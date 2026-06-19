15 историй о репетиторах, чьи уроки легко потянут на целый сборник анекдотов

Работа репетитором кажется легкой только на первый взгляд. Кажется, что можно просто сидеть дома в тепле и принимать учеников, но на самом деле это ремесло требует много труда. Нужно не только найти общий язык с разными людьми и спокойно донести материал, но и порой с улыбкой принимать разные абсурдные ситуации. У репетиторов за время их работы накопилось множество ироничных и забавных историй.