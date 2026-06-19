15 историй о репетиторах, чьи уроки легко потянут на целый сборник анекдотов
Работа репетитором кажется легкой только на первый взгляд. Кажется, что можно просто сидеть дома в тепле и принимать учеников, но на самом деле это ремесло требует много труда. Нужно не только найти общий язык с разными людьми и спокойно донести материал, но и порой с улыбкой принимать разные абсурдные ситуации. У репетиторов за время их работы накопилось множество ироничных и забавных историй.
- Пришла домой, вижу в коридоре меховую шапку. Напяливаю ее на себя и начинаю пританцовывать, говорю бабушке: «Ты себе, что ли, новую прикупила? Ну ты и модница!» И громко так, на всю квартиру об этом рассуждаю. Бабушка как-то странно на меня смотрит. Вдруг выходит младшая сестра из своей комнаты с репетитором по английскому, и та говорит: «Ну вообще, это моя шапка». Как же было неловко, не знала даже, что сказать в свое оправдание. Извинялась долго.
- Занималась с девочкой у нее дома французским. Вдруг из большой комнаты начинают доноситься странные звуки. Я внимания не обратила, а она сказала, что пойдет посмотрит, что там. Возвращается растерянная и говорит: «Надо маме звонить!» Я сразу в ту комнату влетаю, а там по стене вода течет. Соседи затопили. Пришлось все в свои руки брать. Побежала на этаж выше с соседями разбираться, пока ученица звонила маме. Пока ее мама мчалась с работы, мы с девочкой полки верхние разбирали, чтобы из-за коробок не порвался навесной потолок. Мама девочки потом меня очень благодарила. А для меня это пустяки, я разве могу ребенка оставить в такой ситуации?
- До замужества я всегда делала макияж в школу: тени, подводка, ресницы, помада, румяна... Но однажды проспала и не успела накраситься, как обычно. Ученики как-то странно начали посматривать на меня. А один мальчик-второклассник выдал: «Вы побрились? Вы так помолодели!»
- Пришел ко мне в этом году мальчик, анамнез простой: 11 класс, ЕГЭ. Ребенок очень сильный, за что нижайший поклон его педагогу, родителям и ему самому. С каждым уроком у меня все громче возникал вопрос: «А я тебе зачем?». Ошибок практически нет, вся теория знакома, решать задания можно и без меня. Давала более сложные задания — тоже все отлично. Просто брать деньги — это не про меня. Решила поговорить с родителями, и произошел такой диалог:
— У вашего сына отличные результаты, и я не вижу, чем еще я могу ему помочь. Думаю, нам стоит прекратить занятия, поскольку считаю это бесполезным.
— Ксения, понимаете, он не может без надзора. Он знает свой уровень, просто решайте с ним задания и разбирайте ошибки.
— Хорошо, но давайте тогда лучше оставим один урок в неделю, этого будет достаточно.
— Нет, нам нужно два, а еще мы бы хотели добавить час к нынешнему графику.
— Но зачем?
— Он любит к вам ходить, сам попросил.
Вот и не знаю, что с этим учеником делать.
- Занимался как-то с учеником. И на следующий день получаю сообщение от его мамы. Так, мол, и так, думаем отказаться от занятий. Аргументация за соточку: «Кирилл Дмитриевич, мне сын сказал, что вы ругаетесь на уроке и сказали, что угол тупой. Можете так не выражаться? Из-за таких слов будем вынуждены отказаться от занятий».
- Я от лица репетитора в отставке расскажу: у меня было групповое занятие, и девочка час не понимала одну задачу, а другие ушли уже дальше. Я и другие ученики пытались ей разными способами донести, как решать задачу, и, когда все попытки провалились, она вышла с урока спустя час, хотя урок еще не закончился. А потом три дня не выходила на связь.
- Взяла в ученицы девочку, нужно было подтянуть математику. Мама сказала, что с успеваемостью все совсем плохо. Прошел месяц, смотрю — она все быстро начала схватывать. А оценки так и не улучшились. Не понимала, в чем проблема. Дали им контрольную на дом, вместе прорешали. На следующем занятии выясняется, что ей поставили два. Я в полном недоумении, прошу показать тетрадь. Открываю, а там учительница поставила девочке двойку за то, что ей не нравилось, как она цифры вырисовывает. И замечания только по этому поводу, хотя почерк типичный для подростка. Неидеальный, но и не ужасный. У меня просто не было слов.
- Ходила на дом, но иногда дверь открывал отец: почесывая пузо, он говорил, что занятия сегодня не будет. На мой вопрос, почему заранее не предупредили, чтобы я не ехала в такую даль, улыбался загадочно. Урок оставался неоплаченным.
- Мама осталась в комнате во время занятия и уснула, начала храпеть. Репетитор спрашивает: «У тебя собака заснула в комнате?» Я такая: «Да, да..».
- Встречался долгое время с девушкой. Но не сложилось у нас с характерами, и мы расстались. Спустя много лет я начал работать репетитором. Вдруг мне позвонила одна женщина и попросила подготовить ее дочь к экзамену. Я приехал на занятие, разложил учебники и начал урок. Спустя некоторое время я понял, что девчонке-то и не нужен репетитор — она все знает на отлично. И в этот момент открывается дверь в комнату, а там стоит она — моя бывшая. Она изменилась до неузнаваемости: стиль одежды, прическа, черты лица. И вдруг ученица произносит: «О, привет, мама, а мы тут задания решаем». Бывшая улыбнулась. Оказалось, что из-за того, что я уехал в другую страну, она потеряла со мной всякую связь и совершенно случайно наткнулась на мое объявление о репетиторстве. Так она и узнала, что я вернулся в город. А я узнал, что у меня, оказывается, есть дочь...
- Подрабатывала репетитором. Была у меня всего одна ученица — девочка из соседнего подъезда. Она была очень смышленой, доброй и озорной. Мы часто пили чай после занятий и просто разговаривали. И вот однажды приходит ее старший брат — симпатичный такой. Смутил меня, и я быстро ушла. Со временем начала замечать, что он всегда дома, когда у нас занятия.В один день ученица попросила перенести занятие. Я согласилась. Прихожу, а дома только ее старший брат. Оказалось, он подговорил младшую помочь ему и решил устроить свидание. Я ему сильно понравилась. Я была в восторге, потому что симпатия оказалась взаимной! Теперь мелкая называет себя не иначе как Феей-крестной.
- Я преподаватель с 35-летним стажем. Сейчас работаю репетитором. Учу всех писать шпаргалки. Если шпаргалку человек писал сам, используя литературу, то чаще всего она ему не понадобится, а ее наличие придает уверенность. Если ученик или студент не знает материал, то никакая шпаргалка не поможет. И вообще, я убедилась, что не нужно знать все — нужно знать, где найти нужную информацию. И я сейчас не про интернет, а про справочные материалы.
- Во время группового онлайн-занятия по иностранному языку я была в одной комнате с папой. Он вышел, когда урок начался. Я сидела за компьютером, камера была включена, поэтому почти вся комната была видна. Когда папа вернулся, ему пришла гениальная идея не пройти мимо меня, чтобы не мешать нам, а проползти... В итоге человек шесть смотрели и смеялись над тем, как взрослый мужик ползет по полу.
- Когда я была маленькой, мы с подругами во время дождя прятались в подъезде и, сидя на ступеньках, рисовали маленькие открытки с приятными пожеланиями и поздравлениями. Потом выходили на улицу и дарили их случайным прохожим вместе с цветами, красивыми листиками и перьями. Уставшие и хмурые лица взрослых просто светились от счастья. Многие угощали нас конфетами, дарили игрушки из «Киндера». А самое интересное случилось позже. Спустя несколько лет я пришла на занятие к новому репетитору по математике. Сидя за столом, я заметила под стеклом одну из тех открыток, подписанную моим именем.
«Я очень горжусь своей ученицей. Смотрите, как здорово она уже рисует мультяшек на втором уроке!»
- Я уже долгое время сотрудничаю с одной семьей. Сначала преподавала английский старшему ребенку. Сейчас он уже окончил школу, и я преподаю младшей. И вот как-то объясняю ей одно из английских времен. Старший брат присутствует в этой же комнате и выдает: «А оказывается, английские времена — это так просто! И почему я раньше их не понимал?»
Почитав истории про репетиторов, я сразу же вспомнила свои школьные годы. У меня были репетиторы, к которым хотелось бежать на урок. А бывали и учителя, с которыми мне было тяжело сладить. Но в любом случае я им всем благодарна, ведь, повзрослев, я понимаю, какое же это сложное ремесло на самом деле — делиться знаниями с кем-то.
Еще несколько занимательных статей про учебу и репетиторство: