меня «малышом». Независимо от моего возраста, роста, веса и прочих обстоятельств. Нужно видеть лица людей, когда мама кричит в магазине:
— Малыш, ты где?
А навстречу ей выбегает двухметровый накачанный мужик с бородой и очень низким голосом:
— Я тут, мамуль.
Я тоже в детстве называла сына "малыш",а дочь "малышка"...Лет в 20 сын мне сказал,что он не малыш....))
«Так как интернет все помнит, то пусть запомнит и мою маму»
- Позвонила мама. Мы не разговаривали месяца три — повздорили, долгая история. Я взял трубку, думал, будет тяжело. Она говорит:
— Я пирожки испекла, с картошкой. Заедешь?
Не «прости», не «давай поговорим». Пирожки с картошкой.
— Заеду.
Приехал. Мы сидели, ели пирожки, говорили о всякой ерунде: о погоде, соседях, новом магазине, который открылся неподалеку. Про ссору — ни слова. Когда я уходил, мама сказала:
— Возьми с собой.
И завернула пирожки в фольгу. Я ехал домой и думал: вот так у нас мирятся. Без громких слов, без долгих разговоров. Через пирожки. Наверное, это и есть наш язык.
- В 14 лет я повздорила с мамой перед отъездом в лагерь. Мне тогда казалось, что она придирается ко всему на свете: к одежде, друзьям, музыке. Мы даже нормально не попрощались — я демонстративно захлопнула дверь машины и всю дорогу дулась. А уже в лагере, разбирая чемодан, нашла между футболками пакет с моими любимыми конфетами и записку: «Я все равно буду скучать. Даже когда ты вредничаешь». И вот тогда я почему-то разревелась сильнее, чем во время нашей ссоры.
«За 40 лет впервые увидел это фото! Фото моих мамы и папы. Хочу, чтобы миллионы людей их увидело. Красивых!»
- Лет 5 назад моя мама громко заявляла, что с будущими внуками сидеть не собирается: «Даже не просите!» Я ее прекрасно понимаю — она молодая, у нее много подруг, путешествия, караоке, жизнь в трех городах, бизнес и так далее. Но в прошлом году, когда я родила своего ребенка, ее первого внука, она жила с нами 40 дней: готовила, убирала, стирала, учила меня быть мамой, — в общем, поставила свою жизнь на паузу и взяла под крыло мою. Когда 40 дней прошло, она уехала, но стала приезжать при любой возможности. И она приезжает не как гость, а как мама: готовит нам с мужем завтраки, обеды и ужины, возит нас с сыном на прогулки, и самое важное — целует и обнимает меня, успокаивает и дает мне сил. Вот так она «не собиралась сидеть с внуками».
Главное, чтобы такой формат всех устраивал. Приезжать "как мама" не любой семье подойдёт. И учить, как что делать, хорошо, если попросили. В общем, это сложно
- Как и многим студентам, мне в общагу родители периодически передают посылки с разными вкусняшками из дома. И вот иду я на выходных забирать свою посылку, а пить хочется. Кошелек остался в общаге, вся надежда была на то, что мама в этот раз положила какой-нибудь сок. Открываю сумку сразу после получения и — о чудо! — на самом верху стоит бутылочка яблочного сока. Мысленно восхищаюсь мамой и ее умением чувствовать, что именно мне нужно, открываю бутылку и делаю три глубоких глотка. И только после этого приходит понимание, что что-то не так. В общем, спасибо, мама, что перелила нерафинированное подсолнечное масло в бутылку из-под яблочного сока.
- Конец весны и самое начало лета. Мама решила устроить посиделки с подругами. Звонок:
— Сына, не свозишь меня завтра утром в супермаркет закупиться?
Приехали чуть пораньше, набрали тележку продуктов (я знаю, что мама от меня оплату не примет, поэтому выполняю роль мула). Подходим к кассе.
И тут я вижу рекламку: «В честь Дня защиты детей мы проводим акцию! Каждому ребенку, пришедшему с родителем, — подарок!»
— Тааак. Вот у вас акция. Я хочу подарок.
— А где ваш ребенок?
— Вы не поняли. Я — ребенок.
— Тогда нужны родители...
— Вообще не вопрос. (Обращаюсь к уже отошедшей маме) Женщина! Женщина-а-а! Да, да, вы. Подойдите сюда, пожалуйста.
Долго совещались с охранником, менеджером... еще кто-то пришел. В конце концов пришла, улыбаясь, главная менеджер и, с трудом сдерживая смех, спросила у мамы:
— Это правда ваш сын?
— Да мой, мой. 40 лет, а все дурью мается. Не слушайте его.
К машине шли гордым строем: впереди охранник с тележкой, наполненной продуктами, следом я с литровой коробкой сока, кульком конфет и синим воздушным шариком, и замыкает мама c бурчанием:
— Ходишь, блин, позоришь.
Но довольная.
«Мама всегда тебе рада, и всегда выслушает. Мама — это друг. А еще у меня есть вторая мама, моя тетушка»
- Меня с родителями разделяют 4000 км. Видимся раз или два в год. Работаю, иногда помогаю им. Вчера звонок от мамы:
— Сынок, сходи на почту и забери посылку.
Иду, получаю, благодарю родителей. Потом отправляюсь по делам. Замотался, прихожу домой, захожу на кухню — а там конфетки от мамы. Меня прямо пробрало. Встал как вкопанный, смотрю на них: конфеты от мамы. Господи, как это приятно — сколько в этом нежности и тепла. Заварил чаю и сел уплетать — такие ценные конфетки. Сыночек доволен. Спасибо всем мамам за тепло. Позвоните своим родителям и пожелайте им хорошего дня!
- Есть у меня один деффект речи — я картавый, не выговариваю букву «Р». Это жизни особо не мешало, но практически все мои девушки покушались на данную мою особенность и пытались излечить недуг. Мне тогда было 24 и я снова жил с родителями. И вот, картина, мы сидели с мамой на кухне и что-то меня накрыло пожаловаться ей, все-таки сколько лет она меня растила, кто еще может знать меня лучше, чем она?
— Представляешь, меня девушки мои постоянно пытаются научить говорить букву «Р».
Мама повернулась ко мне, очень так задумчиво посмотрела на меня и задала вопрос, который дал мне в этой жизни еще больше вопросов, чем ответов.
— Сынок, а ты что, картавишь?
Я бы не сказала, что это так уж мило. Маме следовало отвести ребенка к логопеду. Я понимаю, конечно, что имеется в виду, что, мол, она не замечает его недостатков и любит любым, но это все-таки не совсем то, чего замечать не следует.
- Зима. Родители поехали в больницу в город на расстоянии 200 км. Мне лет 12-13. Меня оставляют дома одного, чтобы я присматривал за хозяйством. И вот день приезда родителей. На улице темно уже, надо бы и домой идти. И тут в огород, в котором я находился, входит мама. Я не знаю, у кого было больше радости в глазах у меня от встречи с мамой или у мамы. Мама сразу загнала меня домой, потому что ночь на дворе, а я работать продолжаю. В этот раз кроме вкусняшек и полезных вещей мама ничего не купила, но мне и не надо было. Но при следующей поездке в тот же город, мама привезла мне сегу, не денди, а Сегу — это в два раза круче! И две кассеты к ней. Я был очень рад, не понимал, чем я заслужил такое. И как-то в разговоре с подругой мама призналась, что именно после той поездки она решила купить мне приставку. Потому что, приехав домой, увидела чистый дом, накормленных животных, наколотые дрова и меня самого — работающего во дворе уже в полной темноте. И ей стало обидно за своего мальчишку, который слишком рано начал жить как взрослый.
«Я и мама (87-88 год наверное). Очень люблю эту фотографию»
- Забежал к маме.
— Сынок, покушаешь? Котлеты приготовила.
— С превеликим удовольствием, моя котлетная фея!
Мама улыбнулась. Тоже вспомнила... Студенческая общага. Стук в дверь. Открываю. На пороге мама. Удивлен. Обнимаю, целую.
— На пару дней отправили по работе. Решила до заселения в гостиницу тебя проведать.
— До обеда у вас побуду, а после обеда все дела успею сделать. Приготовлю вам пока чего-нибудь. Не задерживайтесь. И ключ от комнаты оставь.
Мы уехали на учебу. После пар возвращаемся в общагу. Мама, вижу, порядок навела. Даже уютнее стало. Под одеялом на стуле, чтобы не остыло, стоит кастрюля с котлетами, на столе — большая миска салата и лимон. Праздник нам устроила. И тогда понимал, и сейчас понимаю, что все командировочные деньги она потратила на нас, сходив на рынок. Сидим счастливые, сытые. Валерка, сосед по комнате, доедая свою порцию, изрек:
— Спасибо маме передай. Она у тебя сказочная котлетная фея!
Передал. Поблагодарил. И запомнил. И теперь, когда попадаю на мамины котлеты, всегда величаю ее «котлетной феей».
- Мне тогда исполнилось 17 лет, и подруга моего друга подарила мне крысу в клетке. Обычная серая крыса. Точнее, крыс. Я назвал его Вовой. Маме он сразу не понравился. Через пару недель мама получила какую-то премию и купила себе туфли. Она ходила в них по квартире, красовалась перед нами, а мы восхищались. Потом она оставила туфли в коридоре и ушла звонить подругам и родственникам — хвастаться обновкой. А я в это время выпустил Вову погулять по комнате. Вова выбежал в коридор и первым делом прогрыз дыру в мыске новой туфли. Она вернулась, подошла к своим туфлям... И ничего не сказала. Просто молча положила их в коробку, отнесла на помойку и вернулась в слезах. Я попросил прощения. Обнял ее. Она обняла меня в ответ. А потом они с Вовкой подружились. Мама сидела вечерами в кресле, смотрела сериалы, а Вова устраивался у нее на коленях и тоже пялился в телевизор. Ходил по квартире, забирался ко всем на руки. А мама специально свешивала угол одеяла с кровати, чтобы ночью он мог подняться и лечь спать у нее на груди.
«Моей маме 75 лет. Она давно давно уже на пенсии, у нее много свободного времени и она занимает его шитьем и аппликацией. Вот хочу показать ее работы»
- Мама растила двоих детей одна. Маме уже очень давно задерживали зарплату. Однажды она достала заветную шкатулочку со своими сокровищами — сережки от бабушки на 18-летие, обручальное кольцо, прабабушкино кольцо, браслетик и подвеску — и ушла. Вернулась с пакетом продуктов, и началось волшебство: через пару часов дом наполнил дивный запах пирожков. О, боги! Но нам досталось лишь по одному пирожку. А мама надела фуфайку и ушла. А когда вернулась, то обнимала нас, целовала, плакала и смеялась. Ей повезло — мама подходила к стоящим на перекрестке машинам и предлагала купить пирожки. В одной из машин был директор ресторана. Он купил пару пирожков, уехал, а через какое-то время вернулся и предложил маме на дому печь ее чудесные пирожки для его ресторана.
- У меня сейчас ночь рождения — стукнуло целых 36. Только зашла домой и обнаружила, что мама сшила мне белое платишко, и оно такое такое, как облачко. Так что ощущение, что исполнилось 6. И я завтра в нем пойду в на работу и буду всем показывать. Именно такое чувство праздника, когда до визга, до мурашек — обыкновенным чудом, может создать только мама.
- Я заканчивал 9 класс. И вот по случаю окончания в классе родителями устраивался небольшой банкет — типа выпускного вечера, но для 9 класса. А жили мы тогда весьма скромно. А я закатываю родителям скандал, что не пойду на выпускной в этих своих старых заношенных штанах, и все — хоть ты тресни. Некоторое время папа с мамой сидели на кухне и разговаривали за закрытой дверью. Потом папа вышел куда-то из дома, а затем, вернувшись через какое-то время, позвал меня и сказал: «Поехали, сынок, на рынок, штаны тебе выбирать». Приехали, купили классные черные и ботинки еще в придачу. Я был счастлив безмерно. Прошло, наверное, лет 8 или 10. И как-то, приехав в отпуск, я сидел в гараже с отцом. Батя тогда напомнил мне тот случай. Сказал, что в тот день мама отправила его продать свои сережки, которые ей бабушка на свадьбу подарила, и вот на эти деньги мне были куплены те брюки.
А вот еще подборка семейных историй — простых, настоящих, таких, после которых на душе становится теплее: